Velika Kladuša ima tri ‘papirnata’ načelnika na osnovu ovjerene punomoći kod notara i jednog izabranog na izborima – Fikreta Abdića, kojeg nema i koji se u javnosti ne pojavljuje već dugo vremena, mjesecima nikako a povremeno godinama. Da ga nisu možda ‘kindapovali’ Rusi ili neki drugi preobučeni u kakve zelene uniforme, to je sada najnovija ratna taktika agresora u Ukrajini, a svi znamo da je Bosna u Ukrajini ?

Ukrajinski zvaničnici su potvrdili da Rusi u Ukrajini provode ‘novu etapu terora’. Prvo je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelensky optužio agresora Rusiju kako je kidnapovala načelnika grada Melitopolja, poslije toga smo vidjeli kako naoružani ljudi u uniformama (snimak je objavio šef kabineta predsjednika Ukrajine) nose načelnika ovog grada Ivana Fedorova preko trga do vojnog ruskog vozila. Jučer je iz Ukrajine stigla potvrda o još jednoj otmici. Rusi su sada oteli načelnika grada Dnjeprorudna Jevhena Matvejeva. Ruski mediji javljaju da su uhapsili ove načelnike zbog ‘terorističkih aktivnosti’, što bi moglo značiti da će, čim budu u prilici hapsiti svakog načelnika u svakom gradu u kojeg upadnu ili ga osvoje. Ratne nevolje i ratne muke. A Ukrajina puna opština i načelnika, ratovi prepuni ideja za ubijanjem i uništavanjem.

A šta je sa BiH koja je, kako nas obavještavaju zapravo u Ukrajini? Iako u BiH nema rata i ‘neće ga sigurno biti a samo što nije otpočeo’, već dugo vremena se vodi (pred)ratna i neviđena medijska pompa prizivanja rata i očekivanog i željenog napada od strane komšija preko Drine i Korane, pa čak i iz Rusije desantom avionima i helikopterima, uvježbava se postrojavanje generala, vehabija, tekbiraša onog prošlog rata, uređuju se skloništa i stubišta, velim iako je sve to ‘za nedajBože ali neka krene što prije’, i Bosna ima Opština koliko hoćeš. Nema ih ko Ukrajina koja ima 40 miliona stanovnika ali zato ima par miliončića sretnih i opreznih ‘građana’ raspoređenih u 142 Opštine, od čega 79 u FBiH a ostatak u Republici Srpskoj, što znači da ako zatreba i mi imamo načelnike.

Međutim, za razliku od drugih šefova gradova i gradića pa i seoca zvanih Opštine ili Gradovi koji se svako malo vremena pojave pred našim facama, na radnom mjestu načelnika opštine Velika Kladuša nema Fikreta Abdića načelnika skoro nikako i nikad, samo ponekad. Ono u prvom mandatu znao se ukazati nekada ali već u ovom drugom mandatu nema ga mjesecima, po pola godine se ne čuje za njega. Da nije i njega gluho bilo ko ‘kindapovao’, fuj daleko bilo, pljuc.. pljuc…

Babo, od kako je izabran na funkciju načelnika Vel. Kladuše od 2016. godine kao da ‘odrobijava’ svoje mandate, navrati kad stigne, uglavnom sve obavlja moderno ‘zoom’ aplikacijom i pametnim telefonom. Javi se putem skype ili telefonom iz Hrvatske gdje inače regularno živi odakle je znao ponekad svratiti, sve njegove poslove obavlja ovlašteni punomoć-načelnik (gospodin ‘papirnati’ načelnik, jedan o troje zamjeničkih punomoćnika načelnika po ovjerenoj punomoći kod notara) njegov sin Ervin Abdić, koji pored načelničke obavlja još i savjetničku funkciju. Mislim, opet gluho bilo ne ‘navijam’ da se to desi sa Abdićem, samo pitam jer ga jednostavno nema u Opštini, uostalom sin Ervin to načelnikovanje obavlja stručno i agilno, uopšte se ne osjeti da je zapravo on a ne Babo načelnik, međutim građani bi željeli i voljeli vidjeti svog pravog načelnika uz sebe, željni su ga.

