Odjeci sa skupa boraca u Republici Srpskoj koje bi da može Dodik volio zaboraviti : Može li se uhapsiti profesor Radomir Lukić i 18,000 ljudi sa njim odjednom, jer su ‘izrugivali’ svoju ‘državu’ uz pomoć genocida?

Radomir Lukić univerzitetski profesor i dekan Pravnog Fakulteta na Palama bi trebao i morao znati da se ‘narodnim masama’ ili rulji nikad ne postavljaju sugestivna referendumska pitanja, poslije protesta boraca Republike Srpske je valjda naučio nešto od prava ali ‘kasno Marko na Kosovo stiže’.

Naučio je i Milorad Dodik, vjerujem da bi, da može vratiti ‘film’ unatrag, uvaženom profesoru zabranio učešće na skupu boraca 20. aprila ove godine.

Pogađate, riječ je o protestnom skupu boračke populacije entiteta Republika Srpska koja je skup zakazala i zvanično vodila a zapravo se radilo o organizovanom političkom mitingu SNSD partije Milorada Dodika nakon donošenja zakona Visokog bh predstavnika kojim je poništio Zakon o imovini Republike Srpske. Tačnije suspendovao taj zakon po kojem imovina pripada Republici Srpskoj a ne državi BiH.

Miting je odlično organizovan, posjeta je bila ogromna, neki tvrde i do 18,000 posjetilaca, govornici su se nadmetali na bini u osudama odluke Visokog bh predstavnika, o slavnim pobjedama vojske Republike Srpske od Pvog svjetskog rata, o pokušaju ‘političkog Sarajeva’ da nametne ‘unitaristički koncept’ države, o nepobjedivosti volje srpskog naroda, svega je bilo osim onog zbog čega se ‘borci’ i boračka populacij a obično sastaje i protestvuje : nije bilo ništa o pravima boraca i njihovim mukama sa preživljavanjem i zapošljavanjem, o socijalnim naknadama i svemu ostalom što uglavnom tišti i pati ovu vrstu ljudi.

Tipičan izborni, predizborni miting, Dodik se na ovo odlučio da ‘ispipa’ široke narodne mase i da procijeni svoj ‘rejting’ u narodu, opozicija Republike Srpske naime kao i politika iz Sarajeva mu već godinama previđaju ‘skori kraj’. Skup je trebao i da pošalje upozorenje Visokom bh predstavniku i ostalima ‘zapadnim diplomatama’ da Republika Srpska neće odstupiti od svojih ciljeva i da bez obzira na odluke Visokog bh predstavnika kojeg Dodi ne priznaje i sankcije, donešeni Zakon o imovini ostaje na snazi. Međutim, svojim nastupom kada je na njega došao red, sve je to u par minuta zbrisao profesor Radomir Lukić uz prisutni narod, zbog čega bi Dodik da može najrađe zaboravio i njega i njegov govor. Lukić je u zanosu i žaru govorancija načisto zaboravio pravo i temeljnu pravnu logiku. Koja kaže : nikada rulji, narodnim masama, podanicima i raji ne postavljaj sugestivna pitanja, kao kod referenduma. Pitanja na koja se unaprijed može očekivati poznat, uglavnom pozitivan odgovor.

Jer to su ‘narodne široke mase’, one slijede posebnu logiku. Lukić je kako i sam reče umjesto širokih govorancija najavio a onda i izbiflao nekoliko pitanja, odgovori su postali u čas viralni kao i video ovog mitinga, no sam Lukić kao da ništa nije primjetio, nije ni pokušavao da odgovore ispravi ili ublaži.

Odgovori su obradovali ‘političko Sarajevo’ a kako i ne bi kad se upravo iz Sarajeva najčešće i najviše čuju ovakvi zaključci, na što se Srbi permanentno ljute. Sada, poslije ovog mitinga imaju pravo da se ljute samo na ‘svoje’ ili na profesora. Čak je odgovorima prisutnih na neki indirektan način rehabilitovan i Valentin Inzcko i njegov zakon o negiranju genocida kojeg je donio dan prije svog odlaska iz BiH, jula prošle godine. Profesor Lukić je prije postavljenja javnih pitanja pojasnio da će rezultati njegove javne ankete pokazati ‘volju srpskog naroda da brani slobodu kao u onom otadžbinsko odbrambenom ratu’ ali ‘ne oružjem već svojom voljom’, da je skup organizovan da se javnosti kaže i da čuje ‘političko Sarajevo’ te zapadne diplomate kako smo odlučni u svojoj volji i slobodi koju nećemo predati nikome, pa ni Visokom predstavniku. Onda su uslijedila gromoglasna pitanja i još glasniji odgovori. Svi smo čuli.

