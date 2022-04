Vicoteka u Kantonu ‘vrijednijim od deset drugih’ : Bolnica ‘Abdulah Nakaš’ traži sadaku u hrani za pacijente dok Reis iftari sa privrednicima koji mu pune sehare a poslanici na sjednici Skupštine Kantona cirkusaju i igraju se ‘građana’- prave pauze u zasjedanju zbog džuma namaza i iftara. Kad glasaju, onda se ‘igraju države’ …

Čim Bakir Izetbegović ‘lane’ koju, mediji gore. Njegova je ‘svaka za malja’ ali se valja jer on to zapravo i želi. Nedavno je bubnuo o islamu kao ‘vezivnom tkivu‘ koje drži ‘građansku i probosansku’ (dodaj još kao biber po pilavu šta ti padne na pametnu pamet) Bosnu kao ‘Gorila’ ljepilo te ležerno potvrdio da ‘ne brine za budućnost države BiH kad vidi pune džamije i kad stotine hiljada posti i diže se noću‘. Mediji su danima žvakali tu Bakirovu mudrost, čak se zbog toga ‘pobunio’ i crveno-zeleni SDP doktor islamologije Denis Bećirević, najvjerovatnije buduća faca u bh Predsjedništvu, našao izgovor da napiše još koje internet pismo, napominjući da u Evropi nema predsjednika stranke ili države koji zastupa ovakvu džamijsku doktrinu države. Ovakvo nacionalističko ‘hajcanje’ SDA prvaka političke gluposti i političkog razbojništva je malo ko podržao, čak i u redovima ‘u jedinstvu je snaga’, ‘međunarodna zajednica’ se o takvu izjavu samo ‘očešala’, najpoznatiji SDA IQ nasilnik Haris Zahiragić se međutim nije dao, stao je u odbranu Izetbegovića Mlađeg, kao da je to od njega traženo.

Pa odmah negirao Bećirevića spoznajom da ima ovakvih kao Bakir, ‘ima brat Erdogan‘, izvalio je ovaj čakijaš i ‘momentalac’ a onda dodao ‘ima i Predsjednik SAD-a koji sa rukom na Bibliji polaže svečanu zakletvu! Primjera je mnogo…’ Jeste, baš tako, prepuna je Zemlja sekularnih građanskih država čiji šefovi i predsjednici ništa ne rade samo gledaju kako usrećiti naciju-napuniti džamije. Eno, Joe Biden američki predsjednik svako malo vremena trkne u džamiju ili bar u mejtef, a Kur’an ne ispušta iz ruku. Plus, sve sastanke petkom odlaže. I ko je još uzor i primjer ‘od mnogo primjera’?

U velikoj glavi ovog naprednjaka Biden se ukazao u Evropi a polaganje zakletve sa rukom na Bibliji u svemu liči Bakirovim punim džamijama, dok je pametnjaković totalno zaboravio kako je zbog svoje izjave da su ‘munare naše rakete’ Erdogan završio na Sudu, tada kad je to rekao nije bio predsjednik Turske a Turska bila sekularna.

Za ovo i ovakvo poimanje države BiH i ‘neznanje’ koje svršeni pravnik Zahiragić prosipa svaki dan maltretirajući čitavu javnost ne treba kriviti samo isfrustriranog i debilnog poslanika.

Kriv je politički sistem države. Čiji temelji su na šerijatu i islamu, samo još nije pravo vrijeme da se to javno i u cjelosti prizna, do tada pretvarajmo se da živimo u sekularnoj i demokratskoj modernoj državi.

A grabimo korak po korak do ‘krijeposne islamske države’ kako je to fino (bilo ) razrađeno u dokumentu ratnog bh Predsjedništva’ na čelu sa Alijom Izetbegovićem.

Sad se ta nauka prenosi s koljena na koljeno, iz grada u rad, iz Kantona u Kanton… Uz sabur i ‘Islamsku Deklaraciju‘ koja je osnova SDA države BiH kako je to potvrdio Bakir Izetbegović, (koji da se razumijemo, uopšte ne ‘lupa’ niti ‘buba’, to mi tako nazivamo da nam bude lakše), mali Zahiragić samo prati direktive i ‘tradiciju velikih’. Od Alije Izetbegovića pa do svoga oca i Bakira, sve to NJIHA kojih je prepuna Bosna.

