Nekoliko pisama iz ludnice, za nepismene

1. Ukrajina je ušla u naše domove i naš fokus 24. februara ove godine i od tada, od te agresije Rusije nema dana ili sata da iz ove zemlje ne stižu vijesti koje su naprasno zamijenile coronu i pandemiju virusa. Otišao jedan, dočekao drugi virus-nestao covid-19, sustigao ga putin-22.

A Putin k’o i svaki virus, mutira i širi se, ne znaš kad će te i gdje strefiti. Kako vrijeme rata u Ukrajni odmiče, kako ratni virus modifikuje svoje lice i naličje, utire nove ‘tipove’ ove pošasti, sve više imamo vijesti o njemu. Pa po onoj domaćoj i ova internacionalna skazka fino kaže : više vijesti- manje znamo. Gledam i slušam, eno, virus uhvatio i Joe Biden-a. Nosi čovjek masku, bocka se, čak i booster je fasovao dva puta ali džaba, virus prešao sa Putina.

Ukrajince naziva Irancima, podpredsjednicu K. Harris tituliše ‘prvom damom’ USA, ode na važan summit u Evropu pa zaspe ‘ko tuba’, počesto posrne dok utrčava za govornicu ili uz stepenice aviona a on to voli raditi. Mislim to trčakarati i dokazivati svoju kondiciju, kao da mi ne znamo šta on sve ne može sa svojih 80 banki ….

Najviše me prestrašio kad je trknuo u Poljsku pa svratio u NATO bazu među svoje vojnike i ručao sa njima. Joj narode, da ste mogli vidjeti kad je probao pizzu kako je skočio tražeći vode. Brr, ljuto, uf, samo što nije bacio sve u kameru … Nije izgubio osjećaj ukusa u ustima.



2. Zna se pouzdano da nije bio u kontaktu sa Putinom ali virus je mogao preći i telefonom, mogao je i sa Trump-a preći do Biden-a, biće najprije tako. Ovdje, odavde, vele još od 2014. ma i prije toga da Amerika nije u ratu i da Biden nema ratni virus, međutim ko više vjeruje ‘kriznom štabu’ Joe Biden-a. Amerika je, dušu ka srcu, uvijek u ratu. Sa virusom ili bez njega, ovako ili onako, uglavnom ovako. Cijene goriva su veće nego onda kad također nismo bili u ratu sa Iraqom, pa nismo bili ni u Syriji, Libiji ili Afganistanu, cijene namirnica potrebnih za život svaki dan rastu, radnici u trgovinama ne ispuštaju mašinu sa naljepnicama iz ruku, dok iz Bijele Kuće opravdanje vide i traže u usahloj pandemiji, Ukrajini i problemima sa transportom robe iz Kine, kao prije dvije godine, kao uvijek, opravdanje se nađe.. I, uz put, verbalno ‘nasrću’ na Kinu, iz koje uvoze sve osim puške marke ‘winchester’. I Trump je prije Biden-a bio opsjednut sa njom zbog ‘poreza’ kojeg joj je htio nametnuti pa da nama bude puno lakše prazniti džepove, sada Biden umjesto toga-‘brine’ o Taiwan-u. Kad sve sabereš i kad se oduzmeš, ipak skontaš da je Amerika u ratu sa Rusijom, na indirektan način preko Ukrajine i preko NATO taktike dobrovoljnog ‘moraš sigurno’ ulaska u ovaj vojni Savez.

Ankete pokazuju da zbog poteza američke administracije ekonomija kreće u sunovrat, zapravo ne oporavlja se od covida, Biden uvijek nasmijan uz molitvu sa ‘svojom Jill’ profesorkom i ženkom najavljuje oporavak, također govore da je popularnost američkog predsjednika na najnižem nivou od izbora do danas, sada ga odobrava negdje oko 38% građana.



