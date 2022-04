Najpoznatiji bh ‘twitteraši’ Reuf Bajrović i Emir Suljagić ucjenjuju novog vlasnika socijalne mreže ‘twitter’

Najbogatiji čovjek na Svijetu Elon Musk kupio je platformu-kompaniju ‘Twitter’, kažu vijesti iskeširao 44 milijarde dolara. Sitnica za facu koja je ‘teška’ blizu 260 milijardi dolara, mada mediji u startu lažu : nije uopšte sve iskeširao.

Najmanje pola su dale dvije skandal Banke u USA od kojih je najpoznatija – ‘J.P. Morgan’. Ova i njoj slične banke u USA, posebno ‘Bank of America’ permanentno su u skandalu jer varaju državu i raju raznim sakrivenim smicalicama, naplatama usluga, pljačkaškim obračunima kamata i slično a nikad niko ne odgovara krivično, plate se kazne koje se mjere u stotinama miliona i više i Banke i dalje opstaju. Nekadašnji vlasnik ‘Paypal’ firme, sadašnji vlasnik ‘Tesla, Inc’ firme automobila na električni pogon, glavni inžinjer vladine firme ‘SpaceX’ koj zapošljava preko 12.000 osoba (neki kažu i vlasnik, samo se to krije dok vlada USA daje milijarde za ovaj razvojni program), firme koja se bavi istraživanjem prijevoza i komunikacije u svemiru, kao i vlasnik još nekih manje poznatih kompanija, kupovinom ove socijalne mereže je zatresao dionice ‘Twitter’ firme, skočile su za najmanje 20%.

Iz BiH su nakon ovoga stigle još optimističnije i šokantnije vijesti koje će ovu socijalnu mrežu uzdrmati do temelja. Naime, najpoznatiji bh ‘twitteraši’ Emir Suljagić i Reuf Bajrović, nekadašnji isluženi i ižvakani bh političari (koji su nemilice išli iz jednog u drugi politički krevet, od SDP stranke do DFa i Građanskog Saveza) a u zadnjih nekoliko godina klasični i dobro plaćeni internet lajavci i nacionalistički radikali, vrlo često i botovi SDA stranke, nakon ove transakcije uputili su pismo novom vlasniku ‘Twittera’ Musk-u.

U kojem su ‘pozdravili’ razloge kupnje ove mreže, a pozdravljanjem se kod nas zaprvo izražava saglasnost sa nekim ili nečim. Kao recimo kad Šefik Džaferović prvi bošnjački član bh Predsjedništva (drugi je Željko Komšić) ‘pozdravi’ sankcije Rusiji, odluku Visokog bh predstavnika ili šta znam, fetvu Reisa Kavazovića. To ti je kao da je osoba koja pozdravlja uradila isto.

A pozdravljaju jer i oni, ‘Reuf i Čombe’ se kao i Musk zalažu svesrdno za “Slobodu govora koja je temelj demokracije”, zbog čega su često izloženi kritikama nerazumne javnosti u BiH. Javnost vrlo često ili nikako ne razumije njihov bolesni nacionalizam i plaćeni patriotizam, ne konta da je to temelj demokratije u BiH a njih asocira na demokratiju Elon Musk-a. Koji je parama naprosto ucijenio kompaniju i kupio je da bi ‘postala privatna’ stoposto, dakle demokratska i slobodna. Što vrijedi pozdraviti, zna se unaprijed šta krije demokratija jednog lica. To je zastrašujuće zgodno, imali smo priliku vidjeti to na ‘slučaju’ Donald Trump-a i njegovih ‘twittova’, koji je, kad su ga ‘prikočili’ odlučio da sam sebi osnuje socijalnu mrežu, sada kad je Musk jedini i odlučujući ubrzo će se, ali biće kasno, vidjeti snaga ‘demokratije’ na ‘Twitteru’.

A kad su već pozdravili ovaj potez američkog milijardera, ujedno o istom trošku i istim ‘twittom’ su izrazili i spremnost da kupe manji broj dionica ove kompanije, uz uslov da im Musk otkrije kako je popravio svoju frizuru i pospješio rast kose. Naime Reuf već dugo kuburi sa propašću svoje dlakavosti što nadoknađuje povremenim puštanjem brade, čime se susreće i Emir kojem je brada sve veća i duža a kosa sve kraća, pa kako je Musk također imao taj i takav problem traže savjet i pomoć. U protivnom bi, kako su naveli, ‘ne želeći’ ali mora se – prešli na twitter Donald Trumpa (Truth Social) koji se dorađuje i isprobava, samo što nije krenuo, tim prije jer je Trump bio i ostao njihov ‘twitter’ uzor i idol, demokratija im je također ‘tu negdje’: Trumpa u Americi kao i njih dvojicu u BiH ne razumiju.

