Šemsudin Mehmedović i njegovi duševni problemi sa državom koju voli više nego je to normalno

Bh političari se prema državi ponašaju kao prema, da prostite, kravi, ovci ili kozi. Ili konju, za primjer.

Znate onu tužnu a realnu do bola životnu priču : krava, ovca i koza se hrane, paze, koristi se njihovo mlijeko, krzno, đubar, sve se uzima što se uzeti može pa opet jednog dana kad te blagodeti prestanu, olako oborimo i kravu i ovcu pa pod nož. Za još malo užitka od mesa, pastrme ili čak kože. Na sličan ili isti način završe i konji ili volovi, kad ‘odsluže’ svoje. I ovi naši ‘tobeyarrabi’ poslanici, državni službenici, parlamentarci a zapravo državne starlete (u narodu se kaže kurve ili prostitutke) uzimaju od države sve što mogu, ništa ne praštaju. Na ‘državnim su jaslama’ kaže se, što je opet znak da je poređenje države sa stokom umjesno. Plata, paušal, auto sa vozačem, obezbjeđenje, dodaci ‘za prisustvovanje sjednicama Komisija’, odvojen život, putne troškove i dnevnice, kreditne kartice države, naknade za mobitele i internet, regres, stanove po povoljnim cijenama, stnove na korištenje, skoro besplatna hrana i piće u državnim restoranima, otpremnine, pare za doškolavanje (ako hoće dodatno u školu), spisak ovozemaljskih benefita je ogroman ali nije konačan.

I država kao i krava ili ovca, daje bez prigovora i sa zahvalnošću. Takva je domovina, milosrdne ruke i duše a pare tuđe, naše… Ali kad treba dati ili šta oprostiti državi, e, tu je već druga priča, tu smo svoji na svome.

Prošle godine smo vidjeli kako je jedan bh parlamentarac prijavio kao trošak za naknadu 1 (jednu) kafu koju je platio svojim parama pa hoće refundaciju. I dobio je, sve po zakonu. Kafa je pičkin dim (izvinjavamo se zadimljenima) šta se sve može izroditi iz te patriotske ljubavi. Kada uzimaš i ‘dereš’ državu koliko god možeš. Kao kravu ili ovcu. Ni centa se ne prašta, ljubav je takva a mi smo navikli da skoro svaki bh politički fićfirić voli svoju državu više nego je to normalno. Čim ga pozovu ili nedaj Bože optuže i čim ga oslobode a po pravilu ga uvijek oslobode, odmah tužaka državu i traži ‘naknadu’. Za vrijeme suđenja po pravilu svi traže advokaat ‘po službenoj dužnosti’, jer nemaju para za svoju odbranu, država opet pokriva.

I, pazi sad ovo, svi u tim tužakanjima navode kako su ‘uznemireni’, kako im ‘život upropašten’, ‘narušen ugled’ i ‘dostojanstvo’, kako su ‘pod stresom’, vještaci odlično plaćeni daju nalaz od kojeg svaki sudija teško može pobjeći, dosuđuju se poprilični iznosi za ‘duševne bolove’ koje je bilo teško podnijeti bez pokrića, bez love. Lista patriota tužitelja a duševnih bolesnika rođene države je povelika i poširoka, ovdje će mo o najsvježijem tužakaču Šemsudinu Mehmedoviću, parlamentarcu SDA mafije i bratije.

Znate ga, to je onaj ‘buntovnik SDA’ bez pokrića, klasičan politički lažov, vazda je uz SDA, do groba. Na sebe je skrenuo pažnju kad je onomad u pokušaju da se pridruži Senadu Šepiću kad se taj hodžica osamostalio od SDA 2017. pa oformio svoj ‘Nezavisni Blok’ načisto ‘izrento’ izmajmunisao Šepića samo tako i ostao gdje i pripada. Znate ga i po tome što svaki dan kao i većina parlamentaraca BiH ‘fejsbuči’ i ‘ratuje’ protiv Dodika, Rusa, Hrvata, ‘međunarodne zajednice i protiv Amerike, srcedrapteljskim pismima i prijetnjama sa kojima bh režimski mediji raspaljuju krvožednu maštu, poukama i porukama kojim uspješno brani i čuva državu BiH, nešto kao što obavezno seruckaju kolege Denis Bećirević i Denis Zvizdić, ili ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić političar Islamske Zajednice BiH sve dok im se prijeteći kažiprst i prijeteće pero ne umore. A umoriti se neće, jer ‘mi se nikad umoriti nećemo’, kad kažem ‘mi, mislim na Bakira Izetbegovića i ‘sve nas’.

Dakle, ljubav je to bez granica. Sve dok je država šutala i trpila. Čim se država malo osvijestila, eto Mehmedovića. Odmah je tužio državu da mu plati, naknadi ‘duševne bolove’ za samo tri sata ‘pritvaranja’ u koju slavu hoće ravnih 30.000 KMa. Znači, kad podijelimo bolove Mehmedovića ‘ispadne’ da je ‘bolovao’ 10.000 KMa po satu, brat bratu 166 KMa po minuti. Plus, jer je ‘izgubio ugled’ u društvu, jer je ‘bespotrebno šikaniran’ i nanešena je šteta njegov časti… Riječ je o istrazi za ratni zločin koja se u ladici tužioca ‘kiselila’ sedam ili osam godina, pa kad se Šemso nije odazvao, došli i priveli ga, ‘saslušavali’ 3 sata pa pustili kući. Nakon što je tužilac odustao od gonjenja (jer u BiH se ne može Bošnjak ganjati niti suditi za ratni zločin, to je sudska praksa, zna se da je svaki Bo­šnjak u bh ratu umjesto puške imao zaduženu Konvenciju o ratnim zarobljenicima i civilima uz plastični ključ do dženneta-raja, a što su obezbjedili Islamska Zajednica BiH i SDA) prošle godine, Šemsudin je odmah požurio da pokaže ljubav prema državi, tužio ju je. Prvostepeni Sud je augusta prošle godine odbio tužbu kao neosnovanu ali je Apelacioni Sud ukinuo tu presudu jer država mora biti ‘zaklana’ i ‘oderana’, mora platiti ‘sramotu’ koju je Šemsudin doživio hapšenjem i sjedenjem u tužilaštvu puna tri sata, postupak ide ponovo ove godine.

Njegov advokat je sa gnušanjem odbio simboličnu naknadu od 100 KMa za ‘pretrpljeni strah, bol i uništeni ugled’ ponuđenu od Javnog Pravobranioca, Šemsudin hoće sve ili ništa. Jer on nije bilo ko, on je državni poslanik i jedan od većih zaljubljenika u državu. Naravno, dobiće sve što traži, polako, ovo sa ukidanjem prvostepene presude je da slijedeću kojom će se usvojiti tužba Mehmedovića-zaboravimo.

Tite mi, nikakav ugled nije izgubio jer ga nije ni imao, bolove nije pretrpio jer niko ga nije mlatio ili ubijao kao on što je u ratu radio samo ga probudili ujutru i odveli na tri sata razgovora, ćaskali sa njim uz kaficu, čast i ugled također nije mogao izgubiti jer se ne gubi ono što se nema, a ako je toliko nervno i duševno oštećen i bolestan ovim postupkom, zašto ne ide u penziju, kako to da je još poslanik i na jaslama države ?

Fino, kao što rekosmo, država mu došla kao krava ili ovca. A došlo vrijeme mesoždera i klanja.

photo : Šemsudin Mehmedović SDA poslanik u parlamentarnim klupama, na državnim jaslama, arhiv