Bakir ‘osjetio vjeru’ u petoj godini djetinjstva, njegov punac kao Poslanik preselio iz Titograda u Sarajevo–‘napravio Hidžru’, Sebija se sankala na Kovačima i išla na teraviju uz 27. najznačajniju noć Ramazana … Generalno, vjera ‘drži’ građansku državu BiH i ono najzanimljivije : dok su pune džamije i dok stotine hiljada ljudi posti, Bakir uopšte nije zabrinut za ovu zemlju …

*** Naravno da sam se ‘omrsio’, opsovao i ‘potegao’ za cigaretom, džaba sam postio ovog 08. Ramazana 1443. godine, hoću reći 08. aprila 2022. Gledajući na tv ‘Hayat’ vlasništvo ‘Zelenih beretki’ intervju sa Prvim Mužjakom BiH Bakirom i Prvom Damom Sebijom Izetbegović (djev. Građević) koji je uslijedio odmah iza efendije Nedžada Grabusa doskorašnjeg Reisa za Sloveniju a odskora sarajevskog muftije. Nisam izdržao.

Jedan dan gore-drugi dolje, ništa mi ne znači, na kraju svih krajeva mogu ja to i ‘naraditi’ ili ‘dopostiti’, vjera je sve predvidjela, više bih izgubio da nisam gledao. Preslatko, predivno, onako baš Ramazanski kako i dolikuje, a i voditeljica ove emisije ‘stil života u islamu’ Dalila Omerović je bila sva ustreptala, ni nalik na voditeljicu kad nije Ramazan, pravi primjerak bh javne radnice. Selam alejkum, verahmetullah, svaka druga joj je ‘ako Bog da’ i ‘ishanllah’, dok su gosti bili ‘tip-top, u elementu. Takve predsjednike i predsjednice bi svako poželio, narod koji ih ima ne treba brinuti o svojoj sreći i budućnosti. Bolje ni ne zaslužuje.

*** Gostu su se u opuštenoj atmosferi prisjećali rata, Ramazana uz rat, posebno Oca i svekra Alije Izetbegovića, govorili iz srca i otvoreno. Wonderful, avesome, da se malo ‘pravim Englezem’. E, a zašto sam onda popizdio pa se iznervirao i na kraju ‘omrsio se’, da li se pitate? Jednostavno, bilo je preslatko za moj osjetljiv želudac, iako su i Seka i Braco briljirali u svojim odviše poznatim lažima. A Ramazan, ej!I još se govori o ‘stilu života u islamu’.

Podsjetiću na neke od posebnih ‘ako Bogda’ bisera, ko se želi omrsiti ko i ja neka pogleda cijeli intervju. Ili neka ga gleda poslije iftara, noću, ja se zeznuo. Bakir je počeo ustajati na ‘sehur’ (na ručak) još sa pet godina, kao u snu. Sjedio bi otvorenih očiju a ustvari je spavao, toliko je osjetio vjeru još odmalena. Eto, tako je počelo to sa islamom. Ustvari, ako vas ne mrzi ‘izguglajte’ šta je o tome rekao Bakir Izetbegović više puta ranije u javnim nastupima pa će te skontati koliko mu se može vjerovati. Po njegovim riječima u svojoj mladosti bio je roker, volio cugnuti, svirati gitaru, prvi put čujemo ovo sa ‘mjesečarenjem’ uz Ramazan. Onda, kaže kako je njegov punac, otac Sekin preselio (mislim za prave preselio, nije umro) iz Titograda u Sarajevo ali kako, pitate se?

Ko Poslanik Muhamed, ‘napravio je Hidžru’, odvalio je Bakir i upropastio mi post. Tako je prije turskog predsjednika Erdogana nazvao Poslanikom također, voli on ponižavati i Poslanike i vjeru, to mu je u krvi.

‘Za mog oca se zna da je zbog toga dva puta dopao zatvora, a Sebijin otac je, da tako kažem, napravio hidžru. On se iz Titograda preselio u Sarajevo jer je imao veću šansu da očuva vjeru, da mu kćeri sačuvaju vjeru i da začnu takve porodice …’

Sebija je ovo potvrđivala klimajući glavicom, međutim samo minut mi je trebalo da razobličim ovu laž dinastije u Sarajevu, jer razlog dolaska u Sarajevo je bio druge prirode. Za Radio Sarajevo će tako 14.06.2018 Sebija uz isto ovaj Ramazanski smiješak prcvrkutati o svom doseljenju i o ‘hidžri’ ovako.

„Rođena sam u Podgorici, i u duši sam Podgoričanka, iako je moja porodica došla u Sarajevo prije 50 godina. Moji roditelji su smatrali da je bolja perspektiva za školovanje i budući posao u Sarajevu, zato su se preselili’.

Poslje, Sebija se nadoveže pa ide dalje. Znamo da je njen otac bi vojno lice i da je gdje god preseli dobivao stan, tako je bilo i u Sarajevu. Ali, po Sebiji ne baš tako, jer ‘ona i njena familija su bili drugačiji’. ‘Tako da smo mi bili jedna porodica koja je bila drugačija od onih porodica koje su živjele u toj istoj zgradi. Živeći među tim oficirima i njihovim porodicama nismo baš bili u prilici da praktikujemo onako otvoreno svoje tradicionalne osjećaje i potrebe, ali smo zato, ono što ja pamtim iz djetinjstva, odlazili smo obavezno 27. noć ramazana tetki u stari dio grada i onda smo se kod tetke 27. noći svi presvlačili, nosili smo stvari, mama, sestre i ja…’

