Ko koga timari : ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić se 2014. otimao za Tita i pozdravljao naciju iz Muzeja AVNOJa u Jajcu, danas posprdno advokata i novinara Senada Pećanina naziva ‘AVNOJem’

Sarajevski advokat Sandžaklija Senad Pećanin i nekadašnji urednik i novinar popularnog sedmičnog lista ‘BH Dani’, 03. maja ove godine za ‘Slobodnu Bosnu’ je dao intervjuu-presjek događanja u BiH, dotakao se i komentarisao mnoge bh državnike, političare i vjerske vođe uz zaključak da je veći musliman i od Bakira i od Reisa.

Između ostalih, prokomentarisao je i bivšeg Reisa Mustafu Cerića ‘Hižaslava’, penzionera i savjetnika Reisa Kavazovića, za kojeg je rekao da se taj ‘nije vratio u BiH kad je ona napadnuta već čitavu godinu kasnije’, kad je izabran prvo za ‘naibu-reisa’ a onda za Reisa. U nastavku je dodao i ovo.

‘ Jedna od prvih akcija koju je poduzeo bio je zahtjev za zabranu prodaje svinjetine u sarajevskoj tržnici Markale. Dakle, ljeto je 1993. godine, u Sarajevu već odavno nema ni govedine, a “duhovni lider” Bošnjaka traži – zabranu svinjentine! I, naravno, čak i Bosni naklonjeni vodeći svjetski mediji počinju stavljati upitnike nad proklamovanim bošnjačkim karakterom odbrane zemlje. Da ne govorim o njegovim stavovima po kojima je Turska Bošnjacima – majka; ili, pohvala “žestokim vehabijama” koji bi spriječili genocid samo da ih je bilo više u odnosu na “meke”, tradicionalne bh. muslimane… Pa sve do višestrukih posjeta Ramzanu Kadirovu, Putinovom Arkanu u Čečeniji, poznatom do zločina u Ukrajini po tome što daruje bogat peškeš bilo kome poznatom ko ima obraza da mu dođe u goste. Nakon posljednje posjete Čečeniji, samo nekoliko sedmica prije agresije na Ukrajinu, Cerić je objavio da bi Evropa mogla od Rusije učiti “kako integrirati muslimane”. Po okrutnim zločinima koje u Ukrajini čine, vidimo kako ih je “integrirao”.

Naravno, ‘Hižaslav’ kao i svaki uzoriti Bošnjak ‘nikad ne spava’ i budan je od sna bljutavih molitvi, pisama mržnje i reagovanja osvete, svemu i svakom i svačemu, samo neka se ‘talasa’, mrzi i zavađa, ne bi li ikako taj rat konačno otpočeo, onaj prethodni se ‘osladio’, pa je tako na sraoni Bošnjaci. net koju finansira Islamska zajednica BiH (gdje bi drugo, probao je i twittati kao ‘braća’-poznati ‘twitteraši udri i praši’ Emir Suljagić i Reuf Bajrović ali nije imao ‘pratilaca’) već 06. maja ‘odgovorio’ Pećaninu.

Bombastičnim naslovom ‘Hej, Sloveni, jestel’ živi dok vas Senad (AVNOJ) timari’.

I kao i u svakoj ‘reakciji’ ovog tipa gdje se ne ulazi u ocjenu dokaza i argumenata, dobri Bošnjanin, Bogumil, Bošnjo, Bošnjak, Bosanac, Bosanac i Hercegovac (tako naš hodžica mijenja nacionalnost kako mu se ona stvar uzdigne, u zadnje vrijeme kao i bh vlast sve više zanemaruje Bošnjake a preferira Bosance), predobri patriota i ‘žrtva genocida’ Mustafa je nabacao više uvreda a manje ili ništa korekcija ili ispravki, pokušao čak biti i duhovit na bošnjački način, ono sa sprdačinom i podjebavanjem, onako muslimanski. Nazivajući Pećanina ‘propalim bjelopoljskim advokatom’ i novinarem neznalicom koji je u ‘BH Danima’ potpisivao tuđe tekstove.

