Samir Cerić ‘kontroverzni biznismen’ iz Londona jedan je od ključnih igrača u poznatoj bh aferi ‘Respiratori’ ali ga u procesu nema nigdje kao i spornih kineskih respiratora, nestao kao i juna prošle godine kada je nakon samo šest mjeseci predsjednikovanja sa FK ‘Željezničar’ načisto ‘u zemlju propao’

*** O ‘aferi Respiratori’ manje više znamo sve. Manje znamo ono što trebamo, više ono što je nebitno. Ova najveća bh poratna pljačka državne love u iznosu od 10.5 miliona KMa u režiji nelegalnog i nelegitimnog tzv premijera Fadila Novalića, malinara Fikreta Hodžića, šefa federalne uprave Civilne zaštite Fahrudina Solaka i ministrice za finansije Jelke Milićević u vladi Novalića uskoro će (aprila 2022) proslaviti svoj drugi rođendan no kakve su bh (ne)prilike, prije će ući u punoljestvo nego što će se osuditi i otkriti krivci ove sramne korupcione šeme u najtežim danima pandemije po bh građane.

I, kao što smo s početka to predvidjeli, ­lako se može desiti da za ovaj kriminal osude Fadilovu čistačicu prije nego Fadila ili koga od njegovih suradnika u kriminalu. Zato što je Fadil država, onomad kad su ga bili uhapsili samo jedan dan (i to uz Ramazan, moš’ misliti ‘kad čovjek posti’­), skočila je čitava država sve sa Reisom Kavazovićem na čelu i Šefikom Džaferovićem i Bakirom Izetbegovićem u istom safu. ‘Udar na Bošnjake, udar na državu’.

Tako iz dana u dan od februara prošle godine od kada je sklepana optužnica gledamo ‘Sarajevo respiratorni Festival’ i scenaristički razrađen plan razbijanja ‘udara na Bošnjake’, defile modnih suvremenih bh političara, advokata i svjedoka, a u međuvremenu se ništa ne saznaje osim onog s početka afere : ‘ko je jamio, jamio je’. Nestali su čak i famozni kineski respiratori, pompezno ‘raspoređivani’ po bolnicama (kao da se dokaže kako su pravi i dobri, Bakir – ‘nije mercedes ali jeste yugo i vozi dok ide’) niko ne zna gdje su sboksani i gdje truhnu, ne zna se ko je tajanstvena ‘Seb’ iliti Sebija Izetbegović, ne zna se ko je ‘Asim’ iz prepiski, jer ima osim Sarajlića ‘Asima i Asima’ kako je Sarajlić pojasnio, nestali su i mobitelni, otišli na remont, sve je nestalo. Osim urednih plata koje svi optuženi primaju u punom iznosu, Solak sebi odrezuje čak i dodatne bonuse.

*** No, osim klasičnih dokaza tipa ‘ugovora’, respiratora, transkripta i telefona (kao što znamo Asim Sarajlić je odbio dati svoj telefon i to se u BiH može, dok je Fadilov bio na ‘remontu’ u Austriji), u ovom postupku nestaju i svjedoci. Ne svi ali neki od glavnih jednostavno nema. Evo, nigdje se ne čuje i nema jednog od glavnih ‘dokaza’ ove ‘afere’, niti se zbori nit’ romori o ključnom svjedoku afere Samiru Ceriću ‘kontroverznom biznismenu’ iz Londona. Koji bi po svim pravilima pravosudnih školskih udžbenika i zakona trebao ako ne biti optužen a ono bar svjedočiti i poslužiti kao jedan od ključnih dokaza u postupku – svjedočenjem. Kad je već ‘držao merdevine Fadilu i Fikretu’.

Prema navodima optužnice on je taj koji je dostavio falsifikovane fakture i ugovore vladi, tj Fadilu na osnovu kojih je izvšeno plaćanje neupotrebljivih rspiratora malinaru Hodžiću 15.04. 2020, na temelju čega je izdat nalog da se izvrši uplata respiratora u Shanghai, pa bi najelementarnije bilo da o tome svjedoči ili da to negira ili potvrdi. No, njega nema čak ni u formi ‘zaštićenog svjedoka’ dok skoro svakodnevno izvještavanje sa suđenja u ovoj bh koruptivnoj trakavici već pomalo guši običnu raju inače oguglalu na afere. Kako onda misli Tužilaštvo u predmetu gdje se obavezno mora pratiti trag novca doći do pravde i istne?