Uostalom, još onih 90-tih godina kad je Alija odklanjao svoj prvi farz u Predsjedništvu, moglo se znati da će tri decenije kasnije njegov sin napustiti sastanak sa evropskom delegacijom i otići na džumu. A da će i u ostale urede vlasti započeti unošenje drveća, badnjaka, zrnja i svijeća. I da će, naravno, svi biti zadovoljni sa punim džamijama sada, kao onda sa polupraznima Alija. Sve ostalo je naša tužna ali realna istorija koja nas susreće i prepada da što ‘no reče maestralni Šojić Srećko iz ‘Bele lađe’ ne ‘moš verovati na svoje rođene oči i uši’, a vjeruješ i vidiš i čuješ.

Pomisliti čak i u zajebanciji kako će ovakav koruptivni a vjerski nakaradni državni sistem i njenu vlast ispraviti ‘dvojke’, ‘trojke’ ili nekakvi ‘opozicioni’ topuzi bh političarenja Nikšići, Bećirevići, Zvizdići ili Konakovići pa i Forte, još je veća zajebancija. Eno, koliko jučer Skupština Kantona Sarajevo je pored na desetine važnih dokumenata i propisa za usvajanje potrošila čitav dan u pauzama. Jednu onako, druga pauza je da se klanja džuma, treća (ako se ‘rad’ oduži) zbog iftara.., šta ima još ? Iako ‘zahiragićima’ milo and drago, ovu uživanciju im nije priredio Bakir već Elvedin. I nije Izetbegović već Okerić, i nije predsjednik SDA već predstavnik ‘Naroda i pravde’ hadžije Konakovića. Koji kao i Bakir od svega svog posla ima najvažnije; prozivati Bakira i SDA a istovremeno puniti džamije. Zna se, ali se svi ‘prave mutavim’ da u BiH nema skoro nikakve ili je razlika neznatna kad je u pitanju ‘vjera i država’ među političkim strankama, svi ovi konkurencijski predstavnici manjih firmi od SDA izrasli su ispod Bakirovog zelenog šinjela. Sebe nazivaju ‘opozicijom’ opominjući SDAovce da su predugo na vlasti i da ne rade ništa a zapravo nisu nikad ni izašli iz SDA opanaka. To su najblaže rečeno SDA politički isprdci koji glumeći ‘ljevicu’, što ‘centar ili konzervatizam’, vode bitku samo za stolice i nisu nikakva opozicija ni SDA stranci ni bilo kojoj drugoj opciji u vlasti. Oni su opozicija državi. U kojoj čak i predstavnik SDPa (Igor Stojanović) upozorava zagrijanog za šuplju priču Zahiragića da ‘skrati’ da je ‘vrijeme za džumu’.

I bi džuma, i bijahu sve te silne pauze a u vijestima uvečer i novinama naobdan direktor Opšte bolnice ‘Abdulah Nakaš’ i njegov menadžement u sred Kantona ‘važnijeg nego drugih deset‘ (asocijacija opet na Bakira uz izbore 2016 kada je u Opštini centar SDA uzela vlast) bukvalno prose po medijima i traže sadaku za 300 pacijenata koji leže u toj ustanovi, traže hranu, iće i piće za bolesnu raju. Ima li većeg apsurda i bolnije istine da se pored ovakvih i onolikih vatrometa, topova i vozićaka te silnih žderačina i rasipanja sa hranom širom BiH po političkim iftarima i večericama moli za hranu bolesne sirotinje, za bolničku kuhinju koja, da li igrom menadžmenta ili političkim doskočicama sa lovom nije na vrijeme napunjena? Ima, sve se to dešava uz zadnje dane Ramazana, kad se ždere nemilice kao da ‘je zadnje’ samo zato jer je državno, vjersko i ničije i, kad čak i Reis ef.Kavazović ždere i pije sa ‘onim privrednicim biznismenima koji finansiraju njegov privatni ‘bejtu-l-mal’, islamsku upravu za direktno i indirektno oporezivanje muslimana vjernika ignorišući one druge koji nerado ili manje daju u njegove sehare. A da stvar bude još žešća i još više ‘naša i bošnjačka‘, potrudila se gospoda Kalesije pa Bakiru Izetbegoviću odali priznanje plaketom ‘počasni građanin Kalesije‘. Što je čak i njega iznenadilo. Za posebne zasluge, kaže načelnik ovog gradića u kojem je sve zeleno : od opštine do džamije i koji (Sead Džafić) je član SDA braće odnedavno a ovo mu drugi mandat na isteku. Prvi je dobio kao ‘nezavisni kandidat’ a drugi kao predstavnik aSDA (sadašnji NES), ovom plaketom je sebi trasirao stolicu i za treći (akoBogda a dat će) mandat.

