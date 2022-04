Izbori u BiH će se održati, čeka se samo ko će dati sadake 10 miliona KMa za cirkus od biranja a ko glasove. Jer budžet je rezervisan za mafiju u vlasti

# Svake dvije godine BiH pogađaju elementarne nepogode zvane izbori. Opšti ili lokalni, svejedno je, samo neka se bira. Konstitutivno, legitimno i legalno, pa ko koga više zajebe.

Uz svake izbore je za očekivati promjene, personalne ili ekonomske, kod nas je sve uvijek isto. Iste face, isti problemi, ista država a samo biramo i izabiramo. Iste. Ižvakane i otrcane face, pljačkaše i kriminalce koji dvije trećine svog ‘radnog’ vremena provode po tužilaštvima i sudovima, ostatak na kompjuteru i mobilnim telefonima koje im plaća raja, radi ‘fejsbučenja’, piskaranja, paljbe, mržnje i zavađanja.

Ni one prošle ni one pretprošle nismo kako se to kaže implementirali, vlada radi nelegalno i nelegitimno, nepopunjen Parlament i vijeće ministara te Ustavni Sud, uglavnom rade telefonom i po potrebi, nismo čak ni utvrdili silne krivične prijave poslije onih prošlih izbora gdje su masovne krađe očigledne i javno priznate a evo užurbano radimo na provođenju slijedećih.

# Čak, promjenu Izbornog zakona i međunarodne izaslanike smo ‘nogirali’ da bi sve moglo biti po ‘starom’, da se možemo opet potkradati i vladati još desetak godina, izborna kampanja je u punom jeku.

Po dijaspori SDA u organizaciji ‘Mreža’ (udruga Islamske Zajednice BiH ali o trošku budžeta) traži lovu i glasove, navodno ne za sebe već da se sruši Republika Srpska (daj Bože), zapravo traže se glasovi dijaspore da se podebljaju stolice poslanika u tom entitetu koje su se trgovinom Bakira i Dodika smanjile od 17 po završetku rata do nekoliko SDA uhljeba koji sada ‘tamo’ dolaze na posao iz FBiH. Svako, čak i politički najnepismeniji stanovnik BiH zna da se ono što Bakir Izetbegović govori ne može drugačije okarakterisati nego kao notorona laž, međutim nije do Bakira, do dijaspore je, do nas.

Ujedno izborno gostovanje po dijaspori je zgodna prilika da se osvježe poznati bh mitovi (o nenadjebivoj snazi i nepobjedivosti, o ‘značaju dijaspore te da se ‘dušmani’ i ostali neprijatelji države označe metom na čelu, ‘posebno’ sada kad je u Ukrajini isti scenario kao u BiH …), da se zbiju redovi i radikalizuje situacija iz koje nas mogu spasiti i izvući zna se već ko. Oni. Vlast.

Kod kuće izborna kampanja nije nikad ni prestajala, dobivamo još poneku političku partiju (malo nam 140 već postojećih), licitiraju se neprijatelji države i njeni spasioci, izbori se traže ko za lijeka. Ako ih ne bude, nema države.

# A države nema to svi vidimo kod slijepih očiju, međutim nismo mi slijepi kod očiju mi smo slijepi u mozak i tu nema pomoći, nema ni doktora ni lijeka. Više mozga ima u oljuštenom orahu čije jezgre su pametnije od svakog ‘osviještenog’ konstitutivnog bh glasača.

Vidjeli smo na ‘slučaju’ Mostara gdje se nismo birali 12 godina da je ‘država radila’ i da su održani tek kad su se ‘dogovorili’ Bakir i Dragan, vidimo da ‘radi’ i u ostatku FbiH i u entitetima, stoga kod ovakve situacije nama izbori nisu ni potrebni. Ovi ‘naši’ o njima odlučuju i nemaju namjeru se umoriti, odavno su po stolicama u poslaničkim klupama Parlamenta i Kantona ‘prešišali’ Titu i ‘onaj mračni komunizam’, evo duže su na vlasti od Broza pa nikom ne smeta. Džaba para i živaca Tite mi, umjesto izbora jednostavno su to vodeće tri nacionalističke stranke mogle olako dogovoriti bez pompe (da hoće) i izbore provesti aklamacijom. Glasanjem svako u svom nacionalističkom toru, jer ionako se kao za sve u državi ‘pitaju’ ova tri lopovska brata uz vjerski kler. Tako bi uštedili i pare i jare. No, izbora će biti, ne zato što tako tvrde američki ili neki drugi ambasadori ili predstavnici EU, već zato što će trojica ‘lidera’ ponovo zabetonirati postojeće stanje, njima nikakve promjene ne odgovaraju, zato su protiv bilo kakvih izmjena. Ostaje još da se malo ‘guzaju’ i svađaju dok se ne vidi ko će platiti račun u kafani zvanoj CIK (Cetralna izborna komisija BiH, cik, cik, cik pogodi). Jednostavno zbog toga jer ‘naši lideri’ ne mogu bez sadake, sadaka nam je ‘zakon’ i hatiferman.

