Kakva blamaža Tuđmanovog pravnika u penziji Sulejmana Tabakovića iz Zagreba i tv ‘Face’ : Od prije nepunu godinu dana javno obećanih 100 milijardi dolara za žrtve rata po presudama dva američka Suda koje su obećavali Sulejman, nekakav ‘stručnjak i istražitelj’ međunarodne reputacije tipa njegovog nadimka Muradif Pajt zv. ‘Mrak’ (nekadašnji miljenik Alije Izetbegovića u Zagrebačkoj džamiji, kasnije ljutiti protivnik koji je zbrisao u Ameriku sve do penzije koju uživa u BiH) i advokat u penziji sa sumnjivom diplomom Ramo Atajić (prevodilac za slovenski i njemački jezik te najpoznatiji utjerivač krajiških penzija iz inostranstva, najviše poznat po prijevodu Kur’ana sa njemačkog što mu je bila odskočna daska u napredovanju i karijeri) te ekonomskog sloma Republike Srpske, Srbije i Crne Gore prinudnom naplatom, došli smo do nove bh političke pantljičare u osnivanju – ‘Bosna Bosancima’ kojom ovo gerijatrijsko društvo diletanata obećava referendume, povratak Sutorine i novu organizaciju države BiH. Za žrtve sada se pominje ‘samo’ 50 milijardi. Nečega i onako uzgred …

# Ja znam da narcisoidnom Senadu Hadžifejzoviću nije nikad dosta ‘ekskluziva’, ‘šokantnih sugovornika’ i ‘rata uživo’ pa makar i u BiH, međutim zadnjim (po drugi put u godini dana) trošenjem vremena i naše pažnje sa gostom iz Zagreba Tuđmanovim pravnikom u penziji Sulejmanom Tabakovićem, stvar se otela kontroli ludila. Bez obzira što je voditelj gosta najavio kao ‘zvijezdu’ sa ‘petsto hiljada pregleda na internetu njegovog prethodnog gostovanja’. Kao da najavljuje starlete Karleušu ili Kiju Kockar.

Pisali smo u nekoliko navrata o ovom liku (zadnji put maja prošle godine, vidi post : ‘Izdali me prijatelji, izdao me brat’, u podrubrici ‘melanholija zavičaja’) jer su uz ovu temu o naknadama žrtava rata po američkoj presudi kod Senada tlapili pored Tabakovića i njegovi suradnici i ‘stručnjaci’ Muradif Pajt i advokat sa sumnjivom diplomom a ‘svjetski stručnjak međunarodnog prava’ Ramo Atajić iz Bužima kod Velike Kladuše sa kancelarijama u Sarajevu, Zagrebu i širom Evrope.

# Ukratko, što kraće. Ova trojka (Tabaković Sulejman, Ramo Atajić i Muradif Pajt zv. Mrak) prošle godine su u medijima, Tabaković i Pajt kod Hadžifejzovića Atajić po printanim bh medijima tlapili širom BiH i ‘senzacionalno’ izišli sa objavom kako će tragom dvije američke presude (Jane Doe v. Radovan Karadžić, No. 93-Civ-0878 (PKL) (S.D.N.Y). – odštetni zahtjev 4,9 milijardi dolara, i Kadić i ostali protiv Karadžića i ostalih, broj 1:93-cv-01163(PKL) (S.D.N.Y) – odštetni zahtjev 750 miliona dolara) olako naplatiti 100 milijardi dolara (jer je sa kamatama odštetni zahtjev porastao za dvadeset i kusur godina od kada su presude donešene) za žrtve bh rata, slomiti Republiku Srpsku, Srbiju i Crnu Goru, prinudnom naplatom i pljenidbom aviona, banaka, nekretnina… I sve to rade kako su rekli ‘pro bono’, tj. onako za džabe.

To je bilo u prvom gostovanju, prvo Tabakovića pa poslije Muradifa Pajt zv. ‘Mrak’ te Atajića u ‘Oslobođenju’, Pajt je prvobitne milijarde ‘smanjio’ i najavio ‘prodaju’ potraživanja iz presude ‘poznatim i uglednim’ brokerskim kućama u Americi koje će umjesto njih ganjati dužnike a oni dobiti lovu ali iznos je smanjen na 20 miljardi u kešu kako je ustvrdio ‘Mrak’ lanuvši kako su dogovorili procente, njemu toliko Atajiću 26%, za Sulejmana nije rekao ništa, pa je pukao njihov ‘patriotizam’ i ‘džabaluk’ kojeg ulažu u ovaj postupak i vidjelo se šta je njihov ‘pro bono’ cilj, međutim i dalje su zvali žrtve da se jave i da im daju punomoć.

Sugovornici su tvrdili da je to ‘gotova stvar’ jer su dobili pečat apostille na presude američkog Suda čime su presude ‘postale pravosnažne’ iako svaki pravnik zna šta je apostille samo ovi stručnjaci nemaju pojma, a to je da se taj pečat dobije za svaku odluku ili izjavu i dokument sačinjen u stranoj državi a treba se upotrijebiti u drugoj i ne daje ni pravosnažnost ni izvršnost i da sa njim nije ništa ‘gotovo’ jer se presude moraju nostrificirati – priznati kod domaćih sudova da bi se izvršile, svašta su drobili a Senad buljio u njih kao u čudo.

