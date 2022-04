Based on a true story : novi prilozi za scenario filma o Hamdiji Abdić ‘Tigru’ iz priloga youtubera Alena Avdića

O Hamdiji Abdiću zvanom ‘Tigar’ iz Bihaća, manje više sve znamo.

Bivši komandirčić u V Korpusu ArBiH sada možda i pukovnik, desna ruka Atifa Dudakovića, generala optuženog za ratni zločin u Krajini (predmet se namjerno razvlači i kiseli u sudskim ladicama skoro dvije godine, prvo navodno zbog corone poslije nenavodno da odgoda što duže traje, general kažu bolestan, do optužnice smo čekali dvije decenije možemo toliko i do oslobađajuće presude), lokalna baraba, lola i kriminalac teškog kova, optuženi ratni zločinac također.

Zbog ubistva hrvatskog generala Šantića uhapšen 2017. (ono, dođeš, popiješ kaHvu sa tužiocem i odšetaš kao heroj i gazija) pa pušten da se brani sa slobode, sudovi bukvalno tragaju kako da se ovaj predmet izgubi. Vraćaju jedni drugima u nadležnost, predmet se konačno između Sarajeva i Bihaća skrasio u Bihaću ali Bog zna kad će se završiti, odluku možemo unaprijed sa sigurnošću prognozirati : Bošnjaci i ArBiH nisu činili ratne zločine, oni su ubijali iz drugih i drugačijih pobuda, ne ratnih. Od 08. marta 1995. kada je jedinica Hamdije Abdića odvela generala Vladu Šantića koji je prije toga bio po pozivu na proslavi 08. marta u hotelu ‘Sedra’ sa Dudakovićem i Abdićem, njemu se gubi svaki trag.

A ni istraga nije žurila niti željela biti efikasna, jedan bihaćki sudija je javno napisao da ne želi suditi Abdić Hamdiji heroju Bihaća dok je prije nekoliko godina zbog kiseline i protoka vremena, vještačenje leša pronađenog u bačvi u okolici Bihaća za kojeg se sumnjalo da pripada Šantiću propalo, nezna se niti se može utvrditi ko je u buretu. Čak, ubistvo Šantića se u optužnici više ne tretira kao ratni zločin, postalo to ‘obično oubistvo’.

No, nije ubistvo Šantića jedini uspjeh ‘gazije’ i Tigra, on se zaista ima čime pohvaliti. Ne mislim na ono njegovo sa onako inteligentne face što izgovara Hrvatima u poznatom medijskom naprđivanju ‘mi, V Korpus, mi smo oslobodili pola Hrvatske‘ a možda i čitavu Sloveniju i dio Italije, mislim na njegova ‘sabrana djela’ koja su ga dovela pravo u parlamentarne klupe. Po recptu SDA ; što veći kriminalac i mafijaš to viši na izbornoj listi.

On je naime bukvalno oteo zemljište za svoj restoran u centru Bihaća u parku a isto tako je na sumnjiv način došao i do bivše ‘videoteke’ poslovnog prostora kojeg tek treba da ‘opari’ u centru grada. 2007. godine je skupa sa banditom i jalijašem Eminom Pivićem, svojim najbližim saradnikom, osuđen na ukupno pet godina zatvora zbog premlaćivanja i reketiranja privrednika Nedžada Bajrića iz Cazina. Zato jer je oktobra 1996. u Bihaću, u pokušaju da iznudi 200.000 njemačkih maraka, nanio skupa s Pivićem teške tjelesne povrede Bajriću. Kasnije je godinama uspješno pokušavao izbjeći izdržavanje dvogodišnje kazne na koliko je smanjena prvobitna odluka, da bi 2009. bio uhapšen i sproveden u KPZ Zenica. Učesnik je pucnjave i 2014. kada je Selver Vojić, bivši portir u Vladi USK ispalio više hitaca u pravcu njegovog automobila Porsche Cayenne. Vojić je navodno pucao na Agima Murtića, koji je inače Abdićev tjelohranitelj i bio je u društvu s Tigrom. Kako je Abdić sve više postajao ‘poznat od ranije’ organima gonjenja tako su rasle i njegove ambicije i funkcije.

