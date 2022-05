utvrđivanje gradiva iz bh novije izokrenute istorije : Edin Ramić i Ramiz Salkić na svakodnevnim državnim poslovima-dovljenju po šehitlucima

U mjestu Žanjevo-Abdulići opština Bratunac, Republika Srpska, BiH, obilježen je ‘Dan sjećanja na žrtve genocida’. Tom prilikom je svečano otvoren spomen-obilježje ubijenim stanovnicima ovog mjesta (prema spisku na spomen-tabli ubijene su 83 žrtve 1992 godine) iz kojeg je, kako vijest govori, protjerano kompletno stanovništvo sela. Poginulima svaki respekt i miran počinak, zaslužili su da se na njih ukaže, međutim u BiH se to kao što je inače i red, radi u dnevne i političke svrhe. I poprilično nakaradno.

Prenosimo ovu vijest uz tri-četiri fotografije čisto radi toga da ‘utvrdimo gradivo’.

* U BiH se nije vodio vjerski niti civilni već odbrambeno-otadžbinski rat. Tako tvrdi bh izokrenuta istorija, bošnjački političari u vlasti i svakodnevne vijesti iz FBiH, gdje se uporno izjednačavaju partizani-anrtifašisti i borci ArBiH-šehidi. Na ovom spomen-obilježju na tabli fino piše ‘poginuli na Allahovom putu braneći domovinu Republiku BiH’, znači nisu šehidi već partizani. I nije onako ‘samo BiH’ kako ju je Alija Mudri potpisao u Dayton-u već Republika, ej! Nadalje, država BiH se brutalno obilježava i naziva ‘građanskom’ dok se tvrdi da je sastav armije demokratski i multietnički. Do sada nismo naišli ni na jednog šehida ‘iz reda’ drugih naroda i nacija osim Bošnjaka, niti je zabilježeno bilo gdje u svijetu da se u boj za građansku i zajedničku državu ili u bitku protiv fašizma ide ‘Allahovim putem’.

** Osim podpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića kojem je u opisu poslova precizirano ‘svakodnevno obilaziti groblja, spomenike i džemate te davati dove’, ovom događaju je prisustvovao i federalni SDA premijer Edin Ramić, primjećen je i Alija Tabaković, kandidat za načelnika Srebrenice zadnjih izbora. Kao i mnoštvo ahmedija. Šta nam to govori ? Da je država odvojena od islamske zajednice, da Ramiz Salkić i ministar Ramić u potpunosti zarađuju svoju platu te da je ovakav prizor najnormalnija slika i prilika države BiH. Šerijatsko-građanske. Falio je samo još Vojin Mijatović podpredsjednik SDPa pa da ugođaj bude kao u dijaspori po džematima, gdje ovih mjeseci skupa po čvrstoj odluci SDPa ‘nikad sa SDA’ njih dvojica jašu na probosanskim sijelima, hvatajući glasove. Ako gostima dodamo i neidentifikovanu facu obučenu u skladu sa najnovijom našom bh tradicijomm koja je najvjerovatnije donator ovog spomen obilježja (naši ne mogu prdnuti bez sadake), slika je onda malo kompletnmija.

Kao i slika države.

*** I najazad, samo spomen-obilježje kao i velika većina takvih širom BiH je ogledalo bh politike i bh ­države. Svaki spomenik ili hair česma (merhamet fontana) liče na Mauzolej Alije Izetbegovića, na malu džamijicu. Da se zna ko smo, šta smo i odakle smo. Te da malo ‘uokvirimo’ i obilježimo teritoriju. Ratna i nelegalna zastava sa ljiljanima je još jedan dokaz kako Bošnjaci u vlasti poštuju Ustav i propise BiH. Kad im se ćefne i kad hoće. I uglavnom je kao i ovdje skupa sa zastavom Islamske Zajednice BiH, da se dokaže i Svijetu i Bogu uz dovljenje i šehitluke da je država odvojena od vjere.

Ova zastava je ponavljamo po sto puta – ukinuta zvanično 1998. kada je tadašnji Visoki bh predstavnik Carlos Westendorph nametnuo drugu bh zastavu, trokutastu žuto-plavu kombinaciju sa evropskim zvijezdicama. No, Bošnjaci po uzoru na Dodika idu ‘po svome’, ali svoje ponašanje kao i uvijek beyobrayno opravdavaju dok ponašanje Milorada Dodika licemjerno kritikuju. Pa kažu ljiljani su bili zvanična zastava, pa smo sa njom paradirali u Parizu u povodu dana borbe protiv fašizma, pa se vijorila na East River-u ispred UNa…

Tačno ali to je sve bilo tako nekada i nije više odavno. Prošlost, zakonom zapisana. U Parizu se vijorila jednom i odmah nakon rata, jeste li ikad više i bilo gdje vidjeli bh zastavu na paradi posvećenoj borbi protiv fašizma?

Niste i nećete, odmah poslije rata Svijet još nije znao s kim ima posla a država tek nastala i priznata.. Plus, kažu, ne prihvatamo tu zastavu jer nam je nametnuta. Vidi Boga ti! A zašto onda popizdite kad Dodik kao i vi arlauče kako ne priznaje propis Visokog bh predstavnika? Zato što vam se tako može. Ali neće dokle mislite da hoće, valjda će jednom skontati i Amerikanci?

Kad smo već kod ljiljana, onaj vehabija iz ‘Antidayton’ pokreta, onaj ulickani i ufitiljeni sa tamnim naočarima, neki Nihad Aličković kojem od Tite i petokrake dolazi muka na Baščaršiji dok prebrojava suvenire sa ljiljan motivima čak je i žrtve genocida u Potočarima otpočeo umotavati u ljiljan-zastave. Mora da su mu došapnuli Reis, Bakir Izetbegović ili Šefik Džaferović sve skupa sa Komšićem da to radi.

Naime, ovi pomno prate da se u svakom pojavljivanju u medijima iza njihovih leđa obavezno vide ljiljani. One evropske zajebancije i ono ‘nametnuto’ se tek djelimično nazire u ćošku slike, ljiljani su za sredinu. Ma vi se to zajebavate i sa nama i sa međunarodnom zajednicom, jest’ Tite mi.

photo : gore-Edin Ramić federalni ministar BiH otkriva spomen-ploču Žanjevo Bratunac na kojoj piše ”poginuli na Allahovom putu braneći domovinu Republiku BiH, sa ljiljan-nelegalnom ratnom zastavom, desno : u društvu sa Ramizom Salkićem, Alijom Tabakovićem i ostalim neidentifikovanim gostima, dolje-spomenik kao Mauzolej Alije Izetbegovića na Kovačima, arhiv Cross