Munafik i savjetnik Reisa Kavazovića Mustafa ‘blesitus emeritus’ evoluirao od oktobra prošle godine do marta ove 2022, od ljubitelja i zanesenjaka Čečenijom i Putinom postao zaštitnik Ukrajine i borac za pravdu ali mu nije ‘palo na pamet’ da cvijetić Srebrenice kojeg je zakačio ahbabu Kadirovom povuče i da bar malo opere obraz zbog Srebrenice, ali ni to nije sve : niko u BiH ga u opštoj ‘ukrajinomaniji’ nije ni osudio ni ukorio, čak ni ‘majka svih majki’ Munira Subašić niti aktualni Reis Kavazovič čiji je savjetnik uz dobru plaću još uvijek, kao ni nasmijana načelnica Sarajeva Benjamina Karić

Oktobra prošle godine bivši Reis i za sva vremena ’emeritus Reis’, munafik, zloupotrebljavač Srebrenice i jedan od najvećih lopova među bijelim ahmedijama te aktivni kreator u bh ratu posebno u Krajini ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, nakon što je prisustvovao inauguraciji četvrtog predsjedničkog mandata čečenskom vođi i predsjedniku Ramzanu Kadirovom, odaslao je Svijetu poruku zbog koje bi se svaki ‘insan’ a posebno vjernik kakvim se predstavlja ‘Hižaslav’ postidio, međutim Cerićevi obrazi su u pantalonama i u gaćama. Podsjećamo, tada je odao hvalospjeve ovom teroristu i donatoru terorizma Ramzanu Kadirovom, ruskom predsjedniku Putinu, nahvalio Čečeniju kao pravi primjer spoja vjere i prosperiteta te izružio Evropu pozvavši je da se ugleda na Putina.

‘Bilo je glamurozno i svečano, grad Grozni se razvija kosmičkom brzinom, sjaj, čistoća, veleljepne džamije, svi sretni što imaju ovakvu domovinu ‘ izjavio je a onda dodao.

“Ustvari, Moskva je integrirala Čečeniju, dok Brisel nije i, sve su izgledi, da Brisel ne želi integrirati Bosnu u EU. Sve se završava na praznoj priči, koju Bosanci slušaju više od dvadeset godina. Umjesto integracije, Brisel Bosni čita lekcije (uvjete) tako da žrtve genocida treba da se dogovore sa svojim dželatima. Ako Europa ne zna kako da to uradi, neka dođe ovdje u Grozni, ovdje u Čečeniju, da vidi i nauči kako to Vladimir Putin radi u kooperaciji sa Ramzanom Kadirovim. Krajnje je vrijeme da se Europa oduži Bosni za svoje propuste zbog genocida!”

Nakon što je ‘izfejsbučio’ ovo svoje iskreno pismo, njegov šef Kavazović kojem je ‘Hižaslav’ dobro plaćeni savjetnik se ko bajagi ‘ogradio’ tvrdnjom da je Mustafa iznio ‘svoj lični stav’, međutim nakon što je Putin poslušao Mustafu pa udario da od Ukrajine napravi ‘glamur i savršenstvo’ kao sa Čečenijom, te nakon što se njegov jaran Kadirov oglasio sa zahtjevom Putinu da sa svojim odredima smrti krene na Ukrajinu, Mustafica je brže bolje napisao pismo Kadirovu ‘koreći’ ga da to što radi ne valja. No, kad su naša braća bradonje odklanjale i iztekbirale u šumama Čečenije kao Bužimljani gazije uz dan Opštine pa udarile ubijati po Ukrajini, Mustafa je ‘skontao’ šta je pisana riječ koju rasipa kao sranje u zahodu svakog dana, te je udario u patetičnu poruku ‘Pismom nepoznatom drugu u Kijevu’. Gdje je natrpao svega i svačega, zaboraviviš svjesno sve što je pisao ranije. Uglavnom već viđeno. Kijev i Sarajevo isti, mi žrtve kao i vi, pamti me po Sarajevu, popićemo kaHvu jednog dana, prkos Ukrajine kao njegov i naš prkos, zločini, genocid, Srbija i Milošević pa Dodik i sve u tako odvratnom i bljutavom tonu, što je mogla objaviti samo njegova sraona ‘Bošnjaci.net gdje inače Cerić ‘kolumnuje’ po tri kolumne dnevno.

Šta bi drugo mogli i očekivati od ’emeritusa blesitusa’ kakvog muslimanska majka u BiH nije još iznjedrila, ništa novo? Osim onog najvažnijeg : iz BiH nema nikakve reakcije na ljubavna pisma ‘Hižaslava’ dokonog a dobro plaćenog penzionera i seratora savjetnika.

Muk. Šuti Reis Kavazović, Bošnjaci ‘koji nikad ne spavaju’ već samo zakuhavaju, šute majke Srebrenice posebno ‘majka svih majki’ Munira Subašić, šuti Bakir Izetbegović i ostale ‘probosanske partije’, svi se ukakili od sramotne šutnje, dok sa druge strane, svakom onom ko iole ili bar u mislima iskaže sućut ili simpatiju prema Rusiji ili Putinu ‘skidaju glave’ i stavljaju mete na čelo. Svima osim čovjeku koji je samo prije par mjeseci istaknuo Putina kao primjer Evropi.

