Fadil Novalić nelegalni federalni premijer a legitimni vjernik nije (s)lagao u razgovoru za tv ‘Hayat’ kada je analizirao i prepričavao jednu hutbu o islamu

** Prije neki dan na muslimanskoj tv ‘Hayat’ familije Švrakić Fadil Novalić nelegalni federalni premijer i legitimni vjernik dao je kraći intervjuu u emisiji ‘stil života u islamu’. Gosti prije njega su bili Bakir Izetbegović sa hanumom ‘Seb’ Sekom Građević, možemo očekivati da slijedeći gost bude Asim Sarajlić ili ‘Osmica’ Osman Mehmedagić. Jer ovdje se gosti osim po prakticiranju vjere u SDA biraju i prema SDA aferama, a n jih ‘neka je zahvala Allahu’ ima ohoho, ne može zafaliti. Između ostalog naš brat Fadil odgajan u duhu islama i ibadeta pričao je o tradiciji, vazio o skromnosti i ljepoti religije muslimana, o poučnosti Svete Knjige muslimana, svaki mualim ili hafiz bi mu pozavidio. Svaki osim brata Muderrisa Nezima Halilovića komandanta ‘Al mujahed’ jedinice iz ratne muslimanske brigade ARBiH, sa kojim se nedavno uslikao sa sestrom Sebijom na poslovnoj islamskoj večeri-iftaru kod ‘brata’ Budnjo Alije.

** Dvije stvari izdvajam, sa razlogom i povodom. Prvo, kao i u intervjuu ‘brata’ Bakira na istoj tv i kod Fadila se pojavilo isto: ‘mjesečarski sehur’, pravo neviđeno čudo. Znate kad je Bakir bio mali pa ustajao na ‘ručak’ tj. sehur uz Ramazan, njega je Babo Alija budio jer je on tako mali sa pet-šest godinica već osjetio i zahtijevao islamske iskre u grudima, ali je toliko bio pospan da je zapravo ručao spavajući i tako ga uspavanog a nahranjenog babo vraćao u krevet, kao zombija. E, isto tako ‘naš Fadil ‘premijeruoprosti’ svoju djecu tradicionalno dovuče za sofru iako ona slatko spavaju da i ne znaju da su sehurili (jeli i pili ujutru rano uz Ramazan), isto čudo kao kod Bakira, koje već postaje pravilo a ne pojava.

** Drugo, što je najviše izazvalo rasprava po socijalnim mrežama i medijima uopšte, to je njegova izjava koja glasi “da je Muhammed a.s. danas živ, on je toliko bio moderan, da bi on bez sumnje danas nosio Armanijevo odijelo“.

Bez ikakve potrebe se žestiti na Fadila ali naša raja voli da se žesti na njega to nije normalno. Prvo i prvo, nije tako Fadil rekao, on je istrgnut iz konteksta, novinari su bezobrazni, sve njihove kamere treba napasti složno i često kao onomad što je ‘SDA brat’ Huso Ćesir aprila 2019. napao jednu kameru pa se bez veze digla frka, kao fol napadnut novinar. Fadil iskreno nije ništa rekao, on je samo prepričavao hutbu jednog hodže i ovaj put sve eventualne primjedbe idu na teret jednog hodže i njegove hutbe (govorancija u džamiji), Fadil je ovdje čist k’o bunar u Africi, samo što ljudi brzopleto čitaju i zaključuju.

‘Vako je bilo. “Ja sam slušao jednu hutbu gdje je govornik podučavao mladu generaciju da, unatoč raznim natruhama koje nam se pokušavaju nametnuti na našu religiju i identitet, moraju biti moderni i da moraju živjeti u skladu s ovim vremenom. Nikako okrenuti glavu i biti u nekom prošlom vremenu”. A onda je uslijedilo ono sa Armani odijelom i Poslanikom.

** Dakle, ništa Fadi nije izmislio, samo prepričao. I priča je istinita, priču je prenio hodža, službenik Reisata, no smatram da ni hodža nije pogriješio, ne treba dušu griješiti. Iako nikad nismo vidjeli facu Poslanika, da je živ i da je ovdje sada, ne bi on bio nimalo drugačiji od ‘naše braće’ muslimana i ovdje i po Svijetu. Jer je kako kažu moderan a mi smo to po rođenju. Garantujem da bi kako hodža reče On nosio sako ‘Armani’ dok bi mu hanuma hazreti bilo koja (imao ih je nekoliko) nosila dimije marke ‘Versace’ ili ‘Adidas’ burkini.

** Ne znam uopšte šta to bulazni Fadilov ‘brat Muderris’ zvani Nezim Halilović komandant bh mujahedina u ArBiH kojeg smo vidjeli na skromnoj iftar biznis žderačini sa Fadilom i Sekom (Sebijom, sestrom) koji se nakon ovog Fadilovog nastupa oglasio sa primjedbom kako je Muhamed živio u duhu naše vjere skroman i siromašan te kako je sve dijelio sa ashabima, sve osim jaaaako mladih svojih žena. Šta hoće reći sa tim? Da ‘naš’ Fadil ne zna dijeljenje? Da je ‘naš’ Muhamed k’o onaj ‘njihov’ Isus – takav kokuz , još malo pa će ‘ispasti’ da se rodio u kakvoj štali te odrastao uz ovce i koze?! Bajaaaaaži tako ti Boga dragog Muderrise!

