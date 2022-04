Utica NY : Nećete vjerovati – za sve su krivi pacov Phil i premijer Fadil!

Danas ujutru, grad Utica NY je osvanula sva u bijelom. Debeli snježni pokrivač visok najmanje 25 cm prekrio je bašče, drveće, potkresane voćke i travu u dvorištima kuća koja je već bila spremna za prvu kosidbu. Iako je najavljivana i oluja, prekid struje i još veći snijeg, to se nije dogodilo, mada su škole i državne službe sve otkazane.

Ko je kriv za ovakvu kaznu proljeću i ovom gradu izbjeglica i pradomovini ‘Komandanta Marka’ koji se ovuda borio sa ‘crvenim Mundirima’ koje je skupa sa Blaff-om i Žalosnom Sovom uz psa Flock-a spičio sve do Canade na sjevero-istoku Amerike u državi New York? Putin, Joe Biden ili možda Nedim Sladić čuveni meteorolog iz BiH?

Niko od pobrojanih. Iako je Utica NY grad u kojem zima traje 6 i više mjeseci, grad u kojem faktički nema proljeća, za sve su krivi američki pacov, krtica, mrmot ili Groundhog po imenu Phil i nelegalni premijer Federacije BiH po imenu Fadil. Zajedno i podjednako.

Ovaj Groundhog tip zato što je dao i očitovao jednu a poslao nam drugu prognozu. Kao što znamo, prognozirao je 03. Februara ove godine kako će se zima završiti za 6 sedmica, jer je ‘vidio svoju sjenku’, što znači da je kraj zimskim mukama trebao biti sredinom marta ove godine. Phil nam inače svake godine daje svoju prognozu i mada vrlo često griješi, mi to zaboravimo. I svake godine to je u Americi događaj i doživljaj, svake godine u isto vrijeme Phil koji se hrani i čuva tokom čitave godine uz opštenarodno veselje u gradu Punxsutawney (država Pennsylvania) govori nam da li je ili nije vidio svoju sjenku, po čemu se određuje kad će kraj zime. Po ovom događaju je snimljeni odličan film (kod nas preveden pod naslovom ‘Beskrajno isti dan’ ili ‘Dan Mrmota’) Groundhog Day 1993. sa sjajnim komičarem glumcem Bill Murray-em u glavnoj ulozi, ali se može uvijek sa užitkom odgledati. Posebno sada u aprilu kad vani snježi kao u decembru.

I ne bih krivio ovog mrmota, pacova ili krticu, šta god da jeste, da nije ‘fulao’ ovoliko. ‘Ajde da je slagao za par dana, sedmicu ili dvije ali hej, vidi koji je datum a on od 03. februara izračunao samo 42 dana do proljeća. Totalno promašio. Dobro, Phil a kakve veze to ima sa Fadilom Novalićem?

Pa ima, lijepo molim. Simbolično i poučno. I slično.

I nelegalni i nelegitimni premijer federalne bh vlade Fadil Novalić daje svaki dan zvanične podatke i prognoze o ekonomskom čudu i rastu u BiH ili o blagostanju svoga naroda a ovamo, niđe veze sa vezom, sve pusta laž i bolna zafrkancija. Tako i o penzijama, o plaćama, o bilo čemu važnom za bh građane. Pa ipak Fadilu vjeruju svi, iako osim što laže još i vrijeđa i ponižava inteligenciju, još je evo godinama premijer. Dokle hoće, može mu se.

Pratimo ga i volimo kao pacova ili mrmota Phil-a. I slijepo povjerujemo da je Phil vidio svoju sjenku, iako u dubini duše znamo da on osim interesa, sebe i Partije ne vidi ništa drugo te da je to sve skupa čista zajebancija, da je Phil zapravo prerušeni Fadil.

Razlog više i veće ljutnje je što je Phil prošle godine uradio isto. Snijeg nas je zavio u bijelo 28. aprila, još smo ove godine i ‘dobro prošli’, danas je 19. april.

photo : Snijeg u gradu Utica NY 19. 04. 2022, u okviru – Phil mrmot u gradu Punxsutawney (država Pennsylvania) 03.02.2022, arhiv Cross Atlantic