Sve je u BiH sa razlogom i povodom, pa i ova očekivana šutnja : Mustafa je za ‘našu stvar’ i nismo ga razumjeli.

Vraga nismo, bio je jasan kao profesor. Ili na bosanskom : nismo govno, sve je jasno k’o dan, Mustafa se ‘oteo iz konteksta’. Jer, kad su u pitanju Čečeni i ‘naša braća’, Mustafica nije sam, u BiH kao u svakoj vjerskoj državi vjera je iznad svega.

No, ovakvim ignoriranjem ove opasne budalaštine Cerića i osude agresije na Ukrajinu ovom šutnjom pojeftinjuju svaki dan sve više, dok su ovakvim njegovim nastupom pojeftinile i žrtve Srebrenice i cvijet Srebrenice na reveru teroriste Kadirova gori od tuge i srama ali to ne primjećuje Emir Suljagić iako ‘sve vidi i sve prati’, sve će mo to zaboraviti kao i izdaju Bakira Izetbegovića u vezi revizije u tužbi protiv Srbije gdje je aktivno učestvovala ‘majka’ Munira, sve žrtve bh rata su ovim načisto izmasakrirane sve osim Mustafe koji se svrstao sam među kosti ‘šehida’ iako lagodno i bez srama živi u komunističkom otetom stanu-kući nelegalno preuzetoj za certifikate od ‘Hidrogradnje’ firme u kojoj nije nikad radio niti tamo provirio. Istovremeno je ovom šutnjom potvrđeno da su i majke Srebrenice i političke partije BiH koje su propustile da ga se konačno ‘otresu’ pokazale da im je sve u funkciji dnevne politike, dobrih plata i donacija iz vlasti, najviše i same žrtve Srebrebnice.

Doduše, osuditi Cerića je skoro i nemoguće jer kao što smo rekli, on je uz ili u samoj bh vlasti. On i dalje savjetuje Reisa Kavazovića i nezvanično i Bakira, i dalje prima dvije penzije (regularnu i dodatnu zbog funkcije) i savjetničku platu, a i zbog toga što i mišljenje Kavazovića u pogledu Čečenije nije drugačije od Cerićevog, samo što lukavi ‘vlahomrzac’ često odšuti kad zatreba. To su ‘naša braća po vjeri’ a teroristi i to dokazani zato jer ih ‘neko drugi’ tako proglašava i ocjenjuje.

Još veći cinizam od Cerićevih pisama začinjenim dovama su naknadne osude, nakon napada na Ukrajinu, pokušaja sklapanja prijateljstva sa čečenskim gradovima o čemu smo također pisali i što je već bilo ‘gotova stvar’. Naime nekava fantomska čečenska udruga u Londonu (‘Muslimanski Forum’ predsjednika Vakhed Nyijazova koji je čak bio i u Parlamentu Rusije kao Putinov odabir) izdogovarala je bratimljenje sa čečenskim gradovima (Grozny, Shali i Gudermes) sredinom prošle godine sa bh gradovima (Zavidovići, Goražde i čak Sarajevo) gdje se uključila i bolesno nasmijana načelnica SDPa Benjamina Karić koja se kao i načelnici bratskih bh gradova i sastala kao i Bakir sa predsjednikom ove udruge prošle godine, sada nakon Ukrajine svi ‘odustaju’ od tih planova. Čečenac iz Londona predsjednik udruge u kojoj je stalni član odbora Mustafa ‘Hižaslav’ Cerić a od oktobra prošle godine prema izjavi Nijazova i Bakir Izetbegović, prošle godine je dogovorio da za 500.000 eura u Zavidovićima otac Ramzana Kadirova dobije ulicu i most, sada svi ‘peru ruke’ od tih dogovora kao što Mustafa pokušava napraviti ‘distancu’ sa Ramzanom Kadirovim, tvrdeći da je to sve bilo ‘samo planirano’ ali se nije ostvarilo, jer navodno nije Nijazov uplatio pola miliona eura.

Dakle, ako već kenja Cerić, bilo bi dobro da ne balegaju ostali, međutim to je nažalost Bosna.

Pored histerične osude svakog Rusa od djeteta do Putina, sve dok je Cerić savjetnik Reisa Kavazovića i dok ga Kavazović ne smijeni, nema druge nego da zaključimo. Koliko god je za invaziju kriv Putin a jeste, koliko god nam se srca slamala gledajući djecu, žene i starce kako pod mecima i granatama pokušavaju pronaći spas i sačuvati život, isto toliko je kriv i ‘Hižaslav’. Jer je Putina digao u zvijezde i dao mu krila da od Ukrajine napravi Čečeniju. Čak više, pozvao ga.

Njegove sadašnje ‘osude’, pisma i dove su sranje uz vjetar. Šutnja bh vlasti i Reisata su tu negdje, odprilike. Kao da barataju sa željom i čežnjom da zaista Sarajevo postane Kijev, da se u BiH opet zarati. Kada bi dove ‘Hižaslava’ (jer on kao i većina Bošnjaka zapravo rat priziva i priželjkuje) postale smislenije. Ovako, ta dva grada nisu ni blizu ista, usporedbe su vidljive jedino po egzodusu i tragediji naroda, sve ostalo je dobar materijal za nove ‘kolumne’ ovog proizvođača mržnje, rata i svega uz to što ga čini bogatijim i sretnijim.

