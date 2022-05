Fahrudin Radončić brani Bakira Izetbegovića u aferi ‘revizija’ a prvi je od političara koji mu je dodijelio nadimak ‘Lažov iz vijećnice’, dok savjetnik Izetbegovića i aktivni učesnik u neuspjeloj reviziji Dževad Mahmutović ide još dalje : umanjujući značaj revizije kao i Milorad Dodik on Međunarodni Sud u Haagu naziva političkim čime obezvrijeđuje ne samo njegovu odluku o reviziji već i odluke o ratnim zločinima i genocidu u BiH

* Bh političari su svakako naše najpoznatije prostitutke. Danas ovako, sutra onako. Danas sa ovim, sutra sa onim. Ko da više i ko plati više, kao u beogradskim tabloidnim trakavicama o starletama, o Dubai-u, o lovi i jahtama… A rodilo ne može bolje : ove godine imamo 170 političkih partija, kako se bliži oktobar i mogući izbori samo niču nove. Blokovi, platforme, evropski putevi i pravci, nove generacije, Zeleni BiH…, samo registruj. Pedeset potpisa i 50 KMa ti treba i eto ti stranke pa trguj. Dobićeš lovu iz budžeta ako uđeš u vlast, ali zaraditi možeš i bez toga. Trgovinom biračkih odbora, u komisiji za nadzor, ima se može se… Sa izborima nam stižu i obećanja, priče, lažne nade, mućke. Nikom se ne odgovara a politika je unosnije i plaćenije zanimanje od bilo kojeg drugog. Možeš reći šta hoćeš, možeš raditi kako hoćeš a možeš i neraditi ništa što je češći slučaj za bh mafijašku elitu političara ali si plaćen i pretplaćen i zaštićen si k’o međed.

** Ah, da sjetih se baš toga. Fahrudin Radončić predsjednik SBB stranke će uz izbore 2016. reći, uz ono ‘nikad sa SDA’, šta oni misle, nisam ja ‘SDA međed za vašare’ pa da me vodaju. I bi vašar, i bi SDA i SBB skupa, vodaše se. Ovaj sandžaklija i ratni i poratni profiter i tajkun ostade uz Bakira. Tj. na vašaru. Čak i pored onog dokumentarca ‘Vreća zlata za mog Bakira’ na tv ‘Avaz’ oktobra 2014. gdje je Fahro ‘dokumentovao’ izdaju BiH od strane Alije Izetbegovića, bošnjačku SDA mafiju, sakrivena politička ubistva, pa mažnjavanje love i zlata od strane Bakirove mame Halide u Turskoj… I danas se na Youtube platformi može odgledati ovaj fenomenalni uradak o svrsishodnosti bh sadake.

Uz svake izbore Fahro ima ‘spiku’ : neću se kandidovati-hoću se kandidovati. Čeka ko da više pa da uskoči u krevet, u vlast. ­Jer takva mu je koncepcija stranke a takva je koncepcija i mafijaške države. Jednom prilikom je rekao na pitanje novinara kako stalno priča da nije uz SDA a vazda uz njih : ‘šta treba da uradim, da skočim sa svog tornja da mi povjerujete’? Znate, ima on nebodera po Sarajevu, zato ga i zovu ‘bh tornjak’ mada on sebi tepa ‘bošnjački Donald Trump‘, asocirajući na tornjeve ovog tajkuna i bivšeg predsjednika po New York-u. I stalno potencira svoju uspješnost a kako i ne bi. Došao sa najlon kesom iz Sandžaka a sada dijeli pamet, gradi nebodere po Sarajevu i po rodnoj Crnoj Gori kupuje nekretnine i jahte.

Da, to skakanje (ali bez padobrana, molim) bi bilo najlogičnije i najbolje za bh državu ali naravno neće se desiti, Fahri je bolje povjerovati. Jer on nikada ne laže, on je (kako voli reći) ‘potentan političar’. Od njega zavisi država, zato mora stajati čvrst i uspravan, zato je u koaliciji jer država nema cijenu. Ona ima lovu.

