Da li je operacija Željka Komšića izvedena halal metodama :’nadgledanjem’ ginekologa, dovama na daljinu, ‘hidžamom’ ili puštanjem pijavica? Budući da doktor koji ga je operisao neurohirurg dr. Ibrahim Omerhodžić vjeruje da ‘šejtani u mozgu vežu čvorove’ koje je teško razbiti savremenom medicinom?

Prije dva dana operisan je Željko Komšić, bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata.

Kako je sam ‘tvittnuo’ na svom profilu (a što su poslije prenijeli svi bh mediji) zahvat je trajao 3 sata i osjeća se dobro, operisao je kaže kičmeni kanal koji mu je zbog suženja stvarao jake i konstantne bolove u leđima. Vijesti dalje govore kako je operaciju izveo poznati specijalista neurohirurg na KCUS Sarajevo, uz ‘nadgledanje dr. Sebije Izetbegović’. Čim je operaciju ‘nadgledala’ profesorica ‘SEB’ (kodni naziv doktorice Sebije u aferi ‘respiratori’, prema transkriptima telefona i email prepiske), najglavnija ginekologinja u BiH sa najblaže rečeno sumnjivom diplomom, a operisao poznati neuohirurg specijalista dr. Ibrahim Omerhodžić, tu su veliki izgledi da se ‘naš gazija’ Željko brzo oporavi i vrati na posao. Čeka ga ‘bitka’ za četvrtu fotelju u bh Predsjedništvu koju kako veli ‘mora’ uzeti, nema smisla ‘sada stati’. Fakat tako je. Kad se mora onda to uz pomoć Bošnjaka, njihovih glasova i uz lobiranje Islamske Zajednice i neće biti teško odraditi. Kao prošlih izbora, uz opasku : ako se tzv. bh opozicija ujedini pa isturi jednog kandidata, možda se ‘zlatnom ljiljanu’ snovi i ne ostvare. A ‘umeračio’ na tu stolicu samo tako i ne odustaje. Plaho mu fino u toj simbiozi sa SDA.

No, nešto drugo je interesantno uz ovu operaciju a teško da će mo to do kraja ikad rasčistiti. Naime, postoji velika mogućnost da je ova operacija izvedena na halal način, uz pomoć dova, ‘hidžame’ ili puštanja pijavica na krv Željka Komšića čim, zagovaraju ovako brz oporavak i čim se operacija veže uz dr. Omerhodžića.

Javnost vjerujemo zna da je dr. Ibrahim Omerhodžić iako specijalista neurohirurg poznat i po svom vjerovanju u drevnu medicinu zasnovanu na šerijatu i Kur’anu. Tako će on u specijalnoj emisiji islamskog Radia ‘Bir’ uz promociju knjige vehabije doktora Adema Zalihića (koji je smijenjen sa položaja direktora Hitne službe u Sarajevu zbog njegovog ekscentričnog ponašanja i trošenja para) pod nazivom ‘Medicina kroz prizmu islama’ maja 2021. godine izjaviti hvaleći Zalihića i njegov ‘naučni udžbenik’ kako je islam u medicini prisutan odavno i kako će ova knjiga dobro doći studentima medicine. Pa dodao, a što nisam mogao da vjerujem da to stiže iz usta specijaliste neurhirurga, kako ‘u mozgu postoje čvorovi koje šejtani vežu‘ pa ih možete, te šejtane (bad people, nečovjeci, đavoli) i te čvorove samo razbiti liječenjem Kur’anom i islamskom medicinom. Nije navedeno u vijestima da li je dr. Omerhodžić operaciju Komšića izveo skalpelom ili ‘na daljinu’ učenjem dova ili nekakvom drugom magijom jer Komšić je ‘čvorove’ kako sam veli imao u kičmi a ne na mozgu, ali svi govore kako je operacija uspjela pa je vrlo moguće da su tu u pitanju ‘šejtanska posla’ KCUSa.