Tajno, dakle, ali srčano i hrabro Sebija i njeni su ‘prakticirali’ vjeru. Uz najznačajniju noć Ramazana išli su na teraviju, vjerovatno prerušeni i zakamuflirani da ih ‘oni komunisti’ ne ubiju i ne otkriju. To se zove hrabrost. Mislim to sa lagarijama i bestidnim izokretanjem svega i svačega. Pričala je i o navlačenju dimija svoje bake na ‘nogice’ dok se sankala po Kovačima gdje danas sve šehid do šehida, od Alije do Cace i Ćele i krimosa Torlakovića …

*** Na pitanje voditeljice ‘možete li nam akoBog da reći ima li Bosna nacionalni program’ Bakir je sprčio usta na njemu svojstven način pa narogušeno citirao Ćaću Aliju. Kako da ne, program se sastoji od tri riječi. ‘Država Bosna i Hercegovina’. Fakat to su četiri riječi, ali ‘ajde…

Prije par godina je rekao da je njegov nacionalni program države program SDA na bazi ‘Islamske deklaracije’ Alije Izetbegovića, sad je to pojasnio ovako. ‘Kvalitetna, dobro organizovana, jaka, zemlja vladavine zakona, jednakih ljudi bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, moderna država.’ Onda je dodao, kao i uvijek da smrsi malo dublje, nekakvo vezivno tkivo. ‘Vezivno tkivo Bosne i Hercegovine su Bošnjaci, da nema Bošnjaka ne znam do kad bi Bosna potrajala a vezivno tkivno unutar Bošnjaka je vjera. Da nema vjere mi bi polako izgubili identitet i rasuli se, ako bi se mi rasuli rasula bi se i zemlja’. Jednostavno, zar ne? I bez diskriminacije, država za svakoga, sa muslimanima dakako.

No, ni tu nije kraj građanske i snažne države BiH, balada nema kraja. Na pitanje da li je zabrinut za BiH, Bakir je bio odlučan, nikad odlučniji. Ništa akcize, poskupljenja, siromaštvo, bogatstvo političara i njihove pljačke, korupcija ili afere, jok! ‘Dokle god su pune džamije mladih ljudi i dokle god stotine hiljada ljudi posti dobrovoljno, noću se dižu… ja nisam zabrinut za ovu zemlju..’

*** Eto u čemu je spas i kako BiH treba da izgleda. ‘Građanska’ i ‘probosanska’. Jednostavno, ‘nemere’ jednostavnije. Kome se ne sviđa, neka razguli, eno mu nedemokratska Evropa, Amerika, Njemačka… O, da još jedna o ‘zapadu’ i uticaju na ‘našu tradiciju’. Seka se pohvalila sa ‘spojem tradicije i zapada’ i sa izjednačavanjem muškarca i žene po ‘našim tradicijama’ i vjeri, dok su oboje kivni na ovoliku ‘slobodu govora’. Previše ih se kleveće i pljucka, moraće se ‘nešto poraditi na tome’. Ukinuti ‘fejs’ i ‘internet’, nego. Ili vratiti ‘verbalni delict’ u bh zakone. Tako da ušutimo, da Braco i Seka mogu u rahatluku još stotinu godina. Lagati i bulazniti a raja aplaudirati.

Iz ovog Ramazanskog rahatluka i merhametluka saznajemo još kako je Bakira najviše naljutilo kad je izjavio da ima imovinu u vrijednosti od 7.000 KMa, da nema auto a novinari se tome smijali, čak sprdali se pa bi on da ih kazni jer je to ‘stvarna istina’, pa onda je rekao kako je u ratu vozio ‘Stojadina’ a znamo da ‘sada ne vozi nikako’ nema auto, saznali smo i kako je prvu piletinu koja je ušla u Sarajevo kroz tunel spasa pojeo na iftaru nakon dvije godine rata, do tada je iftario uz narezak, ma svašta smo saznali. Čak se i uhljup akademik Sidran Abdulah tu našao, Seka se prisjetla kako je bio na specijalnom uniformisanom iftaru sa Alijom dok je sarajevskj raji prodavao ‘muda pod bubrege’ u vezi njegove demokratije i zajedničke Bosne, kao Lagumdžija ili Komšić pa i Nikšić, a što i danas radi, te dodala kako su umalo poginuli od srpskih metaka i granata ali nisu odustali od iftara (to se zove vjera i snaga), ma svašta smo saznali. Ne bi ni Sidran odustao, nabiti guzicu džabalukom pa makar poginuo, takav je i danas, nije se promijenio.

Čuli smo i to da je ova kolektivna žderačina vani po cestama i parkovima uvedena u BiH kao ‘naša tradicija’ čista politička ujdurma bh muslimana, ‘otkrio se Bakir’. Ne skriva da mu je to iftarčenje vani milo i drago, kaže zbog corone bilo stalo a sad se Bogu hvala opet nastavlja, i on jedva čeka te ‘političke iftare‘. Aha, to je to, dakle, ništa skromni muslimanski iftari već dernek političkih iftara, uvežen od braće iz Turske. Svašta smo saznali i čuli. Da imamo žešći bračni par lažova među nama kojima ništa nije sveto, to nismo morali saznati a desilo se. Jer, nije im ovo prvi put. Oni to rade i radiće ‘ako Bog da’ još dugo.

P.S. Hoću još nešto da pojasnim, ne treba mi veći grijeh od ovog ‘mrsa’ na prečac. Kad sam rekao ‘omrsiti se’, mislio sam na probati hranu, vodu i sve ostale poroke u Ramazanu. Ni na kraj pameti mi nije bilo da pod tim pojmom pomislim na ono drugačije značenje koje glasi : ‘probati sex prvi put’. Tek da se zna.

photo : Sebija i Bakir Izetbegović i voditeljica Dalila Omerović, arhiv