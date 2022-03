Vojinu Mijatoviću ostaje još da ‘ispali’ sliku sa Reisom da nam konačno pokaže ko su ‘hajvani’ a ko ‘insani’ , dokaz da je SDP i tzv. bh ljevica u raljama SDA i Islamske Zajednice BiH već imamo, imamo i ‘srpskog’ kao nekad ‘bošnjačkog’ međeda za SDA vašare

*** Juna 17, 2020. predsjednik SDP partije BiH Nermin Nikšić, inače i predsjednik parlamentarne Komisije za nadzor i rad OSAe, obavještajne agencije direktora Osmana Mehmedagića ‘Osmice’ slavodobitno je pred tv kamerama izjavio ‘Osman Mehmedagić ima sedma dana da pokaže da posjeduje fakultetsku diplomu ili …’ . Inače će, nije rekao ali iz daljnjeg intervjua to proizilazi, ova Komisija konačno ‘stati u kraj’ i ‘Osmici’ i njegovim lažnim i falsifikovanim diplomama koje prosipa mađioničarski iz rukava i zabavlja bh raju i pravosudne ustanove već godinama. Kad mu proglase nevažećom onu u Banja Luci, on pokaže drugu sa privatnog i divljeg Koledža-Univerziteta Denisa Prcića, prevaranta povratnika iz Amerike (Američkog Univerziteta u BiH, AUBiH). Ako se ispostavi da je i ta falsifikat onda bivši električar, čuvar Alije Izetbegovića i direktor krovne obavještajne organizacije BiH tutne neku sličnu iz Travnika, jer BiH je puna ‘univerziteta’ i kurčevitih Koledža a ‘Osmica’ jedan od glavnih filantropa diploma bez pedigrea i važnosti.

*** Pisati o ‘Osmici’ i njegovim falsifikovanim diplomama je jalov i tužan posao, bolje se sa njim ‘sastati’, ručati i uslikati jer u ovakvoj koruptivnoj i kriminogenoj državi u kojoj je mafija u svim porama a posebno u pravosuđu i tužilaštvu, to je shvatio pored Avde Avdića istražitelja svih nelegalnih diploma osim onih njegovog pajdaša ‘Osmice’ koji mu dotura ‘exclusive’ i zvanična tajna dokumenta i popravlja novinarski rejting ili one profesorice Sebije Izetbegović koja je ‘jaka’ koliko i sve ove direktora ‘Osmice’, na kraju svih krajeva shvatili smo i mi svi, to je u BiH ‘normalna pojava’.

Jer, čak je i uhapšeni Prcić pušten ‘da se brani sa slobode’ i sve u vezi njegovih ‘internacionalnih diploma’ je umuklo, dok ‘Osmicu iza kojeg očigledno stoji američka ambasada u BiH kao i iza Prcića i sva bh vlastela u vrhu, niko za Prcićevu diplomu nije ni priupitao osim Nikšića, predsjednika SDPa.

Drug Nermin je već 27.07.2020 vijesti javljaju, kao predsjednik Komisije Parlamenta i borac za demokratiju i prava svih bh građana te posebno ‘ključ BiH za multietičnost’ i nasljeđe nekadašnjih komunista, ‘sastao se sa ‘Osmicom’, ručao i pijuckao, zaboravljajući šta je izjavio mjesec dana ranije. Komisija za nadzor i rad obavještajnih poslova u BiH čiji je upravo predsjednik drug Nermin, osim što je drugu po redu falsifikovanu diplomu proslijedila u Tužilaštvo nije više uzimala ozbiljnim ovaj teški kriminal prvog bh obavještajca koji je čak odavno po sili zakona u penziji a još uvijek ‘aktivno’ bunari i špijunira. Radi.

*** Nedavni selfie podpredsjednika SDP partije koja se luckasto naziva ‘probosanskom’ i ‘multietničkom građanskom’ i nasljedncom nekadašnjih komunista (a u stvarije od njih je samo naslijedila fotelje i imovinu koju rasprodaje ili renta), druga Vojina Mijatovića sa ‘Osmicom’ i njegov ”tweett’ od 13. marta ove godine kada je ‘Osmica’ zabranio srbijanskom profesoru Milošu Koviću ulazak u BiH jer je ‘opasan po bezbjednost države‘, osim što je ‘fejsbukaču’ Mijatoviću nekadašnjoj nadi i uzdanici stranke Milorada Dodika donio više lajkova nego guzovi Jelene Karleuše njenim ‘pratiocima’ u svijetu modernog kurvarluka, međutim objava ovog medijskog bošnjačkog junaka je pokazala i još mnogo toga. Ono najglavnije: i SDP kao ‘glavna lijeva bh opcija’ kao i skoro sva bh tzv. ljevica totalno su skrenuli ne prema centru već udesno, uz samu stranku SDA, društvo kleptokrata i korumpiranih vlastodržaca.