Dr.Ibrahim Omerhodžić je i u svijetu poznat neurohirug pa tim prije ova njegova metoda ubijanja ‘šejtana’ u mozgu djeluje šokantno, nisam siguran da tu teoriju ‘fura’ na svjetskim simpozijumima, to je po svoj prilici ‘suvremena metoda’ za paciente ‘kod kuće’.

A možda su, nakon što su ga uspavali, Željku Komšiću ‘uz nadgledanje’ profesorice Sebije kanali kičmene moždine pročišćeni ‘hidžamom’, jednom drugom vrstom ‘suvremenog liječenja‘ u BiH, kako tvrdi još jedan doktor specijalista neurohirug i zaposlen također kod Seke zvane ‘SEB’ – dr. Merim Omerhodžić.

Dr. Merim je inače stalni pratilac i glavni doktor za bh hadžije pa je svakogodišnjim putovanjima u Saudi Arabia-u tamo ‘stekao zvanje’ i diplomu ‘hidžama specijaliste’. Ima i svoju hodžama ordinaciju u Sarajevu, takvih ordinacija u tom gradu ima više ali dr. Merim tvrdi da je samo on pravi.

Kaže kako je to medicina još od Poslanika Muhameda i kako je efikasna jer se ‘puštanjem krvi’ iz organizma pacijenta izbacuje ‘nečista’ i ‘otrovna’ supstanca u krvi. Radi se tako što se skalpelom na leđima zaređe koža i pod vakuumom se tu postave bočice-fildžani koje isisavaju ‘prljavštinu’ iz bolesnog organizma.

Da, dr. Merim Omerhodžić kaže da i lijčenje pijavicama ima efekta i da pomaže a radi se tako da se na ljudsko tijelo puštaju pijavice, nekakvi krpelji-gliste koji isisivajau ‘prljavu’ krv bolesnog.

Eto, u BiH i specijalisti neurohirurzi imaju šta reći u domenu savremene medicine koja islamu daje sve više prostora. I, na žalost, nije nikakva novost da mnogi doktori preporučuju i reklamiraju ‘liječenje Kur’anom ili dovama na daljinu, hidžama i pijavice su bajata i nevažna vijest. Ja ipak ne mogu zamisliti to normalnim da u 21. vijeku specijalista neurohirurgije kojem ideš ‘pod nož’ vjeruje u ‘razbijanje čvorova šejtanskih’ u mom mozgu ili da mi pušta krv iz leđa preko pijavice i fildžana, ali nacijo u BiH je sve moguće i sve apsolutno logično, Tim prije jer Sebija ginekolog vrši nadzor nad složenim zahtjevima neurohirurgije nad VIP osobama, a svi znamo da je veliko pitanje da li je ona osim o svojoj ženskoj stvari, išta naučila o njoj na drugim primjerima. Dok joj se za diplomu ništa još ne zna, niti koga to zanima, može se ‘nadgledati’ i sa indexom, studentskom knjižicom.

Nismo uspjeli utvrditi da li su Sekini doktori specijaliste neurohirurzi Omerhodižići rođaci ili slučajno istog prezimena ali smo našli jedan podatak od još jednog doktora sa ove Klinike (dr Dizdarević Kemal) koji kaže da je dr. Ibrahim Omerhodžić u grupi od još trojice ljekara na ovoj Klinici u Sarajevu koji je odgovoran za sedam smrtnih slučajeva u liječenju. Spominjao je i jednog hirurga kojem je pacijent ispao tokom operacije.

Ne znam je li to istina ili slatka osveta istjeranog doktora sa KCUSa (jednog od njih stotinu i kusur) ali ta priča je bila eskalirala u sarajevskim novinam i ubrzo potom nestala.

photo : Željko Komšić u bolesničkoj postelji nakon operacije, lijevo gore dr. Ibrahim Omerhodžić neurohirurg koji je operisao Komšića, ispod – dr. Merim Omerhodić, neurohirurg i hidžama specijalist, arhiv Cross Atlantic