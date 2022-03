Islamski patriotizam je naša sveta dužnost

U situaciji kad je Bosna ‘napadnuta politički’ kako reče u zadnjem intervjuu Reis ef. Kavazović, onda je nama svima patriotizam obavezan. Tačnije, Reis reče u svom predramazanskom haberu/savjetovanju kako će Islamska Zajednica ‘vratiti insistiranje na zajedništvu i patriotizmu prema zemlji’ te kako je Islamska Zajednica u misiji ‘vjerodostojnosti i društvene vrijednosti’. Teško onom ko se usudi u buduće reći da ne voli državu ili njenu vlast.

U praksi to znači da će biti još više ‘patriota’ jer to je po ovom ‘nasmiješenom Ceriću’ sa horor očima djelovanje Islamske Zajednice ‘srčika vjere’, dok je nabrajajući sfere djelovanja zapravo samo potvrdio onu poznatu staru šemu ‘Hižaslava’ Cerić Mustafe koju je prezentirao i razradio u 3 D animaciji još u vrijeme svog mandata : unutra država i narod a okolo zeleni omotač islama.

Kad iole površno sagledamo bh društvenu i državnu zbilju bez napora se može ustvrditi da državom BiH zapravo vlada i da je kontroliše Islamska zajednica uz svesrdnu bratsku suradnju SDA etnokratije i dinastije Izetbegovića koje zdušno i perfidno potpomaže opozicija svih boja i dezena, i da je ‘zeleni’ Cerićev omotač odavno državu poklopio i zaokružio.

Naravno, raspravljati o licemjernim citatima Kavazovića kako je ‘vjera u srcu a država u duši’ je jalov posao budući da već svaka slijedeća njegova rečenica govori o nerazdvojivosti ova dva ljudska organa, sa pozivom na borbu da se to brani do zadnjeg ‘šehida’, i gdje se na propusti nikada naglasiti kako se ‘mirom’ i ‘mirotvornošću’ treba uključiti u borbu protiv dušmana neprijatelja, dok je opšte poznata stvar da se u BiH nijedan zakon, ni jedan propis ili druga državna ili kantonalna odluka ne donosi dok se ne konsultuju bijele ahmedije.

Tako faktički imamo javnu proklamaciju javnog učešća vjere u organima države i vlasti dok je Kavazović Islamsku Zajednicu od vjerske organizacije sa 240 zaposlenih doveo do opasne organizacije sa preko 500 uhljeba u vjeri i državi koja je svojom struktirom prerasla u paralelni državni aparat sa budžetom u desetinama miliona KMa, sa poslovanjem koje je oslobođeno poreza i sa firmama koje odavno prevazilaze vjersku komponentu. Ima čak i svoje zemljišne knjige, svoje šerijatsko sudstvo, sve ima što joj treba.

Od kancelarije Reisa pa preko desetine ureda za socijalu, školstvo, kulturu i sve do zvaničnih predstavništava koje je IZ oformila u Bruxellesu i u Washington DCu, ova struktura je organizovanija od same države, dok joj je politika iako nespojiva sa vjerom uveliko glavna strategija. Nema toga bh političara ili u poziciji ili u tzv opoziciji BiH da nije odsjedio na poznatoj sećiji Kavazovića ili da ga ‘nije primio’, dok sa SDA strankom otvoreno i surađuje i raspoređuje svoje kadrove.

Evo, koliko jučer nakon što je SDA uz pomoć Komšića razvalila jedini ‘crveni’ bastion Tuzle i tamošnju vladu za ‘prvog pendreka’ je izabran hodža Hajrudin Mehanović koji je džamiju ‘napustio’ a upisao se u SDA, tako će mo od sada imati još jednu ahmediju u državnoj ‘građanskoj’ vlasti, što je opet u BiH ‘sasvim normalna pojava’. Kao što je bilo ‘najnormalnije’ da se bivši Reis ‘Hižaslav’ okuša u utrci za bh Predsjedništvo 2014 ili da Muamer Zukorlić poznati muftija sjedi u Beogradu u poslaničkim klupama (umro je, misiju je nastavio njegov sin Usame Zukorlić), ili kao što je više nego normalno da podpredsjednik SDA Safet Softić obavlja funkciju predsjednika najvećeg organa IZ-Sabora.

U borbi za osvajanjem države BiH Islamska Zajednica ne bira sredstva pa tako imamo situaciju da je u političkoj utrci i Senad Šepić inače hodža po struci ili Mirsad Hadžikadić nekadašnji predsjednik krovne džamijske organizacije Bošnjaka Sjeverne Amerike i Canade, kadrovi SDA i Reisa Kavazovića su i bljutavi preletač iz SDA Denis Zvizdić, zatim Bisera Turković, Samir Kaplan i tako redom i širom. Ova potonja trojka je osim ‘aminovanja’ od strane Reisa imenovana i po nalogu tekije šejha Halila Brzine bivšeg ratnog generala, (sadašnjeg imena Halil Hulusi Nakšibendi Bosnawi) dok se spisak ahmedija širi po Kantonima i opštinama, školama i vrtićima pri čemu je islamski patriotizam u BiH ušao u fazu aritmetičke progresije. Još malo će i Nermin Neikšić predsjednik SDPa kao i njegov podpredsjednik Vojin Mijatović svoje ‘bratstvojedinstvujuće’ govore otpočinjati sa ‘braćo i sestre’ kao što je to Mijatović ‘srpska kopija Željka Komšića’ uveliko uveo u politički diskurs ‘građanske’ države Bosne. Ne bi me začudilo da se, kad mu istekne vrijeme u ‘partiji za jednog čovjeka’ u medijima pojavi slika sa hadža ili umre (malog hadža) kao što se pojavila Lagumdžijina (ministra BiH) kao dokaz državnog patriotizma prije nekoliko godina.