Teško je na to odgovoriti, kao što je teško pojmiti iako se i to događa da su čak i sudije u ovom postupku postale indiferentne, kao da je i njima ‘dosadio’ ovj proces. Tako će famozni sudija Branko Perić olako reći počesto tužiocu ‘gnjaviš nas sa tim previše’ (­dečko, ajde oladi’), kao da hoće reći hajde da završimo ovo čim prije pa ‘kud puklo da puklo’, unaprijed se zna kuda se puca.

*** Ovaj svjedok Cerić mora da je u rodu najvećem muljatoru i zloupotrebljivaču bh genocida Mustafi ‘Hižaslavu’ Ceriću čim je ovako tajanstven, ‘snalažljiv’ i sakriven i zaštićen. Naime, nije kad je to u pitanju riječ samo o aferi ‘respiratori’, ima toga još. Iako je u Britaniji protiv njega vođeno nekoliko istraga u vezi sumnjivog poslovanja, iako ga tamošnji mediji tretiraju kao ‘kontroverznog biznismena’ što je već uobičajen sinonim za koruptivnog i kriminogenog poslodavca, Samir Cerić se toga ne boji jer je u BiH ‘dobro kotiran’. Kao ‘ugledni’ i školovani diplomant Bolonjskog Univerziteta i još uspješniji biznismen iz Londona, s početka januara 2021 godine na sveopšte izenenađenje javnosti izabran je za predsjednika Uprave kluba FK ‘Želljezničar’. Uz obrazloženje : pravo bh ‘čudo od biznisa i uspjeha’.

Kao da je ‘pao sa neba’, do tada niko o njemu nije ništa ni čuo ni znao, iako živi i radi u Londonu već 30 godina. Da bi na toj stolici ostao svega šest mjeseci.

Krajem juna prošle godine javnost je kao i u postupku izbora, bez pojašnjenja obavještena da Cerić nije više predsjednik, našli su drugoga ne objašnjavajući previše kako ni zašto, samo je nestao. Odletio u nebo, odakle je bio sletio u BiH.

Govorili su da je ‘najbolje rješenje’ i ‘čovjek koji će Klub odvesti u sve Lige Svijeta’ a Željo pao za 6 mjeseci u lokalnu ligu dok je Samir nestao kao u predmetu ‘Respiratori’.

*** Naravno, kad se samo malo ‘zagrebe’ po izjavama bh moćnika ili čak i po internetu, može se saznati zašto je frcio Cerić iz Željezničara za šest mjeseci a samo tako obećavao. Čim je došao njegov prvi zadatak je bio da proda dio imovine ‘Željezničara’, nešto od rezervnog stadiona (šta će nam to, džaba leži) i malo pomoćnih prostorija, da čovjek zaradi, a što je na sreću stopirano i to ne voljom onih koji su ga doveli već usljed straha od navijača i njihove reakcije koje su se uplašili pojedini članovi Uprave. Tako je farsa sa Cerićem prhnula kao mjehur sapunice i bez velike pompe a Cerić osvanuo u Londonu..Do slijedeće šanse i prilike.

Jer u BiH se ništa ne dešava’onako’, sve ima svoj kraj i početak samo je to teško dokučiti. I obično bude kasno. Saznali smo također da je Samir Cerić došao u Želju po ‘preporuci’ tadašnjeg načelnika Sarajeva sunetlije Abdulaha Skake (sada bh ambasadora iz reda SDA partije) koji je ­’otkrio’ Cerića i sa kojim je čak bio ušao u pregovore oko organizaciju ‘Formule 1’ u Sarajevu, Željo mu bio prva stepenica do toga. Sreća po Sarajevo i porezne obveznike pa je Cerić odlepršao, inače ni sami ne bi mogli izračunati koliko bi love otpuhao sa formulom od koje naravno niti može niti je ikada moglo biti išta osim dobre medijske zajebancije i dobre zarade za organizatora.

Nasmijana i sumnjivo vesela i lepršava načelnica Skakina nasljednica ovih dana najvaljuje kandidaturu Sarajeva za neku novu Zimsku Olimpijadu (bez obzira na sve njene refrence nije ona odmakla daleko od Skake u politici), možda je u ovom šansa za Tužioce da ga dočekaju ako se Cerić ponovo pojavi i ‘ukaže’, nikad se ne zna, jer ‘kontroverzni biznismeni’ naprosto imaju njuh i znaju nanjušiti lovu a ovakva se šansa teško prepušta slučaju. Međutim nisam siguran da li tužioci uopšte žele da se upuštaju u takvu avanturu.

photo : Samir Cerić biznismen iz Londona, arhiv