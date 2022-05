Ko je i šta je ‘međunarodna zajednica’ u BiH koja o svemu ‘vedri i oblači’ i da li ste ikada čuli da ambasador Norveške, Finske ili Japana u BiH sa domaćom vlašću vodi pregovore oko izmjene zakona, Ustava ili akciza za visoko tarifnu robu, ili da bh ambasador u Washington DCu kritikuje senatore i guvernere i naziva ih mafijašima?

*** Uvijek kad govorimo o BiH spominjemo i upotrebljavamo odavno poznatu kovanicu ‘međunarodna zajednica’. Odlučila ‘međunarodna zajednica’ ovako, odlučila onako. Ocijenila tako. Kritikovala, naredila … Čim se kaže da je neki stav zauzela ‘međunarodne zajednice’ u čas se zamislimo : mora da je važno. Ko je zapravo to, šta je to, ko se ‘krije’ iza tog naziva kojeg su nam puna usta? Grupa, hrpa zemalja Evrope, NATO ? Visoki bh predstavnik, vijeće za provedbu mira u BiH-PIC, strani ambasadori u BiH, Amerika? Banke, međunarodni monetarni fond?

Sintagmu MZ koriste najčešće mediji, diplomate, strani funkcioneri, međutim iako sam pokušavao pronaći i definiciju i organizaciju – nisam uspio. I nigdje u BiH nećete naći ‘ured međunarodne zajednice’, web stranicu ili telefon gdje možete nazvati : ‘halo međunarodna zjednice je si li to ti, ja bih da prijavim…’ Šta onda znači ? Ko je i šta je ‘međunarodna zajednica’? Izmišljotina?

*** Sve pobrojano je zapravo ‘međunarodna zajednica’ ali na poseban način. Međunarodna jeste zasigurno a koliko je zajednica, to je već nešto drugo. Najbliži tom pojmu je po definiciji je institut Visokog bh predstavnika i OHR u BiH te Vijeće za provedbu mira PIC budući da po slovu Daytonskog Sporazuma i jedno i drugo, i Visoki predstavnik i PIC donose važe odluke za BiH, visoki predstavnik se imenuje u Vijeću sigurnosti UNa a za njegov djelokrug rada odgovaraju i brinu predstavnici 55 zemalja i organizacija, počev od finansija do odobravanja odluka Visokog predstavnika kojima može odlučiti o svemu u BiH, uključujući i o donošenju i izmjeni zakona. To je po definciiji, ali u realnosti, sve izgleda drugačije. Neki smjeliji analitičari i kritičari čak tvrde da ‘međunarodna zajednica’ ne postoji, postoji samo grupa zainteresovnih i moćnih zemalja koji odlučuju u ime države BiH, često ne pitajući ništa njene zvanično izabrane organe i narod. Iako smjelo, poprilično tačna tvrdnja, po meni ovako : međunarodna zajednica u BiH to ti je par stranih ambasada, MMF i Svjetska Banka, niko više.

*** Da krenem odpozadi, strane međunarodne finansijske institucije su tu kao i u svakoj siromašnoj državi da je zaduže što više, opljačkaju i dovedu u zavidan položaj da bi sa državom mogle upravljati. U BiH često čujemo kako smo ‘dobili’ stotine i stotine miliona eura ili KMa a zapravo je vlast uzela kredit, kao zalog ili hipoteku dala je dio države. Zemljište, zgrade, obveznice… Vanjski dug je odavno prešišao’ cifru od osam milijardi, unutrašnji još opasniji je skoro isto toliki. Za usporedbu, bivša Yugoslavija je imala ukupan strani dug 18 milijardi dolara ali je imala auto puteve, škole i bolnice te snažnu armiju i zdrav penzioni sistem. Sada, samo BiH ima skoro toliki dug, a sve opljačkano i pokradeno, ništa sagrađeno. Finansijske intitucije imaju svoje ‘revizorske kuće’ koje označavaju kreditni rejting, tako da tu BiH ‘dobro stoji”. Kažu ‘srednje zadužena zemlja’ iako prezadužena, udri i prodaji još više. U to ime državom često špartaju izaslanici, i opunomoćenici EU i ambasadori posebno, koji su zapravo lobisti finansijskih institucija i koji zbog duga koji nam je dat polaku preuzimaju i prerogative države. Učestvuju u promjenama zakona, o budžetu, o penzijama…

*** Visoki predstavnik jeste važna poluga ‘međunarodne zajednice’ ali opet ništa ne poduzima sam. Preko pedeset zemalja članica PICa odlučuju, on samo provodi. Na kraju dolazimo do stranih ambasadora u BiH koji su zapravo najčvršći i najveći kotač u ovoj sintagmi zvanoj ‘međunarodna zajednica’.

