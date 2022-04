Bisera Turković ponovo u Dohi kod sina, na ‘marginama’ vodi borbu za bh državu : Turci predlažu a braća Arapi osuđuju agresiju Rusije na Ukrajinu i odlučuju u ime države BiH o sankcijama, dok i jedni i drugi to nisu odradili u ime svojih država i velika većina ih je u zagrljaju sa Putinom

Kad ide u državu Katar ministrica vanjskih poslova SDA Bisera Turković na ulazu u avion cvrkuće ‘home, sweet home’, kao što znamo njena zadnja ambasadorska stolica i destinacija je bila upravo tu. Međutim, prije nego će sjesti u ministarsku fotelju i ‘napustiti’ Katar tamo je uhljebila sina (Ali Turković) uz pomoć direktora OSAe prvog bh špijuna ‘Osmice’ Mehmedagića, tako da joj je svaki odlazak u ovu ‘prijateljsku bh državu’ zapravo dolazak kući. Šta će njen sin uposlenik Obavještajne službe u bh ambasadi znaju samo Bisera i ‘Osmica’, najvjerovatnije Ali ‘špija’ i informiše a radi kao ‘nastavak’ mame Bisere, koja je u kadrovskoj križaljci (ispunjavalici, da se izbjegne riječ krst ili križ u korjenu svake bh riječi) zato je Bisera svako par mjeseci u Dohi, glavnom gradu Katra, ponekad obiđe i ostale arapske zemlje i destinacije, čisto da zadovolji raspored u svom opisu poslova, kada prisustvuje nekakvim ‘konferencijama’, ‘zakladama’ ili ‘važnim sastancima’ gdje se na ‘margini’ sastaje sa ostalim ‘bh prijateljima’ iz Pakistana, Afganistana, čak stigne i da se uslika za svoj ‘fejs’ sa islamskim radikalnim šeikom i ideologom (Yusuf Qaradawi) doskorašnjim tipom sa potjernice Interpola, idolom Islamske Zajednice BiH.

Tamo u svom arapskom svijetu Bisera zakrabuljena i pokrivena kao čisti melek (iako to ne mora činiti jer nije obavezna, iako to ne bi smjela činiti jer predstavlja sekularnu državu BiH) pliva kao riba u vodi. Potpiše kakve važne međudržavne sporazume iako nije za to ovlaštena, donese malo hurmi i malo više kredita, donacija i poklona, vidi sina, popuni instagram i face profil …

Zadnji put prije nekoliko dana biserna Bisera je u najvećoj krizi u BiH zbog blokade države na svim nivoima i agresije Rusije na Ukrajinu od rata na ovamo trknula na ‘konferenciju’ organizacije islamske suradnje OIC (što mu dođe kao Ujedinjene islamske Nacije, njih 57 država) gdje BiH nije čak ni članica već ‘posmatrač’. Odakle se pohvalila svojom državničkom funkcijom, te kako je skup pozdravio predsjednik Ukrajine na tečnom ukrajinskom ‘esselamu alejkum’ te kako je na prijedlog Turske ova Konferencija donijela ‘važnu’ -‘Rezoluciju’ kojom priznaje suverenitet i integritet države BiH te osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu’, što je kako su mediji prenijeli ‘odličan posao’ i državnički nastup ministrice Bisere.

Naravno, iako smo svi očekivali da Bisera lobira po EU, u Bruxellesu ili u Americi, budući da je, kao što nam se spočituje svaki minut’ država BiH na evropskom putu i prema NATO Savezu, Bisera to ‘odrađuje’ sa ‘prijateljskim’ arapskim državama budući da je na njenom diplomatskom kompasu kao i na kompasu BiH zapad davno preselio na Istok.

Što se pak tiče ‘važne Rezolucije’ koja je donijeta na ovoj ‘konferenciji, par natuknica ide kao prilog.

Ova ‘rezolucija’ ima istu ili manju važnost od bilo kakve druge od stotinu sličnih ili istih donešenih ili u BiH ili negdje vani i može se mjeriti u količini doniranih hurmi od braće Arapa a što je Bisera ‘izlobirala’ u jeku najveće korona pandemije u BiH. Kao što već svi znamo a ‘pravimo’ se da ne znamo, rezolucije, deklaracije, zaključci ili ‘konferencije’ ovog tipa nemaju nikakvu pravnu snagu, to su obične političke bezobrazne budalaštine sa kojima nas zabavljaju već tri decenije. Dakle, to su samo preporuke ili deklaratorne kostatacije koje ne mirišu već smrde koje se donose uvijek kad hoćeš reći da nešto radiš a nemaš pravnih mogućnosti za bilo šta pametnije, i kad hoćeš da ‘talasaš’, da naprđuješ i zavađaš nacije i narode u svrhu zbijanja vlastitih redova.