** Naravno da je islam najbolja i jedina vjera na svjetu i naravno da bi se da je živ i sa nama Muhamed prilagodio trendu i vremenu, siguran sam kao i Fadil da bi nosio moderna i skupa odijela, dokaza ima za to ‘mali milion’. Pa nebi valjda šetao u sandalama po snijegu i kiši ili se mrznuo u janjećoj kabanici. Pa brukao ove svoje današnje ashabe i jarane ahbabe i sljedbenike? Evo, pogledaj samo našeg ‘brata’ Fadila i njegova odijela i cipelice. Pa Bakirova, pa Asimova, pa pogledaj svakog našeg ‘brata’ muslimana kako se oblači. To su bre bolan islamski manekeni, tipovi za tv i filma. Baci samo ponekad pogled na VIP saffove u džamiji uz Reisa ili na saffove na Kovačima gdje se odvija čitav život države i vjere svakodnevno i istovremeno. Ili na vozni park kad negdje putuju.

Onda, vidi kako žive hodžice i Reis, kakva auta voze (šta vi mislite neznalice da bi Muhamed jahao kamilu umjesto mercedesa ili BMWa da je živ i sa nama), kakve kuće i vikendice imaju, kolike plate, gdje putuju i šta jedu i piju, pa kakve biznise imaju, koliko zekjata ukupe sebi a koliko sirotinji, neki ashabi u politici i Rijasetu su već na ‘Forbes’ listi milionera i milijardera a neki imaju imovinu i u Dubai-u, da su što bliže postojbini Poslanika i Bogu .. Ma ne da bi imao ‘Armani’ kaput, imao bi i master visa karticu, kreditnu naravno, i njegova hanuma isto, za koju garantuje halal banka BBI ili neka slična ..

Da li vidite ‘braćo’ kakvu garderobu ima ‘sestra’ Seka Sebija ‘Seb’, prepoznajete li njene torbice marke ‘Dolce& Cabana’ koje su najmanje oko 2,300 KMa, ili haljinu ‘Marina Rinaldi’ koja košta oko 3.799 KMa u butiku? A tek kakve su joj cipele ili šalovi, kišobrani i ambrele. Ma dajte molim vas?!!! Pa k’o da ne vidite kako se oblači hanuma ‘brata’ Erdogana’ i Erdogan kako izgleda u onom kockastom sakou od $4. 000 KMa, pa ‘sestra’ Azra hanuma ‘brata’ Hižaslava Mustafe Cerića i u kakvoj kući njih dvoje žive, ej. Plus, imaju srebrenički cvijet, prodaje se k’o halva a oni jedini autori i vlasnici. A tek nakit ‘sestara’ Seb i sestre Bis (Bisera Turković hanuma ministarka) koja sva blješti od bisera i zlata … Ili, šta znam zar ne vidite satove Lagumdžije ili jakne Nermina Nikšića, Hamdije ‘Tigra’ ili Hamdije Lipovače … Ili zar ne vidite o, vi slijepci Božji ova silna imanja bilo kojeg našeg ‘brata’ načelnika ili benzinske pumpe i hotele naših efendija i muftija, ej. Osim toga, vidite samo kako uživaju naša ‘braća’ na Bliskom Istoku, šeici i šejhovi, pa u Londonu, pa u Americi, bilo gdje.

** Šta hoću reći sa ovim kratkim podsjećanjima na garderobu i odjeću naših ‘braće i sestara’? To da je ‘naša vjera’ najbolja na svijetu. Pričaš o skromnosti a grabiš gdje stigneš. Pričaš legende stare stotinama godina uživaš u savremenosti, govoriš jedno a radiš drugo i treće, ubijaš se od merhameta i jednostavnosti a grabiš kao da ti je zadnji dan života. Jer kaže jedan ajet fino ‘čuvaj se Božji robe pa ću te onda i ja čuvati’. I onda, ti se čuvaš, nego!

I sve to ima smisla i povoda. Zamislite samo koja bi to budala pratila nekakvog siromaha koji jedva sastavlja kraj sa krajem i vjerovala u blistavu budućnost? Nema takvih, svako bi rekao pa on ne može pomoći sebi kako će onda meni!

Osim toga, Sveta Knjiga sve fino kaže, ocijenio je na kraju ‘naš’ Fadil koji ju je dobro prostudirao. Tamo piše ‘O, vi vjernici, učite i samo učite i gledajte naprijed, o, ne obraćajte pažnju na murtede i munafike koji siju smutnju, jednog dana će za to odgovarati pred Međunarodnim sudom pravde na brdu u Haagu, akoBog da, ali do tada pratite šta se oko vas dešava jer ništa se ne dešava bez razloga i povoda, amin’.

Zbog toga, pametno je zapamtio Fadil hadis svoga ljubljenog hodže. I njega se isključivo i drži.

A Bog sve zna i sve vidi.

*svaka sličnost sa licima i događajima-slučajno je namjerna.

photo : Fadil Novalić premijer FBiH, arhiv