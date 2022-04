smjernost, pokornost, duhovne vrijednosti : ramazanski ‘meni’, ramazanski tebi

a) Deveti mjesec posta lunarnog islamskog kalendara Ramazan otpočeo je 02. aprila ove godine.

U BiH, mjesec dana svaki punoljetni a zdrav musliman-vjernik se u periodu od mjesec dana treba uzdržati od hrane, pića, poroka i užitaka, kažu da je to najdraži mjesec muslimana.

Sudeći po medijskim izvještavanjima ništa drugo u BiH i ne postoji osim Ramazana, sav Svijet je u ramazanskoj vasioni, iz dana u dan slike ‘punih džamija’, ‘mirisi somuna’, čistoća duše, čistoća svega, pa printanje brošura po džematima, tv emisije, ramazanski recepti i jelovnici, dobro plaćeni koncerti ilahija i kasida, baloni i šetnje, fenjeri i baloni, ramazanski vozići po gradovima, prije toga ramazanski topovi su grmjeli sa svake čuke i svakog brda. U Mostaru je bilo i vatrometa, stigao muslimanski 4. Juli a bogobojazni Senad Hadžifejzović je uljudno zaustavio u sred dnevnika gosta i uputio ga da gleda kroz prozor njegovog tornja odbrojavajući kad će da pukne.

Puc, zbilja, hej! Kao 04. Jula u Americi, još malo će biti : pakuj ženo serdžazice i skemlije, fataj djecu, idemo gledati dolazak Ramazana.

b) Znamo, bh muslimani, Bošnjaci vole u svemu naprđivanje, njima ni vjera nije sveta i uopšte ih ne smeta što ovim bespotrebnim a skupim novotarijama i napuckavanjem zapravo ometaju i terorišu ostale, ‘naše’ mora bit najvidljivije i najjače, iako sve to što rade nije uopšte ni vjera ni ‘naša tradicija’ nego klasična izmišljotina bh vjerske poratne bogate elite. Moraju biti glasni da se čuju, vidljivi da se vide. Vjera im je odavno iz srca izišla na ulicu, s početkom Ramazana se žderanjem po restoranima i po parkovima to se najviše primjećuje. Jasno, ko bi znao da si vjernik i da postiš ako se ne omrsiš na javnom mjestu gdje te mogu svi vidjeti. I gdje ti je hiljadu puta ‘sevapnije’ nego da si iftario u kući.

c) Ali, biće još vatrometa, tek je počelo. Poslije Ramazana stiže Bajram, Prvi pa onaj Drugi, pucketati će se uz muslimansku novu godinu, uz Rođenje Poslanika, uz 27. Noć, uz šta znam 29 noć, uz pobjedu na brdu Arafat… Bh Bošnjaci su osmislili čitav serijal praznika da nam upotpune čitavu godinu, i svi su ‘nam najdraži’. Svi se slave sa onim ‘dobro nam došao najdrži’. Uz Ramazan bi iskreni i pravi vjernik morao biti isti kao i prije i poslije. Čestit i bogobojazan, neiskvaren, da poštuje roditelje, susjede, rodbinu, da ne laže i ne petlja … Čemu ovo komunističko čudo od morala pripisivati vjeri? Posebno, zašto naglašavati da u ovom mjescu moramo biti posebni, moramo ‘ibadetiti’. Da li to znači da čim Bajramski topovi gruhnu možemo se vratiti opet na staro? Što će i biti.

Ramazan je mjesec za čišćenje duše i tijela, ništa drugo, ni treće. I nije od jučer. Čemu onda od tog mjeseca pravimo dernek, tirade i nezapamćeni trošak uz pozivanje na iskrenost, skromnost i skrušenost prema Bogu kad sve radimo drugačije? Zato jer tako mora biti. Ima da se čuje i da gori cijeli svijet, da se zna ko je ko i ko je gdje.

d) Reis Kavazović uz Ramazan potencira skromnost i pažnju prema susjedima i sirotinji. Tihu i iskrenu pobožnost, preispitivanje svojih svakodnevnih postupaka. Mogao je za početak da pozove vrh Rijaseta pa naniže da svi budu skromni ali kako-kad derneči i vatromete pravi upravo on. Čim pukne Bajramski top, a možda i prije, moći će mo pročitati i vidjeti te promjene, znamo Reisa odavno. Uz SDA do groba, u politici još dublje. Uostalom, čim ga zvanično savjetuje ‘Hižaslav’ Cerić svje jasno.

Ah, ‘Hižaslav’, evo i on postao skroman, skrušen i jednostavno rečeno pravi musliman. Na tv ‘Hayat’ gdje gostuje kad hoće uz ‘čestitku ‘Hižaslav mubarek Ramazan’ (šalim se, čestitao je kako dolikuje, ovaj put ga je u šegi čestitanja zamijenila Sebija Izetbegović, čestitala je nekako ovako: Allah Mubarek Ramazan) ovaj najveći munafik među ahmedijama je pojasnio da je Ramazan naša zaštita od grijeha i prljavštine, uz oplemenjivanje našeg razuma. Pa onda dodao kako se trebamo uz ovaj mjesec ibadeta kloniti politike a onda razvalio opet o Dodiku i plus, uputio dovu Ukrajincima. To može samo Cerić koji je srebreničkim cvijetom odlikovao Ramzana Kadirova, ahbaba koji ubija po Ukrajini, čak da posti 365 dana u godini on se od svojih opasnih budalaština i pokvarenluka ne može oprati. Niti će se promijeniti.

