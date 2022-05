Izvršena ekshumacija muftije političara Muamera Zukorlića i ponovna sahrana u dvorištu džamije u Novom Pazaru, obdukciju vršila tri obducenta jer familija sumnja na trovanje kao uzrok smrti, kičeraj i vjersko-politički spektakl sina Usame Zukorlića kako bi oca prebacio iz Tutina u Novi Pazar



a/ Prije šest mjeseci iznenada je u 51 godini preminuo Muamer Zukorlić, kontroverzni muftija iz Sandžaka, Srbija, predsjednik političke partije Stranka Pravde i Pomirenja sa kojom ju bio u vlasti Srbije (podpredsjednik Skupštine), vlasnik privatnog islamskog fakulteta (‘Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru), u braku sa dvije žene u skladu sa šerijatskim pravilima (u Sarajevu ga šerijatski vjenčao ‘Hižaslav’ Cerić), vlasnik lične karte BiH (čak je bio prijavljei u Srebrenici gdje je glasao), kandidat za BiH Reisa u izborima 2019. godine. Muamer Zukorlić je prema pisanju medija ‘po želji familije’ sahranjen u selu Orlje u Tutinu, i , iako je umro kao političar i predsjednik političke partije, sahranjen je kao muftija a koja titula mu je i urezana na nišanu, na grobu. Inače, tu je titulu obožavao, imao ju je nalijepljenu i na svoji bijesnim autima dok je obnašao tu funkciju u Sandžaku. Njegov sin iz prvog braka od starije žene koje nema u javnosti (za razliku od mlađe koja je često u novinama i koja predaje na njegovm Univerzitetu a bila je i u Beogradu u vlasti kao predstavnica stranke) Usame Zukorlić će odmah po objavi smrti izjaviti da ga je smrt zatekla na školovanju u Turskoj i da je njegov otac ‘od ranije imao problema sa srčanim smetnjama’. Poslije, vrlo često, sin muftije se oglašavao emotivno i patetično na socijalnim mrežama ideologizirajući besmrtnost i istorijsku važnost njegovog oca, u nekoliko navrata je lansirana priča kako na grob muftije mjesecima po kiši i snijegu dolazi jedan žuti mačak i tamo dugo ostaje, kojeg je muftija obožavao, a to je ‘Božji znak dobrote muftije,, i sve u tom stilu. Između, iako se to krije, Usame se sa pozivom na ’emanet’ muftije (valjda zahtjev, želju, testament, šta li ?) obračunao sa pojedincima u vrhu stranke svoga oca, preuzeo kormilo i postao predsjednik stranke, svoju maćehu a mlađu ženu oca Muamera (Elma Elfić Zukorlić) je također udaljio i sa izborne liste i sa ostalih njenih privilegija, kao i njenog brata.

b/ Fašizoidni nacista i četnički vojvoda Vojislav Šešelj je među prvima u medijima odmah po smrti Zukorlića u tv nastupu izjavio kako je Zukorlić ‘otrovan’ ne obrazlažući šire i dublje tu tezu, da bi 10. aprila ove godine na hitnoj konferenciji za štampu Usame Zukorlić prominjenio prvobitnu svoju priču o smrti oca : muftija je otrovan imamo dokaze i tražićemo eksumaciju i obdukciju. Usame je pojasnio da je to sa sahranonm sve bilo na brzinu ali kako je ‘neko savjestan u porodici’ uspio prije ukopa uzeti uzorak krvi od umrlog muftije te da su dvije renomirane laboratorje potvrdile u krvi Zukorlića prisustvo otrova. Jedna laboratorija potvrđuje trovanje ‘teškim mineralima’ druga hranom. Porodica koja je odmah nakon smrti pokazala da je posvađana i podijeljena zatražila je istragu , ekshumaciju i obdukciju, sin umrlog Usame je zahtijevao da se osim tužilaštva iz Srbije ‘kojem vjeruje, ali da se otklone sve sumnje‘ u istragu uključe i organi BiH i nezavisni organi još jedne strane zemlje. Vlasti Srbije su prihvatile zahtjev za ekshumacijom i 06. maja ove godine nakon obdukcije Muamer Zukorlić je po drugi put sahranjen, obdukciju su obavili zajedno obducent iz Srbije, Sarajeva i Hamburga! Ovaj put međutim nije sahranjen u rodnom selu već u Novom Pazaru u dvorištu (haremu) Altun alem džamije. Zato ‘jer mnjenje i mnogobrojna javnost traži da se sahrani u haremu džamije’. Patetično na vjersko-sandžački način Usame će po drugoj sahrani objavit sliku mrtvog oca uz opis kako se ‘muftija nije nimalo promijenio’. Kaže, onakav je kakvog smo ga ostavili prošle godine, isti osmijeh ista prsa junačka…’

c/ Ne znamo uzrok smrti Muamera Zukorlića ali znamo da je njegova smrt pretvorena u medijski promotivni događaj, možda na način kako je to i volio sam umrli, čega smo bili svjedoci za njegova života. Obdukcija i ponovna sahrana ‘neće osloboditi niti smiriti strasti‘ (otrovali ga Srbi, ma nisu oni nego Bošnjaci, ma Sulejman Ugljanin i SDA Sandžaka, on je izdao dopis da se ne ide na sahranu Zukorliću ) kako to tvrdi Usame njegov sin, naprotiv, još će se o tome pričati. Jer, kažem, Usame njegov sin i novi predsjednik muftijine stranke od njegove smrti su napravili spektakl. ‘Istorija će pamtiti’, ‘umro kao šehid’, ’emanet se mora ispuniti’, ‘tvoji sljedbenici će te pratiti..’ Kao da je umro Reis Sandžaka a ne poslanik u Skupštini Srbije, nekadašnji islamski radikal koji je prvi na našim prostorima pokazao uzurpaciju vjere i snage sprege religije i vlasti.