Ovaj lokalni bandit bio je čak i član Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH, ali se njegov mandat ne pamti po dobru, prije toga i paralelno sa tim bio je dugogodišnji predsjednik NK ‘Jedinstvo’ iz Bihaća. Popularni NK Bihaća je pod vodstvom ‘Tigra’ doživio fijasko, ispao je iz premier lige, dok je istraga o rastrošnom grabljenju para iz kase ovog kluba završila negdje duboko u podrumu tužilaštva bez odluke. A računi kluba zatvoreni. Iako se spominjala pljačka i rasipništvo neviđenih razmjera, u ‘Tigra se ne smije dirati’. Po onom ajetu iz ‘ćitaba’ Bakira Izetbegovića ‘ranjavan dva puta’ ili ‘učestvovao u borbi za državu’. Samo za piletinu u ime ovog kluba Hamdija je jednom narudžbenicom kupio pilića za 30.000 KMa!?

‘Tigar’ je prvobitno bio član SDPa Bihaća a kad je imenjaku Hamdiji Lipovači došla SIPA i uhapsila ga 2014, ‘Tigar’ se prestrojio u SDA gdje ga je Bakir Izetbegović dočekao raširenih i ruku i nogu. I toliko je opčinjen sa njim i njegovim aktivnostima da je jednom prilikom rekao i najavio snimanje serije i filma o ‘herojima i gazijama bh rata’ kao što su Abdić Tigar ili Naser Orić. U međuvremenu, Tigar je ušao u bh Parlament sa liste SDA. Nezvanično saznajemo da se privode kraju pripreme za snimanje serije o Tigru, sve će finansirati SDA preko ‘Bh Telecoma’, još se čuvaju u tajnosti detalji o scenariu i o glavnoj ulozi.

Ponekad bi ‘Tigar’ u svojoj opijenosti slavom i ratnim uspjesima znao i zaprijetiti ali to je normalno za svakog SDA junaka. Tako je nakon jednog članka u ‘Avazu’ prije nekoliko godina zaprijetio ovim novinarima da su od tada veoma pažljivi kad prenose tekstove o Abdiću, jer čovjek jednostavno osim Allaha ‘nikog se ne boji’. Tako zbori i većina SDA pulena, uključujući i ‘pulenku’ Sebiju Izetbegović budući da živimo u Božjoj ‘građanskoj’ državi.

Država je iza njega, uz pomoć SDA ušao je na listu i u bh Parlament gdje se tamo i sada nalazi. Ode ponekad u Sarajevo u državni stan, odmori, provali koju pametnu gazijsku sa govornice, zaprijeti kome sa govornice i vrati se kući,. plata i staž sve ide uredno i po protokolu. Prijetiti voli sve više, nije to kao nekad ‘ponekad’, to je osobina neustrašivih i njihovo pravilo.

Tako će prošle godine nakon jednog ‘fejs’ kritičkog obraćanja poznatog doktora iz Sarajeva na račun SDA, ‘Tigar’ odgovoriti dr. Draganu Stevanoviću ovako. Muslimanski i miroljubivo da ga ‘ceo svet razume’.

‘Jebo ti svaki član SDA staru..‘ Ne bi reakcije SDA, nema osude, čista tama i šutnja. Upravo onako i zbog razloga koje sada po javnim žderačinama iftarima-političkim večerama prenosi Bakir Izetbegović, kad kaže kako je vjera uticala na psovke u ‘našem narodu’. Ovako je to Bakir opisao, citiramo. ‘Svi su se uhvatili za uže vjere. Ja sam gledao taj proces koji se desio u roku mjesec, recimo, psovka je potpuno nestala…’

Jašta nego nestala. I srednji prst vehabije Salke Zildžića Konakoviću i pominjanje majke i nestanka sugovorniku sa profila savjetnika Bakira Izetbegovića, sve je nestalo. Sve osim laži Izetbegovića, on se zaista tu ‘nikad neće umoriti’. A ni mi slušajući i trpeći.

