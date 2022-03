Exteritorijalnost ‘Rusko-Srpskog humanitarnog centra Niš’ u Srbiji i džamije ‘Kralj Fahd’ u Sarajevu se ne mogu nikako izjednačavati. Ali razloga za poređenje ima, jer naše džamije su također u humanitarnoj misiji

1. Najkraće moguće što mogu : u sferi bh udruženog medijskog i političkog antiruskog (čitaj : antisrpskog a može i antihrvatskog) nadmudrivanja i proseravanja (sorry) bez granica, na red je došao i onaj, hoću reći ovaj – humanitarni.

Bošnjački mediji su pored već mnogo toga uprljanog, potpaljenog i huškačkog te histeričnog dirigovanog ratnog bjesnila uz agresiju na Ukrajinu pronašli do sada netaknuti dio prostora bivše Yugoslavije, posebno provehabijsko ‘glasilo’ Saff.ba, pa se dotakli humanitarnog ‘Rusko-srpskog humanitarnog centra’ u Nišu proglašavajući ga ‘leglom’ špijuniranja ‘susjeda’ (znači države BiH) i glavnom opasnošću po Bošnjake, a sve dovodeći u vezu sa Miloradom Dodikom.

Uz već poznato da se to društvo ne bavi u skladu sa humanošću i pomoći zbog kojeg je navodno registrovano, ovakvi mediji su geografski izračunali da je ovo društvo pored opasnosti za BiH još veća opasnost po Zapad i NATO o čemu ‘mi’ itekako brinemo, citirali bivšeg zvaničnika američke administracije (Hoyt Brian Yee) i profesora škole za vanjsku politiku u Washington DCu (Daniel Serwer) o ‘neiskrenim namjerama ovog društva i ustanove usljed njegove blizine sa američkom bazom na Kosovu’, ukazali na njegovu povezanost sa Rusijom i njenom armijom a s tim i sa Dodikom, posebno su kao opasnost potencirali navodni zahtjev ruskog ‘prvog špijuna’ ministra odbrane (Sergey Shoigu) da se ovom ‘društvu’ dodijeli status exteritorijalnosti za njegovo osoblje a koji zahtjev je tvrde iz Srbije ‘na čekanju’ još od 2014. godine. Iz Srbije su negirali ove navode tvrdeći da je društvo u skladu sa svojom svrhom o osnivanju radi pomoći srpskom i drugim narodima u ovoj državi.

2. Zaista mi nije namjera istraživati čime se bavi jedno od stotine humanitarnih društava u Srbiji niti je to moguć i čist posao, još manja mi je želja da branim stavove jedne i druge strane ali, rizikujući da ne smijem izjednačavati ništa ‘naše’ i ‘tamo njihovo’ (u BiH je to ravno izdaji i zločinu, kao za primjer izjednačavati Aliju i Slobu, ili Bakira i Milorada), zato ću samo po(d)vući par paralela i napraviti uporedbu. To nije zabranjeno. Za početak se mora reći, nema većeg licemjerja od ovog i ovakvog ‘građanskog’ i bošnjačkog uma koji u svemu, ama baš u svemu što se dešava, govori ili dolazi ‘preko Drine i Korane’ vidi zavjeru, zlo, zločin i opasnost i vezu sa Rusijom ‘koja nam radi o glavi’ sve tvrdeći kako nam je živjeti zajedno i u dobrim odnosima sa susjedima, dok sa druge strane permanentno se raspiruje i mržnja i nemogućnost zajedništva. Pa poBogu ‘braćo i sestre’ (da se poslužim najnovijim vokabularom ‘partizana’ BiH iz redova SDPa), da li znate šta govorite i o čemu bulaznite?

Čak iako je moguća pretpostaka da su humanitarne organizacije kao i strane ambasade-‘špijunska legla’, ima li iko u BiH da izbroji, popiše i izračuna koliko je u BiH registrovanih ‘humanitarnih organizacija’ iz Saudi Arabia-e, UAE, iz Quatra, Turske, Malezije, Afganistana i Pakistana koje djeluju ‘humanitarno’ prema pisanju bh mmedija, kao i ovo udruženje iz Niša. I nisu uopšte daleko od NATO saveza, kao što znamo BiH je uz Hrvatsku a ova je u tom društvu. I nisu opasnost po bh medijima ni po bilo kome ili koga.

