‘Antifašisti’ : Dodik se javlja iz ulice ‘Đenerala Draže’, Željko Komšić iz ‘Ulice Mustafe Busuladžića’, Šefik Džaferović iz sokaka ‘Huseina ef. Đoze’ i puteljka Pačariza … Džaferović uvodi novu bh igricu : zaboravim krizu-čim mi dadnu američku vizu!

Kao što smo i previdjeli (auf, što je to bilo teško) danas se širom FBiH i Republike slavilo, slikalo i ponosno ‘vazilo’. Tito dragi, da samo malo cimneš pa da vidiš kakav je to antifašizluk zavladao, ne bi vjerov’o, vidio bi i otišao u istoriju natrag. No, lako je tebi (laka ti zemlja) ti se možeš vratiti, a šta će mo mi? Na silu se ne može umrijeti a sila Boga ne moli niti zakona pita i sluša.

Zlatni ljiljan Željko Komšić zbog čije fotelje i nadrkavanja u stolici bh Predsjedništva su dobri i susjedski odnosi s Hrvatima otišli u tri lijepe materine, za duža vremena a možda i zauvijek, optužujući Dodika da ‘prekraja istoriju’, (is)kovao je ArBiH i ljiljane (sebe i svojih 700 KMa dodatka na platu, ej!) u antifašističke zvijezde nazivajući je čistom i besprijekornom, i kao što smo već ranije rekli, uz 9. maj dan pobjede nad fašizmom uz ovaj notorni slatki falsifikat ‘malog Bakirovog’ ta bh Armija je izjednačena sa partizanima. Ma k’o biva NOP i ArBiH to ti je isto. Muderris, Abu Maali, Abu Hamza to ti je kao da gledaš u Fuada Midžića, Savu Kovačevića ili nekog od braće Pozderaca. Pljunuti, i po izgledu i po habitusu, i po ciljevima borbe.

Siroti Šefik Džaferović je u lagarijama otišao najdalje pa je bubnuo kako nijedan pripadnik ArBiH nije osuđen za krivična djela protiv čovječnosti, zaboravljajući da ne idemo dalje presudu generalu Sakibu Mahmuljinu 9 godina za ratni zločin od prije neki dan ili onu generalu Deliću od 3 godinice u Haagu 2008. godine.

Sve ovo iz federalnog dijela BiH je uslijedilo nakon što je Dodik iz Banja Luke u šetnji zvanoj ‘besmrtni puk’ izjavio kako su samo Srbi antifašisti te da je ArBiH nastala od nasljednika nekadašnjih suradnika sa ustašama i NDH u II Svjetskm ratu, nazvavši je zločinačkom i mudžahedinskom. Iz FBiH su promptno odgovorili kako Dodik nema pravo na ‘antifašizam’ kojeg prisvaja a onda je Dodik uzvratio Federaciji, i .. tako se bh trakavica ‘antifašista’ nastavila do ‘horozova’ i još se ne zna ko prisvaja i čiji je antifašizam.

Kakva ironija, bezobrazluk i beskrupuloznost fašista iz našeg sokaka, u našim avlijama. Da, fašista, nego! Jer ako se ne zna ko su antifašisti u BiH i čiji je antifašizam, zna se ko su fašisti i gdje ima fašizma. Po onoj narodnoj : ‘gdje ima fašista tu ima i fašizma’, gdje ima vatre ima i dima. Kako ono reče ‘Džafer’ danas Dodiku : ‘moreš crknut’ od muke ali ARBiH je antifašistička’ i da znaš, ja odoh u Ameriku, dobio sam vizu, dobio sam vizu, uata, uata…

Kakav pičvajz od političara i politike, čudo jedno. Kad čuješ kako ‘predsjednik’ suverene i moćne države igra od sreće što je dobio vizu da posjeti Ameriku, pa onda u novoj igrici ‘nasramoči’ onom drugom ‘predsjedniku’ koji je umjesto vize dobio sankcije.

