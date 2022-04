Ko fali na ovoj porodičnoj idiličnoj slici Abdulaha Skake, bh ambasadora na čekanju?

Jeste li pogledali fotografiju uz ovaj tekst dobro? Šta mislite ko na njoj nedostaje? Fadil Novalić, ‘Hižaslav’ Cerić, Željko Komšić? Selmo Cikotić..? Jok! Na slici fali Bisera Turković, pojasniću i zašto.

Slika je sa instagram profila bivšeg načelnika Sarajeva Abdulaha Skake, nastala je nakon iftara ovog Ramazana i sa njom se personalno pohvalio poznati načelnik-sunetlija (sam se hvalio sa brijačnicom-sunetarnicom njegovog oca mladomuslimana u Sarajevu i sa tekom o sunećenju Bošnjaka u ovoj brijačnici koju je naslijedio), sa titulom NJ.E. na ‘čekanju’. Skaka je poznat po svojim fašističkim stavovima o antifašistima i partizanima, o ‘vjerskom zapišavanju’ Vječne vatre bajramovanjem i bošnjakovanjem u vrijeme njegovog mandata na ovom spomeniku antifašizmu, po navodnim lapsusima koje je prosipao svaki dan, vrlo dobro je poznat po tome što je u čuvenoj aferi ‘Asim’ od prije dvije godine Asim Sarajlić otkrio kako je Skaka izabran za načelnika: prevarom sa glasanjem u režiji SDA i ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića.

Zbog te afere Amerika je Sarajlića stavila na svoju ‘crnu listu’, dok je SDA i Bakir Izetbegović zbog ‘zasluga’ Abdulaha Skake istog predložio za bh ambasadora, nakon što mu je istekao mandat i nakon što je politička elita u Sarajevu izigrala Bogića Bogićevića i ustoličila sumnjivo nasmijanu Benjaminu Karić (smije se k’o luđak na brašno čak i kad o ratnim događanjima priča) SDP načelnicu koja je zamijenila Skaku. Uz sitna ‘natezanja’ (ti meni potvrdi moga ja ću tebi tvoga), Dodik, Komšić i Džaferović su Skaku odlučili poslati u Katar, imenovanje je obavljeno oktobra a potvrđeno krajem decembra prošle godine, ali Skaka kao što vidimo još iftari u BiH, nije preuzeo ambasadorsku stolicu. Prema nekim navodima portala ‘inforadar’ iako je sve dogovoreno, odlazak Skake u Katar minira Bisera Turković, ministrica SDa vanjskih poslova.

Bisera je poznata kao žena koja brine najprije o porodici pa onda o vjeri i državi, i za Katar je vežu divne poslovne i svake druge uspomene. Tamo je bila mabasador, tamo joj je sada uposlen sin Ali Turković (kojeg je uposlio ‘Osmica’ Mehmedagić) a Bika Bisera ima sa državom Katar još planova. Kao što znamo tamo boravi svaka dva mjeseca i ugovara prodaju bh oružja iz namjenskih ‘državnih’ fabrika u vlasništvu Fadila Novalića, ministra Nermina Džindžića i sandžaklije advokata Kadrije Kolića, a prema pisanju ovog portala tu je ‘ušicala’ umjesto Skake ustoličiti kćerku ili unuku, Skaku nikako. Zato je namjerno poslala dokumenta-najavu agremana u Katar na engelskom i bh jeziku iako zna da Katar zahtijeva da se to napiše na engleskom i arapskom jeziku pa sad procedura ide ispočetka. Biserka traži vremena, u međuvremenu na sve načine i koristeći veze u Katru nastoji minirati agreman za Skaku, dok u BiH nastoji da u ‘igru’ ubaci kćerku ili unuku na Skakino mjesto.

Tako nam Skaka postade ‘nadri ambasador’. Ima ga u papirima ali (još) nema u bh ambasadorskoj stolici.

Eto, tu se krije odgovor na pitanje spočetka teksta: ko fali na slici?

No, Skaka se ne brine puno, njemu su i ove face na slici dovoljne da mu uljepšaju Ramazan i garancija i nada da će agreman uredno proći u drugom pokušaju. Nama koji nismo niti hoćemo dobiti pozivnice za Skakin iftar ova slika govori i mnogo više nego što Skaka misli. Naime, kao što vidite na slici su sve sami ‘kapitalci’, krema bh vjere i države. I skupa, kao i uvijek iako se negira ta ‘halka’ SDA partije, države i islama, odnosno Islamske Zajednice BiH. Jer, na ovoj slici su kao ‘dva oka u ćoravoj glavi’ skupa Reis Kavazović, Bakir Izetbegović, Safet Softić, Emir Ramić .. I Skakina familija. Kao da se sastao Sabor Islamske Zajednice a nije, sastala se ‘sicilijanska familija’ na večeri. Za divno čudo na slici je i Emir Suljagić, direktor najpoznatijeg bh groblja Potočari, ko bi rek’o čuda da se dese?

Ovaj politički konvertit, muljator, huškač i bošnjački nacionalista je 2012. kao ministar SDP partije zatražio izmjenu propisa kako bi se vjeronauka u školama mjerila jednako kao i svi drugi predmeti, ali mu je ubrzo stigao odgovor. Tadašnji Reis ‘Hižaslav’ Cerić mu je zaprijetio ‘bošnjačkim proljećem’ tj. revolucijom, a onda su Cerićeve vehabije poslale Emiru metak u koverti sa porukom ‘ostavi se Allaha stići će te vjernička ruka’ te se Suljo odmah iz SDPa isfulj’o. Podnio ostavku i ‘došao tobe’, postao fin i uzoriti musliman.

Ne znamo da li je prestao lokati alkohol ali da je ženu prestao tući za to imamo dokaze, sud mu je to naredio. Svaki dan ga ima u medijima, svoje frustracije liječi kao Trump tweettovima koje razmjenjuje sa jaranom i potrošenim političarem i bošnjačkim radikalom Reufom Bajrovićem, poruke su im mrziteljske i zapaljivo podjebavajuće i uglavnom su usmjerene prema četnicima i UZP ustašama. Prije neki dan Suljagić je gostovao na tv N1 u emisiji ‘Dan uživo’ pa je na pitanje voditeljcie da prokomentariše izjavu Izetbegovića kako ne brine za BiH jer su ‘pune džamije’ ovaj nekadašnji SDPovac, pa građanski tip pa član DF stranke i čega sve još ne, snishodljivo je mucao i zapetljavao, jedva usta otvarao. ‘Nemoj, ne bih ja.. znaš.. ja sa svakim fino…ja ne mogu… sakupljam donacije’ , izbjegavši komentar o Bakiru. A onda je raspalio po ustašama i četnicima, Rusima i Ukrajini .. do ‘horozova’.

Znači, Emir je izbjegavajući odgovor spasio svoj post, jer čim iftari mora i da posti. Mislim, trebalo bi.

Evo ga u prvom redu, sa Bakirom i Kavazovićem, ej. Biće donacija i para za Potočare, zna Suljagić šta radi. Nije on džaba, za razliku od svih ostalih’ ovako pristojno obučen za iftar sa majicom ‘League of Legends’. Jednostavno on je online video igrač, najbolji u areni.

photo ram za moju sliku i sliku familije: u prvom redu drugi s lijeva – Reis Kavazović, Bakir, Skaka pa Emir Suljagić, gore desno na kraju-Safet Softi podpredsjednik SDA i predsjednik Sabora Islamske Zajednice BiH, instagram A. Skaka