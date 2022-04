Poznati profesor geografije Vedran Zubić javno optužio bh dijasporu za inflaciju a ne zna dvije važne stvari : prvo, konvertibilna marka je vječna i nikad ne može osjetiti inflaciju, drugo–dijaspora je glupa da to sve skonta

Prije neki dan poznati profesor geografije Vedran Zubić, inače stručnjak ne samo za geografiju već za sve što nam se događa i što se zbiva oko nas, gostujući na tv ‘Face’ iznio je niz zanimljivih činjenica. Kao što su recimo tvrdnje da je ovaj zemljotres koji se desio u Hercegovini ‘jači od bombe u Hirošimi’. Pa onda, da će usljed tektonskih i drugih promjena tla BiH ‘graničiti sa Libijom’ a da će usljed napuštanja države BiH uskoro davati radne dozvole Pakistancima i ljudima iz Bangladeša…

Profesor je prava medijska zvijezda, o svemu i svačemu možeš sa njim na vrlo zanimljiv način, zbog čega je čest gost tv kuća i drugih medija, međutim ovaj put je u svojim analizama briljirao. To da će mo uskoro davati radne dozvole Pakistancima i ostalim ljudima sa Bliskog Istoka, to i nije nešto novo i neočekivano, to se usljed ‘migranstske bh politike’ uveliko dešava kako bi se ‘braća’ sa Istoka zadržala i ostala u našoj zemlji. Veoma su česti novinski tekstovi kako migranti otvaraju kafiće ili brijačnice, dok bh vlast tvrdi kako će ih legalno i legitimno protjerati iz zemlje a sve čini da oni ostanu i da postanu državljani. Nedavni slučaj pucnjave, ubistva i ranjavanja u Bihaću otkrio je kako su ubice već dvije godine trebale biti ekstradirane jer im je izrečena mjera protjerivanja iz naše zemlje a oni umjesto toga naoružani pucaju po cesti i obračunavaju se kao kod kuće. Nemaju nijednog važećeg dokumenta a imaju važeće pištolje za ubijanje međutim mi ih tetošimo i pazimo, dok smo recimo emigrantima iz Ukrajine koji posjeduju legalne dokumente i u koju se zaklinjemo tek nedavno, nakon dva mjeseca olakšali muke pri ulasku i ostanku u zemlji. Isto tako su interesantne njegove opservacije klimatskih i tektonskih promjena na Zemlji i poremećaja uopšte, kao ono da su poplave češće u pustinjama nego Londonu, međutim najinteresantniji dio je bio kad se nakratko dotakao dijaspore, uz temu napuštanja omladine iz BiH.

Tada je profesor izbacio kako, citiram ‘dođu ljudi sa eurima plaćaju zube, frizure i naprave nam samo inflaciju! To je uvoz inflacije..’ ustvrdio je profesor Zubić. Još samo da je dodao kako je ‘dijaspora nekulturna’ jer ‘baca smeće kad dođe u BiH, kako su to sve ‘pobjegulje’ pobjegle ‘ kad je bilo najpotrebnije da brane Bosnu’, pa da čovjek pomisli kako zbori neko iz vlasti, neki SDA uhljeb ili bilo koji drugi i glasnik i govornik-savjetnik nekog od koalicionih partnera u vlasti. Optužba je javna i precizna i znači samo jedno: dijaspora BiH koje ima više nego stanovnika kod kuće uopšte ne voli svoju domovinu jer je ubija inflacijom. Popravlja zube, auta, frizure i uz to ostavlja u BiH bezvrijedne euro novčanice koje uzrokuju inflaciju. Profesor nije spomenuo ali dijaspora ostavlja i dolare, i krune i švicarske franke i još poneke ‘bezvrijedne’ valute. Uvozi inflaciju a inflacija je kao što zamo veliki neprijatelj ekonomije svake države. Zbog čega bi valjda dijaspora trebala ne dolaziti kući, samo ‘plinjati’ vani i slati lovu?

Kao što znamo ovakva izjava cijenjenog profesora ne štima. Prema zvaničnim podacima Centralne Banke BiH dijaspora svake godine pošalje u svoju državu najmanje tri 3 milijarde KMa putem zvaničnih doznaka čime zapravo ‘umiruje’ i državu i njen narod. Godišnje ej, a koliko godina ima dijaspore? Koliko novca pošalje preko prijatelja, koliko dadne kad je na odmoru u BiH ili pošalje na drugi način to još niko nije izračunao. No, ova cifra je od 10 do 12 % ukupnog bruto dohotka države BiH i neizmjerni je spas za socijalu države za koju država ne daje ništa ili vrlo malo, dijaspora ovim zapravo gasi bunt i nemire u državi. Kako to da profesor sve zna a ne zna ove podatke. Plus, ima još nešto što se zna a profesor kad govori o inflaciji ne pominje. To je da bh valuta ne može uopšte biti u inflaciji. Čudno ali tako je. Konvertibilna marka ostaje uvijek u istom kursu bez obzira koliko i kako se cijene u BiH i vani u svijetu kreću. Zato što su se kreatori ove valute potrudili da takvo neprirodno i nemoguće stanje jedne valute uspostave a njeni kreatori su Daytonski Sporazum, Richard Holbrooke i novozelandski stručnjak-izvjesni Hanke. Rješenje su našli za razliku u ‘plivajućem’ valutnom kursu kod ostalih zemalja bivše Yuge u ‘nepromjenljivom kursu’ konvertibilne marke i valutnom odboru, povezanosti KM sa eurom (Službeni devizni kurs je 1 km = 0,51129 eura, odnosno 1 euro = 1,95583 km). Što znači, može zemlja da se trese, mogu vlade da padaju (šala na stranu to se ne može desiti u BiH), mogu bh koruptivni političari krasti koliko hoće i koliko žele, mogu cijene skakati koliko hoće- KM je vječna, nepromjenljiva. I suverena među svjetskim valutama, takvih je malo. Nema inflacije. Tako joj ‘zapisano’ a navodno pokrivena dovoljnim deviznim rezervama i zlatom.

Što hoću reći ? Profesor je izgubio iz vida činjenicu da u BiH nema inflacije, tu ima samo nekontrolisanog ili sa vlašću dogovorenog rasta cijena ali na gore, dolje rijetko, u BiH sve prolazi i nestaje ali vrijednost KM ostaje. Nelogično i ne moguće a moguće, domaće a naše. Koliko god je profesor neoprezan, ciničan pa ako hoćete i bezobrazan da optužuje dijasporu za inflaciju od koje zapravo dijaspora spašava državu, toliko je dijaspora glupa. Zato što šalje lovu, uvozi inflaciju i uništava voljenu državu. Jer, ovakva ‘kontrolisana inflacija’ će kad tad državi ‘dohakati’. Kad je već tako hajde da dijaspora onda bude bar jednom pametna, da je ne spominju samo uz izbore i uz Centralnu Banku : neka prestane slati lovu samo na godinu dana. Da vidimo poslije statistiku, stručnjake i na kraju svih krajeva i bh vlast i raju, uz konvertibilnu marku. Pa i uvaženog profesora geografije.

Samo to se neće desiti. Dijaspora je prirodno glupa, ona to ne konta.

A i ko bi mogao gledati familiju ili rodbinu kako ti umire ispred očiju dok ti ne uvoziš inflaciju. I dok onako nefriziran i krezub dolaziš kući samo da bi glasao? Ili ne dolaziš uopšte a glasaš, kao u pandemiji?

photo : najpoznatiji profesor geografije Vedran Zubić, arhiv