‘Kontroverzni bh biznismen’ Selver Oruč i njegova firma ‘Robot Commerce’ otvorili su svečano u Bugojnu još jedan u nizu desetina sličnih tržnih centara izgrađenih širom BiH, ovaj put uz dove i bijele ahmedije pod vodstvom glavnog efendije u Bugojnu Kemala Tokmića

# Pregovori oko izmjene izbornog zakona i djelimične promjene Ustava BiH koji se već mjesecima vode u BiH pod pokroviteljstvom Amerike i EU, propali su jučer čime je produbljena bh kriza i blokada sistema države i čak dovedeni pod upitnik i dolazeći izbori oktobra ove godine, međutim krize nema za tržne centre i džamije, otvaraju se iz minuta u minut.

Ni ogromno poskupljenje koje je strefilo bh raju ni permanentno siromaštvo i kuknjava koje se povećava iz dana u dan ne sprečava ovakve investicije što opet po sebi znači da trebamo preispitati zvaničnu statistiku BiH i utvrditi da li smo precijenili moć naših građana i njihove potrebe ili smo totalni ‘tokmaci’ za ekonomiju i budžet, jer znamo da nam samo ovi i ovakvi objekti niču širom države.

# Još jedan, Bog zna koji po redu tržni centar sa kojima smo načisto unakazili sve naše gradove i centre u BiH i koji će uskoro postati objekti pod zašitom države jer to i jesu, otvoren je 20. marta ove godine u Bugojnu na prestižnoj lokaciji površine 3.500 m2, riječ je o novom tržnom centru bh kompanije ‘Robot Commerce’ vlasnika Selvera Oruča, sive eminencije bh gospodarstva, ili što bi se ljepše moglo nazvati ‘kontroverznog biznismena’.

Ovaj otvor je za razliku od dosadašnjih više ličio na mevlud i otvor džamije nego na ozvaničenje rada nove moderne robne kuće budući da se osim mnoštva raje okupila i ‘direkcija’ firme uz imame iz Bugojna, držala se govorancija i vazilo se kao da je sve džabe, hodže su pak dale poseban obol ovoj manifestaciji koja bi u ‘građanskoj i demokratskoj državi BiH’ mogla uskoro postati tradicija. Dobrano se potrudio glavni imama Bugojna efendija Kemal Tokmić sa pričom na arapskom, sa hvalospjevom vlasnicima kompanije koja ‘pomaže narodu’ ovakvim ‘hairli’ poslovanjem da bi sve to začinio dovom koju je natociljana raja prihvatila pa požurila da ugrabi išta od promotorskih poklona ‘za džabe’ prvog dana rada centra.

Vjerovati je da će uz dovu Centar zablistati i da će bugojanska raja biti presretna, BiH i ostatak Dunjaluka dobili su potvrdu kako je za Islamsku Zajednicu pored države kojom ‘drma’ važna i ekonomija u kojoj odavno odlično pliva, sve uz dove, kredite i donacije i dotacije, tako da uskoro osim dovljenja uz neke slijedeće otvore možemo očekivati da nam na ulazu provjeravaju da li smo pod ‘avdestom’ (procedura pranja tijela prije vjerskog obreda) dok dolazimo i ostavljamo lovu bh tajkunima.

# Ovo ističem jer je najviše ‘prigovora’ i reakcija na društvenim mrežama bilo na činjenicu da se u ovom objektu prodaje alkohol a hodža ga blagosilja, kao da je to u BiH neki grijeh, da jeste, do sada bi pocrkali mnogi uključujući i samog Reisa Kavazovića. Po meni veći grijeh je kako ovakvi biznismeni tipa Oruča mogu i imaju love koju su stekli na najblaže rečeno nemoralan način, na nezakonit svakako, dok šerijatsko proseravanje u ‘građanskoj Bosni’ nije od jučer, novine su zabilježile prije nekoliko godina otvaranje benzinske pumpe u mjestu Todorovo Opštine Velika Kladuša ‘biznismena’ iz Cazina sve uz aminovanje i dovljenje jednog hodžice, pa čak i otvaranje jednog mosta u Sloveniji u mjestu gdje žive pretežno Bošnjaci ‘osvešteno’ je učenjem dove tamošnjeg hodže, dok recimo na otvoru tržnog centra ‘Robot’ u Velikoj Kladuši 2017 na (haram) otetom lokalitetu od firme ‘Agrokomerc’ u mjestu Polje nije zabilježeno a i da jeste, bio bi to samo znak nastavka ‘naše tradicije’. Dakle, blagosiljanje Selvera Oruča je po meni veći grijeh od alkohola ili svinjetine u njegovom objektu i nije nikakvo iznenađenje jer ovaj ratni profiter koji po BiH otima prestižne lokacije i pravi centre za raju-sirotinju koja će riljati za njega nisu nikakva novost niti podrška bijelih ahmedija, iznenađenje je što se uopšte to pokušava prestaviti iznenađenjem budući da je bh strategija države upravo na ovakvom načinu ekonomije: promociji i usponu muslimanske elite mladih a sposobnih kojuje osmislila SDA još s početka rata.

