Sifet Podžić ministar OBMANE BiH: “Evropo, ako bude trebalo, tu smo”, zovi samo zovi!



*** Ima stvari koje ti mogu popraviti raspoloženje i razgaliti dušu čak i kad misliš da ti je dan propao, da si ustao uzalud ili ‘na lijevu’. Jedna od njih je vijest-izjava ministra odbrane BiH Sifeta Podžića (kadar DFa Željka Komšića) nakon jučerašnjeg susreta u Sarajevu sa ministricom odbrane Njemačke (Christine Lambrecht).

Da zanemarimo ono već poznato i moderno (osuda ‘barbarizma Rusa u Ukrajini’) ministar ‘združeno-razdružene bh vojske’ je ‘nabacio’ da bez obzira na činjenicu što BiH nije članica EU ili NATO saveza ona ‘ima prijatelje i čvrsto obećanje ovih organizacija‘ da u slučaju potrebe ‘BiH neće biti sama’. Već viđeno i poznato; mi će mo vama podilaziti i podvlačiti se, a kad zabrljamo vi će te nas braniti i čuvati.

Ali, onda slijedi sasvim nešto kontra i, kad je BiH pamet bh ministara u pitanju-očekivano, naravno. Poručio je da su pripadnici Oružanih snaga BiH učestvovali na brojnim vježbama i misijama podrške miru te da ‘izrazio nadu da neće biti potrebe da učestvuju u odbrani Evrope’. Joj, zatim, kad je ministar ‘izrazio nadu’ dodao je dodatak koji me baš, ama baš baš nasmijo.

‘A ako bude trebalo, tu smo! Dakle, neboj se Njemačka, ne strahuj Evropo, zovi, samo zovi, i niko ‘ne sme da te barne’, dok te Sifet Podžić i njegova armada budno čuva.

Ja razumijem udvarački uzus bh političara jer drugo ništa ni ne znaju osim brljaviti i provocirati a onda tražiti zaleđinu, međutim ne kontam da li oni uopšte znaju šta pričaju i koliko je to vickasto i budalasto? Bosna će vojno pomoći Evropi u slučaju potrebe, tj. napada Rusa jer sad je to aktualno!

Alo čime i kako ministre, ne brukaj se? Slanjem ratnika, tehnikom, parama, alo? Ništa od pobrojanog nemamo i obzirom na takve mudre glave kao što je ova glava odbrane i zaštite, mi ni sebi sami ne možemo pomoći, da nije donacija Amerike i još nekih manjih sadaka jarana, ne bi imali ni vozila, ni uniforme, ni sistem veza i komunikacija, ništa. Ma ni čak onih par helikoptera ne bi imali, čime se zavaravamo? Hoćemo li im pomoći vojnim muftilukom možda, to odlično funkcioniše?

To što dajemo živo meso ili vojnike u ‘mirovne misije’ NATO zahtjeva ne znači da smo sila koja može pomoći, to znači samo da izvršavamao nečije tihe naredbe ili otaljavamo neke usluge, da smo živo meso za upotrebu u ‘potrebi’.

Osim toga, ‘u slučaju potrebe’ angažovanja vojske dozvolu daje Predsjedništvo, a svi znamo da se ta trojica beskorisnih idiota ne mogu dogovoriti oko upotrebe helikoptera za gašenje požara a kamo li da se slože oko upućivanja ‘potreba’ Evropi. Na kraju ono najvažnije ; BiH nema zajedničke oružane snage, taj Daytonski i bh mit treba jednom već razbiti, čisto da svima bude lakše. BiH ima tri nacionalistička puka vojske, jednu bošnjačku, jednu srpsku i jednu hrvatsku komponentu, zašto dvije decenije ‘guslamo’ o ‘zajedničkim oružanim snagama’. Nedaj Bože ‘potrebe’, vidjeli bi kako bi to zajedništvo funkcionisalo. I ovoj ‘zajedničkoj vojsci komanduje Podžić?

Biće da je ministar mislio na bošnjački rendžerski puk oružanih snaga BiH kojeg bi uputio u ‘odbranu Evrope’.

Za grohotom smijurije, nema druge.

*** Kažem, ima dana kad čuješ nešto što ti razgali dušu u ovoj crnoj svakodnevnici, ovaj je dan to svakako. Ovako slatko se nisam nasmijao odavno. Jesam ustvari onomad, prije nekoliko godina u vezi Sutorine u Crnoj Gori, kad sam pročitao dove, hutbe i ocjene ‘bh pomorskog oficira palube’ bivšeg Reisa Mustafe Cerića, dok je cmizdrio za Sutorinom koju je bh vlast ‘poklonila’ Đukanović Milu. Osim njega, ovu smijuriju potvrđivali su još neki ‘kapetani eksperti’ na sraonici Bošnjaci.net pa sam saznao kako je ‘BiH pomorska zemlja‘. Bilo je to vrijeme kad se naš gazija Komšić Željko složio sa time pa najavljivao kako će Hrvatima zabraniti gradnju Pelješkog mosta jer bh brodovi (koji brodovi, veliki brodovi?) ne mogu se provući ispod mosta čime država BiH ostaje u zatvorenom a van svoga otvorenog mora, pa je najavaljivao tužbu pa međunarodni sud-svašta je najavljivao. Kasnije se ta fraza ponavljala više puta pa sam se prestao smijati jer sam vidio da je ‘vrag odnio šalu’. Naime, skontao sam da je za kvalifikaciju ‘pomorski’ dovoljno imati dio plaže kao što BiH ima u Neumu a ne ispunjavati zakonske domaće i međunarodne uslove. Kao Zakon o pomorskom i unutrašnjem saobraćaju, registar plovila, pomorsku administraciju, trgovačku flotu, zakon za obuku pomoraca i još niz ‘bezveznih’ sitnica te propis o rječnim flotama a mi to sve svakako nemamo, imamo samo dio plaže u Numu i vile i hotele bh ministara na obali mora, i to je dovoljmo da budemo ne samo pomorska zemlja već i pomorska sila.

*** Slično ovom, grohotom (a kako drugačije, to ti je ono kad ti od smijeha udare sline na nos a suze na oči i uši) sam se smijao na vijest koju je prenio sarajevski dobro posjećen i popularan portal ‘Klix.ba’ 02. juna prošle godine, informišući nas kuda, kako i šta sve država BH uvozi i izvozi. Ne znam koji su izvori ovog portala (‘tri putića vode na dve strane’ ili su to podaci Porezne Uprave) i da li su tačni, ali da me vijest obradovala u to nema sumnje.

Glasila je ovako, citiram.

‘U Burkinu Faso u prva četiri mjeseca ove godine iz BiH je izvezeno robe u vrijednosti od 1.181.982 KM, a u ovu zemlju izvezli smo oružje i municiju, vozila i nuklearne reaktore . Iz Burkine Faso u našu zemlju do kraja aprila nije uvezeno ništa, kao ni iz Dominikanske Republike, ali smo zato u tu zemlju izvezli igračke, rekvizite za društvene igre i sport u vrijednosti 72.127 KM.’

Završavam sa grohotnim smijanjem. Ovim nuklearnim reaktorima koji su žešći od Sifeta Podžića, BiH valjda kani pomoći Evropi u ‘slučaju potrebe’?

Ne mogu više Tite mi, majke mi. Ubi me ovo, ej!

Mi nismo samo pomorska, mi smo i nuklearna sila.! Sila nebeska!

photo screen: članak u ‘slobodnoj Bosni’, Sifet Podžić ministar (odbrane) obmane BiH brani Evropu, arhiv