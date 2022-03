‘Amko Komerc’ nije ‘Agrokomerc’, ali sličnost u nazivu i logo znaku je poprilična. Da li je sarajevska firma ukrala ime i logo nekada najmoćnije velikokladuške, Yugoslovenske pa i firme poznate u svjetskim razmjerama?

Nekad davno, još 1969 godine iz male zemljoradničke zadruge stvoren je po zamisli i planovima Abdić Fiketa ‘Agrokomerc’, ekonomski gigant koji je do izbijanja afere ‘Agrokomerc’ 1987. zapošljavao 13.000 radnika, firma koja je ne samo prodavala već i proizvodila hranu širom nekadašnje Yugoslavije, Evrope pa i dalje i šire. U poznatoj aferi koja je otpočela insceniranim požarom 1987. od strane službi bezbjednosti BiH a uz suradnju političkih poteza BiH i Srbije otpočelo je devastiranje i pljačkanje ove firme (koje još traje, još je ponešto preostalo za pljačku ali skoro da je kraj blizu), Abdić je uhapšen i osuđen u Bihaću ali presuda nije doživjela svoju pravosnažnost, dok Abdić jeste : iz zatvora je u ‘prvim demokratskim izborima’ ušao u BiH Predsjedništo. Firma je načisto oteta od kladuškog naroda i država ju je proglasila svojim većinskim vlasništvom i zahvaljujući sprezi vlasti u Sarajevu i njenih tajkuna opljačkana je do ‘kosti’, kako nekretnine tako i objekti, sada su u dijelom preostalih sačuvanih objekata druge firme i drugi vlasnici. A isti skoro ‘proizvodni asortiman’, prokradeni su i rasprodani recepti i licence za proizvodnju, oprema i uredi kako u BiH tako i u susjednim državama, Srbiji i Hrvatskoj.

Tokom 1995. u Sarajevu je osnovana firma ‘Amko Komerc’ (vlasnik Muamer Aleta) za prodaju i distribuciju prehrambenih proizvoda, koja u svom lancu trgovina bilježi do stotinjak prodajnih prostora, ove firme nema u Vel. Kladuši i po svojim kapacitetima ne može se ni približno uporediti sa velikokladuškim nekadašnjim ekonomski čudom niti se dovodi u vezu sa pljačkom imovine ove kompanije u Vel. Kladuši, radi o firmi lokalnog karaktera.

Međutim, ima sličnosti, na koju ukazujemo. I naziv firme ‘Amko Komerc’ kao i skraćeni logo znak ‘A/K’ kao onaj skraćeni logo ‘A/C’ iz Velike Kladuše kao i boje i forma se poprilično podudaraju. I manje sličnosti u nazivu ili logotipu firmi tretiraju se kao povreda patenta i autorskih prava, no ovdje se sa tim niko nije bavio. Da li je vlasnik ‘Amko Komerca’ faktički pokrao ‘Agrokomerc’ ili je to tako ‘ispalo’ kod registracije, nije na nama da odlučimo, to je stvar vlasnika ove sarajevske firme i Suda koji je dozvolio registraciju pod takvim imenom i logotipom a nije smio ni mogao. Na kraju svih krajeva više nije ni bitno, jer kad se mogla pokrasti čitava firma kalibra ‘Agrokomerca’ i ne zaštititi njena imovina zašto ne bi mogao i logo znak biti pokraden, tim prije jer iza svih pljački i krađa ‘Agrokomerca’ stoji upravo država koja bi se trebala, da je prava država, o tome brinuti. Kako to nije tako, ostaje jedino da se brojni simpatizeri i radnici nekadašnjeg giganta gledajući ove očigledne sličnosti podsjete na nekadašnja stara vremena.

Jer, sličnost je isuviše uočljiva.

photo : ‘Agrokomerc’ Velika Kladuša gore i ‘Amko Komerc’ Sarajevo dolje, skoro isti logo i naziv, arhiv