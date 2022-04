Čije su šume Republike Srpske a čije je Vrelo Bosne? Visoki bh predstavnik uz ‘bonske ovlasti’ suspendovao Zakon Republike Srpske o prenosu vlasništva na nekretninama ali ko će spasiti bh grunt od Arapa i od pljačkaške privatizacije koju vlast provodi …

Pitanje vlasništva nad državnom imovinom još od završetka rata nije zakonski riješeno, pa iako važno za državu ostavljeno je na odlučivanje Parlamentu (što znači, mi se nikada nećemo dogovoriti) ili Visokom bh predstavniku, što nam ‘dođe’ isto jer odluka je nametnuta i nije donešena u pravnoj proceduri.

Kako god ‘okreneš’ država BiH je zbog ovakve pravne regulative ‘šuplji suverenitet’, ali to nas ne sprečava da živimo svoj mit ‘jedinstvene i suverene’, sličan stotinu drugih mitova koji uljepšavavju naše snove i našu javu. Tako posmatram ovu ‘frku’ oko ‘Zakona o prenosu prava na nekretninama u Republici Srpskoj, ‘snažnoj’ reakciji bh Visokog predstavnika i opštoj ekstazi u Federaciji.

*** Kao što znamo Skupština entiteta RS je donijela niz propisa-zakona kojima se faktički ‘razdružuje’ od BiH, odnosno kojima ne priznaje važnost dosadašnjih propisa države BiH u entitetu Republika Srpska, jedan od njih je i ovaj pomenuti zakon o nekretninama. Snažnim lobističkim pritiskom u medijima unutar BiH i izvana u EU, Visoki bh predstavnik Christian Schmidt je 12. aprila stavio van snage Ukaz predsjednice RS-a Željke Cvijanović o proglašavanju Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, do odluke Ustavnog suda BiH, čime je zapravo suspendovao donešeni zakon do konačne odluke Ustavnog Suda BiH.

U Republici Srpskoj ogorčenje i ljutnja na Visokog predstavnika kojeg Srbi u BiH ne priznaju uopšte i njegove ‘bonske ovlasti’ (koje je konačno pronašao u svojoj ladici) u Federaciji erupcija oduševljenja i ‘pozdravljanje’ ovakve odluke, iako je odluka kao i svaka od strane Visokog predstavnika više ‘magljenje očiju’ nego pravno i pravilno i trajno rješenje.

*** Naime, o nekretninama u BiH je odlučivao nekadašnji Visoki bh predstavnik Paddy Ashdown 2005. godine kada je zabranio raspolaganje državnom imovinom do konačne odluke u bh Parlamentu, čime je ustvrdio da je BiH nasljednik imovine nekadašnje Ex Yugoslavije, ovom novom odlukom je sadašnji Visoki bh predstavnik ukinuo odluku Narodne Skupštine Republike Srpske kojom je ukinuta ova odluka Paddy Ashdown-a. Jednostavno, zar ne, kod nas ništa ne ide jednostavno. Imovinom unutar BiH smo se bavili i 2010. godine, kada je sličan zakon donešen u Narodnoj Skupštini Republike Srpske ali je takav zakon osporen od strane Ustavnog Suda BiH, kada je taj Sud utvrdio da entitet nema nadležnosti nad državnom imovinom ‘koja se nalazi na teritoriji entiteta’. I ovom najnovijom odlukom, drug Schmidt-Visoki predstavnik ponovo traži reakciju Ustavnog Suda, skoro u isti dan su apelaciju podnijeli i bošnjački predstavnici u Skupštini entiteta.

*** Sada se svi listom pitaju šta će dalje biti? Ko će moći sjeći šumu ili drva na Kozari ili u Trebinju, čije su ‘šume Republike Srpske’ a šta će mo sa šumskom krađom u Bijeljini recimo ili u Kozarcu?

Ma ništa, sve ostaje isto, mit kao i svaki dugi. Pusta hajka i tarlahanje provedeno u FBiH i uz pomoć lobista kod kuće i vani da se što više naudi Miloradu Dodiku, da se ‘pokažu mišići’. Da se nastavi sa uhodanom akcijom ‘ukidanja Republike Srpske i svrgavanja Dodika’ koja je usklađena sa konačnim razvaljivanjem BiH i definitivnim razlazom, gdje smo sve bliže svojim željama i ciljevima ‘svako u svojoj avliji’.