3. Ovo sa njegovom Jill me posebno dirnulo. Kad je zadnji put neki nafiksani ili od cure ostavljeni tip šicao vojničkom ili automatskom puškom po podzemnoj željezničkoj stanici pa roknuo pet/šest nevinih ljudi a ranio desetak i više (a što je u USA skoro svakodnevna vježba domaćeg terorizma kojeg vlast karakteriše kao socijalnu dramu psihički bolesnih tipova) pa je Biden plačnim glasom izjavio kako ‘skupa sa Jill moli za pobijene i ranjene‘. Majke mi, te mi suze nalik na šmrc šmrc potez Reisa ili njegovog savjetnika ‘Hižaslava’. Kao kad ef. Kavazović ili ‘čečenac’ Hižaslav Mustafa Cerić mole i pate za žrtvama koje potamani kakav islamski fanatik koji ‘sa islamom’ nema ništa, čak ni veze, sve bezveze. Tako plaču i mole svi američki predsjednici, plakao i molio je i Obama sa ‘svojom Michelle’ (novembra 2012. kad je ubijeno 26 djece u Osnovnoj školi ‘Sandy Hook’ u mjestu Newtown država Connecticut) ali nema od toga ‘fajde’ kad neće, ne mogu i ne smiju da ukinu i zabrane prodaju oružja u trgovini kao sladoleda. Jača NRA (National Rifle Association) glavna organizacija za trgovinom oružjem od suza predsjednika

4. No , briga me za njegovu, tj. Biden-ovu popularnost, mene zanima šta će uopšte Amerika u Ukrajini? I Šta će Putin u Ukrajini također ? Dobro, nismo u ratu ‘ašćarile’ i nismo tamo fizički i dušom ali mi dođe kao ono ‘nije govno nego se pas posr’o. Svaki dan se tamo šalje ili oružje ili silne stotine miliona i milijardi dolara a ovdje u Americi sirotinje koliko hoćeš, dok je predsjednik Volodomyr Oleksandrovych Zelenskyy na direktnoj liniji sa Pentagonom svaki dan. I o njemu znamo sve, osim hrabrosti i mudrosti znamo kakve majice nosi, kakve patice obuva, dok on iz svog ureda samo izvještava. Popuny dnevnu narudžbu i faxira Preko Bare …

Kad bi samo te pare koje Amerika daje za ratove vani zbog ‘opasnosti po Ameriku’ ili zbog ‘utjerivanja demokratije’ uložila u svoje ljude i svoju zemlju, gdje bi nam kraj bio? Plus, da nije tog virusa u Ukrajini kako bi i Rusima i Ukrajincima bilo lijepo, ne bi bilo mrtvih, ranjenih i gladnih, ne bi bilo spaljenih sela i gradova i ne bi bilo izbjeglica, kažu da ih je već sada na milione.. Da, ali onda ne bi svi pitali Ameriku šta će i kako će. I ne bi se svi utrkivali ko će više pomoći onima što su preživjeli i bježe glavom bez obzira. Još smo donekle ‘sretni’, šta bi bilo da Biden u Ukrajinu šalje ljude a ne sam rakete i municiju.

5. A on je čvrsto zamislio da Putina iskorijeni totalno, do zadnjeg mrtvog Ukrajinca pa mu u tu čast nije mrsko što njegova pomoć ide u ruke braći Čečenima, što je posebno obradovalo ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića jarana Ramzana Kadirova kojem je nedavno cvijet Srebrenice okačio na rever u znak bratskog ubijanja i priznanja, da bi prije neki dan išao u Ukrajinu ‘da miri braću’. Da mi je samo znati ko ovog svjetskog hohštaplera ispod ahmedije posla u Ukrajinu kao mirotvorca, pa taj do podne mrzi sve oko sebe popodne samoga sebe. Mora da ga je poslao ef. Kavazović, on je njegov savjetnik, ko će više znati….

Ima ipak nešto u vezi te nesretne Ukrajine što se nikako ne uklapa u medijsku svakodnevnu priču. U koju država BiH i njen državni i vjerski kleptonacionalistički kler vazda sebe ubacuje i porede se sa Ukrajinom pa prizivaju rat i zveckaju oružjem, plaše raju sa Putinom i Nato Biden-om samo da bi dohakali Miloradu Dodiku jer on ‘voli Putina’.