Ova u Dohi čak nije išla na prijedlog ministrice već je to ‘predložila’ Turska pa je tim više značaj takve rezolucije manji i manje mjerljiv uopšte. BiH suverenitet i teritorijalni integritet nije sporan čak ni kod Milorada Dodika ili kod Putina dok njen drugi dio je posebna priča. Osuda islamskih zemalja agresije na Ukrajinu od kojih velika većina je još i u prijateljskim i posebno poslovnim vezama sa Rusijom je klasična licemjerna pisana zajebancija da ti se od nje zgadi. Tim prije jer Turska nije uopšte uvela sankcije Rusiji a predlaže ‘u ime Bosne’ i Bisere da se Bosna o tome izjašnjava u Dohi umjesto u Sarajevu. Uostalom, bespotrebnost takvog jednog praznog akta je očigledan zbog toga jer se BiH o tome već izjasnila, nema nikakvog razloga da u ime BiH to predlažu Turci a utvrđuju Arapi i Bisera.

No, rezolucija i deklaracija nikad dosta a i mora se opravdati odlazak u inostranstvo o trošku raje, i mora se raja držati na ‘žici’. Vidi nacijo kako ‘svi podržavaju’ sankcije samo to neće ‘genocidni’ Srbi i još ‘ustaškiji’ Hrvati. Treba li pominjati kako Bošnjaci vazda sa rezolucijama i deklaracijama talasaju i stvaraju privid postojanja zakona, kako domaćih tako i međunarodnih, pa se ta nevažna dokumenta traže i kod kuće i po čitavom svijetu. Iz godine u godinu, čak i mjesečno. U dijaspori to lobiraju i zahtijevaju džemati i nekakve ‘nevladine’ udruge, kod kuće političke partije ili poslanici u klupama koji svoj nerad permanentno pokrivaju ovim glupostima od kojih osim svađa i zbijanja nacionalističkih redova nema drugog ničega vrijednog. Podsjetimo samo na deklaraciju o genocidu u Srebrenic koju naravno nisu donijeli Turci ali nisu ni naši parlamentarci u klupama ali zato o tome grme već godinama po dijaspori i pišu vladama širom zemaljske kugle, osuđujući sve one i svakog onog ko to ne donese. Svi osim Turske, ona se ne mora izjašnjavati jer je njen stav ‘neupitan’.

Ako ima išta od gadosti naših bh političara što oni koriste jer drugo ništa i ne rade, to su upravo ovakvi zahtjevi koji se predlažu sa unaprijed znanim odgovorom da se neće usvojiti, a što njima upravo i treba. Da objave da ‘rade’, jer od toga žive. I da nađu i optuže ‘krivce’.

Vidjeli smo kako je famozni pisač pisama i prijedloga (svakodnevno prelijevanje iz praznog u šuplje) Denis Bećirević SDP crvena nada i uzdanica neki dan u bh Parlamentu tražio donošenje zaključka da se Vijeće ministara izjasni o sankcijama prema Rusiji iako je o tome BiH zauzela stav, naravno vidjeli smo poslije i očekivanu reakciju Dragana Čovića koji je odbio to staviti na dnevni red Doma naroda, sad danima mediji raspravljaju o sramoti i bezobrazluku ‘čelnika’ HDZa i ‘UZPovcu’ ne upuštajući se uopšte u ocjenu legitimnosti postupka Bećirovića ili potrebu da se odlučuje o nečem o čemu se odlučivalo.

Niti će iko upitati tog notornog leziljebovića Bećirovića kad će i zašto nije uputio sličan prijedlog o donošenju zaključka ili deklaracije pa i rezolucije o recimo akcizama na gorivo koje neće da smanje ni za cent, o svojoj plati koju uzima od sirotinje nizašto kao i svi ostali uposlenici ili recimo zašto nije zatražio da vlada ili Parlament ukinu sramne ‘otpremnine’ (dobiješ 30.000 danas i ideš u penziju a sutra nastavljaš raditi sa platom do 9.000 KMa) ili da se takav zakon izglasa u Parlamentu.? Ma čak da se sve to bar spomene u ‘rezoluciji’ ili ‘deklaraciji’, bar iz zajebanije jer svi znamo da to ima snagu važnosti kao i pisma dr. Bećirevića.

A, jok, taj film nećete odgledati. Čitam jučer poslanica SBBa (Sanela Prašović Gadžo) i poslaik SDPa Irfan Čengić predložili za sutrašnju sjednicu Parlamenta donošenje još jedne ‘rezolucije’ kojom će se spašavati BHRT koja je pred kolapsom. Pa ako ‘ne prođe’ da znamo ko su neprijatelji države.

Pa ljudi moji je li to moguće i kad će više stati sa tim budalaštinama, ima li iko pametan da mi odgovori?

photo : Bisera Turković u diplomatskoj uniformi ministra sekularne BiH na Konferenciji u Katru, arhiv