Adis Ahmetović – loša kopija Muhameda Šaćirbaya

U BiH svi redom i listom tvrde da rata neće biti, kako domaći političari tako i ‘strani čimbenici’ uključujući i Visokog bh predstavnika i neke everopske dužnosnike i ambasadore koji švrljaju Bosnom i uzduž i poprijeko, ali uz manje izuzetke svi očekuju i prognoziraju crne dane, ‘ograničene sukobe i incidente’, mnogi bez ikakve zadrške ili sumnje čak najavljuju da bi slijedeća ratna zona mogla biti upravo Bosna.

Nešto kao u onom čuvenom filmu ‘U zmajevom gnijezdu’ sa Bruce Lee u glavnoj ulozi floskulom ‘borba bez borbe’, kako je to ovaj tragični lik najavljivao putujući na usamljeno ostrvo gdje je dokusurio sve negativce onog svijeta i pobijedio.

Međutim, film je imaginacija a BiH je stvarnost i zaista se ne može naći nikakvog opravdanja za ovakve neoprezne i sulude tvrdnje i totalno kontroverzne. Jer, rata ili neće ili ga hoće biti a u BiH se još nije rodio niti ukazao Bruce Lee, ma kako to tragično i cinično zvučalo no sudeći prema izjavama kojima nas obasipaju ‘turnir’ samo što nije otpočeo.

Uz izjave evropskih emisara, izaslanika, uz intervjue generala NATO vojske, uz huškačke i ratoborne budalaštine od kojih se krv ledi uz scene iz Ukrajine a koje nam dolaze iz redova bošnjačke političke elite i bajnih prognozera nekakvih ‘instituta’, ‘fondacija’, te ‘nevladinih udruženja’, svi brodovi hrle prema ‘ostrvu’ zvanom Bosna, OHR gomila i raspoređuje vojnike i oklopna vozila na ‘krizna i incidentna područja’ koja će njihovim prisustvom postati još više incidentna (uglavnom uz Drinu i prema Brčko Districtu), vajni analitičari i pravni stručnjaci se raspisali, pridružili im se i akademci tipa prožvakanog Abdulaha Sidrana, ma čak se i dvije odlučujuće ambasade u BiH, ruska i američka utrkuju i naprđuju dopisima na svojim web zvaničnim stranicama, evo NATo najavljuje i vježbe iznad bh neba francuskih aviona dok srbijanski predsjednik Vučić sa ministrom za ekscese i prijetnje održava vježbe rezervnog sastava.

Nadobudni Ivo Komšić najavljuje i mogući desant Rusa iako i svaka budala u BiH i šire znaju da je to budalaština per excellence, Bakir vazi o bivšem bh ratu i nenadjebivoj pobjedi, Mehmedović Šemsudin bi kao i propalitet i huškač Reuf Bajrović čak odmah slijedio izjave ruskog ministra o dijelu uzroka rata u Ukrajini-odmah bi napao Republiku Srpsku ‘zbog jezične diskriminacije Bošnjaka’, ludilu nema kraja.

Dakle, rado Bošnjak ide u vojnike, ‘slavu pobjeda’ ponavljaju i Hamdija Abdić Tigar, pa Naser Orić dok vehabije tipa Nihada Aličkovića iz ‘antiDayton pokreta’ obznanjuje novu direktivu ‘budnosti’ lansiranu iz štaba Reisa Cerića ‘Hižaslava’ i sadašnjeg ef Kavazovića po kojoj ‘nema spavanja’ i prema čijim direktivama se ‘moraju pratiti’ Srbi i Hrvati u državnim službama, posebno u vojsci, graničnim službama i policiji. A rata neće biti. Ludilo uzima sve više maha dok sluđeni građani nakon svih takvih crnih slutnji dočekuju miroljubive i umirujuće floskule ‘ma neće biti rata, mogući su manji incidenti’, kao da se radi o kakvoj derbi utakmici a ne o najavama tragedije neslućenih razmjera.

Dodik Milorad i Čović već mjesecima pa i više izbjegavaju ovakva predviđanja tvrdeći da od toga ‘nema ništa’ ali na bh ratnu podlogu to ne liježe, obzirom na njihove ranije poteze i dogovore, pa proizilazi da se polako a sigurno BiH sprema ‘kao da će biti mira a kao da će sutra planuti’.