Pri tom ne mislim na vijesti kako je Putin prolupao i bolestan, kako su ruski vojnici gladni i kako jedu mačke i pse da bi preživjeli, ili šta znam na vijesti da će uskoro Putin napasti Finsku i Švedsku a prije toga BiH ‘desantom iz zraka’ pored tolikih zabrana letova i sankcija, čak eno i bezlični Šefik Džaferović otiš’o na Sjever Evrope da ubjeđuje Fince, Šveđane i Eskime sve sa Pingvinima kako im nema druge nego u rat kao i BiH, hoću reći u NATO savez, u taj dobrovoljni ‘al’ moraš nema druge’ sigurni štit za manje važne svjetske zajebante koji bi ratovali sa tuđim kurcem po trnju i gloginjama kakvi su bh zajebanti sigurno, niti mislim na obavezni bh medijski i uopšte ‘zapadni’ quiz ‘prihvataš li sankcije Rusiji i da li si za obavezno dobrovoljno učlanjenje u NATO’ – ako nisi-nisi sa nama i protiv nas si, odjebaus, uopšte nisam pomišljao ni na, u najmanju ruku čudne izvještaje o mrtvim i ranjenima sa ukrajinskog ratišta (po kojima Ukrajinci piče Ruse nemilice a ovi bježe ili su zaglavljeni i promrzli pa se predaju, pa ono licitiranje koliko je poginulo ruskih a koliko nije poginulo Ukrajinaca, Rusa na desetke hiljada Ukrajinaca nešto sasvim ‘malo’), zatim na to čerečenje žrtava sa prizorima masovnih grobnica ili kolona izbjeglica, dakle osim besmislenog izvještavanja ovog besmislenog rata kada vidimo nepobjedivost branilaca od agresora iako ginu i jedni i drugi, nisam ni na to mislio, ma ni na mogućnost nuklearnog rata koja nam visi iznad glave non stop, zbog čega BiH čisti i renovira skloništa kao da će sto godina biti mir…

Mislim na sankcije i samo sankcije Rusiji.

6. Koje je Amerika ucrtala i uvela a svi ‘dobrovoljno’ moraju provoditi. Od kupovine nafte i gasa, do vatrene votke bez leda i izbacivanja ruskih sportista sa takmičenja i spaljivanja ruskih klasika literature ili brzog zaborava ruske klasične muzike u školama, teatrima i filmovima. Čisto onako, na njih mislim jer su mi one onako, da kažem skroz bez veze a čitav svijet se zavadi zbog njih i oko njih se okreće.. Dovedeš dijete na upis u vrtić u BiH a ono te dočeka pitanje ‘jesi li za sankcije i koliko ne voliš Putina?’ Common!

Zbog njih se glasa u UN, u Vijeću sigurnosti, u OHRu, nacijo, zbog sankcija ode sve u ‘helać’ i u pičku materinu. Po Americi osviješteni Amerikanci prosipaju litre votke i furaju zastavu Ukrajine a ne znaju Ukrajinu ni naći na karti. Da se razumijemo, ja sam za sankcije Rusiji također, ali za prave sankcije, za ove ‘fake’ nisam makar me poslali u Sibir odmah ili mi zavrnuli plin.

Svuda se o njima glasa ali glasanje je sviranje onoj muškoj i ženskoj stvari, u stvarnom životu te sankcije uopšte se ne provode. A Svijet puk’o na pola, podijelio se zbog njih, mada sankcije k’o sankcije : pomogle su Americi jer je zamrzla silne milijarde Rusa u Americi i pomogle su Putinu. Naškodile su samo običnoj ruskoj i ukrajinskoj raji, jebo oligarhe i njihove jahte koje kobajagi love po Sredozemlju i čak Crnom Moru.

I čini se da na sankcije svi ‘trzaju’ jedino je Turska imuna i niko joj ne zamjeri. ‘Ajde što joj ne zamjeraju bh muslimani to se zna ali ne srdi se puno ni Biden, jer se zna zašto. Turska je u NATO savezu, zatrebaće. Amerika i taj nekakav ‘zapad’ koji je i na sjeveru i jugu i na istoku čak, ljute se na one nemoćne koji ni ‘sankciju jeli ni luk mirisali’. Ne pitaju se ni za šta, što bi za sankcije, ali na njima se testira ‘partnerstvo’ i suradnja uz ‘moranje’. Tu ubrajam i BiH, of course, jer mi smo ‘snažan partner Amerike’, vele, a ja bih volio znati u čemu se ogleda to partnerstvo, baš me kopka.

