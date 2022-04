I, da, a koliki je kod tebe Harise?

Čim vidim intelektualnu i akademsku facu Harisa Zahiragića, znam odmah da su mu sve veličine IQ iznad 100 jer se hrani hurmama. Kao Hamdiji Abdiću ‘Tigru’, kao Salki Zildžiću ili Tariku Dautoviću…. nema se tu šta testirati i dokazivati.

*** Haris Zahiragić je ‘čudo otpora’ od pameti SDA moćnika, tipičan uzorak poželjnog bh političara po mjeri familije Izetbegovića. Zapravo mlađi član Zahiragić familije-‘mladomuslimanskih bošnjačkih bogatih porodica koje će upravljati državom Bosnom’, kako su to predvidjeli SDA ‘kapitalci’ bh političke scene ogledni je primjerak. Osim akademski intelektualne i na prvu odmah vidljive pametne face, što ne treba dokazivati nikakvim IQ testovima ili mjerenjima, Haris ima i ono što se kod SDA bratije kod odabira kadrova cijeni posebno : naime, on je ‘odranije poznat organima gonjenja’, to u ovoj našoj priči vrijedi neograničen broj IQ bodova.

Još kao maloljetnik sa 14 godina Haris je u školskom WCu bocnuo nožem svog jarana iz razreda što mu je pored krivične prijave tužiocu koja nije nikad procesuirana donijelo i titulu ‘čakijaš’. Nožić sa kojim je proburazio druga iz razreda zbog obične školske svađe u policijskom žargonu je poznat ne kao ‘nešto što asocira na sječivo’ (kako oni vole stvari zapetljavati, kao ono ‘nešto bijelo što asocira na drogu’, pa neće govno asocirati na to) već jednostavnije kao ‘čakija’. Koja je iz džepa Harisa Zahiragića završila u tijelu školarca iz iste škole ‘Saburina’ Armina Batuše, u opštini Stari Grad. Prije toga je ušla u naše krajiške sevdalinke ovog tipa: ‘koga moja čakija ubode, ne treba mu ni kruha ni vode… To su prvi SDA koraci čeličenja koji će dobro doći za ram i sliku mladog pravnika Zahiragića, angažovanog specijalno za uzbunjivanje, mrcvarenje i uništavanje neprijateljske žive sile, javno, tajno i bilo gdje, najčešće u medijima, koje je Haris savladao besprijekorno, ostaje još da ga upoznamo kao ahbaba vehabiju i ljubimca Bakira Izetbegovića Salku Zildžića u ringu, u rukavicama ili bez, u akciji po nalogu i hatifermanu stranke kad za to dođe vrijeme.

*** Zahiragić je spreman, tu nema dileme. I ne plaši se ničega, ‘osim dragog Allaha’ tako ga je Babo naučio, i njega i starijeg buraza koji je kao kadar SDA firme uglavljen u Gradsko Vijeće Sarajeva, dok je Haris bukvalno ‘ućeran’ i proguran na silu u Skupštinu Kantona Sarajeva. Podsjećamo, on je u poslaničkim klupama zamijenio bulu Samru Ćosović Hajdarević, poznatu radikalnu islamističku predstavnicu SDA stranke u ‘građanskoj’ BiH koja je ostala poznata po svojim ‘fejs’ porukama protiv LGBTIQ populacije i uopšte nemuslimanske populacije u Republici Sarjevo i šire, kojoj su često blokirali i brisali postove a ona kao prava islamska instagram mualima zvijezda jezdila sve dalje i više. Uz ono poznato njeno a domaće – Ode Mevludin, dođe Milorad. Ode Selim, dođe Vera. Ode Hajrudin, dođe Vlastimir. Ode Edina, dođe Kristina, kako je zamjenu muslimanskih kadrova poetski doživljavala Harisova prethodnica. (Sve funkcije oteše Srbi i Hrvati, četnici i ustaše). Čije stavove je podržavao i koju je svesrdno branio, posebno kad napada ‘pedere’ i ‘lezbijke’ tu populaciju ‘bolesnika koji trebaju liječenje’ kako ih naziva Zahiragić, braneći javno na tv batinanje jednog od njih kojeg su ‘u suru’ uvodili Harisovi saborci.