Ako je jedno vrijeme dugo izbivao u Opatiji zbog corone, testova, izolacije i distance na načelničkoj stolici sad ni toga nema ali nema ni načelnika. Kako su u BiH već proglasili ukidanje pandemije i početak rata kojeg ‘sigurno neće biti’ (ali ‘ajde da mi živimo kao da će sutra izbiti mir i da se organizujemo kao da nam rat treba jer vidite šta rade ovi naši sunarodnjaci i komšije, evo i prvi desant iz Ukrajine i Rusije je učinjen na NATO, dron-avion je pao na tlo Hrvatske, članice ovog Saveza), ovo odsustvo načelnika je odviše indikativno. Načelnik Ervin Abdić ne kaže gdje je pravi načelnik V. Kladuše već se samo slika u njegovom, hoću reći svom uredu i obilazi bratske opštine u Inđiji i Crnoj Gori te paradira sa ‘predstavnicima EUFORa i UNPa programa iz evropske kase, takozvana opozicija u opštinskim klupama bi kobajagi i onako od šege smijenila Babu ali ‘ne može’ kad ga nema (kako ćeš pomesti i skinuti nekoga kojeg nema i kojeg ne vidiš), međutim ‘braćo’ takva situacija ne valja nikako.

Tim prije jer je na Abdića izvršeno nekoliko neuspješnih atentata, najpoznatiji je onaj kojeg su osmislili ‘braća’ iz SDA i bivšeg AIDa koji je doživio svoj epilog u hrvatskom pravosuđu 2005. godne. Podsjećamo ‘ravnatelj’ ove zloglasne bošnjačke UDBe, onog AIDa Bakir Alispahić (jedno vrijeme prvi do Bakira Izetbegovića, glavni za kamp terorista iz Irana Pogorelica, sada van SDA i ‘kontroverzni’ uspješni biznismen i multimilioner, vlasnik čak i novinske agencije ‘Patria’) i djelatnici Enver Mujezinović, Edhem Veladžić te Ejub Ikić su pred hrvatskim sudovima odgovarali za planiranu sačekušu na Abdića i njegov automobil, znamo da je više od dvije trećine svog radnog vijeka Babo proveo po zatvorima jer ga vazda optužuje i zatvara ova SDA klika i prilika, poznato nam je da od izbora na mjesto načelnika nije imao nikakav zvaničan susret ni sa jednim načelnikom US Kantona ili sa zvaničnicima SDA koji su dolazili u Vel. Kladušu, zadnji put ga je čak u zatvoru čuvao njegov atentator Edhem Veladžić direktor u Okružnom zatvoru u Bihaću, onomad kad je juna 2020 uhapšen pred reizbor na njegov drugi mandat načelnika pa mu ‘ništa nije bilo’, mislim nije mu ‘falila dlaka sa glave’ samo su mu falili izborni mitinzi, ali opet, kad vidiš da imaš a nemaš načelnika, na svašta pomisliš.

Ako se ne pojavi do aprila kad treba ponovo donijeti kakav papir za raspolaganje budžetskim parama, onda raja nema druge : Rusi su tu umiješali svoje prste ili oznake na uniformama. Do tada, molimo svakog ko primjeti načelnika ali onog pravog, pusti Ervina i njegovu teku ispod pazuha, ili bilo šta sazna o njemu neka podijeli tu radosnu vijest. Ili neka se u ime naroda i građana Vel. Kladuše proglasi nestalom osobom sve dok se ne pronađe putem organa ganjanja BiH i Hrvatske.

P.S. svaka sličnost sa događajima i licima slučajno je-namjerna

photo : ‘papirnati’ načelnik opštine Vel. Kladuša Ervin Abdić savjetnik i sin pravog načelnika Fikreta Abdića, arhiv Radio Velika Kladuša