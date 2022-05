Bernie Sanders : Amerika parama građana finansira svemirsku ekonomiju bogatih tajkuna, plaća njihov pohlepni hoby

Dobri stari senator Bernie Sanders iz države Vermont po političkom opredjeljenju Demokrata, uvijek me svojim kolumnama obraduje. Ali i rastuži. Do bola je iskren, doroćudan i pravedan a isto toliko nemoćan.

Nedavno, 22. aprila ove godine, za popularne i uticajne britanske dnevne novine ‘The Gaurdian’ prisjetio se američkog planetarnog uspjeha osvajanjem planete Mjesec 1969. godine kada je ljudska noga tamo kročila zahvaljujući ulaganju i znanju Svemirske američke agencije, kada je to bio čisto američki državni program i kad se Amerika takmičila sa drugim državama. Danas nakon 53 godine od tog istorijskog događaja, podsjeća Sanders, Svemirska Agencija je u službi privatnika, i ‘pretvorila se u bankomat između dvojice najvećih bogataša, država ne vodi utrku već se takmiče njih dvojica a preko leđa države, odnosno poreznih obveznika’.

Riječ je o američkim tajkunima Jeff Bezos-u (Amazon) i Elon Musk-u (Tesla, Space X, nedavno je kupio i Twitter za 44 milijarde dolara) čije bogatstvo ukupno iznosi 450 milijardi američkih dolara i koji umjesto države Amerike upravljaju i vladaju Svemirskom državnom agencijom. Bezos je osnovao ‘Blue Origin’ kompaniju a Musk ‘Space X’ pa se utrkuju i osvajaju svemir. Preko 12.000 je satelita koji kruže iznad naših glava a svemirske ‘ture’ sa raketama i space vozilima lansiraju se skoro svakodnevno, dok država masno plaća ova istraživanja i ove razvojne planove.

Oni, privatnici samo uzimaju profit, to ne dijele ni sa kim. Sanders se iščuđava kako je moguće da je država sa ovom dvojicom napravila ugovor po kojem će sve što se nađe od bogatstva u svemiru biti njihovo a procjenjuje se da se u svemiru na planetama kriju silna bogatstva i razne rude i minerali što će sve još više obogatiti ovu dvojicu tajkuna. Zapravo, kaže Sanders, svemirska ekonomija je već u uzletu ali sva ostvarena dobit pripada ovoj dvojici, još 2015 je donešen zakon koji tako nalaže a izglasan je bez protivljenja od strane Republikanaca i Demokrata.

Iako ne plaćaju federalnu taxu (porez) te troše pare nemilice na kupovinu jahti, dvoraca i privatnih ostrva i imanja a što se plaća stotinama i stotinama miliona dolara, država ih još nagrađuje u razvoju njihovog biznisa dajući im pare sirotinje iz ukupljenih poreza. Niko ne zna tačno koliko su već na ime razvoja ovih programa u svemiru dobili od države, zna se da se cifra mjeri milijardama dolara, i opet je u pripremi zakon da im se uskoro i dodatno dadne još 10 milijardi dolara, pa bi, predlaže Sanders bio red da se preispita ovakav posao, ova ‘pohlepa’ privatnika i države te da se širom zemlje povede ozbiljna rasprava u vezi trošenja ovih sredstava. Tim prije, zaključuje Sanders jer oko 70 miliona Amerikanaca nema nikakvo ili ima slabo zdravstveno osiguranje, 600.000 je najmanje beskućnika na ulicama dok država troši pare naroda na skupe hobije privatnika.

Velim vam, dobri stari Bernie je odavno skontao gdje u Americi leži problem, međutim fino ga je pročitati i poslušati ali nema rješenja problema. Odnosno ima rješenja ali to nikoga ne interesuje jer država je zapravo vlasništvo onih 1% tajkuna sa Wall-Street-a o kojima je Sanders dugo pisao i govorio (gdje pripadaju Musk i Bezos) dok se 99% ne pita ni zašto već samo plinjaj, radi i plaćaj porez, i u vezi čega je pokret ‘Occupy Wall Street’ osnovan 2011. grubo i beskrupulozno ugašen od strane državne represije. Tu su bili složni i Demokrate i Republikanci, jasno je k’o dan zašto Bernie Sanders ispred svoje baze Demokrata nije dobio nikada kandidaturu za predsjedničku utrku i zašto je nikada neće dobiti. Previše je iskren i pravedan da bi to bilo opasno i kontraproduktivno, njegove Demokrate su ocijenile kako previše miriše na komunizam, socijalizam i kako ga valja držati što dalje od Bijele Kuće.

