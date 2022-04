U Švedskoj nemiri – zdraaaavooo : ono kad hoćeš biti Musliman veći od Reisa

Ne znam kome služe medijski tekstovi koji se često provlače po bh novinama, posebno u ‘Avazu’ i ‘Oslobođenju’ tipa ‘Izgorjela čitava kuća, Kur’an ostao netaknut’, i koga uopšte dotiču takve budalaštine od tekstova?

Ma dobro, u islamskoj državi se mora njegovati vjerski osjećaj medija, razumio sam to, mora se i vjera promovisati da se novine bolje čitaju, ali stvarno to nema pravog smisla. Da izgori čitava kuća, drvo, plastika, farba, zidovi i podovi, krovovi i podrumi a da ostane netaknuta knjiga. Od papira. Samo zato što je Sveta Knjiga, ona ne gori, ona zapravo ne može izgoriti, od Boga je data da bude vječna.

Tako čitam u arhivi još 08.03. 2009 ‘Nakon požara u zeničkom selu Radinovići koji je uništio u potpunosti kuću šestočlane porodice Šabana Karalića sve je izgorjelo osim Kur’ana starog 50 godina… ‘. Onda, u jednom selu kod Živinica par godina kasnije, isti naslov, samo je familija Burić, 12. marta ove 2022. godine još jedan Kur’an je ostao ‘netaknut i čitav’ u požaru u selu Pločari Polje kod Fojnice, sve drugo je u pepelu, nestala cijela kuća porodice Mirzete Mašin…

U ovim tekstovima je malo ili nikako izgorjelih kuća u gradu, sve su siromašne porodice na selu, nakon čega ide ovakav tekst i akcija ‘humanitarne pomoći’, kad se sve porodicama ‘namiri’ jer su evo vidite to prave naše vjerske familije, u kući imaju Kur’an i po 50 godina, čime se malo dobije na smislu i razlogu ovakvih budalastih tekstova, sličnih onima tipa ‘U Sjenici krava otelila tele sa natpisom Allah na leđima’.

Neko će reći da je kritika prestroga, ali moliću fino, papir je uvijek prvi u zalogaju vatre, u požaru Kur’an nije ni po čemu izuzetak.

Uostalom, evo najsvježijih dokaza da Kur’ani gore i to samo tako, evo nam Švedske ovih dana. Već četvrti dan zaredom ekstremista i desničar Rasmus Paludan vođa pokreta ‘Stram Kurs’ (Čvrsta Linija) ide po Švedskoj i pali Svete Knjige Muslimana, sve uz odobrenje vlasti. U demokratskoj državi kao Švedska to se tako radi. Zakažeš skup, obezbjediš dozvolu vlasti i odradiš ono zbog čega si tražio dozvolu. Policija te čuva ako treba.

I, gle čuda, gore, Kur’an gori, postoje slike i video-zapisi, nakon ovakvog postupka u Švedskoj su izbili nemiri u više gradova, digli se Muslimani pa udarili u demonstracije. Udarili po policiji i po autima i zgradama, ‘krivo im što su vlasti to dozvolile’. Pale i prevrću po gradovima širom Švedske. A policija uzvraća pa hapsi i mlati.

Dakle, imamo dokaz da Kur’an ipak gori kao i svaka druga knjiga u vatri ali imamo dokaz i da su Mulimani koji su htjeli da budu ‘veći katolici od Pape’, hoću reći veći Muslimani od Reisa’ zbog svoje isključivosti i gluposti došli pod udar vlasti. Umjesto ekstremista.

Iako u Švedskoj demokratskoj državi imaju džemate i džamije, prakticiranje vjere do besvijesti, imaju podršku i zaštitu države za to, našli se Muslimani pametnima pa pokazuju silu prema državi i njenoj policiji, u korist svoje štete. Zato što je to usud svih Muslimana koji, gdje god da dođu, uvode red i zakon po svojoj vjeri kao na svojoj zemlji. Ali niko od njih neće da ide i da živi tamo gdje se ne smije ni pomisliti o spaljivanju Kur’ana a kamo li ga spaliti, svi hrle ka zapadu. Pa bi da onda taj zapad preoblikuju. Tako rade ne samo u Švedskoj i EU generalno, svuda, i u Americi i u Australiji. ‘Hoćemo svoja prava’.

Hoćete prava, eto vam ih. I eto dokaza da u vatri sve gori. Sve osim vaše religijske bezobraštine. I sile u tako ‘miroljubivoj religiji’ da je to za ne povjerovati. Sad će te umjesto da civilizovano iskažete svoje neslaganje i da ignorišete luđaka, umjesto njega biti izloženi linču, zatvaranju a moguće su i još veće paljevine ovakvih knjiga. Biće i protjeranih iz zemlje, ima povijeđenih policajca…

Ne radujem se, ali moram reći da me ‘plaho’ ni ne sikira. Jer znam da bi ovako postupili Muslimani i u Americi. Mislim Bošnjaci, koji su pootvarali silne džemate (sve po četiri-pet u istom gradu) i nakupovali crkve koje su preuredili u džamije a veće ‘braće’ od Turaka i Arapa nemaju. Već su uveliko akcije i zahtjevi da se Bajram uvrsti u kalendare, da je petkom odsustvo s posla plaćeno ‘jer mi imamo pravo, i Christmas i drugi praznici se slave’, imamo svoje ‘islamsko groblje’, svoje ‘bosanske škole po džematima’ imamo i đake u mejtefima, sve imamo kao u Švedskoj. Još samo nedaj Bože da se pojavi neki ‘Ramus Paludan’ sa istom idejom, i ovdje bi bez obzira na sve blagodeti demokratije skočili na policajce i vlast kao u Švedskoj.

Bilo bi kao u onom legendarnom skeču iz 1980-tih još legendarnijih ‘Nadrealista’ – ‘U Americi nemiri, zdraaavoo’, kao što su još onda predvidjeli ove probleme u Švedskoj.

photo ilustracija : jedan od čestih naslova u bh medijima, posebno u ‘Avazu’ i ‘Oslobođenju’, arhiv