(S) LIČNOSTI : Šta povezuje zeta Bakira Izetbegovića Ćamila Humačkića i zeta Tayiba Erdogana Selcuk Bayraktara?

Ove godine kao da su odnosi između turskog predsjednika Tayiba Erdogana i predsjednika SDA kleptokratske stranke SDA i Glavnog U Bošnjaka Bakira Izetbegovića malo zahladnili, nema one neprevaziđene halabuke, grljenja i ljubljenja, susreta i telefoniranja kao ranije. Razlozi ovakvog odnosa se kriju, neki to povezuju sa pripadnicima FETO organizacije koja je po BiH razvila i političku i edukativnu strukturu škola, đačkih domova i univerziteta a koje Bakir nije po zahtjevu Erdogana protjerao i izručio mu na tacni da ih kao teroriste kakvim ih smatra pohapsi i finansijski uništi. Umjesto toga, Bakir Izetbegović i Reis ef. Kavazović su proveli tihu akciju spašavanja FETO ustanova i imovine tako što su skoro sve promijenile imena, navodno i vlasnike, sad su to listom ‘američke’ i ‘britanske’ organizacije i škole a FETO ostao isti u njima a Tayib to ne može lako oprostiti.

Neki kažu da je distanca nastala i zbog zbližavanja Erdogana sa Putinom a što je učinjeno i prije izbijanja rata u Ukrajini ili zbog sve češćih opravdanih kritika kako Erdogan u Srbiji otvara fabrike i puteve što je već notorna činjenica a u BiH (preko organizacije TIKA) daje lovu samo za džamije, tekije, promociju hidžaba, nikaba i ostalih Reisovih zajebancija u BiH te za kolektivna sunećenja Bošnjaka i proslave turskih praznika u BiH. Međutim, nema više onih toplih sastanaka, poruka i slika zaljubljenih, sve je manje ‘skypiranja’ i ‘zijareta’ kao što je bilo nekad kad je Bakir čak Tayiba nazivao i ‘Poslanikom’, dok se ne spominje plaho ni ono ‘Alija dao Bosnu u amanet Erdoganu’.

Zadnji put se Tayib onako jaranski pojavio na vjenčanju Bakirove kćerke 27. augusta 2021. godine kada se mlada zamotala pa šerijastki vjenčala ( lično i uz izuzetak to je obavio ‘vlahomrzac’ Reis sa horor mirotvorskim očima) a onda u hotelu udarili svatovi na alkohol i drmež, što baš i nije bilo po volji bratu Tayibu, dok se Bakir otisnuo na Bosfor poslije toga samo jednom i to zbunjeno i izgubljeno, čak ne bješe ni bh zastave u sali gdje su pili hladan turski čaj.

No, veze su još ostale. Valjda dok se ne provede ostavinska rasprava iza države BiH, a to ne može dok tobe Yarrabi države ne umre, sad se da prostiš odnose onako kako im dođe. Ima ipak toga dodatnog što povezuje ovaj dvojac bez obzira na naglašenu hladnoću, ovu braću i ljubitelje ‘Muslimanskog bratstva’, terorističke organizacije a što je u bh jebi i političkom t(k)určenju u zadnju godinu dana došlo do izražaja.

Naime, Bakir ratoborno i miroljubivo već duže vremena prijeti ‘din-dušmanima’ (neprijateljima, kjafirima) Srbima i Hrvatima i svima ostalima u okolici BiH skupa sa Reisom, generalima, tekbirašima Bužima, Zenice, Sarajeva pa čak i salivanjem strahe preko Luxemburga i svoga ahbaba teroriste i hodže Yasmina Mulahusića iz svih oružja i oruđa, sa svojom namjenskom industrijom, sa puškama i topovima sve naše proizvodnje za ‘nedaj Bože da se ne desi’, u zadnje vrijeme tom arsenalu straha dodaju se i Ramazanski topovi Abdulaha Skake te najzad i dronovi iz Turske, kao nešto najnovije za smiraj ljudske psihe.

Ne znamo da li mu je to odobrio brat Erdogan ili da li je koji poklonio jer preskupi su ti dron pokloni, najmanje 5 miliona KMa jedan košta, ali slavu dronova marke ‘Bayraktar’ već opjevavaju osim Bakira i Emir Suljagić direktor najpoznatijeg groblja u BiH u Potočarima te brat mu po cinizmu, mržnji i trovanju naroda Reuf Bajrović vlasnik sa ženom nekakve ‘Alijanse’ u Americi i u Evropi, posebno sada i ovih dana kada nas bombarduju sa učinkovitošću ovih turskih bratoubica dronova u Ukrajini, gdje doživljavavju svoje pravo i istinsko testiranje u rasturanju ruskih oklopnjaka, helikoptera i ostale teške artiljerije. Prije toga test izdržljivosti i sposobnost dronovi su položili u Syriji i Iraqu..

Glavni konstruktor i autor tog modernog naoružanja kojeg se nije dosjetio Fadil Novalić ili njegov partner u industriji države advokat Kadrija Kolić (sandžaklija, dabome i nego!) koji drže svu bh ratnu industriju pod svojom šapom mlateći lovu od države a profit uzimajući za sebe (umjesto toga Fadil je počeo sa izučavanjem proizvodnje respiratora i kamp prikolica) je inžinjer koji je gle čuda-zet Tayiba Erdogana, čija firma kao i bh namjenska industrija posjeduje neviđene privilegije i povlastice jer proizvodi ‘za državu’. Tako je zet Erdogana Selcuk Bayraktar po kojem su i dronovi dobili marku i ime postao planetarno poznat a usluge njegove firme tražene svuda u svijetu. Zbog čega su se, kako tvrde braća Emir i Reuf već svi usrali od straha uz Drinu i Koranu.

E, to tazbinsko srodstvo dva ‘lidera’ je upravo dodatna poveznica između ova dva brata po mjeri i vjeri. Naime i zet Bakira Izetbegovića je postao planetarno poznat ali ne ženidbom njegove jedinice kćerke (svadba stoljeća, kako su bh mediji to razvratničko i rasipničko slavlje nazivali) već zbog nečeg drugog. Naime, Bakirov zet Ćamil Humakčić kojeg su u BiH lažno predstavili kao stručnjaka za IT i kopjutere u Njemačkoj zapravo u Berlinu vodi escort kompaniju ‘Escort 77 Berlin’, kompaniju za sexualne i druge usluge, za blud i razvrat, posao koji je opasan kao i proizvodnja dronova.

Zna se, nauka i istorija su to dokazale, da je sex odvajkada bilo jedno od najmoćnijih oruđa i oružja za kraljeve, vladare i predsjednike, uz sex i pomoću njega su padale dinastije, vladavine i države. Dakle, jasno k’o dan : oba slavna zeta slavnih punaca imaju ubojito oružje i njima više ni nebo nije granica. Jedan ima dronove drugi žensko nebesko tijelo i mušku i žensku pohotu. Oboje spada u grupu internacionalnog oružja koje povezuje BiH i Tursku i koje bi moglo ponovo zbližiti (ako već nije) dva ahbaba, inshanllah.

photo : turski dron i njegov izumitelj i patent autor-zet Tayiba Erdogana Selcuk Bayraktar gore, dolje : Ćamil Humačkić zet Bakira Izetbegovića i oglas u njemačkim novinama njegove firme, arhiv Cross Atlantic