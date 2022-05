O Bakirovoj izjavi da je ušao u politku da se bori za islam ni slova reakcije u bh medijima ili iz stranih ambasada u BiH, ma čak ni na seoskim portalima, zbog jedne kratke izjave Stjepana Kljujića na tv ‘Face’ sa jučerašnjeg gostovanja sve ‘gori’, traži se izvinjenje i poslušnost za u buduće. Očekuje se zvanično reagovanje ‘Ministarstva za širenje vrline i prevenciju poroka’ ..

Šta je to jučer izjavio gostujući na tv ‘Face’ Stjepan Kljujić, nekadašnji ratni član bh Predsjdništva da se digla i ‘kuka i motika’ u građanskoj bh državi BiH? Gori internet, gore socijalne mreže, bh mediji također. Kritikuju ga, pljuju, ruže a sve do jučer bio je ‘pravi Bosanac’, ‘čovjek i gospodin sa leptir mašnom’. Ništa posebno i ništa netačno, međutim u ‘građanskoj’ BiH takve stvari se ne smiju javno iznositi. Bez posljedica. U protivnom, Bošnjaci ‘uče pameti’, stavljaju metu i ‘utjeruju u suru’, dojučerašnji ljubitelj Bošnjaka i države Bosne siroti penzić Stjepan našao se u neobranom grožđu, treba to preživjeti.

‘Ja kada vidim onu ministricu Hotu, zabrađenu. Pa šta ona misli, da djeca misle kad je vide. Ne to se pojačava. Bruka i sramota!’

To je ta sudbonosna rečenica kritike koja se odnosi na ministricu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, inače bivšu direktoricu Bošnjačke Gimnazije u Sarajevu i članicu stranke ‘Narod i pravda’ hadžije Konakovića koju je Kljujić izrekao i odmah sebi odrezao presudu.

‘Okaljao’ i ‘nisko se spustio, do dna’, ‘uvrijedio’ prvu ministricu u istoriji Sarajeva sa hidžabom (It’s huge, kako bi to na svom ‘fejsu’ prokomentarisao njen kolega Nihad Kestendžić, praveći se Englezom da ga Amerikanci razumiju). Udatu ženu, finu gospođu i muslimanku Bošnjakinju koja ima dvoje djece i dvije diplome (pravo i književnost) ali koja voli svoju ‘slobodu’ izražavati pokrivanjem glave.

Nemam pojma otkud tolika ljutnja, ministrica je doista ‘zabrađena’ kako je to na čistom bh jeziku istaknuo Kljujić jer se tako i kaže, što se nikako ne uklapa u multietničku i građansku Bosnu kakvom državu predstavljaju redom i širom. I to još u ministarstvu obrazovanja.

Joj, kad je onda krenula lavina reakcija i osuda. Jer, demokratija u BiH je čudna stvarčica, nikad ne znaš kad će te koja Konvencija ‘lupiti’ te da li se odnosi na tebe ili na ostale, druge. ‘Šta mu je to trebalo’, pišti Vildana Selimbegović iz komunističkog ‘Oslobođenja’ SDA tajkuna Muje Selimovića, ‘Gnusan kometar Kljujića’ bilježi ‘Bihexo Slobodna SDA Bosna’ i tako ožeži i raspali do mile volje. Čak je i uglađeni građanin Hadžifejzović reagovao i prekinuo Kljujića opaskom ‘da je to lično pravo svakog građanina’.

Ma, da, ali ne i ministra u savremenoj nevjerskoj državi, međutim kad je vjera u pitanju tu u BiH nema razlike između Bakira i SDA te ostalih njegovih ‘opozicionara’. Tako recimo Komšić ne kaže ‘neću oprostiti Bakiru’ već ‘neću mu halaliti’, kao da su zajedno išli u mejtef. Reakcije su padale i iz SDPa, od Dine Konakovića zna se, Saše Magazinovića, generali su grmili, ‘Majke Srebrenice’, ma nema ko da se nije javio, još je ostalo da se izjasni predsjednik bh penzionera Redžo Mehić, ‘Hižaslav’ Cerić i onaj guzija vehabijica ufitiljeni Nihad Aličković ‘antidaytonac’ pa da donesemo konačnu smrtnu presudu, kad će ovom Hrvatu i ustaši dženaza. Pored premijera Edina Forte javio se sa komentarom i vehabija Elvedin Pezić (onaj što kaže da žene trebaju ići na plažu u burkiniju i to samo u februaru u Crnu Goru na halal plažu), sa kritikom naravno, pominjući ikone i krstove koji ne smetaju Kljujiću a smeta mu hidžab…

