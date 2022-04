*Bakir Izetbegović ima Reisa ali Fahrudin Radončić ima Reisovog brata Šemsudina

*’Selam sankcije’, šta ima novog, Željko na Kovačima, ma ‘ajte molim vas?

*Rudari, ljekari i poštari, svi rade uz Ramazan, samo političari umorni

*Kidnapovan Ramazan i iftari koji bježe na cestu

*** Imao je običaj reći jedan moj jaran kad bih ga zamolio da ustane i učini kakvu sitnu uslugu – ‘nemoj majke ti, nešto mi se danas ne diže’, a ja sam imao obavezu da ga poštedim. Kako ću drugačije kad nije u ‘dignutom’ stanju, nije u funkciji i umoran je?

Zbog toga razumijem muslimane SDA vijećnike u Mostaru koji su zatražili od predsjedavajućeg Gradskog Vijeća da ih se ne uznemirava vijećničkim pitanjima jer je Ramazan, poste pa ne bi da se dodatno umaraju. Ni njima se ne diže uz ovaj muslimanski praznik, ali ‘ajde što njima, prihvatili i svi ostali koji ne poste i nisu muslimani pa se sjednica gradskog vijeća odložila, prevelik je to napor za političare koji poste a prenosi se na druge.. Što opet dalje znači da vjera ipak nije naša intimna stvar već opšta zajebancija u ‘građanskoj’ državi BiH, u kojoj se po svoj prilici sve ‘ravna’ vjerskim kalendarima.

Iako izbora nije bilo 12 godina u Mostaru i iako su na jedvite jade održani decembra 2020 nakon što je Bakir Izetbegović potpisao sa Draganom Čovićem ‘deal’ o legitimnosti i konstitutivnosti (a što je po običaju porekao pa odustao, što smo vidjeli uz neuspjele pokušaje izmjena Izbornog zakona i dijelom Ustava BiH), Salem Marić predsjednik SDA u Mostaru koji se proslavio poslije izbora javnim priznanjem krađe glasova za sebe i svoju stranku se već umorio. A kad prođe Ramazan (a valjda hoće jednog dana, ‘sve prolazi i nestaje’) onda će vjerovatno biti umorni Hrvati oko Božića pa će opet biti odgoda i dnevnog reda i vijećničkih pitanja jer šta ima važnije i preče od odmornog i dobro uhranjenog postača? (Ovo je u BiH najčešći izraz za nabiguze za koje se zasigurno ni ne zna da li su postili ali se zna da iftare i žderu o tuđem trošku, izraz nema blage veze sa iskrenim i pravim vjernicima koji poste ili vjernika uopšte). Nema ništa, važni su i besmrtni kao i Poslanici, zato se tako i zovu.

*** Ne znam kako vi ali meni je baš to pravo ‘cool’. Doktori, rudari, seljaci, šoferi i građevinci … ma svi rade uz Ramazan, kako-tako, jedino se poslanicima u državnim uhljepskim klupama ne diže, umara ih sve živo, svaki pokret. Možda slijedeći njihov primjer sve se preokrene, a možda bude i ovoga, da pravda progovori za sve. Usvoji se zakon da se ne radi 30 dana Ramazana i eto ti rješenja. Međutim, za razliku od ovih nepotentnih Bakirovih postača u Mostaru ima u BiH itekako onih što su potentni i što se dižu. Kaže Bakir Izetbegović da se ‘ne brine za ovu državu sve dok stotine hiljada mladih dolaze u džamije i dobrovoljno poste i noću se dižu‘ (aha, njima se da prostite diže), dok je davno Dino hadžija Konaković predsjednik NIP stranke obilježio svoju epohu izjavom kako su ‘džamije važnije nego fabrike’ zbog čega nam u BiH samo niču džamije, dižu nam se bogomolje a gase se i rasprodaju opljačkane preostale fabrike, tako da mi ova crtica iz Mostara o lijenčinama sa sijela Salema Marića dođe više kao patriotski incident nego pojava. Ne zaboravimo, i Fahrudin Radončić vlasnik saraj tornjeva i ‘Avaza’ je itekako potentan muslimanski mužjak, ovu potentnost on sam vrlo često i naglašava.

Ovaj put je prihvatio kvalifikaciju iftara Bakira Izetbegovića koja mu se omakla u zadnjem intervjuu ( tv Hayat) kao ‘političkih večera’ pa je krenuo sa večerama njegove SBB stranke širom BiH. Jedna od prvih njegovih ‘poslovnih večera’ je iftar u Gradačcu o ‘trošku SBB stranke’ (malo sutra a malo i prekosutra jer ova stranka je na budžetu države kao i stotinu ostalih) a tek kad Bosnom krenu sve partije sa žderačinom na javnom mjestu, vidjet’ će mo tek snagu i moć ‘ibadeta’ i ne mješanja države i vjere.

