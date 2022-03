Nakon raspada Yugoslavije uslijedilo je izjednačavanje fašizma i antifašizma u svim bivšim državama yugoslovenske zajednice, miksanje kostiju je prvi otpočeo Franjo Tuđman a svesrdno prihvatili Milošević i Alija Izetbegović, u ovom nazadnom procesu ulogu je odigrala i Amerika

Dok skoro cijeli svijet osuđuje invaziju na Ukrajinu, dok se milioni izbjeglica pod rafalima i bombama pokušavaju spasiti pakla Ukrajine, u Beogradu i pojedinim gradovima u entitetu Republika Srpska slave Putina i Ruse, ali ne samo to odaje se slava i četnicima, mrtvačke glave i lobanje sa crnih zastava namjerno i ciljano su pomiješane sa slikama Putina, zastavama Rusije uz dominantnu ‘rusku svastiku’, stilizovano slo ‘Z’ sa ratnog oružja Rusije u Ukrajini.

Naravno, vijesti iz beograda govore kako su ove demonstracije podrške Rusiji djelo ‘desničarskih’ organizacija ‘Narode patrole’ ‘Obraz’ i još ponekih manje uočljivih grupacija, međutim ko god da stoji iza ovakvih skupova ne odaje slavu samo Putinu i ubijanju u Ukrajini, slava se daje i fašistiškoj četničkoj paradigmi Srbije i fašističkoj četničkoj ideologiji. Koja nije samo ‘otpor’ ili ‘protivljenje’ stavu Srbije i njenom glasanju u UN o Ukrajini, budući da Srbija ma kako to hvalili nije ništa novoga ni rekla ni učinila prihvatajući djelimično bez sankcija ovu rezoluciju o teritorijalnom suverenitetu ove napadnute države već je to i školski primjer osnaživanja obnovlejnog fašizma Draže Mihajlovića i četništva.

Niko stoga od Aleksandra Vučića nije ni očekivao da zabrani ovo fašizoidno divljanje desničara i četnika ne samo zbog toga što bi to bilo opasno po Vučića uz dolazeće izbore već iz prostog razlga što je četnikovanje i četništvo u Srbiji faktički ozakonjeno.

Podsjećamo, izjednačavanje fašizma i antifašizma je otpočelo raspadom Yugoslavije i prvo ‘miksanje kostiju’ ustaša i partizana otpočeo je dr. Franjo Tuđnam hrvatski predsjednik a onda su to zdušno prihvatili i ondašnje vlasti Srbije na čelu sa Miloševićem te bh vlastodršci Alije Izetbegovića i SDa partije. Tako su vlasti Srbije donijele propise 2004. po kojima su četnici i njihovi potomci izjednačeni sa partizanima osvjedočenim i dokazanim antifašistima čime je istorija II Svjetskog rata zbrisana iz udžbenika a pravosudnim procesima otpočeta rehabilitacija ne samo Draže MIhajlovića već i ostalih kvislinga tipa Nedića i njemu sličnima. U Hrvatskoj je uz svesrdno zalaganje HDZa i njene vlastu ustašstvo dovedeno u rang očuvanja hrvatske državnosti, Jasenovac je ‘pojeftinio’ i sveden na ‘marginu’ fašizma, Blajburg je postao mjesto ‘mučeništva’ i žrtava partizana dok se u BiH već sa prestankom bh rata otpočelo sa pranjem istorije i izjednačavanja mudžahedina i partizana, veličanja NDH muslimanskih boraca, izmjernom naziva ulica i škola sve do otkopavanja masovnih grobnica iz II Svjetskog rata kao simbolom djelovanja ‘fašista partizana’.

Dakle, već viđeno, ali u ovom četnikovanju u Beogradu ne može se zaobići opet uloga Amerike, ma kako to na izgled zvučaklo paradoksalno. Iako je Amerika u II Svjetskom ratu dala ogroman doprinos u slamanju Hitlera i fašizma u Evropi i dala velike žrtve, četništvo i četnikovanje su na prostorima Balkana pospješili upravo Amerikanci. Naime, još je američki predsjednik Harry S.Truman posthumno odlikovao Dražu Mihajlovića dvije godine nakon što je Draža osuđen i likvidiran (1948) zbog njegovog učešća u spašavanju američkih pilota, njih 500 koje je navodno spasio od ustaša, dok je George W. Bush bez ikakvog povoda i razloga tu posthumnu medalju ‘iskopao’ i uručio je nasljednicima Mihajlovića 2005. godine, čime je i de facto i de iure osnažio rehabilitaciju kompletnog četničkog pokreta u II Svjetskom ratu, iako se u svakodnevnom obraćanju i svojoj naciji i Svijetu Amerika obavezno poziva na pobjedu fašizma i na borbu protiv fašizma. Šo je opet i drugim narodima dobro došlo kao povod za izmjenu istorije.

Dakle, ako smo i mogli očekivati da se u Beogradu i entitetu u BiH slavi Putin i njegov nalog za ubijanje te rat u Ukrajini, nelogično je da se tamo pored slave Putinu čija zemlja Rusija je također u II Svjetskom ratu bila na pravoj strani i borbi protiv fašizma, oživljavaju crne zastave, kosti imrtvačke glave četničkih simbola.

Kao što je nenormalno da se umjesto kukastog krsta na ovim skupovima ističe stilizovani znak ‘Z’ nova svastika modernog doba Rusije i njene agresorske uloge u ovom ratu u srcu Evrope, a vidjeli smo da je ova oznaka na borbenim artiljerijskim oružjima i oruđima Putinove vojske u Ukrajini preuzela taj primat iz II Svjetskog rata.

photo : detalj sa podrške Rusiji okupacije Ukrajine u Beogradu, arhiv