‘Sjećam se jednog nastupa Senada – „Avnoja“ Pećanina na beogradskoj televiziji odmah nakon rata, gdje se ulizivao srbijanskim sugovornicima do besvijesti na način audicije Željka Ninčića: „primi me, primi me, primi me“ ovdje, jer tamo “duhovni lider” Bošnjaka traži – zabranu svinjentine. Nažalost, nisu ga primili u Beogradu zato što mu je zadano da nastavi širit fesad u Sarajevu. No, primili su ga u Monte Negru! „Hej, Sloveni, jestel’ živi“?

Dakle, nije negirao ništa ali je zato uvredljivo štancao o AVNOJu i Slovenima.

Jednom munafik, ostaje uvijek munafik, međutim ovakvog ispod ahmedije majka više ne rađa i neće roditi. Da ne ulazim detaljnije i dublje, o ‘Hižaslavu’ sam već do sada ‘knjigu’ napisao. Takav je bio i dok je ‘imamio’ u Chicago Il, pa i kad je opljačkao trezor Islamske Zajednice BiH i opuhao račun u Švicarskoj, kasnije kad je posjećivao dijasporu ostao je isti. Platiš mu kartu, hotel i još hoće najmanje $2.000 za govor. Pare su mu uvijek virile iz očiju. Od otete kuće ‘Hidrogradnje’ u Sarajevu do rasprodaje srebreničkog cvijeta i žrtava. Zato je i postao Reisom a Reis i Bog ga obilno nagrađuju.

2014.godine je pokazao i dokazao svoj munafikluk i balinluk, sad je vrijeme da se toga prisjetimo. Odbacio je ahmediju da bi ušao u utrku za bošnjačkog člana bh Predsjedništva. Bavljenje ahmedije politikom je zamjereno u BiH Muameru Zukorliću, Ceriću nije nikad. Srećom ukupio je minoran broj glasova što bi svakom moralnom insanu dalo do znanja šta raja misli o tebi, Ceriću se baš fućkalo za tim što raja u ime koje decenijama živi na tuđoj grbači misli o njemu.

Ali ni to nije sve. Da bi ugrabio koji glas više, ‘naš dobri Bošnjo’ se obratio raji iz Jajca iz Muzeja AVNOJa, kao da prije toga godinama nije pljuckao i slinio po Josipu Brozu i onim ‘mračnim vremenima’ ‘komnjara’ koji su mu dali kuću ‘Hidrogradnje’ u kojoj je bio general Rato Dugonjić. A radnici te firme pište godinama, nema penzije ni zdravstvene knjižice. Pa će onda te godine reći mrtav hladan i još više bezobrazan na kritike njegovog javljanja iz Jajca da ‘niko nema monopol na antifašizam i na Tita’.

‘Bilo je dobrih stvari u bivšoj Jugoslaviji i smeta mi što neki sada monopoliziraju Tita i upotrebljavaju ga za lični interes, a imajući u vidu šta i kako rade, ne bi smjeli spominjati ni Tita ni antifašizam. Tito je bio nešto drugo… oni su nešto treće’, vazio je ‘Hižaslav’ te 2014. ispod biste Josipa Broza u Jajcu, i još dodao.

‘Tekovine i poruke AVNOJ-a vrijede i danas, posebno za one koji bi da dijele ili prisvajaju ovu zemlju’.

Da, tako je govorio ‘Hižaslav’ Mustafica osam godina prije. Danas bez trunke stida izvodi šegu sa AVNOJem koji mu je dao sve to što danas ima i sa sprdnjom i ironijom se pita ‘Hej, Sloveni, gdje ste ima li vas’? I ko vas timari? Nakon što je svojim djelovanje ispod ahmedije i pokvarenlukom usmrdio i ogadio sve što liči na Slavene i AVNOJ, sad ih je sve strpao u štalu. Jer hajvani se timare, ne insani.

Pa takvoj lopini vjerovati i takvog mufljuza, radikalnog klerika i kriminalca slijediti? I od takvog primati savjete i plaćati takve savjete? Zbilja, kuda ide Reis Kavazović sa Bošnjacima i Islamskom Zajednicom BiH?

photo : ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić radiklani klerik Islamske Zajednice BiH u Muzeju AVNOJa Jajce, 2014., utrka za bh Predsjedništvo, arhiv