”Jeste li vi genocidni narod’ ?

-” Jesmo”- grmilo je Banja Lukom a profesor nastavljao.

“Je li Republika Srpska genocidna tvorevina”?

– ” Jeste?

“Da li je Republika Srpska rezulta borbe za slobodu?”

– Jeste… Nije.. Čulo se i potvrdnih i negirajućih odgovora.

Vjerovali ili ne, da je odgovore ovom narodu sastavljao sam Bakir Izetbegović ili Reis Kavazović, ma bilo ko iz ‘političkog Sarajeva’, zasigurno ne bi bili drugačiji i žešći. Uz opasku da je Bakir nekoliko puta izjavio u medijima da Republika Srpska nije genocidna tvorevina i da Srbi nisu genocidan narod da bi takvu tezu već slijedeći put promijenio, kao što obično čini u svom političkom djelovanju. Čak, mislim da dok gleda ovaj snimak ili čita replike pitanja i odgovora, da i sam Visoki bh predstavnik samozadovoljno i sa čuđenjem vraća film po nekoliko puta, da se dobro uvjeri u ono što čuje.

Situacija je od zbilje otišla ovakvim razvojem mitinga do šege, nevjerice i opšteg ludila, tim prije jer je Republika Srpska donijela Zakon kojim se zabranjuje nazivati Srbe genocidnim a Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom pod prijetnjom kazne od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Zakon je na snazi od oktobra 2021 kada je objavljen u Službenom glasniku ovog entiteta. Što znači daje narod, svih njih 18,000 počinio i to kolektivno krivično djelo izrugivanja Republike Države, pa ga se može komotno kazniti i pohapsiti sve do 5 godina zatvora. Radomira Lukića je bivši Visoki bh predstavnik Paddy Ashdown smijenio sa funkcije dekana fakulteta na Palama 2004. godine i bilo mu je zabranjeno da se, zbog ‘sakrivanja i pomaganja Radovanu Karadžiću’ bavim tim poslom punih 9 godina kada su mu ‘sankcije’ skinute, nakon čega se vratio ponovo na isto mjesto istu stolicu. Dodik i kompletna Republika Srpska proklinju ovog britanskog diplomatu i mrtva, međutim da je njegova ostala na snazi ne bi Lukić doveo ni Dodika ni njegovu ‘državu’ u ovako nezavidan položaj. Da mora razmišljati o hapšenju profesora Lukića i sopstvenog naroda ili stavljati van snage zakon kojeg je nedavno donio. Budući da je izrugivanje ‘države’ očigledno.

Šegu na stranu, nije bilo namjere i umišljaja u ovakvim radnjama pa neće naravno biti ni hapšenja, no u vezi ovakvog skupa i ovakvih pitanja i odgovora treba dodati još i ovu činjenicu. Skup su navodno zakazali borci RS na čijem čelu je sada Aleksandar Savić, prethodni predsjednik BORSa Milomir Savčić je augusta 2021. pobjegao iz BiH budući da je optužen za pomaganje u zločinu genocida u Srebrenici.

Ima li veće ironije pa i koincidencije da predsjednik boraca negira genocid i da tvrdi da nije počinio niti pomagao u genocidu a njegovo članstvo horski tvrdi drugačije, dok tvorci ove lakrdije šute i ignorišu ovu javnu i jadnu životnu performansu koju ne bi, čak i da su živi, mogli osmisliti ni Branislav Nušić ni Radoje Domanović?

” Nema..Ima..!

To je pjesma sa ovog skupa Visokom bh predstavniku “O moj Schmidte, ne kači se s nama, ubiće te lole vrljikama…” Koju su zvanično ‘političko’ Sarajevo pa i neke strane ambasade proglasile prijetnjom drugu Visokom i zatražile krivično gonjenje izvođača i Dodika. Čista budalaština i od prijetnje i od krivičnog gonjenja. Da je kojim slučajem Lukić nakon izvođenja ovakve nekulturne poskočice slučajno priupitao mase ‘hoćemo li izlevatiti ‘Švabu’ genocidnim vrljikama’ i da su ‘narodne mase’ odgovorile ‘hoćemo’, e, to bi onda bilo sasvim ozbiljno i dovoljno za krivično gonjenje. Ovako, samo 100 eura za lole i bekrije. Od Dodika.

(*** Radomir Lukić profesor sa Pala, Istočno Sarajevo nije ni u kakvoj sprezi i vezi sa profesorom istog imena i prezimena Radomirom Lukićem iz Beograda, Pravni Fakultet Beograd, koji je umro 31. 05.1999. godine)

photo : Radomir Lukić profesor na fakultetu Pale, Istočno Sarajevo, arhiv