Na stotine takvih i sličnih društava ‘bunari’ po BiH, dijeli ‘paketiće’, cipele i torbice đacima, brašno i ulje te kurbane a niko ih osim onomad što je Amerika učinila u onoj poznatoj operaciji uništenja ‘humanitarke’ kampa terorista u Pogorelici nije ni za što upitao. Ovaj kamp i školu za obuku terorista su načisto Amerikanci pomeli davno a poslije pohapsili iranske instruktore i domaće saučesnike Hasana Čengića ili Bakira Alispahića i Senada Šahinpašića Šaju u terorističkom kampu Pogorelica kod Fojnice te ih uvrstili na listu sankcija koje su i danas na snazi a koje u BiH nikom ništa ne znače, čak ni sankcionisanima, i onda i poslije su poslovali sa državom, neki i danas to čine kao nešto najnormalnije.

Ili, da li se iko u BiH još ‘sjeća’ humanitarke TWRA organizacije u BiH sa sjedištem u Beču i njenog predsjednika (dr. El- Fatih Ali Hassanein, jarana Alije Izetbegovića i sina mu Bakira) koju su također Amerikanci raskrinkali a Hasan Čengić dugogodišnji predsjednik Sabora IZ BiH sa njim prao lovu i trgovao. Sa svim i sa svačim, oružje mu je bila glavna nafaka. Naravno, to su ‘naši’ i to je sve ‘teorija zavjere i laž’, TWRA je čudo nad čudima od humanitarluka i još je ‘živa’ u BiH ali radi malo opreznije i drugačije. No, osim ovih pomenutih, na stotine drugih osnovanih uz ‘Sporazume o razumijevanju’ sa Islamskom Zajednicom nesmetano provode humanitarne akcije po Bosni, kažem izbrojati ih i izlistati je nemoguć posao. Posebno utvrditi čime se zapravo bave. Humanizmom ili Bog zna čim?

‘Muslim Aid’, ‘Mu’min Bosna’, ‘Aktivna islamska omladina’, ‘Air Bosna’, ‘Al Furqan’, ‘Al Gama’a Al Islamiya i Egipatski džihad’, ‘Al Haramain’, ‘Al Khifah’, ‘Al Muwafag’, ‘BBI Bank International’, ‘Bedr-Bosna’, ‘BIO banka’, ‘Elbard Bosnia’, ‘Faraoni’, ‘GIA (Armed Islamic Group), ‘Global Relief Fundation’, ‘Hamas Turabe’, ‘Harakat Takfir Wal Hijra’, ‘HUA’, ‘Igassa’, ‘Islamski ratnici’, ‘Nedwe’…..

Kraj nije ni blizu, navodimo samo neke koje su u BiH registrovane ili one koje su registrovane vani a djeluju u BiH. Ima ih da se ne mogu prebrojati, a tek kad bi im pridodali domaće humanitarne organizacije slične ili iste provijencije spisak bi kao ono u Srebrenici morao završiti sa : ‘broj nije konačan’. Naravno, ne tvrdim da su sve ‘opasne po državu’ jer ne mogu tvrditi tako nešto iako su što se mene tiče samo po nazivu neprihvatljive i ‘opasne’ po građansku državu kakvom se u BiH predstavljamo, i, iako znam da su sadaka i pomoć u BiH na pijedestalu normalnog, smatram da o njihovom stvarnom djelovanju znamo samo po onome što se o njima javlja u medijima. Bezbjednosne organizacije se iz razumljivih razloga o njima ne izjašnjavaju, veliko je pitanje da li i ‘prate’ njihov rad.

Tako isto možemo ‘nagađati’ i o djelovanju humanitarne organizacije u Nišu.

