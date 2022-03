OTKRIVAMO : Za upad špijunskog drona u Zagrebu krivi su Ivo Komšić, SDA ministrica SDA vanjskih poslova Bisera Turković i novinar Avdo Avdić

*** Jučerašnji iznenadni pad špijunske letjelice-drona ruske proizvodnje Tu-141 “Strizh” u zagrebačko naselje Jarun osim što je napravio ogroman krater i uništio nekoliko automobila te prestrašio stanovnike grada Zagreba, preplavio je sve domaće i strane medije, na svu sreću nije uzrokovao nijednu ljudsku žrtvu. Otkud ova zaboravljena, stara i skoro zastarjela tehnička sprava teška pet-šest tona i kako je prošla neopaženo sve nebeske evropske prostore pokrivene NATO snagama i njihovim čuvarima nebesa, te kako je stigla iz Mađarske koja je članica NATO saveza i lupila u Hrvatsku također članicu ove vojne organizacije u vezi koje je, kažu čak i rat i agresija Rusije na Ukrajinu i otpočela, ne mogu pojasniti silni vojni analitičari širom regiona. Niko ništa ne zna.

Napose, zašto baš da padne u Hrvatsku koja je pod sigurnim kišobranom ove najmoćnije vojne sile Zapada kojoj skoro sve zemlje teže i lete u zagrljaj a one koje neće u NATO svi gledaju ‘poprijeko’ iako je članstvo u taj vojni savez ‘dobrovoljan pod moranje’ a ne recimo u Bosnu gdje svi navijaju iz petnih žila da se u toj napaćenoj zemlji zarati, od političara do napaljene siromašne raje, niko od analitičara i stručnjaka za avijaciju ne može pojasniti. Rusi koji su oglašeni prijetnjom po mir u Evropi i u Svijetu uopšte, među prvima su negirali da je letjelica poslana po njihovim uputama i naredbama iako je njihove proizvodnje, isto tako reagovali su i iz Ukrajine : mi nemamo ništa sa tim. Dakle, dron nije ničiji, što onda znači da su ga poslali vanzemaljci, nema ko drugi, da vide šta se to događa na Zemlji Planeti i ima li uopšte tu života.

*** Ono što se zna u vezi ovog drona samoubice (jer je pao i sam se ubio) je da je ‘letio vrlo nisko’, ispod svih mogućih radara, da ima ruske oznake na sebi, da nije nosio oružje, rakete ili bombe iako je mogao i taj teret držati za to je i predviđen u slučaju potrebe, utvrđeno je da je letio prije pada 7 minuta hrvatskim nebom a sat vremena nebom u Mađarskoj, te da su pored olupine i ogromne rupe nađena i dva padobrana, koja su u letjelici postavljena ne zbog pilota (jer tu nema vozača) već sa zadatkom da zaustave i prizemlje avion kad ‘za to dođe vrijeme’, navodno zna se da je dron letio preko 1000 km a što mu dođe odprilike kao udaljenost od Ukrajine do Zagreba. Neki vickasti analitičari su dali i teoriju po kojoj je letjelica ‘greškom’ umjesto na ukrajinsko mjesto Yarun poslana na zagrebačko naselje Jarun, što je dodatno zabrinulo mještane bh mjesta Kijev kod Trnova, iz sasvim razumljivih razloga.

Međutim, najsuvislije i najbolje pojašnjenje dali su upravo iz generalštaba NATO snaga kojim su pojasnili da su ‘pratili dron’ ne navodeći zašto su ga pratili a nisu uništili, presreli ili vratili, uradili bilo šta, jer zaboga Hrvatska je članica NATO sile i to su valjda morali po propisima i ugovorima uraditi. Na kraju svih krajeva Hrvatska kao i sve članice debelo plaćaju tu zaštitu ovog vojnog saveza, dok je očekivati da Hrvatska učini sama od sebe bilo šta u vezi ovakvih i sličnih letjelica iluzorno. Naime, za presretanje ‘nepoželjnih’ na hrvatskom nebu Hrvatska prema izjavi njihovih vojnih stručnjaka ima samo dva stara aviona koji ne mogu uopšte poletjeti noću, dok radarske sisteme ili rakete koji bi to uočili i srušili ne posjeduju, džaba su na jednoj od ranijih parada prikazivali nekave moćne sisteme, to je bilo kažu samo za slikanje, i džaba što kupuju silne avione u medijima godinama.

Dakle, stvar je vrlo vickasta ali ‘braćo i sestre’ realnost je suviše ozbiljna i otvara niz pitanja. Ne zna se odakle je letjelica stigla, ko ju je programirao i poslao i kome, napose ono najvažnije : koliko je zemalja članica NATO saveza preletila a nisu je uopšte opazili, što je vrlo loša reklama za NATO kako god ‘okreneš’. A moraš ‘okrenuti’, samo se okreće od sebe.