Prije nego će pomenuti ‘zabrađenu’ ministricu Kljujić se dotakao i ostalih poznatih imena bh teatra, ‘izdajnika Bosne’ Zvizdića, Izetbegovića i Alije, Forte, nije štedio kritike ni onima u Hrvatskoj ili u Republici Srpskoj… Biće da je to taj ‘spisak’ pomenutih okidač za ovolike kritike, više nego hidžab ministrice, zbog kojeg je Kljujiću uzvraćeno također ‘po spisku’.

Dakle, da se rezimiramo. U BiH može sve ali u hidžab ne diraj. Jer mi smo ‘građanska’ država u kojoj su prema izjavi Konakovića ‘džamije važne kao fabrike’ i koji isto kao i Bakir gine za islam tvrdeći da brani evropsku državu.

Ministrica Hota je tema broj jedan danas, sutra će biti neko drugi ili treći. U BiH niko ne spava, svi su ‘budni’.

Jeste Naida obrazovana žena i ima vjerovatno uslove da bude ministrica, međutim i ona i ova njena ‘kompa’ iz ‘trojke’ u vlasti Kantona Sarajeva što je skočila na Kljujića treba znati da je to mjesto koje zahtjeva razmak i odmak između vjere i države, između vjere i đaka, tim prije što je kao što rekosmo to po Ustavu sekularna država tri ravnopravna naroda. A svi se ponašaju kao da je to država po šnitu Bakira i Islamske Zajednice BiH. Predzadnje vijesti govore kako su se u vrtićima Sarajeva pred ovogodišnje Bajramske praznike i Prvi Maj koji su se ‘poklopili’, u Sarajevu, djeca educirala samo o Bajramu, slikajući se sa zelenim polumjesecom napravljenim od papira, uz tvrdnju direktorice kako ‘Prvi Maj nije državni praznik’. Dakle, otišla Arzija Mahmutović-došla gospođa Trnka, sa poznatim mi prezimenom kad pomislim na Kasima, Alijinog sudiju i tumača. Iako netačno, jer radnici su imali dva slobodna dana, to opet znači da nam je vjerski praznik postao državni. Dok nam načelnica SDPa Benjamina kršaćanski praznik zove kalendarom, uz ‘naše’ razvija, peče i dijeli baklave na Baščaršiji a na Kovačima ‘zabrađena’ kao i ministrica Hota Muminović ili Bisera Turković u Katru kleči ispred mauzoleja Alije Izetbegovića, uz onaj svoj poznati čežnjivi osmijeh ‘joj Bogićeviću a’l smo ti šuknuli’, dok svi članovi ‘građanskog’ i sekularnog Kantona Sarajeva uče dove kao da su imami u kakvoj džamiji a ne državnici iz danu dan, gdje stignu i pristignu.

Jučer je ‘Ministarstvo za širenje vrline i prevenciju poroka’ Afganistana (tako se zove) odlučilo da žene ne smiju putovati same i posjećivati parkove u isto vrijeme kad i muškarci inače slijedi zatvor, odluku je potpisao talibanski vrhovnik Hibatulah Akhundzada. Ovo ministarstvo Kantona Sarajeva je za sada Kljujiću odaslalo jasnu opomenu i prijetnju iz usta premijera Forte (‘srami se Kljujiću’), slijedeći put ako šta zucne, zna se. A ništa netačno i griješno pa ni uvredljivo čovjek nije rekao.

photo : na velikoj slici Stjepan Kljujić, ratni član bh Predsjedništva. Desno u okviru ministrica obrazovanja Naida Hota-Muminović, dolje lijevo-‘zabrađena’ Bisera Turković ministrica SDA u Katru i desno-‘zabrađena’ načelnica Sarajeva Benjamina Karić na Kovačima, arhiv Cross Atlantic