Bakir Izetbegović je vazio kratko o ‘duhovnim vrijednostima’, nemam pojma na što je mislio. Uz silne afere njegovih muslimana prvaka iz prvog saffa ne idu te stvari skupa. Ako misli opet šatore i ‘postače’ dovoziti u Podrinje da se najedu i uslikaju, samo će omiliti Reisu još više, a i zaradiće jarani i autoprevoznici, nema ni tu novih duhovnosti. Prije neki dan postao je penzioner na jedan dan, uzeo 30.000 KMa otpremnine a sutradan se vratio na parlamentarnu plaću od 9.000 KMa. Kud ćeš bolji i moralniji dokaz o duhovnoj vrijednosti, dobro nama došao najdraži Bakire.

e) Uz Ramazan je usplahiren i Dino Merlin, da se čovjek rasplače nad ovim tajkunom čifutom i cicijom koji o ‘čistoći duše’ naglaba uz svaki Ramazan i uvijek se sjeti nečega što je odranije zaboravio. Kao da je koga briga šta on ima o tome reći. Hanka Paldum penzionerka također, njenog punjenja baterija u džamijama uz Ramazan mi je puna ona stvar, nek zamijeni baterije ili punjače, uvijek isto, ali bh mediji znaju šta se čita i ‘pika’ uz Ramazan, pa ‘guslaju’. Ima svi da se raspametimo kad vidimo upaljene kandilje na munari, kad osjetimo miris somuna ili vidimo koliki je broj klanjača (ne mogu statiti uutra pa su ispred, na cesti) a što nam se sve servira kao na ramazanskom meniju.

Kao da osim na džamijama po Sarajevu (koje su pune jer se sve što ne valja ‘šljeglo’ u Sarajevo usljed čega su mnoge džamije po BiH puste i prazne čak i uz Ramazan, izgrađeno ih previše a narod nestaje, odlazi ili umire) nigdje više ne svijetle kandilji, Bosna je postala odavno samo Sarajevo.

Ma ima, tek je počelo, vidjet’ će mo kad krenu iftari po parkovima i cestama, po planinama i gorama naše Bosne ponosne, tamo gdje ne bude bilo muslimana, dovešće ih se autobusima. Ima da ih bude.

U Mostaru su već iftarili ispod Starog Mosta, obilježavaju ga kao da ga ko otima od njih, neki Ramazan koriste u politici kao nešto najnormalnije.

Jedan od njih je načelnik Zenice Fuad Kasumović, nekadašnji SDA pulen i jatak a unazad nekoliko godina ‘odmetnik’ i vlasnik svoje samostalne partije i Zenice. Već četiri godine za redom Fudo kao ‘Jeremija’ (Dragan Živković Tozovac) pali topa, ne bi li se ‘zatresla sva Jevropa’, brda ponad Zenice odjekuju proslavljajući dolazak Ramazana, tako se ispraća i odlazak.

Dok u gradu na trgu Alije Izetbegovića uz balončiće i paradu i voziće promoviše i sebe i stranku. A opština plaća. Slike u kojima su izveli na ulicu preko 500 djece i načisto ih zloupotrijebili sa vjerskim torbicaam na leđima poklonom IZ (oni kažu – nevladina udruga, ma da, ali islamska) koju vode učiteljice i učitelji odjeveni po najnovijoj modi iz Afganistana ili Pakistana, su pravo bh bogatstvo. Dok ovo sa ramazanskim topovima prevazilazi prvog bošnjačkog topdžiju Abdulaha Skaku bivšeg načelnika Sarajeva koji je otpočeo dijeliti ove topiće namjenske vjerske bh industrije svim opštinama u BiH, dok je trošak od 15.000 KMa po cijevi velikodušno plaćao iz kase budžeta. Zato što će ovih topova izgleda faliti, faliće i granata.

f) Kad smo već kod javne ramazanske žderačine što se fino na bh jeziku zove iftar za postače, koja će zahvaljujući coroni ove godine biti najizdašnija (dvije godine smo bili pošteđeni ove novotarije i gluposti), pita li se iko od ovih ‘skromnih’ i ‘skrušenih’ muslimana kako će to podnijeti sirotinja vjernika, pravih i iskrenih poštovaoca i Ramazana i vjere. Koja je postila i bez topova i bez vatrometa i bez Hanke Paldum i njenih ‘baterija’ a sada je u situaciji da joj je post-vježba tijela i duha postane dnevnom zanimacijom, ne samo s Ramazanom. Jer nema posla, nema para a cijene podivljale. Otišle gore prema Bogu. Kad znamo da je ramazanski menu od 30 do 70 KMa po osobi, sve sa nezaobilaznim hurmama bez kojih smo postili i mrsili se stotinama godina a sada nema šanse (kako ih niko ne uzgaja u BiH to me zanima, mora bit načina), da li se iko od ovih vođa muslimana upita kako ‘zatvoriti’ finansijsku konstrukciju Ramazana ‘tobe yarrabi’ sasvim običnom muslimanu vjerniku, siromahu i uklopiti se u ovaj ‘meni’ u ovakvoj situaciji u BiH?

Kila teletine je u Sarajevu 28 KMa a junetine preko 18 KMa, litra ulja je 5 a gorivo nikad se nezna.

Ako nemaš za cijelu litru ulja kupi pola, rekao bi pun ‘duhovnih vrijednosti’ Fadil Novalić, slično bi savjetovao i za meso. Restorani su za one bliže Bogu i novčaniku. Ja tebi, ti ‘meni’.

Ko ima ima, tako je uvijek bilo, biće nešto i za Bajram- banku, Bakir već počinje da štedi da bi za trideset dana udijelio.

photo : zloupotreba vjere i Ramazana sa djecom Zenice, parada u povodu Ramazana 2022 u Zenici koju je organizovao načelnik Fuad Kasumović a platio opštinskim novcem, arhiv