7. No , kako se postaviti uz sankcije kad ih se, kako rekosmo ne pridržavaju čak ni oni koji su ih uveli. U Americi se još (dobrim dijelom) koristi ruska nafta iako je Biden najavio njeno ‘zatvaranje’, dok je u Evropi opšti ‘hrkljuš. Njemačka i pola Evrope je kao na drogi-na ruskom gasu i nafti, mnogi i na dijelovima za termo centrale ili dijelove u automobilskoj i vojnoj industriji pa je nagli i najednom prestanak suradnje i prekid ugovora načisto nemoguća misija, a Amerika insistira. I umjesto ruskog gasa nudi daleko skuplji surogat, svoj tečni ‘ukalupljeni’ gas od škriljaca. Hoće Evropa ali kaže za prekid cijevovoda i ugovora treba vremena, kolabiraće države i firme, pa svi i dalje nastavljaju sa ‘sankcijama’. Osudama Putina i Rusije ali i dalje se griju na ruski plin i vozaju na ruskoj nafti, nekima Rusi obračunavaju u rubljama da poprave krvnu sliku države nekima to opraštaju, prave se ‘liste neprijatelja’ i sve ide svojim tokom, kao da sankcija nema. To je bila zabava za lakovjerne i budale gdje ubrajam i BiH koja se zaletila da odmah u startu bude ‘protiv Dodika’, po bilo koju cijenu. Osuditi agresiju je jedno, prihvatiti sankcije je sasvim nešto drugo. Procijeniti pametno u bh politici je nemoguće.

Dakle, Evropa se i dalje grije i vozi na ruski gas i gorivo, i dalje ruske banke posluju ali samo pod drugim imenom (Sperbank je tako u BiH isti dan promijenila ime a nakon par dana i vlasnika ali sve je ostalo isto, banka radi) i sa ‘drugim vlasnicima’, čak su i ‘ruski oligarsi’ našli utočišta za svoje skupe lađe, nestalo ih sa medijskih radara. Mož’ mislit’, i BiH se grije na ruski plin a država prihvatila sankcije? I busa se u junačka prsa kako treba Rusiju zaboraviti zauvijek i odmah a gas ‘skočio’ nebu pod oblake i još ga ima, šta će bit kad ga nestane? Kakvi ‘južni’ ili ‘sjeverni’ krakovi ili Fadila Novalića nebulozna prestrojavanja na struju, nema za gas alternative za dva’jes godina a BiH se naprđuje sa Rusijom da našteti Dodiku. Pomoći Ukrajini sigurno neće. Kako je moguće da se obična raja svađa oko toga ko je ‘za’ ili’protiv’ Rusa, u šta su uvukli i BiH, a i dalje plin i nafta curi punom parom i dnevna zarada Rusije pod sankcijama je preko milijardu dolara? Ako mislite da je to zato što Dodik ‘voli Rusiju’ a mi smo uvijek uz Ameriku pa nam ‘draže američko govno nego ruska pita’, ili da zbog Dodika Putin nam ‘gleda kroz prste pa ne zavrće pipe’, totalne ste neznalice. Briga Putina za vašu ljubav, za Dodika ili Bakira, Fadila još ponajviše, cijena plina je već sada veća za 22% do iduće zime vidjet će te koliko će iznositi. Tako je i sa naftom.

8. E, ali ima nešto što je u čitavoj ovoj farsi s sankcijama najbitnije a niko o tome ne priča. Pored toliko tenkova, aviona, raketa, bayraktar dronova i pješadije širom Ukrajine, još u ovih dva i kusur mjeseci se nije desilo da neko čak i u šali pogodi ili zapali gasovod i naftovod koji piči iz Rusije kroz čitavu Ukrajinu, prema Evropi i ‘ostatku Svijeta’. Pune su cijevi gasa i nafte a ratuje se i ubija. I donose sankcije. Nisam ratnik ni borac, gazija nikako, ali znam da i nafta i plin gore kao lude, samo malo vatrice treba dodati. Čemu papiri i sankcije ako se hoće nauditi Rusiji i Putinu, zašto zavađati svijet sa osudama i pohvalama sankcijama dovoljno je to sve zapaliti. Ili, da ne ‘ispadnem’ miroljubiv kao i svaki prosječan Bošnjak, dovoljno je to bar zatvoriti. Zavrnuti prokleti ventil pa neće ići ni gas ni nafta, ako već nećeš to zapaliti i uništiti. Neka crkne Putin. A eto, ništa i niko, još smo u tolikim borbama a ove cijevi kroz čitavu Ukrajinu niko nije ni taknuo, ‘rade’ kao nove i čuvaju se da gdje ne procuri. Znači, u njih se ni taknuti ne smije, ni Rusi ni Ukrajinci, to je suština priče. Gas iz Rusije ide tako svuda, ide i nafta samo je daleko sve to skuplje nego je bilo 24. februara 2022. godine. Nećete vjerovati a i ne morate, gas još ide i u Poljsku, tamo ga koriste i u bazi američkih vojnika. Dok iz Poljske za Ukrajinu se vraćaju rakete, tenkovi, dronovi, bombe… Čime uz svo dužno poštovanje svake nevine žrtve sankcije dođu kao ratna zajebancija.