A onako kako je Fahro potentan, tako je sexi Selmo Cikotić, jedan drugi ‘sandžo’, sadašnji ministar sigurnosti BiH optužen za korupciju, preprodaju oružja, koji se proslavio izjavom kako su migranti u BiH sexi. Jašta su, eno ih množe se, razmnožavaju, uživaju, pucaju i ubijaju po BiH ali država ih sakuplja i čuva, ‘braća su to’…

Kada su u BiH otpočeli pregovori u Neumu radi djelimične promjene Ustava i Izbornog zakona BiH uz prisustvo ‘međunarodnih faktora’, a koji pregovori su propali, Fahrudin će ležerno reći poslije onog zaboravljenog ‘nikad neću sa Bakirom i sa SDA’, nakon neumskih ručkova i večera gdje ga je Bakir pozvao: ‘Moram priznari da je Bakir postupio mudro u Neumu i državnički’. Nego, a ti bi skakao sa tornja, stani bre Fahro, sabur bolan ne bio.

Uz Ramzan ove godine kada je velika većina medija napala Izetbegovića zbog njegove izjave ‘kako se ne brine za državu BiH dok su pune džamije’, Fahro je uz inat Bakiru i da dokaže da SBB i on nisu uz SDA izjavio rezolutno ovako, 21. aprila, kao i Bakir, samo malo drugačije.

‘Dozvolite mi da vas u ovom najljepšem mjesecu za nas muslimane još jednom poselamim. Ovo nije vrijeme za politiku, ali jeste samo da vam kažem jednu rečenicu. Kada vidim sve nas i ovu energiju i našu posvećenost i islamu i bošnjaštvu i Bosni i Hercegovini i multietničkom životu i regionu i Evropi, znam da je ovo početak velikog povratka SBB-a’.

Skroz ‘suprotno’ Bakiru, vidite i sami. I da do kraja potvrdi kako su SBB i on lično principijelna bh stvar kao i Dara Bubamara, Fahro će uz silne napade na Bakira ovih dana u vezi propale revizije na tužbu protiv Srbije izjaviti mudro, ovako.

‘Problem je nastao 2017. godine i to je bio dio predizborne kampanje 2018. godine. Gospodin Izetbegović je zbog problema koji su nastali i Vijećnice se javno izvinio meni i gospodinu Nikšiću. I ja mislim da sad obnova te priče, a bez novih dokaza i činjenica, teško nekoga mogu svrstati u kategoriju izdajnika. Vi znate kada je gospodin Izetbegović napravio neku aluziju prema gospodinu Konakoviću vezano za izbore, ja sam rekao ne, to se nije dogodilo. Ja sam naravno rival gospodina Izetbegovića, ali on nije izdajnik’.

Dakle, ako pogledate ovu Fahrinu izjavu na tv N1 od 17. maja ove godine pa to uporedite sa njegovim tvrdnjama iz 2017. godine u članku ‘Lažov iz Vijećnice’ na naslovnoj strani, vidjet će te kako je Radončić jedan od najpotetnijih bh političkih prostitutaka. Naime, upravo zbog revizije ‘Avaz’ će, što znači Fahro, dati Bakiru naziv ‘Lažov iz Vijećnice’, po mjestu održavanja skupa na kojem je Bakir izvarao bh javnost i učesnike, a sada je dovoljno što se ‘izvinuo’ njemu i Nikšiću pa da ga oslobodi odgovornosti i promovira u patriotu. Zlobnici kažu da je 11 miliona KMa neplaćenog poreza ‘Avaza’ državi BiH glavna karika ovakvog opiranja Fahre Bakiru, i dozvola za slijedeći neboder toranj, ali šta bi drugo zlobnici i mogli reći. Kad o tome šuti država koja zbog slijedećeg tornja mijenja čitav regulacioni plan glavnog grada. U tom članku i tada, osim laži iz vijećnice Fahro je ponovio mnogo toga, ne vrijedi ni ponavljati, jer toranj je za njega previsok. A stižu izbori. A SBB treba da se ‘prikloni nekom carstvu’. Da unovči dobro svoje članove-vedete i Fahrinu potentnost.

