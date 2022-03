bh vlasti umjesto objava i naredbi ‘kriznog štaba’ o coroni izdaju naredbe o uređenju skloništa, nema zaraženih ni mrtvih, maske protiv virusa odlaze u istoriju, traže se one prave–ratne

Nacijo, da li iko zna šta se dešava sa corona virusom i pandemijom? Gdje se izgubio opasni virus, hoćemo li još morati biti pod medicinskim ili nam predviđaju neke druge ‘atomske’ ratne maske?

Onako iznenada kako se pojavio novembra 2019, tako iznenada nestade virus s početkom rata u Ukrajini, više niko ne donose ni uredbe ni naredbe, nema trke za vakcinama, testovima, za respiratorima, čak su nestali iz dnevnih medija i izvještaji o broju zaraženih i umrlih. Neće valjda biti da je Putin agresijom na Ukrajinu zbrisao ovaj opaki i smrtonosni virus? Čistom ratnom logikom : ne možeš ratovati ‘na distanci’ od dva metra sa platnenom maskom na nosu.

Biće da jeste, čim virusa više nema. Sad nas umjesto alfa, beta, gama delta ili omicron podvrstama bombarduju ratom, izvještajima o broju poginulih, bombarduju nas izvještajima o broju izbjeglih iz Ukrajine, kao da corone nije nikad ni bilo. Postao kažu ‘klasična malo jača gripa’. I prema medijma nema ni mrtvih ni bolesnih, ili tu i tamo ‘bljesne’ poneki neoprezni pacijent.

Takvo informisanje nije samo u Evropi (Aziju izuzimamo, oni su maske nosili i prije corone, nosiće je i poslije) već i u Americi ili Canadi, posebni plan američkog predsjednika Joe Bidena o ‘specijalnim medicinskim maskama’ kojih je naručio preko 500 miliona u startu ‘zapeo’, niko o tome ne priča i ulazak u zatvorene prostore i kretanje bez maske postaje ‘normalna pojava’. Priča o prvoj dozi, drugoj pa trećoj booster dozi i najavi četvrtog bockanja, propala je s pojavom Putina od 24. februara ove godine, sad se samo priča i doživljava kolika je cijena goriva, hoćemo li ostati na ruskom plinu i ko je za a ko protiv Putina, te kako će mo izdržati ogromne valove poskupljenja svega i svačega, najviše nafte i plina.

Bogati koji su na stotine miliona doza vakcina među prvima prigrabile i uplatile u tajnosti se rješevanju spasonosnih bočica jer im istekao rok upotrebe, oni siromašniji nisu ni kupili potrebne doze, jedni nisu ni htjeli cijepljenje iz raznih razloga, neki su uplatili a nisu vakcine nikad ni dobili, ma šta da vam pričam, utihnule su čak i teorije vaksera i antivaksera a koliko do jučer dnevni izvještaji o silnim smrtnim slučajevima ledili su naše ekrane i printane medije. Teorije o coroni su frcale na sve strane. Jesmo li svi cijepljeni ili smo svi postali ‘zaraženo stado’ pa nema više potrebe za tim, ko to zna, da li je corona ‘izmišljena’ i bila ‘smiješan virus’ ili je čovječanstvo ipak spašeno zahvaljujući vakcinama i mjerama državnih organa ostaće u domenu ‘zvaničnih izvještaja’, međutim ono što je sigurno a to je da se umjesto vakcina i maski sve više spremamo za slijedeću fazu pandemije : pandemije rata.

U Americi je prema statističkim podacima više od 80% stanovništva cijepljeno najmaje dva puta i medijska top tema uopšte nije više corona nego Putin i Ukrajina i američke sankcije. U BiH pak, iako je smrtnost bila u samom vrhu evropskih brojeva i izvještaj cijepljenost nije dostigao dalje od oko 20%, krizni corona štab je zamijenjen kriznim ratnim štabom. Umjesto maski i vakcina pametne i promućurne vlasti u Sarajevu su već izdale pismene naredbe da se uređuju skloništa, Bošnjaci ne odustaju od rata i ratnih bubnjeva i Bog, sve vijesti se vrte oko ratnih prijetnji i dolazećeg rata i oko ‘budnosti’ i ‘ugroženosti’, iako niko Bosni nije ni nagovijestio niti objavio rat.

Dolaze neka druga vremena. Još samo kad bi shvatili da je opasnost od rata u BiH veća iznutra od njihovih političara i kriminala u kojeg su uvalili državu nego od bilo koga drugog sve bi bilo potaman. Ovako, nema nam druge nego u podrume. I čekati da se oslobodi Fadil Novalić premijer, koji je zbog corone i respiratora postao bh heroj. Naučio je kako se ne postaje ‘pokusnim kunićem’, kako se korupcije uvodi u zakonske okvire i kako se kači medicinska maska. Još malo će mo vidjeti zna li zakačiti onu pravu vojnu, onu ratnu. Sudeći po onome ‘kad nešto silno želiš možda ti se to i desi’ a koja maksima je glavni moto bh medija, te ‘najnormalniju’ aktivnost da poslije uređenja skloništa otpočneš sa postrojavanjem i naoružavanjem, sve je moguće.

Dakle, good bye corona, welcome to you Putin and Zelensky …

photo ilustracija : da ne zaboravimo ovaj cvijet corona virusa smrti koji nas je od 2019 pratio, arhiv