Osokoljeni podršci Ukrajini od strane Amerike i Evrope, Bošnjaci su se naprosto ‘naprndacali’ pa se predlaže odmah zahtjev za ulazak u EU ‘preko reda’, u NATO obavezno, uz tvrdnju da je NATO ionako po slovu Daytona već u BiH, dok su ‘zabrinutošću’ Evrope za Bosnom i njenih emisara u BiH Bošnjaci shvatili kao konačan znak i signal da se konačno krene u ‘akciju’.

Jedan od silnih izaslanika iz evropskih kancelarija ‘izvjestilac’ Bundestaga Adis Ahmetović pojavio se sredinom prošle godine i svojim gostovanjima u njemačkim medijima a posebno u medijima BiH (kod Senada Hadžifejzovića koji je konačno dočekao svojih ‘pet minuta’ svoga ‘rata uživo’ što nije nikad odjavio još od 1992 godine) je pravo osvježenje u najavi bh rata koji je u politički diskurs svoje partije u Njemačkoj (Social Democratic Party of Germany-SPD) izjavama i nastupima načisto osvojio bh medijsku i opštenarodnu scenu.

Ne znam da li Bundestag ili zvanična njemačka politika prati njegove nastupe a ako to zna onda je pomalo njihova šutnja karikaturalna kao što su takve i izjave ovog mladića koji je rasporedom u vlasti Njemačke ušao ispred svoje partije da obzirom na svoje porijeko izvještava i obavještava njemačku vladu, dok on na sceni istupa kao lobista države BiH. I ne samo to, mladić sve zna i za sve ima rješenje. Ne, nije riječ o njegovoj ljubavi i simpatijama prema BiH odakle su njegovi roditelji izbjegli u bh ratu ili njegovom notornom neznanju bh jezika zbog kojeg se u BiH gine na sva zvona, stvar je u nastupu i izjavama Ahmetovića koji je postao bh medijska zvijezda, a koje nimalo nisu ni zvanične ni diplomatske. Na stranu što ne poznaje dovoljno jezik svoje matične države međutim Adis ne poznaje ni minimum diplomatske škole pa tako svaka druga riječ u njegovim rečenicama je ‘mora’, ‘uradićemo’, ‘Njemačka će poduzeti’, a onda odlazi dalje i šire pa govori i u ime Evropske Unije i NATO Saveza, svodeći sve na to da će BiH ući u EU, da će NATO djelovati u BiH, da se u BiH nadvijaju ‘crni dani’ ali da će ‘Dodika zaustaviti’ i sve u tako odviše poznatom i željenom stavu većine bh političara.

Očigledno Ahmetović nije dorastao svome zadatku ma kako u BiH dočekivali sa ljubavlju i strašću njegove izjave, njegova i pojava i nastup uveliko podsjećaju na Muhameda Šaćirbaya, kriminogenog bh ministra vanjskih poslova a kasnije bh ambasadora u UNu kojeg je Alija Izetbegović bukvalno 1992 godine ‘iskopao iz naftalina’ nakon posjete ahbabu Muhamedovom ocu u New Yorku i koji je učestvovao u važnim danima i sudbini BiH sve do Daytona, gdje je stavio i on svoj paraf na predugovor kojeg se kasnije ‘odrekao’. Na isti način i Ahmetović iako je predstavnik njemačke vlasti ispred svoje stranke daje bombastična i opasna obećanja a u vezi toga niko od bh zvaničnika se ne oglašava. Osim ‘širokih narodnih masa’ po internetu koji aplaudiraju i tipkaju.

U jučerašnjem nastupu drugom poredu u nekoliko mjeseci na tv ‘Face’ čak je nagovijestio nešto što će se desiti u BiH u aprilu, u prve dvije sedmice aprila ove godine, a što će po njemu ‘sve riješiti u BiH’. Nije otkrio šta i kako ali april je ponovio nekoliko puta. Da li će biti samo ‘aprilili’, da li će drug Visoki bh predstavnik tada pronaći Bonske ovlasti u svojoj ladici, da li će Putin bankrotirati i ‘popušiti’ u Ukrajini ili će Ukrajina biti spržena a mirna ili će do aprila ‘ojužiti’ pa ćemo se u BiH ‘pokefati’ (ili sa Srbima ili sa Rusima, možda i sa Hrvatima), ili je olako otkrio sankcije koje će Njemačka uvesti Dodiku ili će možda već tada BiH uletiti u EU i u NATO, ko to zna. Adis je bio sav zajapuren i crven ali odlučan do one muške stvari. Odavno veći diplomatski skandal nije javno viđen, Bosna je dobila novog Šaćirbaya. A i Njemačka.