I to ne svi, odlučuje samo njih nekoliko. U BiH je akreditovano tačno 46 ambasada i konzularnih predstavništava stranih zemalja. Međutim, za većinu od njih niste nikada čuli, niti ste imali priliku vidjeti njihove ambasadore ili konzule. U BiH se zna da su najuticajnije dvije-tri ambasade, toliko isto stranih država. To su ambasada Amerike, Velike Britanije i Rusije. Sve što se dešava u BiH i van BiH je pod uticajem ovih stranih diplomata i stranih država.

Ove ambasade utiču na naš izborni sistem, na naš budžet, na našu zaduženost, na bezbjednost, one nam donose donacije za naše važne državne organe kao što je vojska, policija ili Oružane snage, faktički odlučuju o svemu. Pomažu izdašno i vjerske zajednice, sve pomažu ali sve i naplate, bez njih se ništa ne može uraditi a da to ne odobre. Domaći političari koji se titulišu ‘liderima’ i ‘vođama’ su niko i ništa, minorne face koje su tu samo da državu BiH predstavljaju na prijemima i ručkovima i večerama koje ambasade pripremaju često. Da slijede tihe i nevidljive smjernice i da ostanu u vlasti. Ove ambasade su po meni ‘međunarodna zajednica’ u BiH. Toliko su jake da njihovi predstavnici odlučuju o odlukama PICa a time i Visokog bh predstavnika tako da i PIC i drug Visoki gube na komponenti ‘međunarodnosti’.

*** Što odluče ove ambasade, to se provodi u BiH a mi govorimo ‘međunarodna zajednica’ odlučila. Da li ste ikad čuli ili pročitali da se recimo ambasador Norveške, Finske ili Japana petlja u državu BiH. Učestvuje u promjenama zakona, Ustava, donošenju odluka o akcizama…? Nikad, ni ne znamo da postoje. Znači, to je ‘međunarodna zajednica’ u BiH. Baš tako, ne vidim drugog izraza.

Ili, kako vam izgleda da ambasador Rumunije ili Austrije ili bilo koj drugi u ovj cifri od 46 akreditovanih osim onih pomenutih na vrhu vodi delegaciju bh vlasti na sastanak i odlučuje o izmjeni Zakona o Penzijama BiH ? Niste čuli o tome, i nećete, samo se raspreda šta su odlučile ambasade Amerike, Rusije, eventualno Kine i Vel. Britanije. U zadnje vrijeme se potiho čuje ambasada Njemačke ali tiho, pretiho. Dakle, dva-tri globalna, svjetska, međunarodna interesa se prelamaju u BiH i isto toliko ambasada pokriva te i takve interese njihovih država. Sa kojima smo mi ‘partneri’, ‘suradnici’ a zapravo niko i ništa, samo geografski pojam gdje se ti interesi isprepliću.

*** Ja bih i to razumio kada bi recimo ambasadora BiH u Washington DCu pitali šta ima poručiti za sjednicu Kongresa ili Senata ili da naš ambasador na web stranici ambasade komentariše političke partije u USA, političare, poteze američke vlasti pa vrlo često i zaprijeti nekom američkom senatoru ili guverneru … kao što se zna održati ‘bukvica’ našem predstavniku vlasti. Ne kažem da su ‘naši’ predstavnici u vlasti nevini, Bože sačuvaj, mafija je to, ali njima iz ambasade stignu prijetnje, skoro istovremeno kad i poziv na bal ili proslavu rođendana domicilne države…

Vickasto je do one stvari. Zato velim to je u BiH ‘međunarodna zajednica’ iako će iz svake od pobrojane ambasade to zanijekati. Jašta, jer su oni došli u BiH da izdaju pasoše svojim građanima, da obavijeste svoje građane o uslovima boravka u našoj zemlji i klimatskim uslovima za turizam, ništa drugo.

Naime, tolika je navala i toliko dolazaka je kod nas njihovih građana da su ove ambasade načisto prezauzete svojim regularnim poslovima. Obzirom na snagu i omjer snage u međunarodnim uslovima, pobrojane ambasade utiču i na NATO djelovanja i poteze, tako da i ova organizacija kao i OHR ili Visoki bh predstavnik zavisi od njihovih odluka.

photo : ilustracija međunarodne zajednice u BiH, arhiv