Ne vjerujete? Znam, ali tako je, pratite ‘situvaciju’. Dodik će i dalje sjeći i parčati balvane kako hoće i kome hoće, vlasništvo nad nekretninaam je već upisao i pored naredbe Viskog bh predstavnika, sve je objavljeno u ‘službenim novinama’. Ko će mu to zabraniti, pitam? Tužilaštvo BiH, kaže Visoki bh predstavnik. Zar to nije slatko, tako je završilo i sa Zakonom o negiranju genocida pa gdje su odluke Tužilaštv? Opet se sve vratilo bh organima, ili u Parlament ili Tužilaštvo. A svi unaprijed znamo da se tu neće mrdnuti sa ‘onom stvari’. Sve se ovdje svelo na to da se istreniraju mišići a da nije bilo izgradnje aerodroma u Trebinju ne bi još gosp. Visoki ni pronašao bonske ovlasti svojoj ladici. Bošnjacima je glavni cilj da vide kako Dodik traži dozvolu za aerodrom od ‘njih’, od ‘vlasti’, važnije nego ko će biti stvarni titular državne imovine. Šta može učinit još Schmidt? Ništa, osim da smijeni Dodika ali opet će doći neki drugi, ne može posmjenjivati sav Katastar i sve Zemljšne Knjige i sve opštine u Republici Srpskoj, je li tako? Niti to sve može pozatvarati tužilaštvo, to posebno, čak i da hoće a neće, nije ni imalo namjeru.

*** Dakle, ovo je uz izbornu godinu odličan potez Viskog bh predstavnika u svrhu discipliniranja Dodika i njegovog proruskog stajališta, sve ostalo je naš bh mit, nema ništa i nikakve čak ni blage veze sa bh suverenitetom. BiH je od početka sa Dytonom zapravo ‘šuplji suverenitet’, Alija Izetbegović se potrudio, ostalo sve je naš već poznati bh mit.

Većina opravdanja poteza Visokog bh predstavnika kojeg smo do jučer nazivali kao i Dodik pogrdno (Švabo, ‘zamišljeni’ i ‘zabrinut Njemac’..) te ga slali ‘kući’ svodi se na to da će nestati države ako se ne upišu nekretnine na državu. Odluka Visokog bh predstavnika, dakle ponavljamo, nije to uopšte riješila, problem ostaje i dalje ali po želji bošnjačkih predstavnika u vlasti ‘sad Dodik neće moći uzeti kredit pa hipoteku upisati na imovinu, na nekretnine’ već će morati ako mu zatreba da to zatraži od nas a omi ćemo odlučiti… Eto, u tome je sva ‘kvaka’. Koje glavni, ko će odlučiti i da li će se imati ‘milosti’ prema Dodiku. Suverenitet, državnost, šuplje bh bajke.

*** Uostalom, i u BiH se kao i u Republici Srpskoj uzimaju krediti i daje se bh grunt u zalog a lova troši nemilice, pa zbog toga ‘ne plače’ Haris Silajdžić niti plače Džaferović. Jer ‘naši’ imaju na to pravo. Ko rasprodaje zemlju Arapima širom BiH, da li seVisoki bh predstavnik upitao da li je to u skladu sa Ustavom BiH? Arapi su pokupovali pola Sarajeva i svu bližu i daljnju okolicu , rijeke i planine, prodato im je čak i Vrelo Bosne, tapija na ime države Bosne, pa se niko nije ni počešao za ovakvo razbacivanje sa gruntom države. Iako se radi o projektu rasprodaje grunta, ne o incidentnoj pojavi. Državljani arapskih zemalja su u Sarajevu i okolini kupili najmanje 15,3 miliona kvadratnih metara nekretnina. Osim zemljišta na svoja preduzeća su uknjižili i 524 stana a vlasnici su i mnogih hotela i drugih vrijednih nekretnina u glavnom bh gradu. To su nekrtnine veličine 2.150 fudbalskih terena, pokazuju podaci koje je prikupio Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), ovaj ‘projekat’ otimanja bh grunta kako je to nazvao akademik Duraković 2016 je do sada proizveo na desetine zatvorenih rezidencijalnih objekata, kao što su Sarajevo Resort Osenik, Al Jazeera u Dobroševićima, Tarčin Forest Resort, Buroj Ozone u Trnovu, Orchid Resort, Country Side Resort kod Hadžića, Poljine Hills, Ilidža Pearl Resort, naselje Nebočaj u Vogošći, Visoko Resort…. Osim toga, prema podacima iz medija, u okolini Sarajeva planira se izgradnja preko 80 naselja koja mogu primiti oko 150.000 stanovnika, a pored Sarajeva na ‘meti’ Arapa su sarajevska prigradska naselja Trnovo, Hadžići, Ilidža i Vogošća, te gradovi širom BiH od Bihaća do Zenice.