Onda su najavili ‘jednu zemlju iz EU’ koja će priznati te presude, kasnije smo čuli da su zahtjev uputili Općinskom Sudu u Zagrebu, međutim prešutali su da ni to nije ‘gotovo’ jer presude moraju potvrditi sudovi domaćih zemalja gdje se presude trebaju izvršiti, a to su BiH i Srbija, no raja po internetu i inače u medijima je prihvatila ove pravne zafrkancije jarana što se vidjelo i po komentarima na naše tekstove, gdje se uključio čak i advokat Atjaić. Sa već poznatim bošnjačkim serotinama: kritikom ovim ‘borcima’ domoljubima kao ja nisam za to da se presude naplate, automatski sam protiv žrtava i za Dodika i Republiku Srpsku, iako sam govorio o pravnim nemogućnostima njihove šarlatanske igre sa žrtvama, njihovim notornim nepoznavanjima temelja prava i iznalaženju mogućnosti da ugrabe išta iz presuda za sebe, što im je i bio konačni cilj, čak i da su uspjeli dobiti pravosnažnost i naplatiti bilo šta.

# Zadnjim gostovanjem 19.03. ove godine, Tabaković se ukazao i slika oko naplate milijardi kao ‘gotova stvar’ je postala malo jasnija. Zaboravio je žrtve i presude, zaglavio u politici. O američkim presudama je samo ‘natuknuo’ u uvodu par minuta ali sada je baratao sa ’50 milijardi dolara’. Pajt je od 100 milijardi tvrdio da će presude prodati za 20 milijardi u kešu o čemu Tabaković ništa nije vazio, zaboravio je šta je govorio ranije on ili Pajt ili Atajić, zaboravio ‘ugledne brokerske kuće u Americi’ koje će dati njima trojici 20 milijardi dolara u kešu za 100 milijardi potraživanja iz presuda kešu, ništa o ‘stranim stručnjacima koji rade sa njima’, nije pomenuo ni Pajta ni Ramu Atajića, ništa hej, ma nije pomenuo ni potvrdio jer najvjerovatnije priznanje presuda u Zagrebu nije ni dobio, svo vrijeme je uz kritike bh političarima promovisao novu ideju. Osniva ‘nevladinu udrugu’ koja će se zvati ‘Bosna Bosnacima’, sve je spremno za registraciju, sa kojom će promijeniti državu BiH i čitav svijet. Onako muški iz Zagreba i penzionerskih užitaka.

Provešće referendum, nema više Bošnjaka, ‘kakvi Bošnjaci’ šta je to, (aha, to mu neće lako oprostiti i šta će onda Hadžifejzović kad je i njemu biti Bošnjak svetinja), ukinuti će entitete i kantone i stvar ‘gotova’.

Znači, dobili smo novog bh političara i uhljeba penzionera iz dijaspore. Kao Mirsada Hadžikadića ili Ćamila Durakovića ili Reufa Bajrovića možda najbolje, jer ovaj potonji ‘djeluje’ u ‘nevladinoj” svojoj i ženinoj udruzi registrovanoj u Americi i u Evropi, znači i u BiH. Riječju ‘usječena’ je nova pantljičara na jaslama budžeta koja će ‘stvari dovesti u red’. A nije čak ni politička partija. I ne samo to, Sulejman će preko ove ‘udruge’ poništiti međudržavni ugovor BiH i Crne Gore pa vratiti Sutorinu koja nam je prevarom ‘oteta’ i data crnogorcima (sad mu ne gine dova ‘Hižaslava’ Cerić Mustafe i osvještenih Bošnjaka, klicaće prvi ‘akademik’ Muamera Zukorlića Kurtćehajić iz rodnog Sandžaka i još rodnijeg Sarajeva i njegove ‘akademije’ Kulin Ban) i kaže još da moraš povjerovati : svi me zovu sa svih strana, koliko sutra udruga će biti registrovana i imaće podružnice svuda po BiH.

# Mene ne bi iznenadilo da i ovaj nastup pravnika u penziji pogleda ‘stotinu hiljada posjetilaca’ na internetu jer to Hadžifejzoviću izgleda postaje mjerilo u odabiru gostiju (pored ‘rata’ koji samo što nije, voliš li Bosnu, kako si smio reći da je bio genocid a Srbin si, je si li za ukidanje ‘eresa’ i ‘šta si napisao Dodiku, šta ime sa Bakirom i Sebijinom diplomom), ne bi me iznenadilo da u toj ‘udruzi’ koja lako preraste u političku partiju ako hoće u vrhu budu i Atajić Ramo advokat i Muradif Pajt zv. ‘Mrak’, mene interesuje samo ovo. Dokle će se ovakvim tipovima dozvoljavati zloupotreba javnog medijskog prostora?

A to da li će neko povjerovati trojici penzionera, pravniku iz Zagreba kojem je pečat apostille znak pravosnažnosti i izvršnosti odluke stranog suda što je za svakog pravnika pa i pripravnika čista budalaština i zajebancija, ili samozvanom ‘stručnjaku’ za međunarone odnose Muradifu Pajtu (gdje je taj tip studirao i stekao takvo zvanje) koji nije uspio svoje ratne satelitske mobilne telefone koje je nabavljao za Aliju naplatiti iako je imao presudu američkog suda (jer presudu nije potvrdio Sud u Sarajevu) pa i penzioneru advokatu Atajiću ‘stručnjaku za međunarodne odnose’ koji ni dana nije proveo u studentskoj menzi na pravnom fakultetu u Banja Luci, u to nemam nikave sumnje.

Jer je to sve stvar naše bh lake beletristike. I ekskluziva ‘Face Tv’.

Ah, da, žrtve, milijarde, prinudna naplata, šta će mo sa tim?

Ma ko te pita, ode Suljo u politiku, tu su milijarde.

photo: Sulejman Tabaković penzionisani pravnik iz Zagreba osniva udrugu ‘Bosna Bosancima’, gostovanje na tv ‘Face’, arhiv