Dakle, neobjašnjivom matematikom izbornog inženjeringa, Zahiragić mlađi iz državne firme za osiguranje gdje je premješten nakon pada sa funkcije predsjednika Senata studenata Univerziteta u Sarajevu, da bi uveo u ‘arenu’ Harisa, Bakir je bukvalno počistio čitav ešalon ‘mirnih’ i ‘uspavanih i neenergičnih’ SDA jurišnika dok nije u klupe smjestio poslušnog Zahiragića. Prvi na listi zamjene Samre Ćosović (po broju osvojenih glasova) je bio u Klubu SDA u Skupštini KS Hazim Bahtanović, ali on se ‘dobrovoljno odrekao’ mandata, slijedeća na listi Senija Milišić se također ‘odrekla’ mandata, iza nje isto je učinio Senad Hasanspahić i eto mlađeg Zahiragića, krvopije i gnjavatora kakvog ne možeš zamisliti. Samra je za ‘dobrovoljni odlazak’ dobila drugo mjesto u Centralnoj Banci dok je u medijima kazala kako odlazi ‘zbog porodičnih razloga’, a Haris je iz osiguranja uletio pravo u arenu SDA i bh političkih ugursuzluka, sa već pripremljeni pedigreom.

*** Da, čakija of course, ali prije toga proslavio se na Univerzitetu u Sarajevu gdje je propagirao islamistička i vjerska načela koja su došla do izražaja posebno u usvajanju Kodeksa oblačenja i ponašanja, gdje je ‘položio’ sa A+’ dovijeka. Naravno, njegovi prijedlozi su više nego evropski i demokratski, tvrdi on. Nema mini suknje, nema tetovaža, zabranjeno je nositi: odjeću koja otkriva stomak, leđa ili duboki dekolte, odjeću na bretele, prozirnu, tijesnu i namjerno rasparanu odjeća, mini suknju, bermude, šorc i trenerku, papuče, natikače i cipele izrazito visokih peta, šminku, nakit, tetovažu i piercing te odjeću s porukama koje vrijeđaju osjećanja drugih. Nema druge nego dolaziti ‘pristojno odjeven’, dugi rukavi a što kraće nogavice, hidžab, nikab i ostala pokrivala su perfekcija demokracije, i eto Harisa tu gdje jeste. Posebno, zalagao se da se petkom ne zakazuju ispiti pa i predavanja jer Bože moj, mi smo vjernici a što je Univerzitet skoro ispoštovao, zašto da ne u ‘građanskoj’ smo državi, dok je po socijalnim mrežama Zahiragić rigao vatru i vjerski dim, pišući ‘ajete’ iz ‘Svete Knjge’, i počinjući sa onim obaveznim ‘I, da, …’ pa onda ‘zabiberi’, kao što Bakir zna zabiberiti sa onim ‘Ja, i ?’. Braneći čak i one iz SDA koji to od njega ne traže. Bakira brani jer i po njemu treba džamije napuniti, tim se brani i država. Biseru Turković brani zbog ‘donacija hurmi’, tvrdeći kako je to hrana za meleke a ne za šejtane. (‘Valjda ljudi ne poste, pa to nisu upratili, a i ne trebaju im hurme za iftara i sehura. Nešto kontam, a kako i ne bi bili protiv, kada po hadisu džini i šejtani ne vole hranu koju je volio i preporučio Allahov miljenik alejhi selam’).

*** Dobrim dijelom njegovim zaslugama na Univerzitetu rektor Rifat Škrijelj inače Sandžaklija da se zna, je ove godine dobio prestižnu nagradu ’06. April’ u povodu ‘Dana Sarajeva’ za uspjeh i ‘usavršavanje Univerziteta’ i vođenja u blistavu budućnost. Što je čista ironija i zajebancija jer svo Sarajevo zna o kakvom napredovanju i kakvoj budućnosti govorimo. I o kojem ugledu? I, da, što bi rekao Haris, govorimo o istom Univerzitetu na kojem su pojedini profesori procesuirani za seksualno iskorištavanje studentica za ocjene, na kojem polovina profesora ne zna beknuti engleski, na kojem predavači studente gađaju stolicama, na kojem lupom moraš tražiti zaposlenog koji nije u srodstvu s nekim drugim zaposlenim, na kojem polovina profesora ne poštuje odredbe Bolonjskog procesa, na kojem mnoga predavanja više liče na političke tribine, na kojem pojedini profesori nisu objavili nijednu knjigu u životu, i kojeg, na kraju krajeva, nema ni na mapi najboljih evropskih i svjetskih univerziteta…

Tom sandžakliji jedno ‘ua’ od strane poznatog filmskog i teatarskog reditelja Ahmeda Imamovića koji se jedini protivio ovom sramotnom nagrađivanju bez kriterija nije pokvarilo ugođaj tv kamera i škljocanje aparata, Benjamina Karić se potrudila da obezbjeđenje odradi svoje, da izbaci režisera iz sale. Takav je red i protokol, a načelica je specijalistkinja za spomenike i spomenice.