*** Cross Atlantic ipak iz povjerljivih a ‘imenovanih izvora’ otkriva da su za ovaj upad u vazdušni prostor rusko-ukrajinske špijunske letjelice koja je trebala ‘snimiti određene stvari’ pa se vratiti – krivi Ivo Komšić, ministrica SDA vanjskih poslova Bisera Turković te novinar Avdo Avdić, dok je letjelicu na put naredio lično Vladimir Putin, dakle Rusija. Ima krivaca još u BiH ali najviše dokaza je za ovu ‘trojku’ i tu će mo se i zaustaviti.

Izvori lista govore da se sve znalo još od ranije, kako i šta će se desiti jedino je zbog manjka goriva dron-špijun umjesto u BiH aterirao u Hrvatsku, tek da se malo hrvatski predsjednik Milanović prepadne i opameti.

Podsjećamo, u Ukrajini se vodi bjesomučni rat, invazija i agresija Rusije od 24. februara ne prestaje, rat je najavio lično novinar Avdo Avdić koji je tamo u Ukrajini čak i boravio po zadatku Vildane Selimbegović urednice ‘Oslobođenja’ i uslikao se sa press ratnim šljemom na pametnoj glavi, koji je po svim ‘našim’ izvorima i dogovorio ovo, načisto je isprovocirao Putina svojom tezom da će u BiH ‘planuti’, da se u BiH ‘sprema scenario isti kao i u Ukrajini’, da bi na kraju ustvrdio ‘kako se BiH brani u Ukrajini’. I koji napad Rusa (kasnije Srba i Hrvata) očekuje i priželjkuje već pet-šest godina a mi to shvatali šegom.

Avdo se smireno vratio iz Ukrajine u BiH na vrijeme, nije htio namjerno tamo ostati da brani BiH ali je zato tamo nagrnula hrpa muslimana iz svih krajeva Svijeta osim iz Bosne jer ‘mi nismo muslimani već Bošnjaci’, uključujući i čečenskog predsjednika Ramzana Kadirova. Koji je sa cvijetom Srebrenice na reveru kojeg mu je nakačio ‘naš brat’ ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić ljubitelj lika i djela Putina sa hiljadama tekbiraša i samo čeka ‘mig’ brata Putina učeći i tekbirajući u šumamam uz Ukrajinu, pa da kao Bužimljani nekad u BiH ‘krene na Allahov put’ i da osvjetla obraz Ceriću i Putinu. Avdo je dakle, predvidio napad na BiH ali nije predvidio rezervoare i radare (jebiga, niko nije savršen) pa je aviončić na strogoj rezervi prinudno sletio u Jarun umjesto kod Trnova u blizini Sarajeva, kada bi se zvanično potvrdilo da je Kijev isto kao Sarajevo. I da se u Ukrajini dešava i ponavlja Bosna.

*** Međutim, to ne umanjuje Avdinu prosvjećenost i prognoze niti krivicu jerbo su njegov stav zapratili i svi SDA i drugi politički fićfirići i svi BiH mediji koji su bez imalo rezerve prihvatili da je zapravo rat u BiH otpočeo 24. februara napadom Putina na Rusiju i da se tamo ‘brani Bosna’. Kako je ministrica SDA za vanjsku i unutrašnju upotrebu Bisera Turković kao i obično zakasnila sa naredbomo čuvanju bh neba, i ona je kriva za ovaj prepad Rusa na Hrvatsku bez ikakvog razloga, čime su zapravo Rusi objavili rat Hrvatskoj i NATO savezu generalno, napali su bezpilotno kamerama i avionom njenu bespomoćnu članicu koju treba braniti.

Naime, ona je izdala naredbu preko ‘fejsbuka’ da se pokrenu mjere ‘očuvanja nebeskog bh prostora od napada’ a sve pod dokazima Avde Avdića o skorom napadu na BiH koji je već u tijeku, pa ko hoće neka čita i ‘lajkuje’, međutim nije označila kako će se to provesti i koliko bh neba je pod njenom ingenerencijom, tako da je što se tiče drona-špijuna sve bilo kasno, bh nebo je ostalo nezaštićeno i čisto k’o suza, mogao je po njemu letiti ko stigne. Čak i dronovi. Francuski avioni NATO saveza su doduše špartali iznad BiH malo više ponad Banja Luke ali dron je nišao kasnije tako da je stručnjacima u centrali NATOa u Španiji ostalo samo da ‘isprate’ ovu letjelicu dok ne padne.

Međutim, najviše je za ovaj neviđeni diplomatski i državni skandal ipak kriv Ivo Komšić, veteran nad veteranima budžeta i bh politike i vlasti. Nekadašnji načelnik Sarajeva, bivši član SDPa pa Unije socijaldemokrata, član bh ratnog Predsjedništva 1993 i ahbab Alije Izetbegovića te direktni saučesnik u ‘luđačkoj košulji’ zvanoj Dayton.

