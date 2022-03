tragom reklame u sarajevskom ‘Oslobođenju’ : kad jedan od najpoznatijih proizvođača cigareta Philip Morris u Sarajevu promoviše ‘čist zrak’ i to sa sikom načelnice Benjamine Karić, to ti je kao kad u Americi u kampanji protiv alkohola promovišu alkoholizam sloganom ‘pij odgovorno’ ili kad ti na svakom ćošku prodaju ‘grebe’ i druge vrste lutrije uz dodatak broja telefona za ‘ovisne kockare’

Benjamini Karić načelnici Sarajeva treba slika kako u njenom albumu tako i mnogo više na socijalnim mrežama i u novinama, ova glagoljiva i ‘putujući osmijeh’ načelnica drugo ništa niti radi osim što se slika. I bavi se spomenicimam (onako baš svojski i nakaradno kakva joj je i dodijeljena politička funkcija), kao da je u Zavodu za spomenike države sa kojima je opsjednuta ili kao da je činovnica u kakvom urbanističkom uredu opštine. Najnovija slika sa načelnikom opštine Stari Grad Ibrahimom Hadžibajrićem i izgledom budućeg novog murala u blizini katedrale uz tekst u sarajevskom ‘Oslobođenju’ je ipak više od ‘promo’ uplaćene reklame, evo i zašto.

Jedna od najpoznatijih proizvođača cigareta Philip Morris (od 130 brand-ova navešćemo samo neke : Marlboro, Camel, Virginia Slims, Newport, L&M, Chesterfield …) dala je lovu (ah ta sadaka, u BiH se ništa ne može uraditi bez donacija) za izradu specijalnog murala-slike na zidu sa posebnom tehnikom koja navodno još i ‘pročišćava zrak’ pa je to bila zgodna prilika da se uslika osmijeh bh političkih vedeta Sarajeva. Dobru lovu je ukupila i Vildana Selimbegović jer je članak objavljen bez cenzure i uz slike hrpe cigareta u ‘Oslobođenju’. No, to je opštepoznato i normalno, i svakako je bolje i mural sa ekološkim nego sa motivom ratnog zločina međutim smiješno je i bizarno istovremeno, ono još bolje-nezdravo je kad takvu ‘kampanju’ vodi firma Philip Morris. Kompanija koja je jedna od većih svjetskih proizvođača duhana i proizvoda od duhana, promoviše ‘čist zrak’ i čisto Sarajevo a iza njih u ‘saffu’ vlast u Sarajevu. Sve za lovu.

Naravno da zbog ovog murala neće Sarajevo biti čistije radi se o skrivenoj promociji firme na ‘prozapadni’ način prepisan izvana. Niti će u Sarajevu i regionu Philip Morris prodavati ‘japanske trešnje’, breze, lipe ili fikuse već cigarete, budući da joj je to glavno zanimanje i djelatnost, zbog čega je ova firma već otvorila svoje poslovnice i u Sarajevu i u Crnoj Gori.

Ovdje na Balkanu će (i već to radi) prodavati umjesto regularnih elektronske cigarete, koje po analizama američkih stručnjaka i zdravstvenih učenjaka uopšte nisu bezopasne, čak možda su neke i opasnije od regularnih cigareta. Njihov najnoviji elektronski uradak ‘Solid 2’ se uveliko reklamira kao ‘pušenje bez dima’, jer navodno u ampulama ima duhana i nikotina ali nema dima koji je po njima jedini štetan kad sagorijeva. No, zna se da bez hemije nema ni pušenja, ni dima a hemija je ono što najviše šteti organizmu pušača. Zato na ovom ‘ekološkom’ drvetu sa murala nećete vidjeti nikakve pumpice ili elektronske uređaje, tu samo raste zeleno i zdravo lišće, elektronika je ispod zelenog lišća

Kako god, pored ove ustanove koju i razumijem, vlast u BiH evo reklamira zapravo pušenje pod parolom ‘Unsmoke Sarajevo’ a tako i ‘Oslobođenje’ čini isto, bez onih ružnih slika crnih pluća, grkljana, raka kože i obaveznog natpisa na cigaretama na tri jezika’pušenje ubija’. Prošle godne od iste organizacije Hadžibajrić je ušićario i užicao lovu za neke parkove, živice i drvorede u svojoj opštini, sve sa parolom ‘za čisto Sarajevo’ ali ne sa mojim parama, sad prelazimo na elektriku i ekologiju. Što opet znači, kako god okreneš, popušili smo. Ili duhanom ili elektronskom ampulom, ili sa dimom ili bez dima, međutim kad ti dođe sadaka onda i pušenje postaje potrebno i čak korisno.

Na sličan način se u Americi reklamira borba protiv alkohola a što čine brojne osiguravajuće kuće, kompanije koje uzeše dušu svojim cijenam za osiguranje auta i to sloganom ‘pij odgovorno’ (drink responsibly) kao da se može biti odgovorno ili neodgovorno pijanim za volanom. Ili si pijan ili nisi, još nije naučno dokazano da se može piti odgovorno. Dok na sličan način jedna od najvećih lovatora u USA državna lutrija prodaje ‘grebe’ i tikete ‘sa milionskim dobicima’ iako se radi o praznom papiru i još praznijoj nadi na svakom ćošku, trgovini ili benzinskoj pumpi i tu je opšta navala sirotinje (bogati ne grebu, oni su davno izgrebali svoju sreću) na svakoj ‘srećki’, dok pozadi listića obavezno stoji boldiran broj telefona i adresa za one koji ‘postaju ovisni o kockanju’, ‘radi’ ekipa 24 sata dnevno.

A ‘grebe’ i tiketi idu ‘ko halva’, jer država brine o ovisnosti svojih žrtava.

Kao što je vesela Benjamina eklektronski surogat načelnika (umjesto regularnog Bogićevića političari Sarajeva su nam uvalili neregularnu i nekompetentnu Benjaminu), tako je isto i ovo ‘ekološko’ drvo najvećeg svjetskog trovača cigaretama flagrantna podvala. Puši odgovorno, zapali Philip Morris i sjedni ispod ekološkog drveta na zidu i ‘diši čisto’. Znao je dobro premijer Fadil Novalić kompetentan kao i Benjamina ili Hadžibajrić šta radi dok je upropastio i onu Fabriku cigareta u Mostaru a posebno ovu Fabriku duhana Sarajevo. Želio je i uspio da BiH prodiše.

photo : Benjamina Karić i Ibrahim Bajrić sa slikom novog murala firme Philip Morris (i direktorom ove firme) u Sarajevu, arhiv lista Oslobođenje