Da ima previše soli u svojoj SDP glavi, Mijatović dokazuje odavno ali to bh raja obožava i svršava na njegovo mahanje bh zastavom u Banja Luci, packe Dodiku i nad plačem za bh državom ali posebno i na njegovo otvoreno koketiranje sa najomrznutijom strankom SDA u BiH koja je državi BiH nanijela ako ne isto a ono malo više zla od Milorada Dodika. Ujedno smo ovim zadnjim javljanjem SDP ‘kapitalca fejsbuka’ dobili dokaz kuda ide Nikšić i SDP bratija, te ko su ‘insani’ a ko ‘hajvani’.

Ne ulazimo u rješenje ‘Osmice’ kojim je zabranio ulazak srbijanskom profesoru niti znamo čime se dotični bavi, međutim nazvati ‘Osmicu’ i njegovu odluku ‘strukom‘ je više od političkog ‘hajvanluka’ a što je bez trunke stida izlanuo Mijatović slikajući se sa obavještajcem falsifikatorom i kriminalcem, budući da svi osim Vojina i njegovog šefa u BiH znaju šta je i kakva je ‘stručnost’ Osmana Mehmedagića svršenog električara.

*** No, kao što rekosmo, nije to samo ‘propust’ ili gaf mlađahnog medija i vlasti željnog SDPaovca, to je ma kako on neke svoje kolege u vrhu partije koji su to kritikovali smjestio u štalu (tamo idu hajvani iliti stoka krupnog zuba a ne ljudi -insani), odraz i današnjeg imidža nasljednika komunista koji sve to što radi Vojin i čitava bulumneta njemu sličnih ‘partizana’ podržavaju i prihvataju.

I nije od jučer, to skretanje ‘stazama još jednog odmetnutog partizana’ kao što je Željko Komšić u bezdan odakle nema povratka makar oni to pravdali ‘bitkom za državu’ ili predizbornim aktivnostima, Vojin je debelo i duboko uronio u mašinu SDA i njenu vjersku i dinastijsko-koruptivnu komponentu da se čak počeo partizanski obraćati kao Reis ili bilo koji drugi hodža iz SDA vlastele sa ‘braćo i sestre’, dok sa puno patetike i lažnim suzama u očima prosipa floskule o voljenoj državi za koju bi poginuo od čega te hvata jeza i muka jer znaš za krokodile i njihov plač.

Ne zaboravimo pogledati sliku (koju donosimo) koju je lično Vojin napravio sa ‘Osmicom’ pa će mo u bijelom krugu iza osmijeha prepunog zuba bh najškolovanijeg špijuna ‘Osmice’ lako prepoznati podpredsjednika SDA mafije Safeta Softića koji je podsjetimo, predsjednik Sabora Islamske Zajednice BiH, najvišeg organa ove najpoznatije firme-države bez koje se u BiH ništa ne dešava. (Ne idemo daleko, jučer se Reis umjesto državnih organa oglasio u vezi nekakvih ‘popisa’ Bošnjaka u službama u RS koje provodi tamošnji MUP i kao i uvijek uz pozive na ‘strah’ i ‘zabrinutost’ podsjetio i poželio klanja i ubijanja Bošnjaka, ne skrivajući više da umjesto vjere vodi i brsti hodžinsku državničku politiku dok uzgred stalno tvrdi kako je ‘uz sve političke bh partije’ i kako je IZ odvojena od države a što je čisti munafikluk i notorna laž). Dakle, uz ‘Osmicu’ Vojin je u društvu SDA ‘braće’, Softić nije jedini hodža uz Bakira, ima takvih koliko hoćeš. Čak i ona ovoj ‘historisjkoj slici’ patriote Mijatovića.