*** Neko će reći Arapi ne mogu odmah postati vlasnici po zakonima BiH, što je tačno, ali vlasnicima ovih nekretnina postaju firme koje se registruju brzinom sunčeve svjetlosti, uglavnom posredničke u kojima su i naši bh državljani u ‘vlasništvu’, a zgrade se rade. Međutim, Arapi postaju mirni i zakoniti posjednici, što je prvi korak ka vlasništvu u zemljišnoj knjizi i Katatsru nekretnina. Iako se radi o firmama sa jednim zaposlenim i ako se po 20 firmi registruje na jednosj adresi, vlastima u BiH ništa ne smeta što im se otima grunt na ovako bezočan i perfidan način. Dapače, sa tim se još i hvale.

Pa nisu ni nekretnine u Republici Srpskoj upisane na Dodika je li tako? Ali jesu njegov posjed, eto.

Tako je i sa Arapima i bh rasprodajom zemlje braći. Jednog dana će to sasvim mali i kratki zakon sve ozakoniti, do tada neka se prodaje, Ne može Mile ali Može Jordanac Awad Alhmood Mohammad i njemu slični, preko 400 arapskih firmi je u BiH registrovano prema izjavi Ureda za strance i prema tvrdnji nekadašnjeg ministra sigurnosti Dragana Mektića.

*** No, dobro, ako već Visoki bh predstavnik neće da zaštiti državnu imovinu od Arapa, neće pa neće, zašto je ne zaštiti od naših pljačkaša u vlasti? Čitava bh privatizacija je klasična pljačka imovine koju je vlast provela uz suradnju posebeno odabrane elite, državni grunt se dijelio i još dijeli nemilice jaranima a mi u BiH pričamo o ‘otimanju’ imovine u Republici Srpskoj, ‘naša’ otimačina je zakonita i poželjna. Na istu priču se ‘fura’ i Dodik, i on je ‘zakonit’ jer iza njega stoji Dayton. Zabilja, kad će Visoki bh predstavnik iskoristiti ‘bonske ovlasti’ pa od ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića oteti kuću i nekretnine koje su državno vlasništvo a on to upisao na sebe. Kao i Dodik, onako jednostavno, nije njegovo već u vlasništvu ‘Hidrogradnje’, državne firme, a njegovo je. Ima to u posjedu, zakon štiti i posjed kao i vlasništvo, ako posjed uživaš zakonito. Zašto tu nismo ‘šuplji suverenitet’? Ili, gdje je nestala nedavno (da ne nabrajam svu pljačku i svu privatizaciju odranije) imovina Fabrike duhana Sarajevo? Zna li iko osim Fadila Novalića? Hoće li drug Visoki ili Haris Slajdžić zapištati kako država bez imovine nije država, i ko je maznuo miline KMa u ovoj otimačini državne imovine?

Jok, neće niko. Nama za utjehu, pušićemo ‘Drinu’ kao uvozne cigarete iz Poljske. Tako će mo isto uvoziti balvane iz Republike Srpske a tvrditi kako smo nadjebali Dodika i spasili državu!

photo : jedan od desetina resort naselja koje Arapi grade širom BiH, čije je zemljište a čije su zgrade?