* Interesantno je da je Amerika osvojila svoju nezavisnost 04. Jula 1776. nakon revolucije koja je otpočela upravo zbog taxe (poreza), kada se narod pobunio. Jer je porez bio velik i išao Britancima. Sada kad je porez također velik i kad se iz godine u godinu povećava, niko se ne buni niti protestuje. Jer ne ide Englezima već Bezos-u i Musk-u. I sličnima. Kojih ima u Bijeloj Kući koliko hoćeš. Uostalom, koliko godina već vlasti ‘istražuju’, ‘nalažu’ i ‘prijete’ Donald Trump-u bivšem predsjedniku da dostavi svoje podatke o taxi (porezu), pa još nismo uspjeli ništa o tome saznati. Niti hoćemo. Svaki predstavnik sirotnje u USA pak, mora izvještaj dostaviti do kraja aprila za prošlu godinu i ako se nađe i jedan penny zaturen i neprikazan, ide velika globa i idu penali, za veće iznose i zatvor. Bogati su toga oslobođeni. Kao što smo čuli od Sandsers-a iako to znamo od ranije, njima se još vraća, daje lova iz ukupljenog poreza kad je godišnji povrat taxe. Ne plaćaju porez a vraća im se kao da su plaćali. I to u stotinama miliona ili milijardama dolara, dok se sirotinji (middle class) čerupa svaki potrošeni dolar a vraća crkavica, smiješno i reći koliko.

** Ima ovih primjera suradnje države i tajkuna koliko hoćeš, svaka država i grad imaju svoje priče. Iako nisu svemirske, evo dvije kratke i lokalne iz države New York, grad Utica, gdje živi oko 6,200 izbjeglica iz BiH.

Primjer prvi : Privatnik podigao ogroman kredit u svrhu sanacije svog hotela ‘Utica hotel’, za kojeg je garanciju dao načelnik opštine ali kredit nije vraćao. Banka pritisla jer hoće svoj dug pa se hotel ‘Utica’ koji u gradu postoji još od 1912, dakle istorijski je spomenik, našao na prodaji. Čak ga vlasnik prodavao na e-bay platformi, o čemu je pisao i lokalni list ‘Observer Dispatch ‘ iako u Americi afera skoro i nema u novinama, takvo je pravilo. Osim ako ‘vrh’ odluči da nekog ‘skine’ iz politike ili bogatstva. Onda je Opština donijela odluku da podmiri dug i hotel je spašen. Ali za koga i ko je sada vlasnik, to se ne zna niti se išta više o tome priča.

Drugi primjer : Auditorium, sportski centar, sada nosi ime Adirondack Bank Center, ogromno je sportsko zdanje u gradu Utica gdje se odigravaju razne utakmice, hokej takmičenja i drugi javni i sportski događaji, može primiti skoro 6000 posjetilaca. Kružnog je oblika kao nekadašnja arena u Puli u Hrvatskoj i u vlasništvu je privatnika, odnedavno banke koja ga je navodno kupila. Međutim prije par godina Opština je ‘odlučila’ da renovira ovo zdanje ‘važno za opštinu’ i u tu svrhu je utrošila 41 milion dolara od poreza i iz budeta. Dakle, država (opština) je platila renoviranje fasade i krova ovog privatnog zdanja parama sitorinje iz poreza a privatnik ništa, samo naplaćuje ulaz i renta (iznajmljuje). Podsjećam čitaoce da su cijene iznajmljivanja ogromne. Ovdje je u dva navrata održavan noćni dio manifestacije ‘Krajiškog Teferiča’ i samo za iznajmljivanje dijela prostora plaćeno je za nekoliko sati uveče blizu 6.000 dolara. Privatniku, nego! Utičkom Bezos-u ili Musk-u.

* Joe Biden je u nekoliko navrata u izbornoj utrci za Bijelu Kuću spominjao srednju klasu (middle class), sirotinju i beskućnike, najavljivao kako će oporezovati bogatune i tajkune, popraviti zdravstveno osiguranje, pritisnuti banke i osiguravajuće kompanije, poslje izbora umirio se. Zaboravio. Uspavao se. Kao i prije njega Barack Obama. Trump bi rekao ‘sleepy Joe’. Ma kakvi, nije pospan već ne može ništa i nikom. Toliko su oni veliki da ne mogu i ne smiju pasti (too big to fail). Jer su oni zapravo država. Ako slučajno i posrnu, tu smo mi siromasi da ih spasimo. Kao one 2008. godine kad je ‘bail out’ započeo Bush a dovršio Obama, kad smo parama od poreza ‘spašavali’ državu od bankrota a zapravo samo podebljali novčanike bogatih tajkuna i učinili ih još bogatijima i moćnijima.

photo : Jeff Bezos i Elon Musk moćni i prebogati američki tajkuni, desno u okviru senator Bernie Sanders, arhiv Cross Atlantic