Ova večerica uz slikanje Fahrinih lokalnih moćnika političara je međutim specifična po još nečem drugom. Kako javi ‘Avaz’ iftar je organizovao SBB poslanik u bh Parlamentu i hadžija Šemsudin Kavazović, inače rođeni brat Reisa ef Kavazovića. Poznat po izgradnji spomen ljiljana na koti ‘Bandera’ kod Gradačca spomenika visokog 16 m sa pet latica ljiljana kao ‘pet stubova islama’ kojeg je finansirala opština i Islamska Zajednica BiH. Kojeg smo najbliže upoznali kad je 2018. dao izjavu za medije kako je Radončić ‘najbolji Bošnjak u BiH’ pa je morao reagovati i buraz Reis. Jebi ga, nije mala stvar kad ti brat kaže da ima boljeg Bošnjaka od tebe. Reis se tada ‘ogradio’ od izjave rođenog brata sa tvrdnjom da svako ‘misli svojom glavom’ ali buraz je ostao uz Radončića kao živi dokaz da je Bakir sve slagao kad je tvrdio kako Fahro ‘nije prešao džamijski prag’ i kako ‘ne liči na svoj narod’, onomad kad su se bili posvađali i bili ‘raskinuli’. Očigledno veza politike i vjere ne fali, nije Bakir jedini, a Reis k’o Reis ne da odbiti, ne zna odbiti. Da je žensko, ništa ne bi valjalo.

*** Dakle, Fahro je prvi a ko će zadnji izvesti ovo javno nehigijensko žderanje u ime vjere i Ramazana po restoranima i igralištima, na cesti ili po brdima, pod mostovima, bilo gdje iako totalno bezveze i neproduktivno, ostaje da se vidi. Međutim da se nešto dešava i sa iftarima i sa Ramazanima primjetili su mnogi. Moje je mišljenje da je Ramazan kidnapovan od strane političara i kvazivjernika u suradnji sa vjerskim klerom te da se ovim agresivnim, nakaradnim i patetičnim naglašavanjem vjerskog praznika na svakom mjestu i u svako vrijeme zapravo vrši okupacija nad ostalim građanima ili stanovnicima države BiH koja je, je li – ‘građnska’, pa ako hoćete i nad onima što nisu vjernici, a što je sve nama nametnula bratska Turska, drugi imaju drugačije mišljenje. Recimo, poznati sarajevski arhitekta i vjernik Mufid Garibija zastupa mišljenje da su ‘iftari pobjegli na ulice‘ i kritikuje ovu glupu novotariju Islamske Zajednice BiH koja je obesmislila i ljepotu i tradiciju Ramazana i iftara, ali sve dok potentni muslimani budu odlučivali biće i političkih biznis večera-iftara. I biće opšte bježanije po cestama BiH.

Svoju potentnost su pokazali i mužjaci svjetske i domaće političke scene pa je tako Milorad Dodik fasovao sankcije iz Londona, Republika Srpska odluku Visokog bh predstavnika o šumama i gorama ovog entiteta (ukinut zakon o nekretninama entiteta), dok su Amerikanci-specijalci za sankcije i crne liste u svoj tefter ubacili Asima Sarajlića crnu i sivu eminenciju SDA bratije i Prvog do Bakira te Gordanu Tadić, razriješenu glavnu bh Tužiteljicu. Otkud ovo dvoje skupa to samo znaju Amerikanci koji su aktivni kao da nije Ramazan, to nije normalno.

O ovome nekom drugom prilikom, uz bonus dodatak : Džaferović Šefko je pozdravio sve kazne Dodiku a zaboravio poselamiti Sarajlića. Čuj pozdravio, šta je to? Valjda prihvatio sa oduševljenjem, ne možeš reći ‘selam sankcijo’ a eto tako ‘ispade’ jer Šefik je ‘pozdravio’ a zna se kako se pozdravlja. Isto je učinio i brat mu Željko Komšić odbivši zahtjeve nekih bh političara da raskine koaliciju sa Bakirom zbog ove oduke Amerike uz Sarajlića. Uzput je trknuo (opet, nego šta i šta bi drugo uradio) na Kovače da šehidi i proslavlja izgubljene bitke ArBiH. Njemu ovo dovljenje na mezarlucima ne možeš oduzeti ni sankcijama, toliko je jaka ljubav prema Bakiru i državi. Hoću reći stolici. Fotelji.

photo : Šemsudin Kavazović hadžija i poslanik SBB u bh Parlamentu te Fahrudin Radončić predsjednik SBB stranke, arhiv