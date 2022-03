Podrška i eventualna pomoć narodu Ukrajine je nešto najnormalnije kao i osuda ruske agresije i invazije na suverenu državu Ukrajinu, sve drugo što bošnjački mediji, slobodni strijelci i famozne ‘nevladine udruge’ uz Islamsku Zajednicu BiH upregnuti u SDA partiju odrađuju za bh nekompletnu i situaciji nedoraslu vlast je klasični politički i opštenarodni kičeraj koji uporno BiH uvlači u priželjkivani sukob, totalni raspad države, pretvarajući ovaj ionako nestabilni dio Balkana u naprđujuću haos teritoriju, sa ciljem da se konačno dođe do neostvarenih bh ratnih ciljeva : islamske Republike Bosne

O Ukrajini i tamošnjim dešavanjima danas pišu sa svih strana, od 24. februara kada su ruske vojne snage započele operaciju invazije, ni najveći stratezi i analitičari se u ovoj medijskoj frtutmi ne mogu snaći, jedino se bh ‘sila nebeska’ našla da to pojasni.

Pa umjesto da vidi ono što se i bez medija zna a to je da je Ukajina još od 2014. godine prostor obračuna ‘zapada’ i ‘istoka’, odnosno Amerike sa saveznicima u Evropi i NATO vojnog saveza na jednoj i Rusije/Putina sa druge strane, BiH bez ikakvih realnih osnova sebe utrpava u važne i začajne faktore hinjeći suradnju sa demokratskim svijetom sa kojim u ovih 30 godina nije ostvarila nikakvo partnerstvo niti značajniju suradnju već se cijelo vrijem oslanjala na Bliski Istok, Tursku i arapske zemlje, titulišući se značajnim faktorom i donoseći odluke sa kojima zapravo želi razriješiti ono što je u glavama bh vlasti tinjalo čitavo vrijeme od završetka bh rata do danas.

Računajući da će ‘na mala vrata’, ili da kažemo ‘preko guzova’ i u NATO i u EU vani, kod kuće da će sa lica mjesta zbrisati i Srbe i Hrvate i ostvariti svoje nedosanjane snove preko tragedije u Ukrajini, dok im zaleđinu budu čuvale zapadne sile i NATO armija.

Kakva zabluda, odavno neviđena i čak, pomalo smiješna.

U nizu poteza koji više izazivaju sprdnju nego li ozbiljnu opservaciju, kao ona kako ‘BiH razmišlja da uvede zabranu letova iznad bh neba’, pa do nekakvih ‘izlazaka’ ispred ustanove kako bi se iskazala podrška ukrajinskom narodu’ (što je uveo dr. Gavrankapetanović sa Opštom Bolnicom a što će izgleda postati novi kviz-test patriotizma kao i onaj ‘voliš li BiH’, ‘slaviš li 1. Mart’ ili ‘da li je u Srebrenici bilo genocoda’) pa do nevjerovatnih zahtjeva putem socijalnih mreža ‘protjerati ruskog ambasadora iz BiH’, protjerati sve ‘četnike i ‘ustaše’, ‘dići vojsku i naoružati narod’ kao što predlaže Ivo Komšić ratni član bh Predsjedništva jer BiH prijeti desant Rusa iz zraka a Srba i Hrvata sa kopna, uvesti Rusiji sankcije …

Nema druge, odkako je Avdo Avdić posjetio Kijev i uslikao se na pristojnoj udaljenosti od granice prije izbijanja sukoba a potom napisao da se u Ukrajini brani Bosna, što je potvrdio i njegov mentor Bakir Izetbegović a procvrkutao i Džaferović i Željko Komšić, u Bosni je krenuo val ratnohuškačkih otvorenih prijetnji, bez ikakve procjene ove notorne budalaštine i opasne propagande, te opšta ‘Ukrajinomanija’. Tite mi, kao da je Bosna uz granicu sa Ukrajinom i kao da je naš ‘zračni prostor’ toliko velik i slobodan da se proteže preko čitave Evropske Unije koja ga je već za Ruse zabranila a oni to sve mogu preskočiti pa ‘hop’ u Bosnu, i kao da smo toliko važni i snažni da čak i rezolucije UNa donose po našim direktivama.

