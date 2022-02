Ili mi se pričinjava?

Neka čudna došla vremena, sa njima i čudni narodi.

Konstitutivni.

Ako nisi konstitutivan nigdje nisi ‘prispio’. Pa još, malo i to pa moraš biti i legitiman. A kad se zbroji legitimnost i konstitututivnost, dobiješ pravu ‘bejha’ naciju.

Sve nam je ovo ‘naša borba dala’, Dayton ‘umuhurio’. Potvrdio. Iako nikad verifikovan, Iako je original tog Sporazuma ‘čudom nestao’ iz državne kase bh Predsjedništva ili Ministarstva vanjskih poslova (niko ne zna ko je bio nadležan čuvati original ?!), svi u BiH se čvrsto drže ovog ‘zakona’ i hoće državu i sve drugo što ide uz državu po ‘Daytonu’, za to vrijeme original Sporazuma se dugo vremena nudio na ‘eBay’ platformi. Prodavao se za jeftine pare. Kao sat Tite Maršala ili koje od njegovih opljačkanih auta.

Tužilaštvo u BiH se nije tim bavilo kako je ‘nestao’ Daytonski Sporazum, nije čak ni ‘oformilo’ predmet. Ma, to vam je ono kad se u kancelariji Tužilaštva uzme nova fascikla pa se na njoj napiše ‘ime i prezime’ osumnjičenog potkrijepljen sa službenim brojem ladice u kojoj će se ‘oformljeni’ predmet kiseliti do Sudnjeg Dana a raji se servirati ‘kako u interesu istrage’ ništa specifično ne mogu saopštiti. Kako obično Tužilaštvo i ‘fercera’. I gdje ćeš na kraju svih konaca oformiti predmet protiv Daytona, gluho bilo. Ime: Dayton, prezime : Sporazum ili Drug Okvirni? Ne ide. Nikako.

Za to vrijeme, ‘Dayton’ ne silazi sa usta ni političarima, ni međunarodnim ‘čimbenicima’, ni običnim malim ljudima a konstitutivni i legitimni ‘rajcaju’ raju i uzduž i poprijeko. I tako evo skoro 30 godinica. Uzimajući svako sebi ono što mu ‘pripada’ po tom dokumentu. Dragan Čović po ‘Daytonu’ pisanom na hrvatskom, Milorad Dodik po ćiriličnom izdanju dok Bakir Izetbegović kako je sam potvrdio, ‘koristi’ kopiju sa francuskog prevedenu na bosanski i ovjerenu kod Notara. Kao pravi ‘europejac’. Kako slabo ili nikako Visoki predstavnici koriste ovlasti iz ovog dokumenta u kojem su važne i snažne ‘face’ ili ga tumače nakaradno, pitam se sam Bože da li je i njihov original čista kopija na engleskom jeziku ili i oni izmišljaju. Ili su, nedaj Bože original maznuli oni?

Zato u BiH imamo da ne znamo šta nemamo, između ostalog i ovo, što je isplivalo na površinu poslije ‘seminara u Neumu’, a gušilo se i prepričavalo poodavno.

‘Legitimni’ Srbi iz Republike Srpske se brinu o Hrvatima i hrvatskim interesima u Federaciji BiH, ‘legitimni’ Hrvati iz Federacije BiH o Srbima u Republici Srpskoj, ‘legitimni i konstitutivni’ Bošnjaci se brinu o Hrvatima u Republici Srpskoj, posebno o onima u Posavini te o Hrvatima u Sarajevu i malo daljnjoj okolici, malo niz Miljacku malo uz Miljacku, počesto i o Srbima u Mostaru, dok se na Bošnjake niko ne obazire. Na to me upućuju njihove izjave ovih dana i od ranije, posebno sad kad opravdavaju ovaj fijasko ‘večerice’ u glavnom gradu Pomorske Zemlje Bosne.

O njima se ne brinu čak ni Bošnjaci. Mislim, njihovi ‘konstitutivni i legitimni lideri’. Uz mali izuzetak gazije Željka Komšića, kojeg niko ne razumije, znam kako mu je.

Pa to je, ček’ da (se) još jednom presaberem, to je nacijo ‘Kijametski Dan’. Sudnji Dan! Koji samo što nije. Ili mi se pričinjava, u BiH je sve moguće i sve normalno.

photo ilustracija : Daytonski Sporazum, hrvatsko izdanje, arhiv