# On će (Oruč) i pored svega toga ostati upamćen kao ratni profiter (a što je skoro ravno ratnom zločinu) koji je svoje ‘carstvo’ sve sa ‘svojih deset prstiju’ kao recimo notorno poznati Alija Budnjo (da ne nabrajam ostale, puna ih je Bosna) koji je sve hotele Ilidže uz poznatu tajkunsku privatizaciju proglasio svojima pa uz dove i mevlude, bajramovanje i iftare sa familijom Izetbegović proširio do neslućenih visina, jer je istorija zabilježila Oručevo dovljenje i poimanje države i vlasti.

Otpočeo je u bh ratu sa malom trgovačkom radnjom ‘Salamander‘ prehrambenim proizvodima i sa vezom uz SDA i Islamsku Zajednicu a kad je uspostavio vezu sa Fikretom Prevljakom (onim ‘NJIHA’ kadrom Bakira Izetbegovića) koji je bio alfa i omega poznatog ratnog tunela u Sarajevu koji je kao spašavao Sarajevo i ranjenike a zapravo bio prva poluga u početku bogaćenja ‘kontroverznih biznismena’, onda su kamioni robe od tunela do radnje Oruča sve u pratnji vojske i policije postali naš najnoviji ratni i poratni model zarade ‘na legalan način’ i sa rođenim prstima. Sarajevski ‘tunel spasa’ je postao u ratu a posebno kasnije još jedan mit bošnjačke elite mladomuslimanskih profitera, danas je turistička atrakcija, iako se zna da je u ratu to bio prolaz za robu budućih tajkuna, gorivo i odabranu svitu Alije Izetbegovića te poneku diverziju na suprotnoj strani ispod aerodroma. Ubrzo je zahvaljujući ratu i tunelu ‘spasa’ Oručev radnjica ‘Salamander’ postala pretijesna, proširio se i povezao sa Herceg-Bosnom još dok se sa njom ‘ratovalo (sa tajkunima i ratnim profiterima Matom i Brunom Stojićem, ministrom nekadašnje i sadašnje Herceg-Bosne, sada finim i poštenim vlasnikom desetina privatizirnih otetih firmi u Pločama) pa je umjesto manjih kamiončića roba iz tunela stizala šleperima i putovala do Herceg-Bosne sve uz ratne uslove i ratovanje i u pratnji vojske i policije.

Onda kasnije, kada je uz SDA našao jarana kod SDPa i Željka Komšića, sve je krenulo pravim Božjim putem. Od prvog objekta u Novom Sarajevu krenulo je otvaranje firmi čitavom Bosnom, ščepao je i bihaćku ‘Biru’ (odakle je kineske veš mašine i frižidere izvozio vani kao domaći proizvod pa ga kao fol istraživali ali ne i osudili) kao i dio ‘Agrokomerca’ u Vel. Kladuši, nisu ga pokolebale ni silne presude za pranje i utaju novca te neplaćanja državi poreza, sve su to ovakve, kao ova dova iz Bugojna pokrile i ‘Robot’ koji je zamijenio ‘Salamander‘ je postao primjer ‘uspješnosti’ i poslovnosti. A Selver Oruč umjesto ‘kontroverznog’ biznismena što je blagi izraz za kriminogenog poduzetenika uživa po slinim apartmanima na moru ili planini i po svjetskim destinacijama gdje je pokupovao skupe nekretnine, u BiH pronosi slavu fenomenalnog poduzetnika koji razvija i izgrađuje državu i ekonomiju.

# Drugi za njega uče dove i mole se da bude još uspješniji, moli evo i Islamska Zajednica jer i Bog manje voli sirotinju od bogataša, što je već dokazano i po Božjim i po zemaljskim zakonima.

Meni je ipak ovaj otvor u Bugojnu više izledao dok sam gledao video otvora kao mevlud za guštera u Bugojnu koji se tamo ukazao nakon zime. Kao što pretpostavljam da znate, ‘Salamander‘ prvi naziv ove bh mega kompanije ‘Robot’ je ime za daždevnjaka guštera koji se javlja poslije kiše, dok grčki opis riječi označava ‘vatreni duh’ te živuljke. Dok mi je efendijica sa srebreničkim cvijetom na reveru dok se moli za ovakvog guštera više ličio na ‘tokmaka’ nego na hodžu Tokmića. Značenje turske riječi ‘tokmak’ valjda ne treba prevoditi, učimo bosanski, ima i dosta značenja. Od onog ‘mali čovjek’, ‘uže oko vrata’, ‘šmokljan’ do uvredljive sintagme ‘zadrt a glup insan’.

photo : otvor tržnog centra ‘Robot Commerce’ u Bugojnu 20.03.2022 i hodža Kemal Tokmić, arhiv