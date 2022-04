U bh Parlamentu Hamdija Abdić ‘Tigar’ se hvali ‘svojim kriminogenim dosijeima’, rasprava između ovog SDA zastupnika i zastupnice Elme Đogić iz Laburističke stranke je poprilična kopija ranije rasprave između Ibrahima Nadarevića i umrle dr. Hafeze Sabljaković

Prije mnogo godina kad je dr. Hafeza Sabljaković (umrla oktobra 2015. godine) kao zastupnica DNZ stranke u bh Parlamentu diskutovala o Agrokomercu, prekidao ju je svake minute SDA poslanik Ibrahim Nadarević, zadnji put ovako, citiram. ‘Dabogda pocrkalo to malo autonomaša što je ostalo’.

Hafeze nema više među nama, preživjelo je nešto i od ‘autonomaša’ ali ostali isti problemi. Iako postoje zaključci Parlamenta BiH i presude Ustavnog Suda BiH (dvije, zadnji put 2017.) po kojima su pripadnici NO ‘Zapadna Bosna’ izjednačeni u svojim pravima sa ostalim vojnim jedinicama bh rata, bh vlast uporno ignoriše odluke najviše sudske instance i pripadnike NO još ‘tretira kao socijalu’.

Ono što spočitavaju Dodiku ili Čoviću, SDA vlastela čini bez uvijanja i nipodaštava i presude i Ustavni Sud, dok bez srama optužuje okolo svoje partnere u vlasti i koaliciji kako ‘ruše zemlju jer ne priznaju odluke Ustavnog Suda’. Ne može podnijeti da se pripadnici NO ‘izjednače’ u pravima branilaca, jer su ‘izdali i napadali ovu zemlju’, dok lagodno vlast može i mora podnijeti da borcima naziva i HVO vojnike i srpske borce za otadžbinu, koji su kako smo naučili voljeli neizmjerno i još vole ovu državu BiH. Da pojednostavimo: mogu četnici i ustaše te ‘gazije’ ArBiH biti borci, mogu i marsovci smo ne mogu ‘autonomaši”, džaba ti Parlament i Ustav i Sud, zna se ko je vlasnik privatne prćije od države zvane BiH.

Jučer je rasprava između Hamdije Abdića ‘nekakvog ‘Tigra’ poslanika SDA stranke u bh Parlamentu (nekadašnji član, nada i uzdanica Hamdije Lipovače i SDP Bihaća) i zastupnice Laburista Elme Đogić u sklopu razmatranja boračkih pitanja dobila epilog skoro kao onaj odranije, poklon pomenutog Ibrahima Nadarevića.

Naime, zastupnica je podsjetila na presude Ustavnog Suda BiH o izjednačavanju prava pripadnika NO Zapadna Bosna ali je tu ‘Tigar’ da je kao Nadarević Hafezu prekine i pouči. Na sličan način, vi ste izdajnici i ne volite svoju zemlju zato nećete biti nikada borci. Tako je ‘Tigar’ čudo otpora V Korpusa i desna ruka Atifa Dudakovića ‘Dučea’ odbrusio zastupnici Đogić a onda se pohvalio.

– Ne znam koja si ti faca da tebi podnosim račune, a u mom dosijeu ima i ko sam bio, šta sam bio i za tebe i takve kao ti uvijek sam bio gospodin i prije rata i poslije rata i u budućnosti. Ti da imaš pameti, ne bi se ponašala tako.

Stvarno, ko je Elma da ‘Tigra’ išta priupita, ima on sa čim ‘dočekati’. I kakva je Elma faca naspram ovako inteligentne face prepariranog ‘Tigra’, koja nema ono što ‘Tigar’ ima. Dosije. On je gospodin, tačnije on je gospodin optuženi ratni zločinac i kriminalac teškog kova. Da ima države i milimetar sa tim svojim ‘dosijeom’ ne bi mogao sjediti ni u mjesnoj zajednici u kakvoj portirnici bez ozira na njegovu prirodno pametnu facu i obrazovanje. Ovako, po onoj Bakirovoj, ako si ranjavan ili bio u ratu, sve ti je oprošteno. Osuđivan je ‘Tigrić’ i za reket i razbojništvo, jedva je odležao kaznu a što mu je bila odskočna daska za napredovanje na listi SDA izbora, sjebao je FK ‘Jedinstvo’ u Bihaću, oteo državnu zemlju za svoj restoran i diskoteku u Bihaću, uvalili ga bili čak i u FS države BiH, evo ga donosi važne zakone za raju u Parlamentu, ej!

Sada dok nije u poslaničkoj, sjedi na optuženičkoj klupi po optužnici za ratni zločini-ubistvo generala HVOa Vlade Šantića prije 26 godina (tako to radi pravosuđe kad hoće da imaš svoj ‘dosije’) i kao pravi pravcati uzorak SDA uspješnog parlamentarca ili ministra upotpunjava svoje vrijeme u stanu u Sarajevu koje mu plaća raja kao ‘zakonodavcu’. Jednostavno rečeno, SDA je razvila sistem bodovanja i rangiranja u napredovanju i učešću u vlasti. Ako si veći bandit ili kriminalac, bolji ti je ‘dosije’. Bliži si vrhu.

Umalo da zaboravim. Pomenuti zastupnik SDA Nadarević Ibrahim kao i ‘Tigar’ ima također čime da se pohvali. U predmetu optuženja za ratni zločin pored Atifa Dudakovića ‘Dučea’ i on je na listi ratnih zločinaca iz optužnice. Jeste da se postupak namjerno razvlači, evo već dvije godine je prošlo od zadnjeg pretresa, kao fol corona i slične trice i kučine čekajući da još koji svjedok zločina odapne i nestane, ali optužnica glasi za počinjeni ratni zločin.

Čudno, kako su ‘preskočili’ ‘Tigra’, valjda je i Vlado Šantić dovoljan.

photo : Elma Đogić zastupnica Laburista u bh Parlamentu i Abdić Hamdija Tigar zastupnik SDA, arhiv