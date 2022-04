Sve dok ima ovakvu opoziciju šarlatana i ljigavaca kandidata za bh Predsjedništvo, Bakir Izetbegović uz pune džamije ne treba da brine za svoju stolicu

Opšta je navala u bh Predsjedništvo u ‘redovima Bošnjaka’, takvu želju još možete samo osjetiti i vidjeti u ‘Zvezdama Granda’. Svi bi da budu ‘zvezede’, sv i bi da budu političari ili predsjednici. Njegovo Veličanstvo. Da imaju otvarače vrata, nosače kišobrana, pomoćnike u trgovini, zaštitnike sa kablovima u ušima i kontejner sa 24 sata policijskom pratnjom ispred ulaza u kuću ili zgradu. Ko ne bi platu od najmanje 6.000 KMa, razne dodatke, paušale, otpremnine, dnevnice, putovanja, večere po stranim ambasadama, vozikanje uz pratnju u službenim skupim i luksuznim vozilima, hranu u jeftinim a dobro opskrbljenim državnim restoranima, sijela sa stranim ambasadorima … Ko ne bi to, ili je budala ili nizašta, politika u BiH je postala najprofitabilnije zanimanje i neviđena jagma, a izbori su svake dvije godine. Kad te izaberu postaješ faca, važan tip, raspravljaš i odlučuješ o važnim stvarima, nema veze što o svemu nemaš pojma, angažuj sebi savjetnika koliko ti treba, nađi firmu koja piše ugovore ili ugovara putovanja, eto te na tv, zovu te svaki dan da daješ mudre kometare i izjave, da daješ intervjue. Iako te pljuckaju isti oni koji su te birali, odozgo sa visine ti to ne vidiš, imaš pametnija posla.

Iako si u dubini duše niko i ništa, moralna nula od čovjeka i vjernika, uozbiljiš se i pokažeš i drugu stranu svoje ličnosti. Ideš u džamiju, crkvu, sinagogu, važno je da te vide, šalješ čestitke, i iako te sve to dosađuje i zabavlja istovremeno, godinama postaješ ovisan o tome. Bolestan si ako te ne izaberu ponovo, sujetan i ljubomoran, na mahove čak i opasana. A BiH dušu dala za političarenje i za biranje. Stotinu i četrdeset političkih partija na državnom budžetu a svake dvije godine nekoga biraju tražeći promjene. I uvijek iste face i iste bljutave političke figure se kelje sa plakata i naslovnih stranica, sa tv ekrana već skoro trideset godina. Kao u kakvoj lošoj soap seriji za dokone domaćice : sve se mijenja, svi stare i prolaze samo bh političari isti. I jednako vladaju blesavim narodnim masama koje im svako dvije ili četiri godine daju kisika i svježe krvi, produžavaju im fotelju i vlast. ‘Međunarodna zajednica’ ovjerava pečatom apostille ovu neviđenu šemu ili ti krugove mafije i kriminala potvrđujući da je sve uz posmatrače regularno i zakonito.

Ove godine su opšti izboru, u fokusu su izbori za bh članove Predsjedništva.

E, tu je tek ‘gužva’ da to nije normalno. Iako bi trebala biti formalna i simbolična funkcija, u BiH je to važnije od života. Tri predsjednika, tri nacionalistička lidera na troje podijeljene države po ratom zauzetim teritorijama i nacionalnostima glume i obnašaju vlast i rotiraju se svakih 8 mjeseci na mjesu predsjedavajućeg, još zadojenija mržnjom i podjelama bezlična narodna masa u torovima svake četiri godine urliče i navijam, svako za svoga. Bakir Izetbegović je već ‘usječen’ kao kandidat starnke SDA, silom prilika i zakona prethodni mandat je prepustio Šefiku Džaferoviću a što je ovaj bezlični i statični tip uspješno odradio, odsjedio je u Predsjedništvu čitav mandat samo da Bakir ‘presiječe’ i da se vrati ponovo.

Željko Komšić, ljigavac i prznica koji je od rođenja na državnoj sisi, u dogovoru sa SDA i Islamskom Zajednicom BiH već nekoliko puta je u bh Predsjedništvu gdje ga Bošnjaci biraju a ‘predstavlja’ Hrvate. Zbog njega su totalno narušeni odnosi između Hrvata i Bošnjaka u BiH no ovaj član Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ ne mari, draže mu je koju popiti i koji mandat odraditi, uz put i zaraditi, i ove godine planira na isti način zajahati u Predsjedništvo. Tu bi ga trebalo sahraniti jer njegovim izborom na isti način Bosni ne gine dženaza.

Iz Republike Srpske će mo opet imati Dodika ili nekog iz njegove partije, tako Dayton nalaže, međutim ko god da dođe stanje će ostati isto. Bh Predsjedništvo je odavno van propisa i Daytona i kao institucija uništeno i ukaljano. Tu se odluke donose ‘onako’ i bez ikakvg reda i smisla. Dodik tamo dođe kad hoće a Željko i Šefko mole Boga da ne dođe pa da onda sami donose odluke kako im odgovara. Nema izgleda da se ovaj državni organ ‘vrati u prijašnje stanje’, sve troje sadašnjih članova srčano rade na tome da tako ostane.

