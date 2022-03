Zna se, pušenje ne ubija nikog osim Dodika, samo nek’ se čita i ‘lajkuje’

Danas je nakon 7 (sedam) godina mukotrpnog ‘istraživanja i prikupljanja dokaza’ koji su prije toliko vremena bili poznati kao i danas, Milorad Dodik dao kratku izjavu u BiH Tužilaštvu u vezi prijave za kupovinu vile u Beogradu i ‘kredita’ sa propalom ‘Pavlović Bankom’.

Međutim, osim nagađanja da li je tamo ‘svratio’ jer tako želi i to kao svjedok ili ‘morao’ jer se zna ko je vlast i izjavu je dao u svojstvu osumnjičenog, ne zna se mnogo. Prema izjavi Dodika ipak se ‘odazvao’ na poziv tužilaštva kao osumnjičeni ali je ‘odgodio’ ispitivanje za neku drugu priliku, ‘suviše složena stvar’.

Ali, u ovako ozbiljnoj stvari Dodik je opet svojim gestom svu pažnju skrenuo sa korupcije i istragu svrnuo u drugom pravcu (on je inače majstor skandala i zapleta) u čemu su mu kao i obično pomogli bh mediji (također majstori skandala i budalaština svih vrsta i jedni od sigurnih krivaca za stanje u BiH), niko ne priča o njegovoj vili u Beogradu ili kreditu od banke dobivenom na sumnjiv način (blizu milion KMa, ‘nekih 700 do 800.000 KMa) već o Dodikovom srednjem prstu.

Prilikom odlaska iz Tužilaštva Dodik je iz auta ekipi okupljenih novinara kroz prozor pokazao srednji prst i sada čitav dan (a tek će se o tome naglabati) bh mediji samo pišu o ‘prostakluku’ Milorada Dodika.

Tako portal ‘Depo.ba’ u nadnaslovu tvrdi ‘Nakon novog bahaćenja lidera SNSDa a u naslovu ”Mektić je to (možda) najbolje sažeo : Nije Dodik srednji prst pokazao novinarima već…, dodajući najnoviji ‘twitt’ bh parlamentarca i nekadašnjeg ministra sigurnosti Dragana Mektića i navodeći u tekstu uz screen Mektićeve umotvorine sliku Dodikovog prsta sa zaključkom kako je ‘Dodik pokazao vulgarnost’.

Jedan od najposjećenijih bh portala Klix.ba donosi : ‘Lider SNSDa Dodik još jednom demonstrirao vulgarnost i neprimjereno ponašanje koje sebi član bh Predsjedništva ne bi smio dozvoliti’, radio Sarajevo pak izlazi sa ovakvim naslovom : ‘Bezobrayno i prosto’. ‘Koliko nisko može pasti jedan bh. političar? Dodik novinarima pokazao srednji prst!’ nariče BLiN (Banja Luka In), magazin ‘Byka’ stiže s naslovom ‘Srednji prst ne smijemo pokazivati političarima u BiH, a oni nama?, ‘Slobodna Bosna tvrdi : ‘Dodik pokazuje sredji prst a Željka aplaudira’ …

I tako unedogled, uz osude ide obavezno ‘twitt’ Dragana Mektića o čemu će mo nešto kasnije.

Osuditi Dodika nije propustio ‘Avaz’, dapače, on je to učinio prvi i najavio ranije njegovo ispitivanje, ‘Radio ‘Slobodna Evropa’, javio se čak i SDP iz usta predsjednika Nikšića (‘Nema poštovanja i nervozan je, nisu mu novinari krivi’) dok je na kraju svih krajeva reagiralo na ove prostakluke sa prstom čak i Udruženje novinara tražeći da se Dodik izvini ‘zbog sramotnog ponašanja’. Ostaje još da se o prstu Dodika izjasni Reis, stari i novi, ‘Preporod’ ili da se oglasi ‘Institut za izučavanje genocida’ iz Canade ili komentatori Bajrović i Suljagić pa da stvar bude potpuno medijski pokrivena, budući da je ista tema i u sarajevskim tv dnevnicima od BHRT do N1 kanala … Ne bi bilo loše ni zakazati vanrednu sjednicu Vlade i Parlamenta, po mogućnosti i Predsjedništva …

I zbilja, kad je već tako vruća tema, Dodik je samo zbog svog prsta zakazao konferenciju za štampu i tisak pa je pojasnio. ‘Srednji prst sam pokazao novinarima ‘Avaza’ i BH Televiziji koju sam prepoznao jer o meni stalno izvještavaju ne bezobrazan način i plasiraju laži’, ‘u tužilaštvu su me pitali sve ono što je ‘Avaz’ o meni objavio i najavio, ostalima nisam pokazivao prst’. Čime se faktički izvinuo ostalima ne pojašnjavajući kako je u onakvoj brzini vidio samo ‘BN’ i’Avaz’ novinare. Dobru opasku na ovu temu koja je zasjenila i propast izbora u vezi Izbornog zakona i bh političke svađe sa međunarodnom zajednicom u vezi toga je svojim zaključkom i naslovom pogodio portal ‘Byka’ iznoseći poznatu tvrdnju da se političarima se ne smije pokazati srednji prst, novinarima može, podsjećajući na 2017. kada je jedna turistkinja iz Amerike pokazala Bakirovoj (Izetbegović, op. Cross) pratnji prst i kažnjena prekršajno po hitnom postupku.