Koji je načisto isprovocirao Putina i naveo ga na ovaj samoubilački (za dron) čin. Ne zbog toga što tek sada nakon 30 godina otkriva bh strogo čuvane tajne pišući knjige i pisma mrtvacima (jedno je napisao Franji Tuđmanu a drugo jaranu Aliji Izetbegoviću) iz kojih dokumenata vidimo da i sa mrtvima ima komunikacije te ih je tim pisanijama pofino izružio i do bola nahvalio. Ujedno saznajemo kako je Franjo stvarao Herceg-Bosnu a Alija stvarao i zagovarao islamsku državu ali je bio fin i skroman pa je njemu (Ivi) prepustio pregovore vani a on i Silajdžić od toga odustali u pregovorima i Bosna opstala kao građanska a Hercegovina prestala postojati, već zbog svog nastupa u Stocu 27. februara ove godine.

Tu je raspravljajući o ratnom ‘stanju u BiH’ pozvao bh raju ‘da uzme puške u ruke’ jer je Bosna napadnuta u Ukrajini kako je to Avdo Adić istražio i ustvrdio, kako će i gdje i kada Srbi preći Drinu pa ‘udariti’ na Bošnjake i Bosnu, čak je mudro i vizionarski iako smo mu se smijali’ (zato jer je to tada bilo smiješno a sada kad se skandal sa dronom ukazao i nije) što je tvrdio i ustvrdio kako će Rusi iz vazduha izvesti desant i zajedno sa Srbima a možda i Hrvatima raspaliti po Bosni. Okupirati je i osvojiti. Srećom po Bosnu avion Putina se zdrobio u Jarunu i u Zagrebu (ali to je više zbog goriva i bh neba) ali teorija Ive Komšića (inače skoro svi Komšići u BiH su ratom opsjednuti, uključujući posebno gaziju Željka Komšića koji je odavno proglasio bh ratno stanje a sebe čuvarom i spasiteljem države) ostala je da svjedoči njegovom znalačkom proročanstvu koje se citiralo širom BiH danima. Sva sreća i po BiH i Hrvatsku da je dron ostao bez ‘čorbe’ uveče i pao na mjestu gdje nema raje, inače bi tragedija bila ogromnih razmjera. Bosancima i Hercegovcima a i Bošnjacima ostaje nauk : kad nešto kaže i prognozira Ivo Komšić dobro to upamtite.

*** Jarun u Zagrebu je poučan što znači da i pored naizgled smiješne teorije o Putinovom proboju NATO nebesa u Evropi i pored svih zabrana letenja uvijek pomalo ima mjesta i uporišta, makar za jedan manji desant, Bosni drugo ništa više ni ne treba, ostalo će doći samo po sebi.

Naravno, sva ova tlapnja o ratu u BiH ne bi bila potpuna i bez Reisa Kavazovića jer i on kao i svi bh političari je odavno napadnut i u ratu ali najviše i najvjernije zbog ovoga : kad god državni bh vrh tvrdi da se nešto neće desiti, oda upravo suprotno moraš misliti. Da će se to baš, ama baš dogoditi. Jer oni nikad ne lažu. Što se tiče činjenice da avion-špijun nisu vidjele ni stare ni nove stacionirane snage EUFORa, i tu moramo citirati Avdu Avdića. To je prljava igra Zapada, to je grupa koja ga podsjeća na ‘hrpu zaštitara’, opisao je Avdić, jer on je očekivao pet-šest ‘iljadica NATO boraca a ne nekih 500 mirovnjaka koji će kao i svaki zaštitar na Svijetu nestati čim ‘zagusti’ a poslije propovijedati šta je sve herojski učinjeno a šta se nije moglo.

Iako su oni prethodnica NATO snaga, iako je Željko Komšić kao pravi pravcti predsjednik sav ustreptao u svojoj mahalskoj bundici sa kapuljačom od krzna paradirao sa njima i ‘udarao po prstima’ svim bh neprijateljima, Avdu Avdića se ne smije podcijeniti.

Iz stožera NATO snaga su nam u povjerenju rekli da protiv ovih krivaca za ovaj nemili događaj u Zagrebu kojeg treba što prije zaboraviti nemaju namjeru poduzimati nikakve korake jer se događaj desio u Hrvatskoj a ne u BiH a osim toga i zato jer svako ima pravo na demokratsko mišljenje, sa čime je na skandal stavljena tačka. Ostaje jedino da razmišljamo koliko su sigurni Ukrajinci kad je svuda okolo njih na snazi zabrana NATO snaga za letenjem i preletavanjem a samim tim i Bosanci te koliko će ovaj događaj potvrditi moć i vjerodostojnost NATO armade, ali to je već za neku dužu i mnogo širu elaboraciju. Koju također treba zaboraviti čim prije, tim bolje.

P.S. Svaka sličnost sa stvarnim događajima i ličnostima slučajno je-namjerna.

photo ilustracija : gore-novinar Avdo Avdić majstor istrage i Bisera Turković ministrica vanjskih SDA poslova, dolje-Ivo Komšić, pisac i političar, veteran budžeta i vlasti u BiH, arhiv Cross Atlantic