3. No, poseban razlog i ljutnja Bošnjaka je adresirana na ‘exteritorijalnost’ ove humanitarke iz Niša koja kao što je pojašnjeno u medijima nije još odobrena i ‘na čekanju je’, što znači da Rusi traže da se djelatnicima te ustanove zagarantira da ne potpadaju pod propise i zakone države Srbije već Rusije, što je tek vrhunac dvolične i bezobrazne bh politike. Naime, u sred Sarajeva je džamija ‘Kralj Fahd’ koja nije isključivo humanitarna organizacija ali ima i toga u opisu svojih poslova, i to je jedina džamija za koju se to zvanično i potvrdilo koja ima potpisanu exteritorijalnost. Saudi Arabia i država BiH su tako odlučile a ko je potpisao Boga pitaj, ili Reisa bivšeg ‘Hižaslava’ Cerića ili sadašnjeg Kavazovića, ali tamo u toj džamiji ne važe propisi BiH već propisi Saudi Arabia-e.

Davno prije mnogo godina jedan policajac u Sarajevu je dao izjavu za novine koja je i smiješna i mnogo više žalosnija. Kaže, jurio je nekog vehabiju a on trkom pravo u džamiju ‘Kralj Fahd’ i ja sam stao. Tamo ne smijem za njim niti mogu tamo inspektori jer po propisima nemamo pravo djelovati tu, džamija ima dogovorenu exteritorijalnost’. Što znači, ako te ko ‘poćera’ u ime zakona, piči u džamiju ‘Kralj Fahd’ i spašen si, sve dok Islamska Zajednica ne odobri da te mogu preuzeti organi gonjenja. Nešto isto kao što je u Ugovoru države BiH sa Islamskom Zajednicom koji još nije potpisan upravo iz tih razloga, gdje Reis traži da se prije svakog postupka ili istrage ‘pripadnika uposlenika islamske zajednice’ prvo ‘mora obavijestiti IZ Sarajevo. Koji dio iz prijedloga ugovora je samo jedan od razloga zašto to neće da potpišu predstavnici Srba u bh Predsjedništvu, Hrvat Željko Komšić se sa tim slaže. Sada, bh mediji ‘opalili’ po exteritorijalnosti humanitarnog centra u Nišu kao po nečem najopasnijem po državu BiH, iako je to valjda opasnije po Srbiju. Ali to smo mi, nama ne smeta zaštićenost ‘braće’ Arapa ali nam smeta što su Rusi (ili će biti ako se ‘čekanje’ otkoči) zaštićeni u Srbiji, i stalno ‘kmečimo’ kako nam se ‘stranci’ i komšije miješaju u državne poslove, dok mi ‘budno’ bdijemo i vrištimo na sve što se događa u susjedstvu, u Srbiji, na Kosovu, u Hrvatskoj, valjda svuda gdje ima ‘naših’ odakle crpimo to ‘naše pravo’ koje uskraćujemo drugima.

PoBogu braćo, evo, ne izjednačavam ali ste isti i gori od Srba.

4. Suvišno je u ovoj histeriji sa BiH državom i Ukrajinom uz Rusiju bilo šta dodati ali ‘ajmo samo malo Bisere Turković, za kraj. Tek za ilustraciju kako se to u BiH ‘radi’.

Kao što znamo Rusi samo što nas nisu napali, njihovog ministra vanjskih poslova Lavrova ‘treba protjerati’ iz BiH i proglasiti ga ‘personom non garata’ kao i ruskog ambasadora, već ga je jednom, tog ministra nogirao gazija Željko Komšić skupa sa onom biljkom u bh Predsjednštvu Šefikom Džaferovićem, još prije agresije na Ukrajinu, ali je tu zato naša ‘biserna’ i agilna hurma ministrica SDA vanjskih poslova. Ona je naime zvanično na susretu u Rusiji u gradu Sočiju ‘u suton’ agresije Rusa na Ukrajinu’ sa ministrom Rusije Lavrovim kojeg je ‘otfikario’ hrvatski član bh predsjedništva iz reda Bošnjaka ljiljan Komšić potpisala Sporazum države BiH i Rusije 21.12.2021 ‘o otvaranju ruskog Ureda u Banja Luci’. Vjerovatno jer je ocijenila da nije dovoljno što u Sarajevu postoji ambasada, red je da i druga država u BiH Republika Srpska ima svoju, rusku ambasadu. Tako Milorad Dodik neće morati ići u Niš po istrukcije, dovoljno će mu biti da prošeta do Lavrova i ureda u svojoj ulici.

photo : ‘Rusko – srpski humanitarni centar Niš, Srbija, arhiv