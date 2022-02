Bakir ‘poginuo’ stotinu puta, ‘izolacija u trezoru morskog hotela’ mu osvježila pamćenje, čvrsto su ga bodrili AFŽ SDA i kompletna ‘amenklatura’ bh raje, Radončić ‘transparentan’, potentan uvijek kao i do sada kad je u pitanju ahbab Bakir, Dino Konaković omilio Izetbegoviću i de ‘franko’ i de iure više dokazivao ‘strancima’ da nije ono što jeste, Čoviću od silne žderačine ponestalo optimizma i formula, Palmer i Eichhorst (Amerika i EU) zadovoljni što su imali ugodno druženje i nenadjebiv (s)provod te seminar završili uz poruku ‘gdje ja stadoh ti produži’, što u prijevodu znači dosta je bilo morskih plodova idemo na ćevape, zaboravljajući da im je ovo već drugi crveni karton bh mafije u vlasti koja je zaključila da je ‘operacija’ uspješna ali pacijent (država BiH) i dalje ostaje na ‘Fadilovim respiratorima’.

Dakle, ovako : ništa nismo uradili osim što smo dobrano krkali i potrošili love, vremena i zajebavali se sa narodom jer nama zapravo najviše to i odgovara. Status quo i fajront uz poruku: vidimo se uskoro u Sarajevu, dogovorili smo se da se ne dogovorimo.

Kod kuće, SDP, DF, Naša stranka’ i drugi ‘izdajnici’ u strankama koje su naizgled alergične na more i pijesak i koje su prije Neuma bile ‘probosanske’, imale su preči zadatak. Osim što su nedolaskom na pregovore dodatno puhnule u raspič jedra bilo kakvih izmjena pod izgovorom ‘prvo riješimo sa Dodikom’ pa će mo onda ostalo, zapravo su preslagali domine takozvane ‘ljevice’ spašavajući Željka Komšića zbog kojeg je sve ovo i zakuhalo, kojeg bi kakve su neprilike SDP opet rado prigrlio, kao i uvijek i ranije-‘šlauf’ su dobacile i Bakiru Izetbegoviću, bolje da se uguši Dino nego On. Kalkulišući ko će u kadidaturu za mjesto bh Predsjedništva u ovogodišnjim izborima koji dolaze, zaboravljajući da su im na onim prošlim izborima ‘promjene Izbornog zakona’ bile prednost nad svim problemima jer su ‘pokradeni’.

Sve je naravno garnirano poznatom patriotskom doskočicom ‘sve za državu’ gdje je ova bh uhljepska i pljačkaška sintagma doživjela svoj vrhunac u sarajevskoj prvo ‘šestorki’ a sada ‘trojki’, najvjerovatnije u buduće nekakvoj lošoj ‘dvojci’, upravo onako kako im je mudrac Bakir to jednom i poželio. Što se tiče ‘pregovarača’ i ‘pregovora’, znalo se da svi dolaze u Neum sa figom u džepu. ‘Stranci’ nemoćni okovima iz Daytona koje su kreirali da pokažu da Amerika i EU ‘čvrsto stoje uz nas’ iako ih boli ona stvar za plemenskom i izgubljenom državom, ‘pregovarači’ da ušićare i učvrste položaje pred dolazeće izbore i da se ništa ne mijenja.

Iako je ‘crvena linija’ davno pređena, nikom od ‘stotine lidera’ a posebno ovim što su krkali i uživali na bh moru nije stalo do bilo kakve linije osim njihove zacrtane. Ostati na vlasti svako na ‘svome’ i uzeti što se više može, jer lova je droga. U Neumu je kao i u Daytonu nažalost opet profitirao jedino Milorad Dodik. Eto vam ‘međunarodnih’ stručnjaka, mene boli uvo za sve ostalo.

Dakle, u BiH slijedi sve po starom. Hrvati će i dalje biti ugroženi i imati entitet kojeg imaju od kraja bh rata, Bošnjaci ili šta su već (to bi se moralo odlučiti zakonski ali od toga nema fajde također) bi građansku krijeposnu šerijatsku državicu, Komšić bi da ostane u bh Predsjedništvu do penzije i da stalno ‘ratuje’, Srbi kao što rekosmo ne čekaju, korak po korak sve su bliži svome cilju, a Dodik samo što nije ‘pao’, ‘gotov je’. Sada kao i uvijek, kad odu ovi što smo ih zvali u pomoć pa ih kulturno nogirali dva puta, ostaje ono : ‘eto vas, pa se dogovorite’ iako svi, ama baš svi, znaju da su se plemenske vođe mogle dogovoriti, ne bi bilo ni Sarajeva ni Neuma. Ni ostriga ni ćevapa. Prije toga nekad i Daytona.