‘Tuzla, Zvornik, Kalesija blizu, kada pjevam zaboravim krizu’, zapjevala bi grupa ‘Mirsada i Jarani’ a ja bih dodao i ovo. Dopada mi se. ‘Samo udri, Mehaga (Bakire), i babo je tako, žene će te, Meho, zavoljeti lahko…’ Pa neće valjda i ovi ‘naši’ kao oni partizani prije (zbog ustaša) kažnjavati našu čaršiju, tumači dovitljivi načelnik i udara u šargiju. Uostalom, nije za ‘dažbe’ na grbu ovog siromašnog gradića i sablja i čakija, tj. sablja. A ‘bome’ i džamija. Pa udri, u nešto se udarati mora. Kad su nagrade u pitanju, Kalesija nije daleko od Sarajeva. Oni čas nagradu dadnu pa je u čas oduzmu, više ne znaš kako zaigrati. Dok je stolovao Skaka petljao je nešto sa turskim piscem Pamukom a onda nagrada iznenada otišla Stipi Mesiću, sad kad je nasmijana načelnica Benjamina Hamprc Londrc proglasila počasnom građankom Kantona Sarajevo Nevenku Tromp, muslimani nedaju. Nedaju ni Bošnjaci, ‘ispade’ da je Nevena zaslužila Haag a dobila ključ Sarajeva. Kalesija i Bog!

*** P.S. ***

U pauzama od iftara i džuma-namaza Skupština KS je donijela nekoliko važnih odluka, jedna od njih je i zakon o dotaciji godišnje naknade od 2 miliona KMa za Srebrenicu. Za povratnike, nekakve programe virtualne, za porodice šehida, razvoj grada, za svega ponešto. Odluka je diskutabilna, svakako. Srebrenica je ‘rupa bez dna’ i tom gradu ne mogu dati nikad toliko koliko se tamo ukrade. To zna i Bog i narod u BiH, ali svi vole davati Srebrenici jer je tu najlakše ukrasti. Od rata do sada donacije tom gradu se mjere u milijardama a u gradu nema više od 700 Bošnjaka i možda dva puta toliko Srba. Povratnika nema pogotovou, tamo se niko ne vraća. Nema ambulante, nema restorana, nema nijedne zanatske radnje, a pare vazda idu. Treba Srebrenicu pomoći ali ne treba joj davati pare ovako. To je samo politička legalizovana pljačka, ništa drugo. Svake godine će u taj grad Sarajevo davati 2 miliona KMa čime se Kanton ‘igra’ države. Kao što se ‘naigrao’ sa organizovanjem ‘EXPO 22’ manifestacijom u Dubai-u. Umjesto para Srebrenici treba napraviti fabrike i ostalu gradsku infrastrukturu. I to samo ‘etapno’. Uzidaš toliko plaćam toliko. Plaćanje po završetku posla. Osim toga, ovaj propis kaže da će se na nivou Kantona oformiti i Ured za Srebrenicu, što je opet ‘država u državi’, samo što je nisu proglasili districtom. I drugo, eto novih nameta na budžet za zaposlene u tom uredu.

Kako god, Srebrenica je zbog rudnika srebra dobila ime. Zbog donacija koje čarobno nestaju treba joj dati novo ime : Zlatnica. Da su date donacije završile gdje treba, grad bi bio pozlaćen.

photo : gore zgrada Opštine u Kalesiji kao džamija, dolje : fasade u gradu, u manjem uglu grb Kalesije, arhiv Cross