Zato ističemo neke nelogičnosti. I u familiji i u organima Tužilaštva u Srbiji. Prvo, Usame Zukorlić je prvi izjavio kako mu je otac imao probleme sa srčanim smetnjama da bi skoro pet mjeseci kasnije obznanio da mu je otac otrovan, na slične tvrdnje Šešelja odmah po sahrani-nije reagovao. Nadalje, nije ‘u interesu istrage’ otkrio ko je od familije uzeo uzorak krvi umrlog muftije te koje su to laboratorije analizirale taj uzorak. Kaže, to je urađeno ‘da se utvrdi tačan uzrok smrti i uklone sumnje, inače ja vjerujem organima Srbije‘. Zbog istih razloga je zatražio i obducente iz drugih država. Da vjeruje organima svoje države ne bi tako uradio ni zahtijevao. Posebno, postavlja se pitanje kakve veze ima država BiH sa smrću Zukorlića? Osim odlične veze Dine Konakovića i zvaničnog Sarajeva koje daje para Zukrlićevoj ‘akademiji’ i pravi džamije po Pešteru u Sandžaku? Najviše po tome što su ‘Sandžak i BiH jedno srce i duša’ ?!

Smrt muftije se nije dogodila u BiH, kako onda može i treba obdukciji prisustvovati bh obducent u ovoj istrazi? Po tome već nabrojanom ili što je ‘tobe yarrabi’ SDA možda poslala otrov iz centrale u Sarajevu?

d/ Istraga neće donijeti ništa novoga, pred nama je. Zbog veze Zukorlića sa Aleksandrom Vučićem i njegovim učešćem u vlasti tužilaštvo i Sud su dozvolili da se izvrši ekshumacija i obdukcija, kao i zbog permanentnih tenzija u Sandžaku prema vlasti Srbije koje potpiruje i zagrijava SDA i ostali dio zvanične vlasti u Sarajevu, potpomognuti Islamskom Zajednicom BiH. Dozvolili su i prisutvo obdukciji doktora iz BiH i jednog iz Hamburga, gdje je najvjerovatnije izvršena i analiza krvi. Međutim to ništa ne mijenja na stvari. Naime, uzimanje uzoraka krvi nije odobreno od strane zvaničnih organa vlasti pa se tako taj dokaz, bez obzira na laboratoriju koja je to obavila ne može uzeti validnim dokazom. Znači, čak iako se utvrdi da je smrt nastupila trovanjem, nalaz laboratorija ne bi bio validan na Sudu. Ako ništa drugo, ko će potrvditi da je uzorak krvi od umrlog? Što se tiče obdukcije, nju familija nije tražila u vrijeme smrti dok je ‘tajno’ uzimala uzorke krvi, što će reći već sumnjala u uzrok smrti. Napose, ako se i utvrdi da je Zukorlić otrovan, vrlo teško je i skoro nikako moguće utvrditi i dokazati i počinioce i eventualne nalogdavce. Od svega ovog, nažalost izrežiranog spektakla pod palicom sina muftije Usame Zukorlića, Usame je uspio zapravo zakonski prebaciti umrlog oca u harem džamije, a što mu je i bila želja. Da se danima tu dolazi, da se slika i ‘piše istorija’. Da se dovi i ‘prati muftijin emanet’. Ko će iz Novog Pazara ići da sve to obavlja u neku popizdinu zvanu Orlje u izgubljenom Tutinu, koje mjesto nije nikako za ‘takvu veličinu’

Reče Usame (zašto tako nakaradno, bolje je da stoji i da se piše kako je zamišljeno : Osama bin Zukorlić) kako je to ‘mnjenje i narod tražio’ iako je ‘porodica htjela da se sahrani u rodnom selu’. Nigdje i niko to nije tražio, to su čiste laži koje bi trebale poslužiti kao opravdanje za ponovnu dženazu sopstvenog oca. Osim toga, ova porodica je moćnija od svakog ‘javnog mnjenja’ Novog Pazara, njena se mora poštovati. Posebno je bizarna objavljena slika mrtvog muftije poslije druge sahrane i njegovo još bizarnije objašnjenje kako mu je babo isti onakav kakvog ga je spustio u zemlju 06. novembra prošle godine. Isti ‘osmijeh’ (samo šehidi, borci na Allahovom putu umiru nasmijani ), ista ‘junačka snažna prsa’ (besmrtnost i nepromjenljivost), iako čisto sumnjam da je to slika muftije poslije ekshumacije. Najvjerovatnije je postirana slika sa prve sahrane budući da tijelo čovjeka doživi promjene nakon par sati od smrti a kamo li nakon šest mjeseci. Uostalom, ne treba biti doktor za te stvari, dovoljno je minuta odlaska na google pa da saznaš kako bi ti babo izgledao nakon šest mjeseci po sahrani. Tipična laž i kičeraj.

O, da, to sa ‘javnim mnjenjem i zahtjevima naroda’ da se muftija prebaci u harem džamije smo riješili ali šta ćemo sa njegovim mačkom? ­Brate Osama nije fer i nije uopšte humano, siroti mačak može i hoće svisnuti od tuge, valja pješačiti od Orlja do Novog Pazara svaki dan!

photo : gornji dio-grob muftije Zukorlića u selu Orlje Tutin i njegov mačak , dolje – sahrana muftije Muamera Zukorlića po drugi put, u fesu sin Usame Zukorlić, desno – Elma Elfić druga žena i Muamer Zukorlić, arhiv