Što je pogubno iz više razloga. Prvo, postoje realne šanse da i Amerika digne ruke od Bosne jer je konačno shvatila s kim ima posla (skontali igre i fore i fazone Bošnjaka i Hrvata, Srbe znaju još iz bh rata) i jer im je važnije šta će biti sa Ukrajinom nego sa Bosnom, Evropa je to shvatila odranije, drugo, što se sva odgovornost nanovo prebacuje na narod.

‘Izađite na ulice’, poručuje Komšićev i Bakirov megafon u SDP stranci što i nije loša ideja, međutim neko taj narod treba da povede a ni tu se ‘ne mogu dogovoriti’ pa ostaje samo da o tome odluči bezlična masa ili rulja što i jeste zapravo takozvani bh narod. Mnogo puta ranije smo vidjeli kako to rade bh obespravljeni radnici, rudari ili penzioneri, unaprijed se može predvidjeti rezultat. Parole, pištanje i puhanje balona, slikanje i hajmo kući.

Dakle, poređenje Neuma i Daytona nema nikakvog smisla. Jeste, poslušali su me međunarodnjaci pa su ‘zaključali’ celularne telefone ali drugo pametno nisu ništa odradili. Trebalo je zaključati pregovarače, to je bio moj prijedlog. Uhapsiti ih, oduzeti im imovinu, zatvoriti sa njima i one što kao nisu ‘probosanski’ natociljani, pa malo onih iz Islamske zajednice, pravosuđa i državnih obavještajnih službi, ‘ćapiti’ rodoljube iz Republike Srpske a Visokom predstavniku dati zadatak da donese propise. I Izborni zakon i Ustav, i sastav domova Parlamenta, sve se to da urediti sa par članova izmjena pa to onda ili ozakoniti Bonskim ovlastima ili ovjeriti u Parlamentu silom, zaključavanjem, bilo čime. I eto ti ‘mirne Bosne’.

Ovako, svakakvih opcija ima na stolu. Iako su telefoni bili oduzeti Avdo Avdić je dobivao informacije iz rezervnih. Nisu ni pregovarači tako ludi da nemaju bar po dva telefona, to danas imaju i oni na socijali. Ali, kako i šta očekivati kad je sam Visoki predstavnik najavio i prije nego što su se gosti razišli da će se Izbori održati po starom Izbornom zakonu, da ne pitam kako to da se i on javio Avdiću a mi očekujemo uz optimistične kratke izjave u četiri dana druženja ‘kako ima pomaka’. Najsmješnije je ali to je najbosanskije ono hvaljenje i one silne podrške Bakiru po socijalnim mrežama, to je pravo za cirkusa. Od njegovih iz njegova stranke te naravno iz Islamske Zajednice BiH. ‘Izdrži vođo’ uz tebe smo, ‘nedaj Čoviću ništa’ pa one sile slike pisača sa molitvama i mnoštvo bljuvotina u zagrljaju sa Bakirom, kao da on u Neumu ne gine kao i u trezoru u vrijeme bh rata. I kao i Ćaća mu u Daytonu sve to podnosi sa istim brojem godina (65), moliću fino. Bezbjedno i punog stomaka. To je najljepše što se moglo vidjeti i pročitati uz ovo bajramovanje na bh morskom gradu.

Neki kažu da je odlazak u Neum Komšić odbio samo zbog toga jer su mu dali sobu sa kojeg prozora se vidi Pelješki most, ne znam je li to istina, meni se viši čini da je on bez obzira na ‘strance’ i ‘pregovarače’ odavno pušten niz vodu. Još uz izbore u Mostaru kad je Bakir potpisao sa čovićem Sporazum, ono šta će mu dati a šta će sebi uzeti’. Sve u ime naroda i Bosne. A mi to nismo još ni vidjeli ni pročitali.

Tite mi, ako se uskoro pojave ‘još kakve sankcije’ nekom od ovih jebenih lidera u BiH i Republici Srpskoj to će me dokusuriti. Biće to živi znak da će te nagradne kazne zulumčarima ostati više upamćene od Neuma.

photo : kraj propalih po drugi put pregovora o uređenju BiH, u sredini specijalni USA izaslanik Mathew Palmer, kraj januara 2022 Neum, arhiv