Spajanje vjerske i državne funkcije za IZ je nesporno jer zapravo u vjeri je kao u politici-nema sukoba interesa, imaju samo interesne sfere i duboki džepovi, kao spojnica ugodbnog i perfidnog života i ima ucrtani cilj : kako ovladati državom.

U sadašnjoj situaciji kada država BiH za korupciju ‘ne daje ni pet para’ jer su plate od pet i više hiljada KMa veći argument za tvrdnju kako će u BiH izbiti rat a patriote to neće dozvoliti, sve je drugo manje važno osim odbrane još nenapadnute države. To što cijene rastu i što se raja iscrpljuje pričom kako će Rusi napasti BiH, logikom neotesanog i bahatog nelegalnog premijera Fadila Novalića dovodi nas u još jednu priču o vjerskom patriotizmu. Goriva će biti kaže Fadil ali cijene će biti nebu pod oblake, međutim niko se neće sjetiti da je i ovo divljanje cijena nafte i goriva rezultat rada i djelovanja Islamske Zajednice BiH. Naime, kao što znamo BiH nema državne naftne terminale niti zalihe kojima bi rasteretila nestašicu i poskupljenja ali zato ima NFT (Naftne Terminale) koji su ili devastirani ili poluprazni, nisu čak namjerno uspjeli ni da održe i sačuvaju ono što im je Tito ostavio. Na čelu te fantomske organizacije koja ima svega 3% zaliha kapaciteta u svojim zahrđalim rezervoarima sve do unazad nekoliko godina stolovao je šef kancelarije Reisa Kavazovića, izvjesni Sandžaklija Rifat Fetić. Kako je mogao i stizao obavljati sve poslove Reisa, putovati po Iranu i Afganistanu, po Americi na otvore džamija i islamskih centara (moći) a ujedno primati platu kao predsjednik Nadzornog odbora naftnih terminala, to znaju samo Reis i Bakir.

Nakon njegove smjene dogovorom SDA i HDZa je došao na njegovo mjesto hercegovači tajkun i osuđeni kriminalaca Josip Tomić ali osim love za ‘renoviranje’ i ‘obnavljanje’ terminala koja se mjeri u stotinama miliona i troši svake godine a renoviranje i popuna ne mrdaju ni za ‘jotu’, dalje se nije nikud odmaklo. Niti u Pločama, Blažuju, Bihaću ili Živinicama ili Dretelju osim spičkane ogromne love i propalih rezervoara robnih rezervi nema ništa. Čak, Fadil Novalić iako je država bila većinski vlasnik terminala u Pločama, velikodušno se odrekao istg, dok je onaj u Dretelju kupio poznati hrvatski general Ljubo Ćesić Rojs kao na pijaci.

Institucija zadužena za kreiranje federalnih naftnih rezervi „OTF“, je tako sve uz domovinski patriotizam za 17 godina postojanja promijenila deset uprava i deset nadzornih odbora, usput potrošivši milione budžetskih sredstava za isplatu plata uposlenicima čiji je broj sa inicijalno 8 ljudi danas narastao preko 100 zaposlenih i za čije plate je samo 2020. godine izdvojeno 4,4 miliona KM.

Ako se pitate zašto OSA ili SIPA ništa ne poduzimaju, džaba ste ‘krečili’. Ovaj pomenuti sandžaklija Fetić je, to je javna tajna, uz suradnju sa Reisom preko deset godina direktorovao i špijunirao Hrvate i ‘one druge’ i dobrano bio plaćen za to, lično se direktor obavještajac sa najviše diploma u BiH Osman Mehmedagić ‘Osmica’ za to potrudio, jer i on je kadaar SDA i Reisa Kavazovića. Naime, Fetić je njemu ‘slao podatke’ a rezervoari su se umjesto naftom punili hrđom i blatom.

Zato ‘braćo i sestre’ Bošnjaci, muslimani ili već šta god da ste a znate ko ste i gdje ste, u ‘suru’. Kad točite gorivo obavezno proučite i jednu dovu za državu. Ako ne znate kako to ‘ide’ pitajte Kavazovića ili njegovog savjetnika ‘Hižaslava’, nije uopšte teško a isplati se.

photo : Rifat Fetić, Sandžaklija, šef kancelarije Reisa Kavazovića i desetogodišnji predsjednik nadzornog odbora naftnih terminala FBiH, arhiv