*** Zašto ovoliki uvod o patrioti i domoljubu Harisu Zahiragiću, i čemu sve to, šta je povod?

Prije neki dan u gostovanju na tv u Sarajevu gdje je tema bila sjednica Skupštine Kantona Sarajevo i njeno otkazivanje te stalna napucavanja opozicije SDA i pozicije ‘tzv. ‘trojke’, gostovao je Haris u ime svoje stranke, ispred ‘trojke’ je bio SDPovac Igor Stojanović, bila su još dvojica iz ostalih stranaka, i emisija je kao i uvijek kad je gost Zahiragić postala prava lakrdija i pišijada. Ovi iz ‘pozicije’ su pokušavali pojasniti da je sjednica odgođena jer je SDA tražila ‘po zakonu’ printan materijal po svim tačkama zbog čega je već odlučivao i Ustavni Sud BiH i naredio da se materijal mora dostaviti u printu (a što će koštati Sarajevo 15.000 KMa po sjednici), Zahiragić je uporno vikao, kreveljio se iako to ne mora činiti stalno je nakreveljen, otimao riječ voditeljici i gostima, tumačio Ustav i odluke Suda, da bi na kraju prešao u otvoreno vrijeđanje. Igoru Stojanoviću je dobacivao ‘kakva ti je to frizurica’ dok je voditeljici javno dao do znanja da u buduće kao sugovornike mora imati one čija inteligencija prelazi 100, ‘inače nemojte me zvati’. Nečega više od 100, čega Zahiragić ima u neograničenim količinama.

Ovakvu drskost i bahatost sebi mogu priuštiti samo SDA bojovnici, što oni redovno i čine. Što si veća baraba i što imaš više optužnica i presuda tim si veći patriota i ideš ka vrhu SDA popularnosti.

Zakona se ne boje jer priznaju ‘samo Allaha i njegove propise’, kako je javno potvrdio otac braće Zahiragića koji se još pohvalio da po ‘našem starom običaju i tradiciji’ njemu žena i danas ‘donosi lavor i pere noge’. A ti propisi valjda ne vrijede u sekularnoj SDA građanskoj Bosni? Vjerovatno je IQ Harisovog Babe daleko iznad 100 čim ovako inteligentno razmišlja o svojoj ženi, za Harisa se ne smije uopšte posumnjati. Čim ga vidiš ili čuješ odmah znaš i koeficijent i kvocijent, a akademski svježa inteligencija naprosto izbija i vrvi kao kad ugledaš facu Hamdije Abdić ‘Tigra’ ili šta znam, Tarika Dautovića, recimo, ili Salku Zildžića ….

*** Džaba je Igor Stojanović upozorio mlađahnog Zahiragića da ne laže jer je Ramazan, Haris je nastavljao u istom stilu kao da je iftario istovremeno i ako se izuzme činjenica da nije zamotan kao njegova prethodnica Samra, sve drugo je skoro ostalo isto ovom ‘smjenom’ u Skupštini Kantona. Majke mi, Tite mi, samo što još nije potegao čakijicu i na goste i na voditeljicu tv emisije ‘Polis’. A sirota voditeljica nikako da se dosjeti pa da vikne. Zbilja Hari, koliki ti je da prostiš kad si tako hrabar i nezaustavljiv. Mislim taj ‘aj kju … ku meni’ IQ ili kako li se već to ispitivanje pameti zove? Htjela je ostati pristojna pa joj ovaj SDA melek preoteo show a gledaocima priredio fino SDA Ramazansko uživanje. Što se tiče i Stojanovića i Zahiragića, još samo ovo. Stojanović ‘spada’ u one malobrojne nemuslimane koji su sa 18 godina čvrsto stali u redove ArBiH (tu ubrajam i Dinu Konakovića hadžiju) i koje je vrlo brzo islamizacijom počistio Alija Izetbegović, a što nije Alija onda nastavio sin Bakir. Pa Haris. Prije njih je tu bila Samra, sutra možda neko treći… Mislite da izmišljam? Ili da branim Stojanovića? Ni jedno ni drugo, samo bilježim.

Prije Zahiragića, Stojanovića je lično i personalno pljuckao i savjetnik, odnosno šef kabineta Bakira Izetbegovića Elvis Kondžić.

“Gledaš ovog Stojanovića iz KS. Gledaš ovog Stanivukovića iz RS. I skontaš da je Dodik za njih mila majka!”.

Pa naravno, a Dodikov ćaća je Bakir? Zato ‘milu majku’ treba očuvati, spašavati i održavati. To si htio reći, je li da?

photo : gore Haris Zahiragić i Samra Ćosović Hajdarević, dolje – Zahiragić i Igor Stojanović sasvim desno, arhiv Cross Atlantic