E, a sad pazite ovo.

Nije uopšte sporno da je Milorad Dodik ‘skandal majstor’ i bahati i bezobrazni političar, i da je njegovo pokazivanje srednjeg prsta ‘sedmoj sili’ ili bilo kome drugome dokaz javašluka, odsustva kulture, bezobrazluka i svega ostalog što ide uz bh nedodirljive političare, te da mu kao članu bh Predsjedništva ne dolikuju ovakve nekulturne ekspresije, sporne su neke druge stvari. Prvo, otkud novinarima’Avaza’ prije ispitivanja originalna ‘saznanja’ o pitanjima koja će Dodiku postaviti tužilac u svom ‘svjedočenju’ ili ‘odbrani’ na koje je Dodik uputio u svom ‘izvinjenju’ ostalim novinarima (za BN TVse zna, njoj se neće naskoro izvinjavati iz već poznatih razloga, to je tv opozicije koja se sa njim permanentno bavi), materijal koji ne bi trebao biti dostupan javnosti u fazi istrage nikako a došao je do ‘Avaza’? Istim kanalom ‘krtice’ iz Tužilaštva kako svojim ekskluzivama Advo Avdić servira iz ladice ‘Osmice’ Mehmedagića direktora OSAe i osvaja popularnost i obraz novinara istražitelja, drugog pojašnjenja nema, jer svi znamo i na drugim slučajevima da iz Tužilaštva dokazi ‘cure’ kao voda iz šupljeg oluka.

Drugo, skoro svi mediji koji su osudili ovaj potez Dodika i njegovu ‘vulgarnost’ i ‘sramotu’ potkrijepili su ali u pozitivnom ‘twittom’ Dragana Mektića, ministra i političara. Koji ne mora bit nužno netačan ali je po meni sraman i bestidan, pa ako ćemo pravo i vulgaran, vulgarnji od srednjeg prsta Dodika. Ovako je Mektić ‘twittnuo’ uz sliku Dodika u autu a skoro svi mediji to sa sipatijama i odobravanjem prenijeli, ružeći Dodika. Cititram: ‘Nije on srednji prst pkazao novinarima već čitavom narodu u smislu svi mi možete popušiti kurac’.

Tekst sam prenio u originalu, i ostali mediji su ga tako prepisali, ‘Mekto’ je pobrao sve moguće ‘lajkove’ i simpatije kao i obično, jer često u svojim ‘fejs’ kratkim doskočicama u vezi Dodika koristi psovke a mediji to prenose sa odobravanjem i oduševljenjem. Dakle još jednom, sramno je i bestidno pokazivati srednji prst ali je još sramnije ovakve vulgarnosti Mektića, samo zato jer su uperene protiv Dodika, citirati i prenositi bez zatamnjenja ili skraćenja. Uz temu o vulgarnosti Dodika. Što je opet odličan znak da su nam i novinarstvo i mediji u ‘onoj muškoj stvari’. Da je Mektić dodao i ovo ‘svima vam je jebo mater’, i to bi ‘prošlo’, jer u patriotizmu i domoljublju je sve dozvoljeno.

A da će biti još ovakvih ‘pikanterija’ uperenih protiv novinara u to ne treba sumnjati. Od kako je Huso Ćesir, SDA kadrovik iz Sarajeva napao novinara portala Klix.ba marta 2019, ništa više u vezi s tim neće biti isto. Naime, Bakir Izetbegović je tada ustvrdio da je Huso zapravo ‘napao kameru’ a ne novinara i to je ‘upalilo’ i kod bh medija i kod organa ‘ganjanja’, Ćesir nije ništa od zakona osjetio. Dodik je, kad je već ona njegova muška stvar ponuđena nama čitaocima na tanjiru Mektića i ono erotsko i sexi pušenje manje sramotno i bezobrazno od njegovog srednjeg prsta trebao reći, ali nije se dosjetio : šta vam je ljudi, nisam pokazao prst novinarima već kamerama, one su mi onako uperene u mene svaki čas dosadile i isprovocirale me kao Husu Ćesira, uplašile i dosadile’ i sve bi bilo rješeno. I bilo bi mu oprošteno. Kod celebrity faca, a što su naši vajni bh političari zasigurno, to bi ‘ispalo’ čak i simpatično, kao kad recimo neki glumac ili sportista pokaže svoj prst publici ili se uhvati za istetovirano međunožje koje može čak i pokazati u pravoj veličini.

Ovako, džaba se izvinjava, Dodik pokazao, Mektić nam dao i mi ‘popušili’. A oba celebrity prostaci.

photo screen : twitt Dragana Mektića uz pokazivanje srednjeg prsta Milorada Dodika kojeg su prenijeli skoro svi bh mediji, arhiv