9. Pored sankcija, rat u Ukrajini ima još svoga ‘galgen humora’, ili ti ‘crnog vica’. To je ova nedavna donacija oružja Njemačke Ukrajini, na nju mislim. Pazi sad ovo, to je za filma. Njemci doniraju tenkove Ukrajini ali preko Slovenije. I na ovaj način: Slovenci zadržavaju njemačke modernije a Ukrajini ispostavljaju stare srbijanske JNA tenkove, sve uz dogovor sa Njemcima. Tenkove koje više niko ne proizvodi niti koristi. I to mediji nazivaju donacijom Njemačke Ukrajini, a načisto profitirala Slovenija. Jebiga, ko će to sve ‘pofatati’. I ko bi se toga dosjetio, nije to baš jednostavno ni za osmisliti. A Tite mi, mene ne bi začudilo kad bi i BiH na ovakav ili sličan način postala ‘donator’. Pa se skućila, nije odavno onjušila sadaku. Ionako se petlja u sve i svašta, u Ukrajinu posebno. Toliko je nakaradna vlast ove države opsjednuta Rusijom i Ukrajinom da su Bošnjaci odavno Sarajevo proglasili Kijevom a Republiku Srpsku Lu(h)ganskom ili Dombasom. Dok im izbjeglice iz Ukrajine nad kojima ‘plaču’ nakon dva mjeseca boravka jedva dobile pravo ostanka i azila, iako imaju i pasoše i dokaze legalnog ulaska, za razliku od ‘braće’ sa Istoka, migranata koji godinama pale i žare Bosnom, počeli su i odavno ubijati jedni druge a i naše domaće a još se ‘ne zna njihov identitet’. Niti se tjeraju vani čak i pored odluka o protjerivanju.

I sve je bliže onoj ratnoj ‘dobro je, puca se!’. Na očigled ‘međunarodne javnosti’ uređuju se skloništa, paradiraju generali, veterani i poniri, naoružava se raja, čak i vjerski ‘autoriteti’ tipa ef. Kavazovića podsjećaju na ‘sinove’ koji odrastaju da brane državu koja nije uopšte napadnuta (to nije propustio ni u 27.oj najslađoj noći Ramazana), Bakir Izetbegović prebrojava saffove po džamijam i kao Babo mu nekad zadovoljno trlja ruke, dok Čović sa Dodikom pali maštu o novom preustroju na ‘miran način’. Kao NATO ‘dobrovoljno’ članstvo po svaku cijenu. Milina od papazjanije. Valjda će jednom, kad tu bandu neće da makne sa vlasti, ta ‘međunarodna zajednica’ uraditi prvu stvar. Donirati ‘javeline’ i ‘bayraktare’ pa da konačno postanemo dio moderne familije evropske zajednice. Za svaki slučaj, pusti ta koplja (Javeline) ili te turske leteće sprave, sve je to samo obećano i daleko, kao tenkovi iz Slovenije, preporučujem slijedeće. U šumu pa sam sebi usijeci. Luk i strijelu. Kad može američko ‘koplje’ što ne bi mogla i bh strijela. Sa lukom. Nema boljeg proizvoda.

Za ‘džirlo’ narod i ‘džirlo’ državno vodstvo – džirlo tehnika.

photo ilustracija : mapa rata i ratnih dešavanja u Ukrajini, arhiv