Ima li iko normalan da stanje Ukrajine i Rusije posmatra realnim očima i da osim osude, priznanja suverene države i njenog prava na borbu sve drugo ostavi po strani onima koji su sve zakuhali a da kod kuće pokuša iznaći rješenje kako uspostaviti rad državni organa, kako očuvati zemlju koja nije napadnuta od Rusa već od domaćih bh izdajnika, Dodika, Bakira i Dragana.

Jok! Pišu se pisma, predlažu rezolucije, uvode se sankcije Rusiji (zima je na izmaku pa ruski plin još malo neće trebati, ovaj što kaplje je poskupio ali koga briga kad je država u pitanju), Fadil Novalić je objasnio da ‘ima rješenje’ a to je ‘južna konekcija’ za koju brat bratu treba desetak godina da se osposobi a o stotinaam miliona love da se i ne priča, i Eelektroprivreda ima ‘malih problema’ sa termoelektranama koje koriste ruske rezervne dijelove ‘ali i to će mo premostiti’, ostalo je još da iz trgovina izbacimo ‘votku’ i ruske video igrice pa da sve bude potaman. Jer smo uz Zapad i na pravoj strani.

Pravu sliku iz Ukrajine ne znamo niti išta drugo vidimo osim snimaka i priča sa društvenih mreža. Odakle dolaze i pomalo čudnovate skazke: ruski vojnici gladni, nemaju goriva, Ukrajinci kao i Bošnjaci sa molotovljevim koktelima razaraju jednu od najmoćnijih sila Evrope i Svijeta kao Prle i Tihi nekada u našoj Yugi, ubijeno 7.000 ruskih vojnika ali nema žrtava u Ukrajini ili je broj mali… A u tim mitovima (naravno da su mitovi jer Ukrajina ima moćno NATO oružje inače ne bi Kijev opstao sedmicu dana) bh dokona raja i bh dokona politika su pronašli i osvježili svoj mit o nenadjebivim pobjedama u bh ratu u kojem su očuvali BiH ‘u njenim granicama’ pa uživaju sanjajući.

U sveopštem ludilu i medijskoj histerično harangi u koju se uključila osim Amerike kompletna Evropa, Bošnjaci su ugledali svoju šansu da se riješe Dodika i Čovića a bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata Željko Komšić dočekao svojih ‘pet minuta’ slave (vidi što sam pametan, ja sam davno nogirao Ruse i njegovog ministra) pa tako već skoro godinu dana bh Predsjedništvo ‘radi’ bez Dodika (koji doduše dođe kad hoće, jer kako kaže zato što ga preglasavaju a što je dobrim dijelom tačno a za što je i sam kriv), bh ambasadori rade svako po uputama svog ‘lidera’, čak se u besmisao bh života uključili i stari pa i novi bh predstavnik za BiH nagovještavajući crne dane za Bosnu, dok je Bakir Izetbegović ležerno otputovao u dijasporu da lobira za glasove a kod kuće se čuju priče kako i BiH kao i Ukrajinu treba primiti u NATO i EU po ‘skraćenom postupku’.

Može se Bakiru, ima ko će ga zastupati kod kuće, tu je ef. Kavazović koji svaku svoju hutbu iliti džamijski govor počne sa ajetom iz Kur’ana o miru i suživotu a završi je sa pozivom na ‘čupanje srca i duše’ i bitkom za domovinu za koju se mora i treba ginuti. Nacijo, domovina BiH nije napadnuta izvana i neće ni biti, međutim cirkus se nastavlja ali gatanje o bh ratu svakim danom postaje sve bliže realnosti. Jednog dana se i bajka o Vuku mora dogoditi. Čak je i bolesni Hadžifejzović došao i pored zabrane svojih doktora da nas uvede u ‘rat uživo’, nije izdržao sjediti kod kuće pa se tako može krenuti u pripreme.

Bosna je napadnuta iznutra i jedino rješenje koje bi je spasilo je opet ne kod Komšića ili Džaferovića i njegove ‘ni pedalj’ direktive već kod ovih istih moćnika koji su krivci za rat u Ukrajini, a to su Amerika, Rusija i velike evropske sile, Velika Britanija, Njemačka i Francuska. Ako oni odluče, biće kao i u Ukrajini ili bar slično tamošnjem scenariju, ako ne odluče, sve će ostati isto dok se stvar sa Ukrajinom ne dovede do cilja. Ako u međuvremenu ‘zakuha’ na Tayvanu, što Amerika polako najavljuje, onda je to sasvim druga priča.