Ako eventualno pređu na Trump-ov (da prostite twitter), blago su zaprijetili da bi sa sobom mogli ‘povući’ neizmjerljiv broj pratilaca ‘lajkaša’, što bi moglo dobrano naškoditi Elon Musk-u i njegovoj novo kupljenoj kompaniji. Bajrović je došao na ovu ideju a Suljagić prihvatio kad su vidjeli jedan post nakon obavljene kupnje ‘twittera’ kojim je revnosni američki građanin napisao ‘možeš sve kupiti ali nemožeš sakriti ovo’ te objavio ćelavog milijardera dok je još bio vlasnik ‘Paypal’ kompanije koju je prodao, kada se Bajrović dosjetio da bi mogao uz pomoć ‘twittera’ izgledati čupavo i macho dlakavo kao Musk, ako mu ovaj otkrije svoju tajnu. I odmah je zamolio gospodina Musk-a da ga ne ‘farba’ sa tim kako treba kosu prati coca-colom ili otopinom sode bikarbone, jer to radi godinama bez rezultata, želi pravi lijek i pravi savjet. Pravog doktora također ako se radi o nasađivanju, ima ko će to platiti.

Vjeruje se da će Musk odgovoriti Bajroviću jer čim je kupio ‘twitter’ vidio je i snimio odmah koliko vremena ovaj tip skupa sa Suljagićem provodi taslačeći javnost svojim teorijama, nebulozama i narcisoidnim i nacionalističkim huškanjem i zavađanjem nacije, to je nevjerovatno. Toliku moć i energiju ne možeš olako zanemariti, dovoljno je da im samo ‘twittne’ ime klinike ili hairdresser radnje, stvar gotova. Zbilja, ‘odakle im vrijeme’, u sebi se iščuđavao Musk dok je skenirao koliko vremena griju stolicu na ‘twitteru’ ove starlete bh politike? ‘Bog te maz’o, pa ovi pilaju više nego i Karleuša ili Dara i Buba i Mara zajedno’, to volim, ‘I like it..’

Ono na prvu moraš se začuditi, na drugu ne moraš vala. Hajde uz Bajrovića jasnije je nekako i ima opravdanje, osim što ‘radi’ u ženinoj a ‘nevladinoj’ udruzi ‘(US-Europe Alliance) on i nema neka pametnija posla. Ustane, popije šta, telefoniraj, pročitaj poruke, piši. Odgovori svakom kome treba odgovor, ‘ožeži ga’, neka se praši… I tako čitav dan. Prati smjernice SDA partije i ‘twittaj’, prosipaj i kevći, ali Suljagić je zagonetka?

Direktor najpoznatijeg bh groblja Potočari više od 3/4 svoga vremena provede na ‘twittanju’, jedan dan u sedmici svrati u Srebrenicu kao i Munira Subašić a ostatak u Sarajevu i sa jaranima, šta ostane za žrtve Srebrenice i Potočare?

Ma to je prividno i neukusno, svako ko se bavi ovim analizama radnog vremena Suljagića je ili ustaša ili četnik do jaja. Osim ako to radi Elon Musk, jer on zna kako se to radi. Ili je ‘udružen’ u nešto protiv Bošnjaka. ”Motherfuckers’ kao bi to Suljagić vješto i muslimanski napisao, kao nedavno uz ovaj mjesec ibadeta i ljepote. Ostane šta ostane, koga briga. Što bi Emir rekao ‘Who cares’.

Briga njega, važnije je koliko vremena je sa Bakirom Izetbegovićem ili sa Reisom Kavazovićem jer oni su aminovali prošli a hoće i slijedeći mandat ove leteće a dobro plaćene direktorske fotelje u Potočarima. Što duže direktor to više ‘twittova’, jasno ko Džemiline kašike.

I Bajrović i Suljagić su obećali Musk-u ako ostanu kod njega da će mu dovući još pratilaca, njih prati sve živo i mrtvo, posebno političke bh partije, ima da ‘twitter’ gori a dionice skaču na Wall-Strett-u do nebesa. Uz pismo ‘ćiju-ćiju-twitt’ poslali su i svoje fotografije tipa ‘varen zec’ kao prilog i dokaz njihove molbe, sa preporukom da se to ne shvati ucjenom. Već demokratskom razmjenom jednostranog mišljenja.

Sad je sve na njemu. Elon Musk-u. I do njega. Čekaju odgovor i lijek.

*svaka sličnost sa imenima, licima i stvarima-slučano je namjerna.

photo ilustracija : gore-Emir Suljagić i Reuf Bajrović, dolje – Elon Musk sada i nekada, arhiv Cross Atlantic