Nisu braća kad rodi majka, braća su kad odluči Alijina snajka

Na poslovnoj političkoj islamskoj večeri koja se popularno zove iftarom 15. aprila ove godine sastala se SDA družba iftardžija i meraklija pa ‘udarila’ u selfie nadmudrivanja. Kod ‘brata’ Budnjo Alije vlasnika firme ‘Kuvet d.o.o’ i lanca termo-hotela na Ilidži koje je Budnjo ‘zaradio sa svojih deset prstiju’ na način da mu je Alija Izetbegović ubacio među njegove prste certifikate i omogućio da ovi državni hoteli postanu Budnjini za sitnu lovu, krkalo se i žderalo od ‘iftara do sehura’. Od povečerja do praskozorja, i sve po ‘naški’ : baška žene a baška muškarci i gazije.

Za izuzetne ‘zasluge’ prema SDA partiji valjalo se odužiti Budnji (SDA često održava sastanke i skupove u hotelima Alije Budnje uz naknadu za prostor od nekoliko hiljada KMa po sastanku) pa je tako zakazan iftar večera, uz put-da ne ‘ispadne’ kako se ništa ne radi a krka, za javnost tu je prije žderanja održana javna manifestacija prostakluka i moći u mjesecu Ramazanu, tribina : ‘Zašto SDA?’

Zbilja, zašto da ne SDA kad se može, mora, hoće i zna.

Bakir je za gosta predavača tribine pozvao Nezima Halilovića zvanog ‘Muderris’ (učitelj valjda na čistom bosanskom jeziku, šta znam), penzionisanog službenika Islamske Zajednice BiH inače pukovnika bh ratne vojske iz diverzantske jedinice ‘DIC Muderris’ 4. Muslimanske brigade. Koji je ‘napustio’ vojsku 1996. a od tada pa sve do unatrag par godina obavljao je različite funkcije u ogromnoj administraciji Islamske Zajednice BiH. Dva puta je ranjavan u ratu pa mu je kao i Asimu Sarajliću mnogo toga ‘oprošteno’ po pitanju rata i ratnih zločina, dobitnik je i priznanja ‘zlatni ljiljan’ , medalje koja mu mjesečno donosi kao i Komšiću blizu 700 KMa.

Muslimani inače najslađe vaze o ratu, pobjedama i najjačoj Armiji na Kugli koja nam je omogućila da imamo 23% države a nijednu bitku nije izgubila, posebno je to slatko uz Ramazan, pa je tako Muderris ovdje podsjetio na svoje i bitke ArBiH koja je bila i ostala po njemu multietnička, demokratska, čista i nevina do nebesa, koja je ratovala umjesto sa puškama sa Konvencijama o ljudskim pravima sa kojima je lupala po glavi svoje dušmane i koja je lijepa i ponosita kao i ratna slika Muderrisa koju donosimo uz ovaj tekst.

Stara oprobana laž i mit kada je u pitanju ArBiH pa i politika generalno ali to Bakiru nije prvi put.

Pozvao je u ‘pomoć’ svoju voljenu suprugu ‘Eelenu’ koja se umjesto da odgovara pred zakonom jer nema diplomu nadmudruje selfie slikama i pljuckajući podbada na samo njoj svojstven način. Onako nakinđurena zlatom i optočena polumjesecima na grudima pravi je primjerak bh hanume, parira joj žestoko Bisera Turković sa broševima i šalovima, sve uz sahan hurmi ispred nje. Uz ženski dio iftara ‘ibadetila’ je tako tajanstvena ‘Seb’ iz afere ‘srebrenički respiratori’ sa Biserkom Turković, Melikom Mahmutbegović podpredsjednicom FBiH i jednom od optuženih u procesu protiv Alije Izetbegovića i ostalom svitom hanuma iz njenog okruženja biznisa i politike, dok je Bakir uživao u društvu Fadila Novalića, Edina Ramića i pomenutog ‘Muderrisa’, uz nezaobilaznog Budnju.

Čim su izaprali usta, Sebija je istog momenta ubacila slike sa iftara uz naprđivački tekst ‘Nisu braća samo kad majka rodi’ uz fotku na kojoj grli braću Fadila i Muderrisa. Naravno da nisu braća kad ih rodi majka već kad to odluči Alijina snajka koja ima razloga da se raduje i šprdači. Umjesto da Fadila ili Muderrisa grli u zatvorskoj kantini gdje obično završavaju barabe, lopovi i kriminalci ona se zlobno i osiono hvali sa svojom snagom i moći. Jer joj je to Bog dao a bh narod aminovao.

Alija Budnjo inače čest organizator iftara je još od ratnih dana uz Aliju i Bakira, na otvaranju renoviranih hotela na Ilidži 2019 koje je oteo od naroda uz pomoć Alije Izetbegovića vrpcu su presijecali Bakir i hinjavi Denis Zvizdić koji se sada kad je napustio SDA ničeg u vezi SDA ne ‘sjeća’. Njegovo ime odnosno ime Budnjinog sina se veže uz Džanana Memića mladića čije svirepo ubistvo sakriva najviši vrh SDA i Tužilaštvo evo više od šest godina, u koju svrhu je konobar Budnjinog hotela ‘namjerno izbrisao snimak kamera’ po nečijoj naredbi da se osujeti istraga ubistva ali to Bakiru i ljigavoj ženki Sebiji ništa ne smeta. ProtivBudnje je podnešena prije tri godine i krivična prijava od strane ‘trojke’ u vlasti Kantona Sarajevo zbog krađe vode (radi se o velikim iznosima od nekoliko stotina hiljada KMa) sa gradskog vodovoda za potrebe bazena i hotela ali o prijavi ni da zucne bilo ko u pravosuđu.

Možda su neki od dijelilaca pravde kao u onoj Lazarevićevoj pripovijetci ‘Prvi put sa ocem na jutrenje’ sa Bakirom sjedili na ovom povečerju prvi put ali ih kamera nije dokačila. Međutim iz onoga što je kamera uhvatila vidi se da je tu sve kao u poznatoj pjesmi Alena Islamovića i Indire Radić – ‘Lopov’ (do) lopova. -‘Lopov lopova uvijek osjeti, znaš ti ko sam ja, znam ja ko si ti…’

Samo narod u BiH odavno ne sluša srpske narodnjake pa to ne vidi. Prešaltao se na ilahije i kaside, zato ga osim djece zdrave i bolesne te nemoćnih i bolesnih starih osoba ne treba ni žaliti. Takav narod i ovakvi bestidni vlastodršci ne zaslužuju ni emocije ni empatije, ne treba im kvariti sreću i zadovoljstvo.

photo : Sebija Izetbegović se pohvalila slikom sa iftara kod Alije Budnje na Ilidži, u društvu sa Fadilom Novalićem i Nezimom Halilovićem Muderrisom. U okviru lijevo : Muderris u ArBiH, desno : Bakir Izetbegović i Denis Zvizdić sa Budnjo Alijom na otvorenju renoviranih hotela na Ilidži 2019, arhiv Cross Atlantic