Šta još ostaje, onda, da nam Vojin pokaže u njegovoj borbi za spas države BiH? ‘Šehadet’ iliti manja molitva kojom će Mijatoviću na uvce isčitati Reis a Vojin ponavljati, potvrditi ‘da je Bog jedan i da drugog boga osim Allalha nema’? I selfie sa Reisom koji preko SDA upravlja državom BiH i pretvara je u vjersku zajednicu Bošnjaka a Islamsku Zajednicu u državni organ, kojeg Vojin još nije ubacio u svoj album? Može on i to i vjerovatno hoće, i neka će, nema nama bez zajedništva ništa niti bez Reisa, ali nikad neće shvatiti da mu Bošnjaci ne vjeruju, čak i kad ne piše ‘ćirilicom’, kako mu je to posprdno pojasnio u jednom svom pismu ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, reagujući na kritiku Bakiru. Dok bolje reklame za svoju voljenu partiju, za BiH i Evropu nije mogao ponuditi.

*** Da se razumijemo, u politici je sve dozvoljeno i ima patriotskih hulja i bitangi da ih ne možeš nabrojati, međutim ništa od toga nije iskreno ni pošteno, već ‘pošteno pa ko koga zajebe’. Ali, kad je SDP partija u pitanju još od Lagumdžije koji je tajno obavio hadž kao ministar BiH a javno zagovarao multietičnost i borbu za svakog građanina pa do Nikšića koji tetoši ‘Osmicu’ a njegov podpredsjednik ga naziva ‘strukom’, mala je i tanka nit koja je odavno ovu nadu BiH odvela na stranputicu i nepovratak.

*** Mijatović je svoju vezu i poznati pokvareni SDAovski patriotizam ‘u ime zajedništva i bitke za građane i građansku Bosnu’ otpočeo još aprila 2021. najavom nekakvog ‘pokreta’ ili ‘bloka’ za državu, kada je dočekao Bakira Izetbegovića i ‘prošetao’ ga Banja Lukom, da bi avanturu nastavio kao i Bakir u dijaspori. Po džamijama i islamskim centrima ili pod palicom njihove organizacije u Austriji, Švedskoj i Švicarskoj, sve sa zelenom kravatom i u društvu najvećih jastrebova SDA tipa Emira Ramića federalng ministra SDA i Ćamila Durakovića, samo im je falio efendija iz Luxemburga vehabija i osumnjičeni terorista pa da ugođaj bude potpun. Uz tezu kako će ovim ‘blokom’ razbiti Dodika i osvojiti najmanje deset glasova u Republici Srpskoj a Bog zna koliko u FBiH. U ovaj ‘blok’ su po tvrdnji Mijatovića ušli osim notorno poznatog pratioca Bakira Željka Komšića još i skoro sve partije tzv. ‘ljevice’, (SDA), Narod i pravda (NiP), Savez za bolju budućnost (SBB), Naša stranka (NS), Stranka za BiH (SBiH), Narodni evropski savez (NES), Platforma za progres (PZP), Hrvatska stranka (HS), Pokret demokratske akcije (PDA) i Nezavisni blok Senada Šepića (NB), uz nezaobilaznog Ćamila Durakovića kao ‘nezavisnog kandidata’. Jeste da dolaze izbori, jeste da je fino lagati i obećavati ali sve mi se čini da je Vojin Mijatović uz Nikšića glavni ‘građevinac’ koji zabija ekser u mrtvački sanduk SDPa, ma koliko on mahao zastavom podsjećajući na Sejfudina Tokića i ma koliko se trudio dokazati kako ne treba izučavati patriotizam, čudi me da i njega nije uvukao u ovo blokovlje i partijanje.

I po svoj prilici, iako se u zadnje javljanju uz sliku ‘Osmice’ upire i kaže ‘Halo bolan, hajvani, pa nisam ja srpska mečka na koju ćete dobijati glasove i nisam ja ušao u SDP zbog mandata; ja sam u SDP ušao sa mandatom i odrekao ga se zbog budućnosti ove zemlje’, postao je ne mečka već ‘međed za SDA vašare’, i to onaj ‘srpski’ kako je nekad svoju poziciju i zagrljaj sa Bakirom pojašnjavao ‘bošnjački’ Fahrudin Radončić.

Photo : Vojin Mijatović i selfie sa falsifikatorom ‘stručnjakom ‘Osmicom’ – Osmanom Mehmedagićem, iza u bijelom krugu Safet Softić podpredsjednik SDA i predsjednik Sabora IZ BiH, desno : Vojin po džematima dijaspore u društvu Emira Ramića, Bratića i Ćamila Durakovića, arhiv Cross Atlantic