O da, ima još nešto malo uz krajiškog ‘gUziju’ kako bi novinar Fatmir Alispahić rekao za ove bezobrazne vjerske zamlate, nešto na što smo slučajno ‘naletili’, surfajući na tv u slobodno vrjeme. Ima jedan influencer iliti youtuber, zove se Alen Avdić. Obilazi naša sela i gradove (uglavnom sela) i susreće se sa neobičnim ljudima i njihovim sudbinama, sjedi sa njima dok oni pričaju. Poslije to pušta na svom You tube kanalu.Vrlo interesantno i gledljivo, nema šta, preporučujemo.

Tu susretne svega i svačega, da ne povjeruješ. Bivši načelnici ili funkcioneri a uzgajaju koze i oru njive ili bivši inspektor i sudija kosi groblja da preživi….

E, baš to ‘otvorim’ i iznenadim se sa nevjerovatnom sudbinom izvjesnog Mustafe iz Breze (nema dugih podataka o njemu), čovjeka koji je zbog pravde i pravdenosti kažnjavan cijeli život. Bivši republički i savezni fudbalski sudija i bivši inspektor u penziji, vanredno završio pravo, obavljao mnoge poslove ali i ulazio u sukobe sa rukovodiocima, sada radi sve da bi živio i preživio, između ostalog kosi i groblja uz naknadu… No, ono što me je dotaklo to je spominjanje Abdić Hamdije ‘Tigra’ u priči ovog iskrenog penzionera i dobrog džematlije.

Kaže, dok je sudio utakmice poslije rata u BiH i prije nego je trebala početi utakmica između ‘Jedinstva’ iz Bihaća i FK iz Zavidovića u Varešu, u njegovu kancelariju upadne sa pištoljem Hamdija Abdić ‘Tigar’. Za kojeg je kaže Mustafa čuo da je ‘oslobodilac Bihaća’. Te mu uz prijetnju pištoljem kaže, citiram Mustafu : ‘ako mi ne pobijedimo, niko odavde neće izaći živ’. Šta je i kako je ‘Tigru’ odgovorio Mustafa, nije više bitno za ovu priču (a rekao mu je veli da ga se ne boji i da će suditi po pravdi i savjesti) nije čak bitan ni rezulat ove utakmice. Bitno je kakvim se pokazao ‘Tigar’, veli Mustafa. ‘Oslobodilac’ sa pištoljem na čelu sudije, i hoće pobjedu.

Mustafa i ostatak BiH nisu navikli na ovakvog Bakirovog heroja koji sa pištoljem rješava sve svoje probleme i sa kojim barata kao sa viljuškom za stolom, ostatak BiH u Krajini o ‘Tigru’ znaju mnogo toga. Ako je ovako hrabar i ponosit sa ‘svojima’ u fudbalskoj utakmici, onda svako može zamisliti kakav je sa ‘onima drugima’ u ratu i poslije rata. Gdje nikom ‘nije falila ni dlaka sa glave’. Čudi nas da o ovoj hrabroj akciji i ovakvoj hrabrosti Bakir nije još saznao. Evo prilike, neka on ili budući scenaristi odgledaju Avdićevu epizodu na you tube i scenario o gaziji će biti mnogo plodniji, stvarniji i potpuniji.

Based on a true story. Kao turska serija o Aliji.

Reče u svom zadnjem ntervjuu Bakir-Sin Velikog Oca, citirajući Ćaću, kako se ‘politika vuče na dlaku, nema u politici naglih poteza, nekih preokreta’.

Tačno, tako se i laž navlači. Na dlaku. Polako, ‘bez naglih preokreta’. Jer idu zajedno.

photo : Mustafa, bivši inspektor i fudbalski sudija u penziji, rodom iz Breze, foto uzet iz priloga Alena Avdića, arhiv