Tačno, naše a fašizoidno i imbecilno, i po receptu bivšeg SDA načelnika Abdulaha Skake po kojem se fašističko Sarajevo prepoznalo najviše. Naime, on je prvi u javni diskurs a za njim ‘premijer’ Fadil Novalić partizane označio fašistima što su i Šefik i Željko odšutali kao pravi ‘antifašisti’, dakle, složili se sa njim. Stoga, ‘nema zime’. Sve dok se Šefik i Željko Komšić javljaju iz ulice Mustafe Busuladžića i hodže Huseina ef. Đoze suradnika nacista i fašista ili iz sokaka Pačariza ili iz ulice Čolakovića… (uokolo pun je glavni bh grad ulica NDH muslimana i begova) – pišaj ga. I njega i njegov antifašizam. Obojicu.

Uostalom, još se na you tube vrte ratni filmovi bh Armije ‘mi s mo vojska Allahova za islam se borimoooooo…’ pa onda .. nikog se ne bojimooooo’ kao i slike mudžahedina ljubljenih Šefikovih askera sa odsječenim glavama, ‘kao partizani’ koji liče na bh Armiju, tako da od tog bošnjačkog antifašizma nema ništa. Pičkin dim. Ko je još vidio partizana antifašistu da se tako bori i da su mu to ciljevi, a? Šefik i Željko, i Alija i Bakir?

Napose, gdje su to učesnici AVNOJA, ZAVNOBIHa sa uličnih tabli i imena škola sa kojima se ‘BiH ponosi’, da li ‘Komšo’ i ‘Šefko‘ znaju odakle baljezgaju, iz koje ulice? I naravno, ono što se spočitava Dodiku to ove gazije rado čine, ne samo danas već svaki dan ako nisu ispred kakvog spomenika ili na Kovačima : prekrajaju istoriju od kraja bh rata a idu unatrag i u II Svjetski rat, pa sve do Berlinskog Kongresa. Sve uz ono ‘nema izjednačavanja’. Tačno, nema, isti ku*ac-drugo pakovanje, šta se tu ima izjednačavati

A šta mislite odakle Mile Dodik uzvraća paljbu prema Sarajevu dok tambura o antifašizmu?

Iz Banja Luke kojoj su izmjenili kao i u Sarajevu sve ulice i imena. Sve su od antifašista preimenovane u fašističke. Dodik se vjerovatno sa svitom i ruskim ambasadorom javlja iz ulice ‘Đenerala Draže Mihalovića‘, četničkog komandanta i komandanta otadžbinske vojske ondašnje Yugoslavije. Suradnika okupatora kojeg su partizani osudili i strijeljali i kojem još groba nisu našli, dok su ga Srbi zvanično rehabilitovali u sudskom procesu 14.05. 2015. Ili možda iz ulice ‘Ravnogorska’ koja sva odiše ‘antifašizmom’ kao i ulica nazvana po Dragiši Vasiću, glavnom ideologu četničkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata. Možda su se Dodikovi prošetali pa se javili iz Ulice Stevana Moljevića ili Rade Radića.. Pun je ‘Šeher’ ‘antifašista’ a Boga mi u tome ne zaostaju ni ostali gradovi širom ‘antifašističke’ Republike Srpske.

Pa ti onda ‘budi muško’ i nemoj ‘izjednačavati’, kad već nemaš šta!

Sve go četnik i ustaša do četnika i ustaše. Go fašista do fašiste. Dodaj tome ‘antifašizam’ iz Hercegovine, od Mostara (Jure Francetić, Mile Budak, Zelenika…) pa zapadnije i dobićeš sliku i priliku bh fašizma. Gadovi!

09. Maj je samo jedan dan i on će danas proći i nestati. Danas je dan bitke protiv fašizma ali od sutra već smo svoji na svome. U svojim fašizoidnim avlijama. Fašisti avlijaneri.

photo : Trojka fašizma u BiH, Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić, arhiv