Dakle, ovi moćnici mogu problem BiH riješiti u pet minuta da hoće. Uhapsiti i protjerati iz politike aktere krize u BiH i njihovih sponzora i suradnika, oduzeti im imovinu, raspisati vanredne izbore i eto rješenja na vidiku. Svako odlaganje je kobno, mogu Bošnjaci naprđivati ili Srbi i Hrvati uzvraćati koliko god treba, bez toga nema rješenja za BiH.

Ako i za to nije već kasno jer posijana mržnja se za 30 godina pretvorila u korov.

Loviti samo Dodika i Čovića je jalov i beskoristan posao. Proslava 1. Marta je živi dokaz primitivnosti i bezobrazluka. Vatromet, ratne zastave, postrojavanje bh generala, zelenih ili drugih beretiki čista je šarada kao i priča o jedinstvenoj i suverenoj BiH. Jer u želji da ostvare ono što je Alija Izetbegović propustio u bh ratu Bošnjaci u svojoj zatrovanoj mitskoj i vjerskoj ideologiji koju podvode pod ‘građansku’ BiH otišli su predaleko. Posebna tema su dove partizanima uz 1. Mart ili slikanje na Kovačima, nikave veze s vezom osim permanentnog izjednačavanja ArBiH i partizana, kad zatreba.

Džaba se porediti sa Ukrajinom, nismo tu ni blizu po zainteresiranosti velikih sila, džaba što se u zadnje vrijeme Bošnjaci odriču i bošnjaštva a preferiraju ‘bosantvo i hercegovštinu’, sve im je to uzalud, čak i parada Sebije Izetbegović u povorci ‘ponosa’ u povodu 1. Marta, budući da joj je vožnja kratka kao i sama država od Marijinog Dvora do Ilidže, ma ne pomaže čak ni to što je ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić savjetnik Reisa Kavazovića veličao Putina i braću u Čečeniji prije par mjeseci kiteći Kadirova ordenom Srebrenice pa se poslije ‘pokajao’, sve to pada u vodu nad jednom činjenicom. A to je da Bošnjaci hoće BiH bez Srba i Hrvata. Kako to izvesti ‘građanski’ i Kavazovićevom ‘mirotvorevinom’ i šta bi nam napose BiH značila bez Srba i Hrvata?

Kad su Hrvati u pitanju, priča o referendumu i 1. Martu je ižvakana i potrošena, nekad bilo sad se spominjalo, hajmo provesti sada referendum pa da vidimo. A sve zbog jedne stolice i jednog čovjeka Željka Komšića!

Dakle, Putina treba kazniti ali sto tako treba reći i to : bez američkog upliva u Ukrajinu još 2014 a sada posebno, sve bi bilo drugačije.

**** Primjećeno je da se Bošnjaci naroguše svaki put kad Dodik umjesto Bošnjaci, upotrijebi naziv muslimani, jer ih ‘svrstava u vjersku skupinu’. Ne pravdam Dodika ali oni to i jesu. Promjena nacije se vrši referendumom a to Alija nije proveo zakonito. Da je umjesto Bošnjaka uveo naziv ‘Bosanci’ onda, bilo bi drugačije, sada je to kasno, a nije to ni želio.

Uostalom, Bošnjaci pored novoskovane nacionalnosti koriste još uvijek i naziv ‘muslimani’, samostalno ili paralelno sa nazovom ‘Bošnjaci’, pa im niko ne prigovara. To me podsjeća na situaciju u Americi. Naime, Crnci u Americi se zvanično zovu ‘Afro-Amerikanci’­ i oni su jedina nacija u USA koji imaju poseban naziv. Nazvati ih drugačije ne smiješ i ne možeš, podliježe kazni. Ali, oni se međusobno mogu tako nazivati, bez ikakvih problema. Tako i Bošnjak može Bošnjaka nazvati Muslimanom, neće biti prigovora.

photo ilustracija : Ukrajinci pripremaju molotovljeve koktele za obračun sa ruskom tehnikom, arhiv