# Zbog čega se iz ove nelegitimno sklepane firme glavne za izbore šalju ‘ozbiljna’ pisma ka OHRu (ne bi li on to platio), sastanči se sa Visokom bh predstavnikom ne bi li odriješio kesu, piše se u EU ne bi li dali lovu evropljani ili bilo ko drugi iz kakvih fondova, samo da je ‘džabica’, samo da lova ne ide za izbore iz budžeta.. Budžet je za džepove korupcione mafije u vlasti. Plus, još kažu ‘mi smo spremni’, a nisu revidirali čak ni izborne spiskove što je ‘abeceda’ svih izbora i već se golim okom vidi da će sve biti ‘regularno’. Samo jednim pogledom su ‘otkrili’ da je na spisku glasača blizu 1.500 stogodišnjaka, što će reći mrtvih, koliko će ih se iz groba još pojavit kad bude glasanje to je posebna priča. Dok love u BiH prema svakodnevnim hvalama ima i previše. Nema zemlje na svjetu koja je siromašna kao BiH a da ima tolike poreze i namete i tako skupe predstavnike u vlasti. Koji se danima hvale ‘vidi koliko smo ukupili harača’ a mi aplaudiramo što nas pljačkaju kao sitni lopovi na ulici. Svakodnevno čitamo izvještaje o otimačini iz Ureda za poreze, te kako stotine miliona KMa ‘stoje na računima’ a sad kad je ‘zapelo’ za desetak miliona KMa, prosjači se i prijeti : ako ne bude para nema izbora, što znači nema ni države. Kuku & lele.

# Budžet koji se u najnormalnijnijim državam (gdje mi sigurno ne ‘spadamo’) donosi prije Nove godine za slijedeću, kod nas je tek usvojen prije nekoliko dana. Složno kao braća u kafani kad je lova u pitanju, i to najveći do sada : 5,6 milijardi. Do sada je budžet punjen i pražnjen onako ‘telefonom’ i privremenim odlukama, sada kad je zadnji zakonski voz (april) braća su skoro jednoglasno našla zajednički jezik love. Mashanllah. Dvije trećine od ove hrpe para će na njihove guzice i benefite (čak su ovako nedogovoreni i nesložni izglasali sebi i regres za ovo ljeto, po uzoru na Brozovo vrijeme odakle prepisuju samo ono što im odgovara), dio ide za vraćanje kredita i dugova a ostalo za sitnu boraniju od raje i socijale. Slične milijarde su usvojene i u budžetima Kantona, stotine miliona po opštinama, i svi su kao ovaj u FBiH uvećani, nije niko lud da smanjuje, beg nikad nije bio cicija.

# U ovom budžetu koji je najveći u istoriji BiH do sada, nema nijedne KM za izbore što bi bilo najnormalnije, kad već iz toga ima za sve političke stranke. Što znači da ovi u vlasti znaju šta rade. Mi ćemo ‘zatezati’ i prozivati Bevandu i ministarstvo finansija, Bevanda će prozivati Vijeće ministara i Tegeltiju, Tegeltija Bakira i Fadila, na kraju, pošto je međunarodna zajednica odlučila da se izbori moraju održati-neko će platiti. Ili fondovi EU ili OHR a nama će ostati u budžetu da ‘troškarimo’. Jednostavno k’o pasulj ili ko ‘Hazirina kašika’. Ako se slučajno i ne održe, minimalne su šanse za takav scenario, vlasnicima države je opet potaman. Svi ostaju u svojim foteljama u kojima će biti i poslije izbora. Valja nama još puno godina gledati Fadila, Bakira, Čovića, Komšića, Dodika… Bolje nismo ni zaslužili niti ikada ozbiljno tražili.

Uostalom, šta bi radili do slijedećih izbora. Pobjednici, poraženi, prijave, izdajnici, spasitelji, država, genocidaši i gazije, ustaše i četnici, preletači, sklapanje i rasklapanje dogovora, partneri, koalicije i izborni inženjering ….

Ko bi to propustio. Niko, čak ni luđaci u ovoj mentalnoj ustanovi otvorenog tipa zvanoj BiH.

photo ilustracija : Dragan Čović, Milorad Dodik i Bakir Izetbegović, karikatura magazin ‘Byka’, arhiv