*** Naravno, u ovom prostituisanju i kurvarluku sa državom i u državi nije Fahro jedini, on se samo zbog visine tornja najbolje vidi. Evo, uz ovu bh sagu o reviziji još jednog lutka-prostitutka, savjetnika Bakira Izetbegovića i profesora i šta znam koga još i iz čega gdje sve ne klepa lovu, evo Dževada Mahmutovića koji je također stao u odbranu glavnog uništavača revizije. Koji je ‘na reviziji’ radio u ekipi domaćih stručnjaka koji su surađivali i tajno ‘radili’ sa stranim ekspertima, a ti domaći to su već poznate bh face : Kasim Trnka, Vasvija Vidović, advokat Asim Crnalić, Amor Mašović, sve sa Munirom ‘majkom’ i Fadilom ‘pomajkom’. I on je of course u odbrani ‘vojnika Rayan-a Bakira’, u spašavanju je otišao malo dalje od ‘tornjaka’ Fahre.

Mahmutović veli kako je za sve kriv Međunarodni Sud u Haagu, a da je za pad revizije najodlučnija bila odsutnost odluke bh Predsjedništva o validnosti Softića. Pa tako veli, taj Međunarodni sud je politički, čak i da su primili aplikaciju pitanje je kako bi revizija prošla, sve sa ciljem i namjerom da razvodni i rasturi sve osim izdaje šefa Bakira.

‘Od forimiranja Međunarodnog suda pravde, pa do danas imate četiri revizije. Prije našeg postupka bile su dvije, u toku našeg je bila jedna revizija i poslije našeg je bila još jedna odluka. Sve revizije su završene, tri su odbijene, a četvrta je bila između Malezije i Šri Lanke, ali su se te zemlje dogovorile prije odluke Međunarodnog suda. Ono što hoću da vam kažem jeste da teško da može proći ijedna revizija, imajući u vidu da Međunarodni sud donosi odluke kako bi sačuvao mir u svijetu, to jest, političke…’

Jašta radi, i tom analogijom, i ostale odluke Međunarodnog suda u Haagu sve su redom ‘političke’. Donešene su dogovorom, pa tako po Dževadu ako je ova, onda su i ostale presude u vezi ratnih zločina i genocida u Haagu ‘političke’. Ne ‘pikaju’ se puno. Jer ‘međunarodni Sud radi po dogovoru zemalja’.

Ček’ malo da se presaberemo, nije li to isto mišljenje Dodika i države Srbije?

Dakako, zato su Aleksandru Vučiću išli prije revizije Denis Zvizdić i Softić, Stanija i Karleuša, da ga informišu ‘da ne brine’. Mahmutović kaže da su mu prenijeli ‘da se odlučno ide sa revizijom’ dok su ove prostitutke, Zvizdić i Softić kad su uhvaćene u sexu i kurvanju tvrdile kako uopšte nisu tamo išle..

Što opet znači, svi, ama baš svi su krivi za neuspjeh revizije samo je Bakir čvrst i prav ‘kano klisurina’ u odbrani žrtava i države BiH. I potentni Fahro. Najviše je kriva Nevenka Tromp jer je htjela uzeti lovu dok svi ovi drugi i domaći i strani su radili i rade pro bono, za džabe (jeste, AKBS – ako bi se zajebavali, doći će na red i to sa finansijama, nešto je rekla baba Fadila Memišević sa ugovorima između Bakira i Softića i plaćanju njene Fondacije ali to je samo vrh brijega jer pare su se kod Fadile ‘za našu stvar’ slijevale skoro 10 godina i iz vlasti i iz donacija dijaspore), ‘trojka’ vlasti u Sarajevu, kriv je stručnjak međunarodnog prava Geoffrey Nice, registar Suda je najviše kriv jer je pakete i Softića vratio sa ulaza, čitava Planeta je kriva samo jedan i jedini, jedinstven i suvereni nije nimalo kriv.

Uostalom, čemu uopšte tolika frka oko revizije? Koga više briga ta ‘prokleta revizija‘ kako reče ‘majka nad majkama’ Munira Subašić, jedna od aktivnih bh stručnjakinja za međunarodno pravo. I reviziju.

photo : Radončić Fahrudin desno na slici je Bakira Izetbegovića 2017. nazvao ‘lažovom iz Vijećnice’ zbog manipulacije i laži sa revizijom, danas ga brani, screen novina ‘Avaz’ i Cross arhiv