U Predsjedništvo bi i Nermin Nikšić, predsjednik SDPa ali onako izokola. Njegov podpredsjednik Vojin Mijatović ‘navija’ za Željka Komšića iz sasvim druge stranke, može i Denis Bećirević. I dok Bakir, Željko i Dodik pa još Dragan Čoović predsjednik HDZa ne kriju da žele biti u Predsjedništvu, ostali kandidati glume skromne i skrušene tipove kojima ‘nije uopšte stalo’ do fotelje ali eto, to ‘od njih traži njihova stranka’, to ‘traži narod’, ‘glasači’, i sve tako u tom ljigavom i licemjernom opusu da ti se zgadi. Dakle, Nikšić kaže ako me predlože ‘izaći ću na megdan Bakiru’, iako unaprijed zna da tzv. ‘trojka’ u kojoj se nalazi ne računa na njega. ‘Trojka’ već godinu dana priča kako izlazi sa ‘jedinstvenim i stručnim nestranačkim kandidatom’ dok potiho ‘pegla’ Denisa Zvizdića, još jednog iz reda ljigavaca, donedavno iz samog vrha SDA mafije. Denis Bećirević je jednom rekao da neće biti kanddiat, sada je to već ‘moguće je ako to od mene zatraže’. Šta bi drugo od ‘rumenog’ lezihljebovića i očekivao. Jašta, svi ga traže, od jarana koji liječe na daljinu Kur’anom do Sejfudina Tokića, dajte nam Bećirevića.

U fotelju Predsjedništva bi i Mirsad Hadžikadić, nekadašnji predsjednik džemata Amerike i Canade od unazad nekoliko godina predsjednik političke partije ‘Platforma za progres’. Navodno podržao ga je i hodžica Senad Šepić još jedan u nizu ‘odmetnika’ iz SDA i njegova stranka ‘Nezavisni Blok’, u Predsjedništvo bi rado i Nermin Ogrešević vehabija, predsjednik aSDA stranke sad pod imenom NES, valjda narodni evropski savez u koju je ušla i stranka Nezavisne bh liste (NBL) načelnika opštine Stari Grad Ibrahima Bajrića…

Moliću fino, iako urla godinu dana da je ‘trojka’ (Narod i pravda, SDP i Naša stranka) granitno stabilna, ne isključuje mogućnost da se i sam ne kandiduje lično predsjednik Narod a i pravde hadžija Elmedin Dino Konaković, jer ‘se to od njega traži’. Ko traži da mi je znati, ma niko ali to se tako veli za medije. Da se zamaskira ta silna drogeraška bolest za vlašću i privilegijama. Ako čujete i predsjednika Naše stranke mlitavog Fortu da i on ide na listu ‘jer nisu našli zajednički jezik u trojci a partij ato traži’, tu smo.

Jesam li koga preskočio? Naravno, umalo da zaboravim vječnog ‘hoću-neću’ kandidata Fahrudina Radončića koji je u dva mjeseca o tome tri puta promijenio mišljenje. I kod kojeg se zna njegova ‘potentnost’ (tako sebi sam tepa kao snažnom političaru) koliko košta : ko da više. Još nezna sigurno ide li ili ne ide, dok ne sagleda šta dobiva. Dok se zvanično ne raspišu izbori ovih ‘kaki mi se-piški mi se’ kandidata biće još. Tek je počelo. Zajedničko svim budućim kandidatima osim već uhodane ekipe bandita i baraba Bakira, Dodika, Čovića i Komšića u ovoj izbornoj bh šarlatanijadi je ‘kako svrgnuti omrznutu SDA i Bakira sa trona’ i kako pročistiti pluća države i građana, ‘da malo ljudi prodišu’ kako to vele reći kad opravdavaju svoje kandidature, međutim na taj način izbacuju na son čistu laž. Oni se po želji da uzmu vlast ne razlikuju nimalo od Bakira. To je farsa, a evo kako ju je lako prepoznati.

Sa ovakvim stavovim BiH će imati možda desetak, šest-sedam sigurnih kandidata za člana bh Predsjedništva. Sa svojim kapacitetom i sa članstvom, pojedinačno niko od njih ne može ugroziti (nažalost) Izetbegovića i sa ovakvom rasparčanošću samo rade za njega. Jer po bh propisima nema drugog kruga izbora a bolesni i opčinjeni politikom i vlašću kandidati opozicije Izetbegoviću nemaju ni stvarne želje i volje da nastupe sa jednim i jedinstvenim kandidatom. Sa kojim bi u zbiru lako ‘pomeli’ SDA kandidata, ali od toga nema ništa. Nemaju na nivou Sarajeva a kamo li na nivou države. Dakle, oni su isti kao i Bakir, ili Dodik, Komšić i Čović. Možda čak kao i Bakir računaju i na ‘pune džamije’ samo što nisu imali prilike da se toga prvi dosjete. Ako se ne dese nikakve promjene u Izbornom zakonu a mala je vjerovatnoća da će se tu išta promijeniti, imaćemo isto ovo što danas imamo. Samo što će umjesto čuvara Bakirove fotelje sjediti tamo Bakir. Ako dođe do kakvih promjena, umjesto nabiguza i lokatora ‘zlatnog ljiljana’ Željka Komšića tamo će mo gledati slijedeći mandat ‘europejca’ Dragana Čovića.

U to ime vrijedi spiskati najmanje 10 miliona KMa za ‘demokratske izbore, jer BiH treba promjene, a?

photo : sadašnji saziv bh Predsjedništva Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović, neviđena bruka i sramota od bh državnika, arhiv